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Общество

К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и федерации

Спортсмены готовы активно поддержать флэшмоб

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Наталья Баранова
30 апреля 2020 года, 13:33
Фото: Андрей Степанов
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К эстафете «Псковской правды» присоединились спортивные школы и областные спортивные федерации.

Напомним, в 2020 году эстафета в традиционной форме многотысячного пробега по улицам города не состоится из-за коронавируса. Поэтому было принято решение в 2020 году провести флэшмоб-эстафету, чтобы не утратить традицию, которой уже 75 лет. 

Для участия нужно с 27 апреля до 9 мая разместить в любой социальной сети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу ваши родные, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиции празднования Дня Победы есть вашей семье.

Запишите свой рассказ на видео или оформите в виде сопроводительного текста к фото, связанному с праздником: снимку из семейного архива, фотографии родных, семейному фото с парада или шествия «Бессмертного полка», фотоснимку семейных реликвий (наград, писем, личных вещей). Можно даже разместить фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне.

Добавьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, и передайте виртуальную эстафету еще трем участникам.

Участвовать можно виртуальными командами: для этого члены одного коллектива могут размещать фотографии с добавлением корпоративного хэштега.

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.


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