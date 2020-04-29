За деда, за Победу!

Эстафета «Псковской правды», которая в этом году из-за коронавируса проходит в форме флэшмоба в соцсетях, стартовала всего пару дней назад, а к ней уже присоединились несколько десятков участников. Как мы и обещали, «ПП» опубликует все яркие и интересные истории, рассказанные нашими читателями. К участию в эстафете мы приглашаем всех наших читателей, партнеров, коллег. Размещайте рассказы о своих близких: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Ставьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передавайте эстафету своим друзьям. Давайте вспомним тех, кто подарил нам Победу, тех, благодаря кому у нас есть самый главный и волнующий праздник – 9 Мая. А мы на страницах нашего издания будем рассказывать о наших Героях.

Свою эстафету я посвящаю моему дедушке, боевому офицеру, подполковнику, участнику 3-х войн Николаю Алексеевичу Нефёдову. С первой войны за бой, проведенный в 1939 году в Монголии в районе реки Халхин-Гол с японцами, он вернулся с медалью «За отвагу». «Зимнюю войну» с Финляндией в 1940 году закончил с орденом «Красного знамени». Великую Отечественную войну закончил с пятью орденами и шестью благодарственными письмами Верховного Главнокомандующего. За освобождение Смоленска, Вильнюса, за прорыв обороны противника и переход через границы Восточной Пруссии, за взятие Лайсберга, города и крепости Кенигсберг: за каждым орденом стоит подвиг. Дважды получал ранения и дважды возвращался в свою часть. Войну закончил в Берлине. В 1948 году танковый полк из Германии был передислоцирован в Печоры, где и остался жить со своей семьей, в которой к тому моменту было уже трое детей.



«Моя онлайн-эстафета посвящается моему дедушке. Мой дедушка Фёдор Тимофеевич Сидоренко участвовал в Финской и Великой Отечественной войне, был тяжело ранен и отправлен на лечение в Удмуртию, - рассказывает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко. - Год провёл в госпитале, а на фронт так и не вернулся, не допустили по состоянию здоровья. Остался работать в тылу директором Детского дома. Тогда они и познакомились с моей бабушкой Анной Алексеевной, которая в свои юные годы была завучем сельской школы. После войны всей семьёй вернулись на Украину, стали строить дом и работать учителями в школе. Он был очень авторитетным человеком на селе, принципиальным и справедливым. Видимо поэтому его избирали депутатом сельского Совета на каждых выборах. Сам его помню очень трудолюбивым и хозяйственным, в меру строгим, душевным человеком с очень тонким чувством юмора. Горжусь им! Светлая ему память!»

«Мой дедушка Владимир Михайлович Пермяков служил разведчиком взвода пешей разведки 1093 стрелкового полка 324 стрелковой дивизии, - говорит Игрок Рустик. - Принимал активное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Имел несколько ранений, осколки оставались в теле всю жизнь. Был контужен, потерял память. После выздоровления, в 1944 году был переведен в Манчжурию – северную провинцию Китая, где продолжил борьбу с японскими интервентами. Там встретил сослуживца по Западному фронту, который опознал его, память частично вернулась. Демобилизовался 25 мая 1946 года. Впоследствии память восстановилась полностью. Имеет боевые награды. Медаль «За отвагу» (Приказ по 1093 стрелковому полку 324 стрелковой дивизии от 15 июля 1944 г. № 070/Н действующая армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР Награждаю: медалью «За отвагу»… 33. Разведчика взвода разведки – красноармейца Пермякова Владимира Михайловича за то, что он 29.06.1944 г. при форсировании реки Днепр проявил себя храбрым и смелым воином. Он первым ворвался в расположение немцев, где в рукопашной схватке уничтожил 2-х немцев, а остальные бросились бежать. 1913 г. рожд., беспартийный) получил лишь 1985 году – награда нашла героя. 12.09.1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги». В последствии награжден Орденом Отечественной войны II степени».

«Моя бабушка Быстрова (Шаклунова) Анастасия Ивановна 10.04.1915 года рождения, - рассказывает Наталья Кудрявцева. - На её долю выпало очень много испытаний. В годы Великой Отечественной войны она помогала подпольщикам г. Новосокольники. Сведения об этом есть в Книге Памяти Новосокольнического района. Там допущена ошибка в написании фамилии, вместо Шаклунова написано Шелкунова. Также о ней неоднократно печатались заметки в местной газете. Стойкость, мужество и бесконечное жизнелюбие — я до сих пор не перестаю этому удивляться и #горжусь тобой, дорогая моя бабушка Настя!»

«Мой дедушка Алексей Николаевич Антонов (1928-1995), - говорит Светлана Герасимова. - Когда немцы пришли в их деревню Шевели (Псковская область, Палкинское направление), дедушке было всего 13 лет. Он прятался в лесу, но фашисты его нашли и угнали в концлагерь в Бельгию. Слава Богу, дедушка выжил, и в 1944 году освободили. Но что ему пришлось пережить, даже представить страшно...».

«Мой дедушка Геннадий Федорович Салов родился 31.08.1904 года в деревне Василево, Ивановской области, - рассказывает Екатерина Кольцова. - Был призван на военную службу 10.08.41 года. Состоял в должности ефрейтора 132 Артиллерийского Краснознаменного полка 41 стрелковой Краснознаменной Дивизии Первого Белорусского фронта. Был представлен к следующим наградам: 8.07.1943 — медаль «За боевые заслуги»: «За то, что во время боя 5 июля 1943 года, когда кругом рвались вражеские снаряды, энергично подавал снаряды, что способствовало быстрому ведению огня и подавлению огня двух минометных батарей в районе д. Калининский Залегощенского района Орловской области, чем дал возможность нашим пехотным подразделениям отразить атаки противника»; 25.07.1944 — медаль «За отвагу»: «21 июля 1944 года в бою при форсировании реки Западный Буг работал в расчете, заряжал быстро, четко и слаженно, чем дал возможность огнем орудия уничтожить до 50 солдат и офицеров противника и в составе батареи подавить огонь 81-мм. батареи, что способствовало нашим подразделениям форсировать реку Западный Буг»; 27.04.1945 — Орден Красной Звезды: «16 апреля 1945 года в период боя при прорыве немецкой обороны в районе г. Лебус (Германия), под сильным обстрелом противника, находился на огневой позиции орудия, стрелявшего прямой наводкой, работал в расчете быстро, четко и слаженно, что способствовало огнем орудия разрушить два дома, приспособленные немцами под ДЗОТы и уничтожить до 40 солдат и офицеров противника. Что способствовало нашим частям прорвать оборону немцев и продвинуться вперёд». Я помню, я горжусь».

«Николай Федорович Борщ (Хведосьевич) родился 26.09.1925 в селе Мациевка Прилукского района Черниговской области. Во время голода в Украине переехал с родителями и старшей сестрой в Бежаницкий район, - вспоминает Елена Федорова. - В период с 15.04.1943 по 15.06.1949 служил в рядах Советской армии, в том числе красноармейцем в 228 истребительно-противотанковом артиллерийском полку 2 Украинского фронта. Был награждён: медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медалью «За взятие Будапешта»; медалью «За взятие Вены»; медалью «За боевые заслуги» «…за то, что в боях по уничтожению окруженной группировки противника в г. Будапеште (Буда) 9.02.45 г. он, несмотря на сильный ружейно пулеметный и минометный огонь противника, смело работал у орудия и огнем прямой наводки в составе расчета уничтожил 3 огневых точки и до 15 немецких солдат и офицеров».

«Мой прадед Иван Васильевич Мизгирёв участвовал в Гражданской войне, в последующих боевых действиях по защите СССР, в Отечественной войне — в Финской войне с 30.09.1929 года, в Отечественной войне с 22.06.1941 года, на западно-белорусском военном округе с 22.06.1941 года, на 1-ом украинском фронте с 01.02.1944 года, - рассказывает Анна Мизгирёва. - 18 апреля 1945 года заместитель командира 866 стрелкового перемышльского ордена Александра Невского полка (переименован в 336 стрелковый полк по артиллерии 287 стрелковой Новоград-Волынской дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии) старший лейтенант, Мизгирёв Иван Васильевич совершил подвиг. Приказом 3-ей Гвардейской армии №176/ 1-1 награждён Орденом Красного Знамени. "В боях с немецко-фашистскими захватчиками показал исключительную храбрость, мужество, отвагу, умение управлять подразделениями в боях. 18.04.1945года в боях за г.Форст, мой дедушка, командуя артиллерийскими подразделениями, уничтожил 10 пулемётов, взорвал склад с боеприпасами, подавил огонь 2-х минбатарей, уничтожил 96 немецких солдат и офицеров, чем способствовал взятию города Форста. 21. 04.1945 года под его командованием были отражены 2 крупные атаки немцев. 2.05.1945 года при уничтожении окруженной немецкой группировки г. Луккенвальде, немцы 6 раз переходили в контратаку, умело организованный артогонь с большими потерями для противника, все его атаки были отбиты. За проявленный героизм, мужество и отвагу, за умелое руководство артподразделениями в боях, Иван Васильевич удостоен правительственной награды ордена «Красного Знамени».

К эстафете «Псковской правды» присоединяются дети. В числе первых - пятилетний Тимофей и семилетний Михаил, а также целая группа «Пчелки» из себежского детского сада «Теремок».

Как принять участие 1.Выложите фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нём; 2. Добавьте #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП; 3.Передайте эстафету еще трём участникам; 4.Скопируйте и опубликуйте эти правила под своим постом.