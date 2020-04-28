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Общество

«Ломанулись со страшной силой»

Как изменились из-за коронавируса объемы передачи данных у сотовых операторов в Псковской области и что будет с трафиком дальше?

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Ольга Нефёдова
28 апреля 2020 года, 13:49
Фото: https://avatars.mds.yandex.net
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Карантин и вынужденная самоизоляция заметно изменили не только объем потребления интернет-трафика, но и его структуру. Дистанционная учеба и работа увеличили долю использования платформ видеосвязи, из-за закрытия большинства магазинов вырос спрос на онлайн-шоппинг. Онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы переживают новый бум. Объем сообщений в мессенджерах растет, как тесто на дрожжах.

Оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой.

«Ломанулись со страшной силой»Алексей Волин, замглавы Минкомсвязи РФ 

 «Псковская правда» обратилась к основным сотовым операторам, работающим в регионе, чтобы узнать, как изменились у них объемы передачи данных.

Увидеться в видеочате

В России значительная часть хлынувшего интернет-гольфстрима приходится на мобильный трафик, отмечают аналитики. Эта тенденция характерна и для Псковской области.

Интернет-провайдеры подсчитали, что во второй половине марта массовый переход россиян на домашнее обучение и удаленный режим работы привел к резкому росту объема трафика. По разным оценкам, этот показатель в России в среднем вырос на 20-30%, в Псковской области - на 15- 20%.

Абоненты стали вдвое больше пользоваться видеочатами в популярных мессенджерах, выросло число постоянных пользователей сервиса Zoom. Рост трафика показывают все сервисы с поддержкой видеочатов: WhatsApp, FaceTime, Skype, Viber.

Разъехались по районам

В МТС наблюдают рост интернет-трафика в Псковской области на 13%. Он остаётся одинаково высоким в течение всего дня, небольшое снижение наступает только к 2:00 ночи. Голосовой трафик тоже вырос, сообщили представители компании «Псковской правде» - на 6%. Пик активности по количеству голосовых вызовов приходится на время в период с12:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.

Отмечают в МТС и тенденцию по распределению трафика: он снизился в местах с ранее большим скоплением людей, к примеру, в центре Пскова, и вырос на территории дачных массивов вокруг города.

«Ломанулись со страшной силой»
Все в семье теперь сидят в гаджетах бесконечно
фото с https://rgdb.ru/

Tele2 прослеживает ту же тенденцию. Только в Псковском районе прирост интернет-трафика у сотового оператора за последние недели составил 67%. В компании связывают это с ранним началом дачного сезона из-за коронавируса и ростом числа приезжих абонентов в районах области.

По данным компании рост интернет-трафика клиентов Tele2 в Псковской области составил 21%. На 11% вырос объем голосового трафика. Лидерами по росту стали Усвятский район, где трафик вырос в два раза, Куньинский район – с ростом на 87% и Палкинский район, который прирос на 71%.

Подтверждают рост голосового трафика и в «Билайне». В компании отмечают, что объем традиционных голосовых звонков резко вырос. В Пскове и Псковской области рост дневного показателя составил 12% (по России – 15%). Кроме того, на 50% выросло среднее время разговора. Тогда как объем трафика в мобильном интернете увеличился всего на 6% по сравнению со средним уровнем для этого времени.

«Ломанулись со страшной силой»
Интернет-трафик вырос в разы
фото с https://naked-science.ru/

Самоизоляция, работа и учеба на удаленке сказалась на профиле потребления и концентрации активных пользователей сервисов компании, отмечают в «МегаФоне». Голосовой трафик вырос более чем на 10%, трафик передачи данных – на 15%.

Больше трафик, больше затрат

«Известия» пишут, что если до карантина в среднем абонент, пользовавшийся мобильным интернетом, потреблял 5-6 Гб трафика в месяц, то сейчас ему требуется уже 10 Гб или больше.

По мнению федеральных экспертов, после возвращения жизни в обычное русло трафик если и снизится, то всё равно останется выше докарантинных значений, потому что новые привычки пользователей, выработанные за время самоизоляции, никуда не денутся. Возможно, они не станут смотреть больше фильмов, чем сейчас, но видеоконференции и стриминговые сервисы начнут бороться за аудиторию качеством картинки, интерактивными фишками, новыми типами контента.

Псковские эксперты с федеральными во мнении сходятся. Отмечают, что пандемия внесла свои коррективы в работу, обучение и даже стиль жизни. Интернет-трафик, действительно, вырос, но операторы готовы к этому, у них есть некоторые запасы.

Когда же ограничительные меры будут сняты, думаю, будет некий спад по трафику, - считает начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.- Люди захотят отдохнуть от гаджетов. 

«Ломанулись со страшной силой»Денис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

- Продлится он примерно 2-3 месяца, а потом все вернется к карантинному уровню, а может даже трафик вырастит еще больше, - считает начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. Причина тому – переосмысление, реструктуризация процессов. Школы будут использовать опыт дистанционного обучения, работодатели перестроят работу так, чтобы в ней было место сервисам, которые стали использовать во время самоизоляции.

Аналитики полагают, возросший трафик потребует модернизации сетей операторов, капитальный затраты на которые могут вырасти на 15-20% со сравнению с запланированными и составить дополнительно 30-40 млрд рублей.

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