Опекун для рыси

Коронакризис затронул практически все виды бизнеса, даже самые неочевидные. К примеру контактные зоопарки, которые раньше жили на плату, которую вносили посетители, теперь вынуждены рассчитывать на помощь благотворителей. «Псковская правда» узнала, как обстоят дела в новых условиях у самых известных в регионе частных зоопарков и тому подобных объектов.

Конезаводчики с псковского ипподрома тоже оказались в числе пострадавших. Раньше лошади катали ребятишек в Детском парке, зарабатывали себе на прокорм.

- На текущий месяц мы денег насобирали, но что дальше будет неизвестно, - говорит конезаводчик Ольга Бойчук. - Надеемся, что летом парки откроют, потому что нам надо за сезон заработать на сено.

В середине апреля конный клуб попросил о помощи. «Мы остались без средств к существованию. Как вы знаете, наш клуб частный и никем не финансируется. Мы живем только на средства от катания на лошадях в парке города и у себя в клубе. Сейчас в парках катать нельзя, а посещаемость клуба нулевая, сколько это продлится, неизвестно. Лошади едят каждый день: сено, овес, отруби. Каждый день также за ними надо убирать и стелить свежие опилки. Сейчас приближается сезон закупки сена, а денег на него нам не заработать. На год надо 5 тонн на одну голову, а у нас их 12 в клубе. Постоянно нужно обновлять ведра, тачки, лопаты, вилы, тазики для кормления» - такой призыв о помощи Ольга Бойчук разместила в соцсетях.

Временно проблемы решили, но как жить дальше, все равно непонятно.