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Общество

Опекун для рыси

В ситуации пандемии страдают не только люди, но и животные

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Наталья Баранова
28 апреля 2020 года, 11:12
Фото: Дарья Хваткова
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Коронакризис затронул практически все виды бизнеса, даже самые неочевидные. К примеру контактные зоопарки, которые раньше жили на плату, которую вносили посетители, теперь вынуждены рассчитывать на помощь благотворителей. «Псковская правда» узнала, как обстоят дела в новых условиях у самых известных в регионе частных зоопарков и тому подобных объектов.

Конезаводчики с псковского ипподрома тоже оказались в числе пострадавших. Раньше лошади катали ребятишек в Детском парке, зарабатывали себе на прокорм.

- На текущий месяц мы денег насобирали, но что дальше будет неизвестно, - говорит конезаводчик Ольга Бойчук. - Надеемся, что летом парки откроют, потому что нам надо за сезон заработать на сено.

В середине апреля конный клуб попросил о помощи. «Мы остались без средств к существованию. Как вы знаете, наш клуб частный и никем не финансируется. Мы живем только на средства от катания на лошадях в парке города и у себя в клубе. Сейчас в парках катать нельзя, а посещаемость клуба нулевая, сколько это продлится, неизвестно. Лошади едят каждый день: сено, овес, отруби. Каждый день также за ними надо убирать и стелить свежие опилки. Сейчас приближается сезон закупки сена, а денег на него нам не заработать. На год надо 5 тонн на одну голову, а у нас их 12 в клубе. Постоянно нужно обновлять ведра, тачки, лопаты, вилы, тазики для кормления» - такой призыв о помощи Ольга Бойчук разместила в соцсетях.

Временно проблемы решили, но как жить дальше, все равно непонятно. 

Я считаю, в случае, если карантин затянется, надо создавать список пострадавших отраслей и их поддерживать. Без этого никак. На пожертвованиях не вытянуть, это временная мера.

Опекун для рысиОльга Бойчук

Псковская организация «Зоозащита», содержащая приют для собак и кошек, на средства благотворителей существует одиннадцать лет. Коронавирус, конечно, и в их жизнь внес свои коррективы. Денег, к счастью, меньше не стало, а вот на помощь волонтеров пока рассчитывать не приходится. И всех собак сотрудники сейчас вынуждены выгуливать сами, раньше в этом помогали неравнодушные псковичи.

Обычно к нам приходили от пяти до пятнадцати волонтеров в день. Это ощутимая помощь! Сейчас её нет, - говорит председатель «Зоозащиты» Вера Короткова. - Но животные ни каким образом не почувствовали этого.

Просто теперь мы уезжаем домой не в 20 часов, а в 22-23 часа. У нас довольно жесткие меры безопасности - обязательное наличие масок, соблюдение дистанции. В помещения мы никого не пускаем. Все к этому относятся с пониманием.


Опекун для рысиВера Короткова

Опекун для рыси
Андрей Голощапов заботится о каждом питомце
ВКонтакте

Андрей Голощапов, владелец зопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе рассказывает, что кризиса пока в полной мере не ощутили. 

Обычно у нас сезон начинается с 1 мая. И до этого времени мы всегда живем на старых запасах, - говорит он. - Лет десять назад был птичий грипп, и тогда тоже был запрет на работу. С тех пор мы поняли, что нужно иметь кубышку для таких вот случаев.

Опекун для рысиАндрей Голощапов

Андрей Голощапов говорит, что постоянные клиенты переводят небольшие пожертвования и сейчас. Но это их собственная инициатива. А вот если ситуация с коронавирусом затянется и в июне зоопарк не откроют, тогда точно придется просить о помощи.

Опекун для рыси
Животные хотят есть каждый день
Андрей Степанов

Ситуация в зоопарке «Птичий дворик» в Псковском районе серьезна уже сейчас. Его хозяева вынуждены просить о помощи.

Ситуация плачевная, - не скрывает владелица Оксана Мельниченко. - Мы с мужем привыкли рассчитывать только на себя, а сейчас вынуждены стоять с протянутой рукой. Это очень некомфортно. Но сейчас у нас задолженность перед электросетями 50 тысяч рублей. И мы не знаем, как расплатиться.

На попечении Оксаны и Геннадия десятки животных и птиц. Хищники каждый день хотят мяса. Псковичи привозят животных в зоопарк, оставляют супругам Мельниченко, а потом об их судьбе даже не вспоминают.

Опекун для рыси
Ручное животное на воле жить не сможет
Вконтакте

Несколько лет назад нам город привез двух конфискованных волчиц, - рассказывает Оксана, - мы их выкормили молоком, они ручные, в живую природу мы их не выпустим. Многие животные инвалиды, есть хищные птицы, попавшие под машину, которые не могут летать.

Сейчас Оксана и Геннадий Мельниченко рассчитывают на помощь неравнодушных людей, которые помогут продержаться их питомцам до лучших времен.

Существует практика, когда люди берут под опеку животное, - предлагает выход Оксана. - Жертвуют небольшие суммы, приезжают, следят за его жизнью. Это поможет не только прокормить животных, но и обновить им вольеры.

Опекун для рысиОксана Мельниченко

Номер телефона «Птичьего дворика», привязанный к банковской карте: 89113670746 (Оксана Брониславовна Мельниченко).

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