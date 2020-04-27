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Наш человек в Идрице

Старт виртуальной эстафете «Псковской правды» дал многократный участник забегов на призы газеты, живущий на Родине Знамени Победы

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Ольга Нефёдова
27 апреля 2020 года, 14:20
Фото: Александр Шаров
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В этом году из-за коронавируса традиционная эстафета «Псковской правды» вместо многотысячного забега будет проходить в форме флэшмоба: мы призываем наших читателей размещать в соцсетях рассказы о своих близких: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Наша эстафета посвящается Родине Знамени Победы: поселку Идрица, в котором скоро будет открыт памятный знак, посвященный истории зарождения этого символа. И поэтому дать старт флэшмобу мы попросили именно жителя Идрицы: тренера по легкой атлетике Александра Шарова, который и сам неоднократно участвовал в традиционной эстафете «ПП». И как спортсмен, и как судья. Для флэшмоба Александр Алексеевич записал видеообращение. А «Псковская правда» расспросила его о жизни, спорте, и памяти о войне.

Как все начиналось

Александр Шаров в эстафете «Псковской правды» впервые участвовал в 1976 году. Вспоминает, что тогда она проходила в день освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Он, недавний выпускник Великолукского филиала института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, в составе стройотряда работал на строительстве очистных сооружений Пскова. Из таких же как он, вчерашних студентов, быстро собралась команда.

Я бежал отрезок, уже не помню какой, но не очень длинный. Победили мы или просто попали в тройку призеров – сказать сейчас не могу, но нас награждали. В качестве приза мы получили поездку на международные соревнования по спортивному ориентированию.

Наш человек в ИдрицеАлександр Шаров, тренер

В эстафете «Псковской правды» сначала в качестве участника, а потом и судьи, Александр Алексеевич участвовал семь лет подряд, пока его семья не переехала из Пскова в Идрицу.

Будь здоров, как Шаров

Сам он родом из деревни Глубокое Опочецкого района. «Беспокойный от Бога» - говорит о себе. В школьные годы увлекся йогой, внося в систему упражнений какие-то свои. В восьмом классе выполнил первый разряд по лыжам.

Его неуемное стремление и желание заниматься спортом не осталось не замеченным одноклассниками. В школе о нем сочинили целый стишок: «Если хочешь быть здоров, занимайся, как Шаров».

Кстати

У 66-летнего Александра Шарова по-прежнему «в здоровом теле здоровый дух». Достаточно сказать, что прошлом году глава района вручил ему золотой значок ГТО. «Я бы смог выполнить нормативы и на золотой значок по 50-летним: подтягиваюсь я 10 раз, бегаю 5 километров. Занимаюсь каждый день, чтобы не выглядеть смешным перед детьми» - говорит он.

 - А я уже тогда мечтал быть тренером, - признается Александр Алексеевич. - И стал им, и никогда не изменял выбранной профессии, даже в тяжелые девяностые.

Он собирался уходить из школы после восьмого класса, когда на глаза попалось объявление в газете об открытии в Великих Луках института физической культуры. Оно и определило его судьбу. Он остался в школе, окончил все десять классов и поступил в институт. По завершении учебы по распределению попал в Порхов, стал работать тренером в спортивной школе.

Наш человек в Идрице
Днем он преподавал в техникуме, а вечером тренировал детей
фото предоставлено Александром Шаровым

- За неполный год удалось подготовить чемпионку области в метании копья, - рассказывает Александр Алексеевич. - Нашел ее сам и готовил с нуля, не было тогда в Порхове никакой легкой атлетики.

После службы в армии позвали в Псков. Работал вместе с Константином Шабановым (известный в регионе тренер по легкой атлетике). Подготовленные ими легкоатлеты показывали поразительные результаты, постоянно входили в сборную команду области.

- А потом женился, родился сын, - говорит он. - В Пскове своего жилья не было, поэтому, когда пригласили в Идрицу работать в техникум, да жилье обещали дать, мы переехали. С тех пор прошло 35 лет.

Растить чемпионов

Днем он преподавал в техникуме, а вечером тренировал детей. Через год идрицкие легкоатлеты заняли второе место на финале областной спартакиады. С тех пор Идрица стала считаться легкоатлетической кузницей.

- Так и говорили, что легкоатлеты в Идрице от Бога рождаются, с неба падают, - смеется он.

За годы работы Александр Алексеевич подготовил несколько поколений легкоатлетов, победителей и призеров Псковской области, участвовавших в составе сборной области во Всероссийских и международных соревнованиях.

Наш человек в Идрице
В день Победы в Идрице традиционно проходит легкоатлетический пробег
фото предоставлено Александром Шаровым

- В 2007 году перешёл на игры: 90-е сделали свое дело, - говорит он. - Стал готовить волейболистов. Детский волейбол у нас на такой высоте, фантастической просто.

Юные волейболисты ежегодно занимают призовые места в официальных региональных соревнованиях, входят в состав сборной области. В 2015 и 2018 годах идрицкие спортсмены победили в главных региональных детских соревнованиях: областной Спартакиаде учащихся. 2018 год был особенно результативным: волейболисты, участвуя в Спартакиаде Союзного государства в Могилеве, заняли почетное второе место.

- Никогда еще команды Псковской области не были на этой Спартакиаде вторыми, - уверяет он. – Мы переиграли команды Минска, Минской области, Могилева, Бреста, Самары и Владикавказа, уступив лишь команде из Челябинска.

Этот год тоже должен был стать знаменательным в истории идрицкого спорта. Но коронавирус встал на пути юных спортсменов.

Наш человек в Идрице
Команда девушек за последние два года не проиграла ни одних соревнований
фото предоставлено Александром Шаровым

- У меня в области две сильнейшие команды, да и в России не самые последние. Юноши победили в областной этапе Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч», готовились к участию в отборочных соревнованиях СЗФО в апреле и имели все шансы выйти в финал России. Команда девушек за последние два года не проигравшая ни одних соревнований в своем возрасте, уверенно победила в зональных и полуфинальных играх XII областной Спартакиады учащихся. Должны были играть в финале, но что теперь будет и как, не знаю.

Вместе за Победу

Коронавирус изменил и формат проведения эстафеты «Псковской правды». В этом году она пройдет в виде флешмоба в Сети, но, как и прежде, будет посвящена Великой Победе и памяти тех, кто эту Победу для нас сделал возможной.

Идрица напрямую связана с одним из главных символов Победы. Штурмовой флаг Идрицкой дивизии, заслужившей это почетное звание за бои по освобождению поселка, был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии.

Наш человек в Идрице
У Шарова две сильнейшие команды волейболистов в области
фото предоставлено Александром Шаровым

- Идрица чтит память о Великой Отечественной войне. Ежегодно проводятся массовые спортивные мероприятия 9 мая и 12 июля, в День освобождения поселка, - рассказывает Александр Шаров.

Для всей его семьи это великий праздник, говорит он:

- Мой дед, Андрей Миронов, был партизаном, командовал разведкой в бригаде Александра Германа, а мой тесть, Сергей Нейкшин, прошел всю войну, был командиром взвода, участвовал в битве за Курскую дугу и форсирование Днепра, дошел до Варшавы. 

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