Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты

Текст:
Светлана Синцова
24 апреля 2020 года, 10:15
Фото: Happylady24.ru
0

Недавно мы рассказывали о том, какой кризис переживает сейчас туристическая сфера региона, а, соответственно, и туристы, которые неудачно выбрали время для отдыха. Из-за коронавируса приобретенные туры пришлось переносить на другие сроки (а когда закончится пандемия — никому не известно!). Альтернатива – неизвестно сколько и с неясными перспективами ждать возврата денег за аннулированные путевки. В этом отношении быть самостоятельным путешественником, казалось бы, выгоднее: возвратные авиабилеты можно вернуть, бронь в отелях отменить. Но не все так гладко, как кажется. О том, какие проблемы могут возникнуть, «Псковской правде» рассказали псковичи, поездки которых не состоялись из-за пандемии.

Из Пскова через Вильнюс в Норвегию

По этому маршруту не смог в конце марта отправиться пскович Юрий Стрекаловский. В Норвегию он собирался вместе с дочкой — навестить друзей.

- Билеты купили перед новым годом, довольно спонтанно. Думали с дочкой, чем заняться на весенних каникулах. Решили, что круто было бы съездить в Норвегию! И купили билеты, - рассказывает он.

Лететь должны были авиакомпанией Ryanair. В Норвегии ничего не бронировали, так как планировали остановиться у друзей. И до середины марта были уверены, что ничего не помешает поездке.

А дальше начала сгущаться вся эта история с коронавирусом. Норвегия раньше, чем другие страны, вошла в список неблагополучных по этому заболеванию. И друзья стали писать, чтобы мы подумали, надо ли ехать. Их уже переводили на самоизоляцию и удаленную работу. Они предупреждали, что у них закрываются музеи, возможно, будет с трудом работать транспорт. Но, поскольку у нас еще ничего такого не было, мы решили планов не менять. Но, возможно, забронировать гостиницу.

Как я не полетелЮрий Стрекаловский

Из Вильнюса семья Стрекаловских должна была вылетать 21 марта. Но буквально за несколько суток до отправления в странах Евросоюза стали закрывать границы:

- К нам как раз друзья из Риги приехали и рассказали, что они проехали, а автобус каких-то юных спортсменов на границе развернули. Не верилось, что это возможно. Но было ясно, что обстоятельства непреодолимой силы нас останавливают. Переговорили с норвежскими друзьями и решили, что приедем в другой раз.

Примерно в это же время Юрию стали приходить письма от Ryanair:

- Сначала предупредили, что если у нас нет норвежского паспорта или вида на жительство в Норвегии, то нас в любом случае не выпустят из аэропорта. Чтобы мы это понимали, если собираемся лететь.

А за трое суток до вылета авиакомпания сообщила, что воздушное сообщение с Норвегией закрыто, принесла извинения за отмену рейсов и предложила вернуть деньги или перенести рейсы на другие даты:

- Прислали ссылку, я заполнил форму. С тех пор они несколько раз мне присылали письма о том, что они очень перегружены работой и благодарят нас за наше терпение.

Как я не полетел
В этот раз облака из иллюминатора путешественникам увидеть не пришлось
Фото из личног архива Юрия Стрекаловского

Денег псковским туристам пока не вернули. Но Юрий с пониманием относится к этой ситуации.

- Это компания, которая жила за счет оборота, и сейчас у них все остановилось. Даже если они не смогут нам эти деньги вернуть, надо с пониманием относиться к таким вещам, -говорит он. По его словам, стоимость билетов не очень высокая.

- Мы летаем очень много и часто, потому что билеты там стоят 10-15-20 евро. Но если летишь семьей и с несколькими пересадками, то сумма получается другая. Лучше бы, конечно, вернули деньги, - говорит наш собеседник.

Тем более, с датой следующей поездки теперь определиться трудно.

- Когда это еще будет? На самом деле, я рад, что не полетел. Потому что там потратил бы много денег, которые мне сейчас нужны. Все к лучшему.

ЦИТАТА

Псковичка Мария Рышкевич:
- С авиабилетами все у всех примерно одинаково. У меня, у моего папы и у друга было три самостоятельных брони: Лондон на Wizzair, Нальчик на «Победе» и Дубровник на Airbaltic. Везде одна история - авиакомпании все сами сняли, вместо возврата - депозит до 1 июня 2021 года.

Из Дюссельдорфа через Ригу в Псков

Этот маршрут ежегодно преодолевает уроженка Пскова, а теперь жительница немецкого Дюссельдорфа, Наталья Хвощевская, чтобы повидаться с мамой.

В Псков мы ездим каждый год, в основном, в апреле, потому что у дочки школьные каникулы, а они у нас три недели. Я уже в декабре купила билеты. В последнее время мы летали через Ригу, на Airbaltik, потому что через Питер дорого. Правда, расписание маршрутки в Псков неудобное, и всегда приходилось ночевать в латвийской столице. Поэтому дополнительно бронировала отель.

Как я не полетелНаталья Хвощевская

Девушка отмечает, что в Германии ограничительные меры по карантину ввели раньше, чем в России, еще с 15 марта. Поэтому они с тревогой следили за ситуацией и о закрытии границ узнали раньше, чем стала приходить рассылка от авиакомпании. Правда, как отмечает Наталья, SMS от Airbaltik она так и не дождалась. Пришлось самой с ними связываться.

- Здесь, в Германии, ни до кого из представителей авиакомпании дозвониться не смогла. В результате я им звонила в Ригу. Звонок платный. Там мне сказали, что в Ригу 10 апреля я уже улететь не смогу, а вот обратный рейс еще возможен… Естественно, я отказалась, - рассказывает девушка.

Сначала Наталья хотела получить деньги за билеты. Говорит: такая «опция» тогда еще была. Но потом решила перенести даты рейсов.

- Поняла, что если верну билеты, потом уже за эту цену вряд ли смогу их купить. А авиакомпания предлагала по той же цене перенести до конца года на любую дату. И я взяла неделю в августе, - отмечает она. Причем, по ее словам, если в августе по не зависящим от нее причинам рейс снова не состоится, то перенос сроков опять будет возможен.

- Сразу же прислали подтверждение по почте. Кстати, сейчас я к ним заходила на страницу - опции вернуть деньги уже нет. Можно только взять ваучеры. И цены на билеты в августе уже 320 евро. Наши стоят в два раза меньше.

Как я не полетел
Дочь Натальи, Полина, на фоне памятника А.Невскому. Весна 2019 года
Фото из личного архива Натальи Хвощевской

А вот с отелем решить вопрос об изменении сроков заезда с сохранением цены не получилось. Потому что отель был забронирован через Booking.com — без предварительной оплаты.

- Забронировала два отеля: один туда, другой обратно. Перед Пасхой обычно отели дорогие, а я нашла 4-зведочный отель по цене 26 евро за двухместный номер. Это очень дешево. Поэтому я обратилась в отель напрямую с вопросом, могу ли по той же цене перенести бронь на август. Мне посоветовали связаться через Booking.com. А там электронный ассистент мне сказал, что нет такой функции перебронировать отель на три месяца позже с сохранением платы. Пришлось все отменить. Потом сравнила цены: мой отель, который в апреле я бронировала по 26 евро, в августе уже стоит 73 евро. То есть, если мы захотим увидеть своих родных, мы должны будем заплатить в 4 раза больше.

СПРАВКА

Как вернуть деньги за билеты на отменённые авиарейсы?

Если вы приобрели билеты авиакомпании «Азимут» из Пскова в Москву или в Сочи:

- Деньги за возвратные билеты на отменённые из-за коронавируса авиарейсы компания «Азимут» возместит в полном объёме, а вот невозвратные билеты можно обменять на сертификат с дополнительными бонусами. За невозвратные билеты на отменённые с 10 марта рейсы компания «Азимут» выдаст сертификат на стоимость приобретенных услуг, а также бонусные 25% к сумме тарифа в знак благодарности за терпение и понимание. В перспективе на этот сертификат можно будет приобрести билет на любой рейс авиакомпании, а также воспользоваться дополнительными услугами. Сертификаты будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Если у вас на руках билеты других авиакомпаний:

Советы travel-блогера Эльнара Мансурова:

1. Авиакомпания @czechairlines как и многие другие авиакомпании, разрешила поменять авиабилеты невозвратных тарифов. Поменял свои билеты с мая на сентябрь с доплатой в 28 рублей.⠀

2. Авиакомпания @aeroflot продлила всем пассажирам статус gold до февраля 2022 года, то есть на один (!) год.⠀

3. А авиакомпания @s7airlines дарит 100 миль за каждый день, что вы сидите дома, надо просто раз в сутки заходить на сайт «отмечаться».

СПРАВКА

Как отменить брони отелей из-за коронавируса?

Советы того же travel-блогера Эльнара Мансурова:

- У букинга есть обновляющийся список стран, для которых действует гарантированный возврат, загуглите его по ключевым словам «Important information regarding the Coronavirus». Вы находите в нем нужную страну и читаете правила форс-мажора, например, у вас на майские отели в Финляндии. Правила, что действуют на сегодня: «16 March 2020 and 13 May 2020 (including)». В этом случае, все просто, переживать не стоит. Также сейчас напротив каждого бронирования висит форма обратной связи с запросами на изменение дат, возврата и связи с объектом размещения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы

«Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

Общество
17 апреля 09:00

«Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

Пустошкинская пенсионерка в письме в газету высказала свое мнение о ситуации с Центром культуры района

26 апреля

  • Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
  • Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
  • Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
  • Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
  • Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
  • Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
  • Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
  • Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
  • Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски
  • Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

    • 25 апреля

  • Строители из Москвы 14 дней проведут в обсерваторе на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе
  • Больницы в четырех приграничных районах области отремонтируют и оснастят современным оборудованием
  • В Псковской области на поддержку народа сето будет выделено 3, 3 млн рублей
  • О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе
  • В Бежаницах выявлен первый случай заболевания коронавирусом
  • За кэшбэк жительница Островского района заплатила более 22 тысяч рублей
  • Шесть дополнительных контейнеров для сбора мусора установлены в деревнях Опочецкого района
  • Нетрезвый житель Московской области разъезжал на машине по Порхову
  • Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 110 человек
  • Называть места жительства и работы заболевших коронавирусом нельзя
  • Губернатор: Оснований компенсировать семьям школьников затраты на интернет нет
  • В Псковской области цифровые пропуска вводить не будут

    • 24 апреля

  • Михаил Ведерников: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь
  • Прибывающие в Псковскую область из других регионов граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней
  • Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять
  • Марина Гаращенко о ситуации с очагом коронавируса в Новосокольниках: Повода для паники нет, все необходимые меры приняты
  • Современные технологии завтрашнего дня
  • Бесперебойное энергоснабжение медучреждений обсудили псковский губернатор и глава компании «Россети Северо-Запад»
  • С панихиды по погибшим и колокольного перезвона начнётся День Победы в Пскове
  • 335 млн рублей направили в этом году на поддержку псковских аграриев

    • Новости

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Спорт
    Алексей Кедров 26 апреля 11:43

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Традиция, которой уже 75 лет, не прервется

    «Повышение статуса вуза до университета — это именно его заслуга»

    Общество
    16 апреля 16:18

    «Повышение статуса вуза до университета — это именно его заслуга»

    Коллеги вспоминают скончавшегося сегодня бывшего ректора педагогического института Валерия Лещикова
    Заработать в кризис

    Общество / Соцзащита
    13 апреля 15:24

    Заработать в кризис

    На время пандемии псковских студентов трудоустроят в собственном вузе