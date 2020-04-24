Как я не полетел

Недавно мы рассказывали о том, какой кризис переживает сейчас туристическая сфера региона, а, соответственно, и туристы, которые неудачно выбрали время для отдыха. Из-за коронавируса приобретенные туры пришлось переносить на другие сроки (а когда закончится пандемия — никому не известно!). Альтернатива – неизвестно сколько и с неясными перспективами ждать возврата денег за аннулированные путевки. В этом отношении быть самостоятельным путешественником, казалось бы, выгоднее: возвратные авиабилеты можно вернуть, бронь в отелях отменить. Но не все так гладко, как кажется. О том, какие проблемы могут возникнуть, «Псковской правде» рассказали псковичи, поездки которых не состоялись из-за пандемии.

Из Пскова через Вильнюс в Норвегию

По этому маршруту не смог в конце марта отправиться пскович Юрий Стрекаловский. В Норвегию он собирался вместе с дочкой — навестить друзей. - Билеты купили перед новым годом, довольно спонтанно. Думали с дочкой, чем заняться на весенних каникулах. Решили, что круто было бы съездить в Норвегию! И купили билеты, - рассказывает он. Лететь должны были авиакомпанией Ryanair. В Норвегии ничего не бронировали, так как планировали остановиться у друзей. И до середины марта были уверены, что ничего не помешает поездке.

А дальше начала сгущаться вся эта история с коронавирусом. Норвегия раньше, чем другие страны, вошла в список неблагополучных по этому заболеванию. И друзья стали писать, чтобы мы подумали, надо ли ехать. Их уже переводили на самоизоляцию и удаленную работу. Они предупреждали, что у них закрываются музеи, возможно, будет с трудом работать транспорт. Но, поскольку у нас еще ничего такого не было, мы решили планов не менять. Но, возможно, забронировать гостиницу. Юрий Стрекаловский

Из Вильнюса семья Стрекаловских должна была вылетать 21 марта. Но буквально за несколько суток до отправления в странах Евросоюза стали закрывать границы: - К нам как раз друзья из Риги приехали и рассказали, что они проехали, а автобус каких-то юных спортсменов на границе развернули. Не верилось, что это возможно. Но было ясно, что обстоятельства непреодолимой силы нас останавливают. Переговорили с норвежскими друзьями и решили, что приедем в другой раз. Примерно в это же время Юрию стали приходить письма от Ryanair: - Сначала предупредили, что если у нас нет норвежского паспорта или вида на жительство в Норвегии, то нас в любом случае не выпустят из аэропорта. Чтобы мы это понимали, если собираемся лететь. А за трое суток до вылета авиакомпания сообщила, что воздушное сообщение с Норвегией закрыто, принесла извинения за отмену рейсов и предложила вернуть деньги или перенести рейсы на другие даты: - Прислали ссылку, я заполнил форму. С тех пор они несколько раз мне присылали письма о том, что они очень перегружены работой и благодарят нас за наше терпение.

Денег псковским туристам пока не вернули. Но Юрий с пониманием относится к этой ситуации. - Это компания, которая жила за счет оборота, и сейчас у них все остановилось. Даже если они не смогут нам эти деньги вернуть, надо с пониманием относиться к таким вещам, -говорит он. По его словам, стоимость билетов не очень высокая. - Мы летаем очень много и часто, потому что билеты там стоят 10-15-20 евро. Но если летишь семьей и с несколькими пересадками, то сумма получается другая. Лучше бы, конечно, вернули деньги, - говорит наш собеседник. Тем более, с датой следующей поездки теперь определиться трудно. - Когда это еще будет? На самом деле, я рад, что не полетел. Потому что там потратил бы много денег, которые мне сейчас нужны. Все к лучшему.

ЦИТАТА Псковичка Мария Рышкевич:

- С авиабилетами все у всех примерно одинаково. У меня, у моего папы и у друга было три самостоятельных брони: Лондон на Wizzair, Нальчик на «Победе» и Дубровник на Airbaltic. Везде одна история - авиакомпании все сами сняли, вместо возврата - депозит до 1 июня 2021 года.

Из Дюссельдорфа через Ригу в Псков

Этот маршрут ежегодно преодолевает уроженка Пскова, а теперь жительница немецкого Дюссельдорфа, Наталья Хвощевская, чтобы повидаться с мамой.

В Псков мы ездим каждый год, в основном, в апреле, потому что у дочки школьные каникулы, а они у нас три недели. Я уже в декабре купила билеты. В последнее время мы летали через Ригу, на Airbaltik, потому что через Питер дорого. Правда, расписание маршрутки в Псков неудобное, и всегда приходилось ночевать в латвийской столице. Поэтому дополнительно бронировала отель. Наталья Хвощевская

Девушка отмечает, что в Германии ограничительные меры по карантину ввели раньше, чем в России, еще с 15 марта. Поэтому они с тревогой следили за ситуацией и о закрытии границ узнали раньше, чем стала приходить рассылка от авиакомпании. Правда, как отмечает Наталья, SMS от Airbaltik она так и не дождалась. Пришлось самой с ними связываться. - Здесь, в Германии, ни до кого из представителей авиакомпании дозвониться не смогла. В результате я им звонила в Ригу. Звонок платный. Там мне сказали, что в Ригу 10 апреля я уже улететь не смогу, а вот обратный рейс еще возможен… Естественно, я отказалась, - рассказывает девушка. Сначала Наталья хотела получить деньги за билеты. Говорит: такая «опция» тогда еще была. Но потом решила перенести даты рейсов. - Поняла, что если верну билеты, потом уже за эту цену вряд ли смогу их купить. А авиакомпания предлагала по той же цене перенести до конца года на любую дату. И я взяла неделю в августе, - отмечает она. Причем, по ее словам, если в августе по не зависящим от нее причинам рейс снова не состоится, то перенос сроков опять будет возможен. - Сразу же прислали подтверждение по почте. Кстати, сейчас я к ним заходила на страницу - опции вернуть деньги уже нет. Можно только взять ваучеры. И цены на билеты в августе уже 320 евро. Наши стоят в два раза меньше.

А вот с отелем решить вопрос об изменении сроков заезда с сохранением цены не получилось. Потому что отель был забронирован через Booking.com — без предварительной оплаты. - Забронировала два отеля: один туда, другой обратно. Перед Пасхой обычно отели дорогие, а я нашла 4-зведочный отель по цене 26 евро за двухместный номер. Это очень дешево. Поэтому я обратилась в отель напрямую с вопросом, могу ли по той же цене перенести бронь на август. Мне посоветовали связаться через Booking.com. А там электронный ассистент мне сказал, что нет такой функции перебронировать отель на три месяца позже с сохранением платы. Пришлось все отменить. Потом сравнила цены: мой отель, который в апреле я бронировала по 26 евро, в августе уже стоит 73 евро. То есть, если мы захотим увидеть своих родных, мы должны будем заплатить в 4 раза больше.

СПРАВКА Как вернуть деньги за билеты на отменённые авиарейсы? Если вы приобрели билеты авиакомпании «Азимут» из Пскова в Москву или в Сочи: - Деньги за возвратные билеты на отменённые из-за коронавируса авиарейсы компания «Азимут» возместит в полном объёме, а вот невозвратные билеты можно обменять на сертификат с дополнительными бонусами. За невозвратные билеты на отменённые с 10 марта рейсы компания «Азимут» выдаст сертификат на стоимость приобретенных услуг, а также бонусные 25% к сумме тарифа в знак благодарности за терпение и понимание. В перспективе на этот сертификат можно будет приобрести билет на любой рейс авиакомпании, а также воспользоваться дополнительными услугами. Сертификаты будут действовать до 31 декабря 2021 года. Если у вас на руках билеты других авиакомпаний: Советы travel-блогера Эльнара Мансурова: 1. Авиакомпания @czechairlines как и многие другие авиакомпании, разрешила поменять авиабилеты невозвратных тарифов. Поменял свои билеты с мая на сентябрь с доплатой в 28 рублей.⠀ 2. Авиакомпания @aeroflot продлила всем пассажирам статус gold до февраля 2022 года, то есть на один (!) год.⠀ 3. А авиакомпания @s7airlines дарит 100 миль за каждый день, что вы сидите дома, надо просто раз в сутки заходить на сайт «отмечаться».