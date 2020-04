Как я не полетел

СПРАВКА

Как отменить брони отелей из-за коронавируса?

Советы того же travel-блогера Эльнара Мансурова:

- У букинга есть обновляющийся список стран, для которых действует гарантированный возврат, загуглите его по ключевым словам «Important information regarding the Coronavirus». Вы находите в нем нужную страну и читаете правила форс-мажора, например, у вас на майские отели в Финляндии. Правила, что действуют на сегодня: «16 March 2020 and 13 May 2020 (including)». В этом случае, все просто, переживать не стоит. Также сейчас напротив каждого бронирования висит форма обратной связи с запросами на изменение дат, возврата и связи с объектом размещения.