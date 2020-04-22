Сидим на чемоданах

Одной из первых из-за ситуации с коронавирусом пострадала сфера туризма. И она же, пожалуй, понесла самый большой урон: ведь работать дистанционно в условиях закрытых границ между странами и регионами не получится. «Псковская правда» узнала у представителей отрасли, как живет (точнее, выживает) в этой ситуации турбизнес. Оптимисты советуют туристам не просить возврата денег, а переносить туры, и надеются на помощь государства. Пессимисты – готовятся к закрытию бизнеса.

Финансовая катастрофа

- Плохо, хуже некуда, - обобщила картину кризиса в турсфере председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. По ее словам, негативные последствия нынешней ситуации турбизнес ощутил одним из первых.

Как на вулкане мы живем с января, когда начали закрываться одна за другой страны. Самый дисбаланс был в середине марта, когда мы жили в полном непонимании: ситуация менялась по несколько раз на день. То вылеты отменяли, то писали, что туристы из России будут приниматься, но курорты функционируют в режиме изоляции. И в конце марта стало очевидно, что Россия тоже не избежала этой же участи. Светлана Баранова

По ее словам, это «очень неприятно для всей отрасли», поскольку турбизнес терпит колоссальные убытки: - По крайней мере, на 1 мая все гостиницы Пскова были забронированы на 100%. Получается, что предприятия туриндустрии получили предоплату, а оказать услуги, за которые туристы перечислили деньги, у нас нет никакой возможности. Я знаю, что и многие гостиничные комплексы, которым разрешено размещать командировочных, тоже закрылись, потому что принимать и обслуживать два-три номера — это больше материальных затрат, чем финансовой выгоды. В то же время, по словам Светланы Барановой, никто не освобождает отели от уплаты коммунальных платежей, а это самые большие расходы. - В нашей области сумма коммунальных расходов по гостиничным предприятиям составляет от 45 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Это ежемесячные выплаты. Да, есть некоторое снижение расходования электроэнергии, но коммунальные платежи в нынешней ситуации — это разорительная вещь. Например, ежемесячные обязательные платежи маленького отеля в одном из районных центров Псковской области, в котором работают 8 человек, составляют 300 тысяч рублей. И это районный центр и всего 8 сотрудников. А что говорить о тех гостиницах, где 20, 30, 100 сотрудников?! Нужны средства и на выплаты зарплат, потому что важно сохранить коллективы и создать условия для того, чтобы после карантина можно было вернуться к нормальной жизнедеятельности. - Но нерабочие дни не объявлены выходными, и, по сути, мы должны выплачивать заработную плату. Причем сотрудники рассчитывают на получение полной заработной платы, а здесь, к сожалению, получается полная финансовая катастрофа. При этом многие программы поддержки, которые декларируются, требуют длительной детальной проработки. - Насколько я знаю, только в пятницу банки начали выдавать кредиты на заработную плату под 0%. А говорили об этом 10 дней тому назад. То же самое можно сказать о механизме возврата туроператорами денег туристам, не улетевшим до 1 июня этого года, за счет средств фондов персональной ответственности туроператоров. Когда он был расписан, им воспользовались только 34 компании, причем три из них потом отозвали свои заявления. Насколько я знаю, возвраты касаются конкретного перечня стран, которые первыми попали под закрытие. На какие еще направления это будет распространяться, никому не известно. И средства из этих фондов люди получат не раньше чем через 8-9 месяцев. Естественно, нам нужна помощь и поддержка. За последние недели к числу пострадавших добавились многие отрасли. И многим клиентам турфирм, которые сами оказались без работы, но с кредитами, уже не до отдыха. Хотя туроператоры предлагают оплатившим поездки туристам неплохие варианты с перенесением туров на более поздние сроки. - Это один из самых рациональных путей. Тем более что туроператоры пошли навстречу, невзирая на то, что идет повышение курса валют. Туристы получили возможность законсервировать некую сумму денег, чтобы позднее ими воспользоваться. Тем более у некоторых туроператоров этот период достаточно длительный - до 2021 года. Что удивляет и радует нас: Роспотребнадзор тоже поддерживает этот разумный подход. Кстати, от туристов, которые планировали провести майские праздники в Пскове, чаще всего приходят запросы на перенос туров. - Мы продолжаем работать дистанционно. В таком же режиме работают наши коллеги — туроператоры, органы государственной власти в Москве: Ростуризм, Турпомощь. Все решаемо, все обсуждаемо, и мы находимся на связи с клиентами. Но очень хотелось бы, чтобы люди тоже хранили бы спокойствие. Будем надеяться только на лучшее.

Нечего продать

- Сейчас мы в такой ситуации, что ничего не можем продавать. У нас нет продукта, мы не можем его продать онлайн, выдать через окошко, в перчатках, обработав санитайзером. Все разрешения и послабления к туристической отрасли относиться никак не могут. В этом плане мы самые пострадавшие, - говорит директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. По ее словам, в нынешней ситуации турбизнесу даже нечего предложить.

Никто не будет путешествовать онлайн. Одно дело — дистанционно проводить уроки рисования или йоги, и другое дело — «Полетели с нами в Сочи онлайн?!». Татьяна Калинина

В настоящее время офисы турфирмы закрыты и сотрудники работают удаленно: отвечают на звонки, письма туристов. В таком же режиме работают все туроператоры. Но есть и хорошие новости. - В коллективе у нас 7 человек. Мы никого не уволили, не сократили, - говорит Татьяна. Что касается анонсируемых мер поддержки, то турфирма только «пытается ими воспользоваться». Но пока результатов нет. - Например, ведем переговоры с арендатором об отсрочке и уменьшении стоимости аренды, но никаких движений навстречу нам нет. Заявление написано 21 марта. С отсрочкой коммунальных платежей то же самое - написали заявку, но пока тоже ответа нам не дано. Также компания надеется получить и безвозмездную помощь от государства из расчета в размере 12 тысяч рублей на одного сотрудника в месяц. - Но сроки еще не подошли: только с 1 мая можно подать заявку, если 90% штата сохранено. Надеюсь, что мы сможем этой помощью воспользоваться, - отмечает Татьяна. А вот кредиты, даже под 0%, турфирме не помогут. - Да, нам предлагали беспроцентный кредит на зарплату, но для нашего бизнеса это не подходит. Пока не понятно, когда мы начнем работать. Если бы были какие-то альтернативы по заработку, этим можно было бы воспользоваться. Но влезать в долги, не имея перспектив и сроков выхода из этого, не вижу смысла. Мы на данный момент собственными средствами пользуемся и надеемся, что нам выплатят по 12 тысяч на зарплаты сотрудникам. Это будет реальная поддержка. Впрочем, туристам, которые бронировали туры на ближайшее время, но отказались без возможности отправиться отдыхать, тоже окажут поддержку. - Те туристы, которые покупали туры по раннему бронированию, сначала стали их аннулировать. Но на данный момент все туроператоры предлагают возможность перенести свои туры без доплат с сохранением параметров. Если раньше можно было только перебронировать тур по цене сайта (а там уже другие цены), то сейчас его можно перенести на осень, зиму - до декабря 2021 года. Стоимость в рублях остается та же самая, хотя курс уже другой. Это очень выгодно. И многие туристы, которые написали нам заявление на аннуляцию туров, сейчас присылают заявления о перебронировании. Не скажу, что это экономически выгодно для туроператоров. Но они пытаются пойти навстречу туристам, сохранить их отпуска, брони. Все надеются на то, что скоро все закончится и все полетят. Кстати, некоторых псковских путешественников не останавливает даже пандемия. Директор турфирмы говорит, что, когда начали закрывать границы, были такие туристы, которые звонили и говорили: «Отправьте нас хоть куда-нибудь!». - Но я тоже несу ответственность за отдых туристов, поэтому в ситуации неопределенности ничего не бронируем. Если планировать — то только реальные туры, а не какие-то мифические. Эти заявки пока отложены и ждут. Татьяна также отмечает, что в карантин, помимо перебронирования туров, сотрудники повышают квалификацию. - Есть много прекрасных обучающих программ, которые мы откладывали. Сейчас есть время все это посмотреть в спокойном режиме. А еще очень много туристов нам пишет, много слов поддержки, все хотят отдыхать. Готовы ехать даже в кредит. Потому что проведенный в путешествии отпуск не сравним с отпуском, просиженным дома.

Не падают духом

- Я работаю с гостями, которые приезжают в Псков. Экскурсии были забронированы на все майские праздники, но все пришлось отменить. Причем некоторые туристы держали бронь до последнего продления карантина, - говорит Ольга Зыкунова, руководитель туристического проекта «Ольгин Град». Ольга отмечает, что туристы приезжают маленькими группами, семьями. И в основном предоплату за экскурсии не вносят. Поэтому возвращать средства ей не пришлось, но большие планы по проведению экскурсий в майские праздники так и остались планами.

Туристы мне пишут в соцсетях, что надеются перенести поездки на лето или на осень. Бронь на конкретные числа мы сняли, но пока я даже предположить не могу, как будут развиваться эти события. Ольга Зыкунова

Сложный период без туристов переживают и партнеры экскурсовода - владельцы ферм и хуторов, на которые она возила туристов: - Правда, они не падают духом. Напротив, приводят в порядок свои фермы, строят кафе, расширяют производство, новое меню придумывают. Ольга тоже старается не терять времени: разрабатывается экскурсии, обучается на онлайн-курсах. - А еще много хороших отзывов получаю от туристов. Люди живут надеждой, что все это скоро закончится. И если границы откроют не сразу, может быть, после карантина будут путешествовать по России.

Туризм не восстановится за год



Прогнозы руководителя турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александра Ефимова не такие оптимистичные. Офисы этой турфирмы не работают с 28 марта.

Как только будут реальные меры поддержки, мы ими воспользуемся. Президент обещал заплатить в июне за апрель по 12 тысяч с копейками на каждого сотрудника, и на местном уровне вроде тоже поддержку обещают. Но одно дело обещания, а другое дело — что в мае моим сотрудникам уже не на что будет купить продукты в магазине. Александр Ефимов