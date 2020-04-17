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Общество

«Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

Пустошкинская пенсионерка в письме в газету высказала свое мнение о ситуации с Центром культуры района

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Нинель Эрдман
17 апреля 2020 года, 09:00
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Месяц назад псковские СМИ опубликовали открытое письмо к губернатору сотрудников Центра культуры Пустошкинского района. В нем они сообщали что представители администрации муниципалитета предупредили их о грядущих сокращениях работников культуры и просили: «Помогите нам выжить!» В редакцию «Псковской правды» пришло письмо жительницы Пустошки, 85-летней Нинель Юлиановны Эрдман. Будучи неравнодушным человеком, переживающим за жизнь и развитие Пустошкинского района, она поделилась своим взглядом на происходящее. Мы публикуем это письмо без сокращений:

«Есть такое понятие – репутационная ответственность. Политологи и социологи считают: репутация – самая надежная из всех возможных характеристик человека. Она сильнее и долговечнее наград, рейтингов и сочиненных биографий.

О какой репутации районной власти можно сегодня говорить после крайне некрасивой ситуации, связанной с Центром культуры Пустошкинского района.

Если сотрудники Центра культуры вынуждены были обратиться с открытым письмом к губернатору области, значит – это знак большой беды и безысходности.

Я не имею отношения к людям творческих профессий, я – технарь, инженер. Но за все годы жизни в Пустошке вся моя жизнь связана с этими прекрасными людьми. С огромным уважением, благодарностью и признательностью отношусь ко всем работникам Центра культуры, которые дарят людям радость общения с миром искусства во всех его проявлениях.

Невозможно оставаться равнодушным человеком к сегодняшней ситуации отношения районной власти к культуре.

Я уверена: каждый человек имеет право на свое мнение, на то, чтобы его открыто высказывать и отстаивать. Ни в коем случае я не претендую на исключительность моей оценки всего происходящего в действиях районной власти по ситуации с культурой и на невозможность других позиций. Но я живу в Пустошкинском районе и все, что происходит в жизни района, напрямую касается моей жизни. Проблемы, возникающие в повседневной жизни района, это и мои проблемы, поскольку от их решения зависит мое благосостояние.

Еще совсем-совсем недавно в предвыборной агитационной суете депутат С. Василькова заявила: «Больше всего на свете я хочу привести в порядок свой родной край». (Не надо только забывать: помимо хотения должно быть еще и умение.) Хотение прекрасное! Но почему надо начинать с культуры, которая всегда в районе была в полном порядке. И мое скромное личное мнение, возможно субъективное, (но вряд ли я в нем одинока): навряд ли нуждается Центр культуры в наведении того «порядка», который пытается осуществить С. Василькова.

Многообещающие блага для Центра культуры звучали в предвыборных агитках С. Васильковой: красиво говорилось о кадровой и материальной поддержке работников учреждений культуры, о том, что надо беречь и сохранять кадры в учреждениях культуры.

И башмаков сносить мы не успели, как все эти обещания разбились о фактические реалии поведения главы района С. Васильковой. Теперь виноваты дорожные карты, нормативно-подушевые расчеты и отсутствие денег, которые никто не принес главе района на блюдечке с голубой каемочкой.

В предвыборную компанию С. Василькова назидательно учила, как должен действовать глава района в сложных ситуациях: «Глава района может выходить на губернатора, озвучивать проблемы, добиваясь чего-то – хотя бы внимания. А у нас этого не видно. Более того, главы районов могут обращаться в профильные комитеты администрации Псковской области с просьбой выделить сверхфинансирование на решение особо острых проблем» – вещала главный патриот района.

«А у нас этого не видно» – это упрек прежнему главе района, так надо понимать?

Ну и как теперь «у нас видно»? Сколько раз вышла глава района С. Василькова на губернатора и профильные комитеты по ситуации с культурой?

Складывается впечатление, что у С. Васильковой упрекать прежнего главу района получается намного лучше, чем самой заниматься решением проблем.

А теперь о некоторых помощниках главы района в наведении порядка в родном крае.

«Не надо ждать «гостей» из других городов и районов, они не принесут нашему краю ни благополучия, ни развития. Они приезжают сюда делать личную карьеру, а нам нужны люди, которые будут здесь защищать жизнь» – звучало в агитке главного патриота района С. Васильковой.

То, что сегодня происходит в районе с Центром культуры – это похоже на защиту жизни?

А приобретенный главой района С. Васильковой «гость» из другого района на должность замглавы администрации района по культуре, образованию, спорту Андрей Иванов – это и есть тот самый защитник жизни, о котором мечтала С. Василькова в своей агитке?

У меня вполне логичный вопрос к редакции газеты «Вперед» и к главе района: когда появится в газете подробная биография «гостя» в рубрике: «Смотрите, кто пришел». Кто такой – этот Андрей Иванов? Где и кем он работал, и так поднял на неимоверную высоту культуру, образование и спорт в районе своего прежнего места проживания, что срочно потребовалось призывать его в наш район? Какая была в этом необходимость? И где он так наловчился наводить «порядок» в культуре? Что этот человек сделал полезного для района?

Ходят какие-то слухи о некорректных высказываниях А. Иванова и С. Васильковой в день освобождения города, теперь инцидент с Центром культуры. Это все заслуги «гостя» из соседнего района или есть что-то еще?

«Правильный глава района должен быть постоянно на связи со своими избирателями, с людьми» – утверждала в своих предвыборных обещаниях С. Василькова.

Надо надеяться – ситуацию с «гостем» из другого района прояснит в газете «Вперед» правильный глава района С. Василькова. Народ должен знать своего героя.

Кроме того, считаю необходимым дополнить. Критикуя и обвиняя бывшую районную власть, не надо забывать: что о теперешнем главе района скажут те, кто придет за ним. Отчет уже начат: обязательно припомнят крайне некрасивую ситуацию с Центром культуры.

А по поводу многочисленных предвыборных утверждений и обещаний С. Васильковой у политологов есть такой постулат: «Процентное соотношение сомнения к здравому смыслу у руководства – показатель работы руководителя».

В народной мудрости все убедительнее и конкретнее: «Чем хуже приход, тем больше работы звонарю».

… Но это уже совсем другая история…».

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