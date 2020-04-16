«Повышение статуса вуза до университета — это именно его заслуга»

Рано утром 16 апреля стало известно, что после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался Валерий Лещиков: человек, который на протяжении двадцати с лишним лет возглавлял один из главных вузов региона, - Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова. И те, кто работал с Валерием Николаевичем, и те, кто у него учился, вспоминают о Валерии Лещикове, как о принципиальном и честном человеке, требовательном и отзывчивом руководителе, который «не чурался черновой работы» и в буквальном смысле слова жил жизнью института. Более того: многие сходятся в мнении, что именно благодаря заложенному им фундаменту в Пскове в итоге появился университет. «Псковская правда» попросила коллег Валерия Лещикова поделиться своими воспоминаниями о нем.
- С Валерием Николаевичем я познакомился еще в 1979 году, когда он стал деканом исторического факультета. Я был в то время еще студентом-пятикурсником, - рассказывает кандидат исторических наук, доцент Олег Корольков. - Валерий Николаевич сразу произвел на всех очень хорошее впечатление. Внимательный, отзывчивый человек, хороший организатор. Вторая наша встреча состоялась в начале 1990-х годов, когда я начал работать в вузе. Валерий Лещиков был выдающимся лектором, не чурался черновой работы, не перекладывал ее на плечи подчиненных, как делают некоторые администраторы.
Он заботился о вузе, был его патриотом, делал все, что было в его силах. В период его руководства вуз пополнился двумя новыми корпусами. В 1990-е годы в Пскове на улице Рокоссовского строился большой дом для преподавателей. И если бы Валерию Николаевичу не мешали, этот дом был бы целиком в распоряжении института, но осталось только два этажа.
Валерий Николаевич заботился о вверенном ему учебном заведении, выбивал деньги в Министерстве. За время его руководства серьезно улучшилась материально-техническая база вуза, здания ремонтировали, наши фасады всегда выглядели ухоженными, издавались научно-популярные журналы. Валерий Николаевич сам инициировал ряд интересных проектов, и кадровый потенциал вуза вырос очень сильно.
Олег КорольковМы вышли на уровень, когда можно было повлиять на статус учебного заведения. И повышение статуса вуза до университета — это именно заслуга Валерия Лещикова. Это всегда будет вызывать уважение и сохранит добрую память об этом человеке. Глубоко скорблю и соболезную жене, детям, все родным и близким. Это невосполнимая утрата.
Требовательный к себе и к окружающим, но всегда поддерживал своих сотрудников. Это крайне важное сочетание, - вспоминает кандидат исторических наук, доцент, и. о. завкафедрой отечественной истории ПсковГУ Наталья Никитина. - Для Валерия Николаевича работа не была формальностью, он знал всех преподавателей, общался со студентами. Даже в самое тяжелое время в вузе никогда не было задержек зарплаты. Много сделал для того, чтобы организовать студенческую общественную жизнь.
Валерий Николаевич был противником фальсификации истории. Уделял много времени исследованию тем по истории образования в Псковской области. Благодаря ему были изданы «Псковский биографический словарь» и «Летопись земли Псковской».
Наталья Никитина
Все без исключения отмечают большую заслугу Валерия Лещикова в том, что псковский пединститут стал университетом.
Валерий Николаевич Лещиков был опытным руководителем. В вузе под его началом произошли серьезные изменения, - говорит начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.
Он возглавлял вуз в очень сложный период — в 1990-е годы, и сумел создать условия для изменения его статуса. В институте появились новые кафедры и факультеты. Вклад Валерия Лещикова в систему образования Псковской области очень высок.
Александр Седунов
Благодаря Валерию Лещикову вуз расширил свой список учебных и научных программ, - говорит бывший ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. - Я Валерия Николаевича знал тридцать лет, еще с тех пор, как работал директором школы. В то время Валерием Николаевичем был двигателем всех наших инновационных программ и страстным их поклонником.
Мы всегда находили общий язык Я во многом советовался с ним, поскольку никто лучше не знал работу всех вузовских кафедр.
Юрий Демьяненко
- Сейчас, к сожалению, я нахожусь далеко от Пскова, и не смогу положить цветы к его ногам. Пусть земля будет пухом. И Господь определит ему достойное место рядом с собой.
СПРАВКА
Валерий Лещиков после службы в Советской Армии в 1962 году поступил на исторический факультет ПГПИ. Затем занимал различные посты в комсомольских структурах Псковской области. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Вернувшись во Псков, занимался партийно-пропагандистской работой.
С 1978 года работал в Псковском государственном педагогическом институте им. С. М. Кирова. В 1987 году стал его ректором. В 2008-2018 годах продолжал работу в вузе.
В 2004 году Валерию Лещикову было присвоено звание почётного гражданина города Пскова.