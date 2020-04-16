«Повышение статуса вуза до университета — это именно его заслуга»

Рано утром 16 апреля стало известно, что после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался Валерий Лещиков: человек, который на протяжении двадцати с лишним лет возглавлял один из главных вузов региона, - Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова. И те, кто работал с Валерием Николаевичем, и те, кто у него учился, вспоминают о Валерии Лещикове, как о принципиальном и честном человеке, требовательном и отзывчивом руководителе, который «не чурался черновой работы» и в буквальном смысле слова жил жизнью института. Более того: многие сходятся в мнении, что именно благодаря заложенному им фундаменту в Пскове в итоге появился университет. «Псковская правда» попросила коллег Валерия Лещикова поделиться своими воспоминаниями о нем.

- С Валерием Николаевичем я познакомился еще в 1979 году, когда он стал деканом исторического факультета. Я был в то время еще студентом-пятикурсником, - рассказывает кандидат исторических наук, доцент Олег Корольков. - Валерий Николаевич сразу произвел на всех очень хорошее впечатление. Внимательный, отзывчивый человек, хороший организатор. Вторая наша встреча состоялась в начале 1990-х годов, когда я начал работать в вузе. Валерий Лещиков был выдающимся лектором, не чурался черновой работы, не перекладывал ее на плечи подчиненных, как делают некоторые администраторы.

Он заботился о вузе, был его патриотом, делал все, что было в его силах. В период его руководства вуз пополнился двумя новыми корпусами. В 1990-е годы в Пскове на улице Рокоссовского строился большой дом для преподавателей. И если бы Валерию Николаевичу не мешали, этот дом был бы целиком в распоряжении института, но осталось только два этажа.