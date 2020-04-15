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Общество

Подотдел очистки

Как управляйки справляются с необходимостью ежедневной уборки подъездов?

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Наталья Баранова
15 апреля 2020 года, 16:27
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Губернатор Михаил Ведерников обязал управляющие компании проводить дезинфекцию подъездов не реже одного раза в день. Дезинфекция предполагает тщательную уборку с применением специальных средств. На деле это значит, что уборщица не просто должна помахать мокрой тряпкой на лестнице, а специальным составом протереть перила, подоконники, кнопки в лифте, мусоропровод и другие поверхности.

Первоначальная редакция указа предписывала проводить дезинфекцию даже дважды в сутки, но управляйки взмолились о пощаде. По их мнению, такую неслыханную чистоту не под силу навести даже сказочной Золушке, что уж говорить о штатных уборщицах.

Для начала мы решили выяснить, заметили ли работу коммунальщиков наши читатели, и провели опрос в группе «Псковской правды» в «ВКонтакте».

Выяснилось, что у 40% участников опроса ничего не поменялось: уборщица приходит раз в неделю, как и раньше. К 30% коммунальная фея со шваброй как не ходила, так и не ходит. В этом смысле редкостная стабильность. И лишь у 8% опрошенных убирают так, как предписано новыми правилами. Еще у 20% управляйки указу следуют, но убирают не так часто и тщательно, как хотелось бы. 

«У нас сегодня первый раз с хлоркой помыли. Не знаю, как насчет стен, перил и подоконников, но пол был хорошо мокрым» - делились в комментариях наши читатели.

Кто-то свои управляйки хвалил: «Молодцы, каждый день хлоркой пахнет!», кто-то жаловался, что ничего не поменялось.

Я вспомнила, что последний раз видела уборщицу в своем подъезде недели три назад и решила позвонить в управляющую компанию. С первого раза дозвониться до нужного человека не получилось. Дежурный диспетчер пояснила, что звонить нужно с утра, пока все на месте. А так все по домам, работают дистанционно. На следующее утро удалось застать мастера.

- У нас договор с клининговой компанией, - пояснила она. - Если мы скажем уборщицам убирать каждый день, они уволятся. А подъезд ваш придут и продезинфицируют наши сотрудники, попрыскают на стены и перила.

Звонок в домофон раздался уже через час. Мужской голос оповестил, что пришли с дезинфекцией. Надеюсь, сделали тщательно. Характерный запах стоит на лестничной клетке и спустя несколько часов. Первый раз за все время с начала самоизоляции.

Решаю позвонить еще в пару управляющих компаний, теперь уже представляюсь официально. Спрашиваю, можно ли выполнить указ губернатора?

- Нельзя! Но мы справляемся, - устало и раздраженно отвечает директор управляющей компании «Район № 13» Владимир Красовский. - Работаем, ходят наши сантехники и маляры на дезинфекцию.

Парой недель раньше на своей странице в Facebook довольно жестко высказался директор управляющей компании «Инженерный сервис» Сергей Макарченко.

«Взаимоотношения УК и собственников договорные! В тарифе, принятом на общем собрании собственников, заложено определенное количество работ, уборок, ремонтов и т. д. Исходя из этого комплектуется штат сотрудников. Нельзя своим мудрым решением заставить мыть подъезды два раза в день! Некому и не на что!».

Позже Сергей Макарченко говорил, что сотрудники его компании развезли старшим по домам дезинфицирующие средства и они организовали уборку своими силами.

С нами Сергей Макарченко разговаривать на эту тему отказался, сославшись на то, что наш звонок застал его в Санкт-Петербурге и говорить неудобно.

Зато не отказался пообщаться директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов

- Один раз в день убирать подъезд вполне реально, - говорит Андрей Тарасов. - Сейчас мы почти в два раза увеличили штат уборщиц. Также дополнительно обрабатываем дворы и детские площадки, хотя этого в указе и не было, но мы посчитали, что сейчас это необходимо. Пока расходы легли на наши плечи, но по окончании карантинных мероприятий мы рассчитываем на компенсацию. Недавно получили письмо от администрации региона с просьбой направлять свои предложения в областной Комитет по экономическому развитию.

ВАЖНО!

Если ваша управляющая компания не выполняет указ губернатора, можно пожаловаться в Жилнадзор по телефонам: 299-005, 299-821 добавочный 100. 

- По состоянию на 15.04.2020 от жильцов многоквартирных домов области поступило более 550 сообщений о невыполнении управляющими организациями требования о ежедневной влажной уборке мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств, - сообщили нам в Жилнадзоре.- По каждому поступившему сообщению в адрес управляющей организации в тот же день направляется требование устранить выявленное нарушение.

В случае если управляющая организация не принимает мер к организации ежедневной влажной уборки мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административный штраф по данной статье для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Решение о привлечении к административной ответственности принимается судом.

В настоящее время административное производство инициировано в отношении 10 управляющих организаций города Пскова.


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