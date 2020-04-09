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Общество

На гречке свет клином не сошелся

Псковский диетолог рассказала, как не пополнеть за время вынужденной изоляции

Текст:
Светлана Синцова
9 апреля 2020 года, 20:15
Фото: komiinform.ru
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«Псковская правда» продолжает информировать читателей о том, как провести время в самоизоляции с пользой, а не во вред себе. Главная опасность длительных нерабочих дней (знаем по опыту новогодних каникул) — это лишние килограммы. И даже если это не выходные, а работа на «удаленке», карантин предполагает резкое уменьшение физической активности, а значит риск набрать совершенно не нужный вес. Псковский диетолог-нутрициолог, член Национального Общества Диетологов Надежда Колтырина рассказала, как нужно питаться, чтобы не полнеть и хорошо себя чувствовать в вынужденной изоляции.


- Начнем с того, что есть нужно почаще, но порции делать поменьше. Регулярное питание поможет не испытывать чувства голода и не накидываться на еду без разбора.

На гречке свет клином не сошелся  Надежда Колтырина,
диетолог

Однако, по ее словам, есть почаще - не значит постоянно находиться у холодильника. В противном случае будет обратный эффект.

- Если же вы привыкли питаться три раза в день — без проблем, только в промежутках между этими приемами пищи не устраивайте себе так называемые «незамеченные перекусы». Завтракать очень хорошо в первый час после пробуждения, а вот ужинать за 3-4 часа до сна, но не позднее 21:00. Это нужно для того чтобы все наши обменные процессы протекали слаженно и хорошо, ведь хороший обмен веществ = хорошая фигура = хорошее здоровье, - отмечает специалист.

Фрукты вместо конфет

- В принципе, есть можно все. Главное - когда, как и в каком количестве. Будет лучше, если во время вынужденного карантина вы обратите свое внимание на полезные продукты и попробуете разнообразить свой рацион чем-то еще, кроме макарон и гречки. Есть множество видов других, не менее вкусных круп, и на гречке свет клином не сошелся. Хотя она и очень полезная, но если есть только ее, то рацион будет очень однобоким и нужных витаминов и минералов вы не получите, - говорит Надежда Колтырина.

Диетолог советует попробовать геркулес, пшенку, перловку, манку, булгур, киноа, кускус, полбу, рис, лучше бурый или дикий.

- Не хочется? Тогда отличным вариантом будут бобовые продукты: чечевица, фасоль, нут, горох, маш. Если макароны, то из твердых сортов пшеницы и лучше не в вечернее время, если хлеб, то лучше цельнозерновой. Добавляем сюда овощи, абсолютно любые, на какие хватит вашей фантазии и гастрономических вкусов. Чем разноцветнее, тем больше витаминов и минералов, а достаточное количество витаминов и минералов — это хороший иммунитет. Фрукты — да, конечно! Пусть на вашем столе вместо тарелки с печеньками и конфетками будут фруктики, а если вы их еще и помоете, да порежете, тут вся ваша семья присоединится к полезным перекусам. Поделюсь маленькой хитростью: чтобы не есть много сладкого, не покупайте его домой и не ставьте в открытом доступе. Не будет искушения — не будет и повода что-то съесть втихаря. Мясные, молочные и кисломолочные продукты можно оставить в рационе, но пусть они будут не слишком жирные. Рыба обязательна: там полезные жиры, которые мы обычно не добираем.

Вино замените на воду

- Еще один момент на который я бы хотела обратить ваше внимание — алкоголь. Как ни странно спиртное, хоть оно и жидкое, - это прямой путь к лишним калориям, а следовательно, к лишнему весу и потенциальным проблемам со здоровьем. Это прекрасно, если вы выпив бокал, например, сухого белого вина, на этом и остановитесь. Тогда вопросов нет. Но если это не так, и за одним бокалом идет еще парочка, а то и больше, рекомендую на период карантина воздержаться от употребления таких напитков. В противном случае легко набрать то, что потом нужно будет скидывать. Диетолог напоминает, что самое простое и доступное, что есть в каждом доме, квартире, офисе — это вода.

- Не забывайте про воду, чистую, обычную воду. Если вы не допиваете нужное для организма количество воды, то с большой вероятностью вы можете переедать. 1,5-2 литра (6-8 стаканов) в день будет вполне достаточно. Насильно вливать в себя воду, если не лезет, тоже не нужно. Старайтесь прислушиваться к своему организму и пить по чуть-чуть.

Будьте здоровы и питайтесь правильно, тогда вам никакой вирус не будет страшен!

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