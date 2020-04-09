Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Желание помогать

Новоржевские волонтеры шьют маски для горожан и готовы содействовать пенсионерам в покупке продуктов и лекарств

Текст:
Алексей Кедров
9 апреля 2020 года, 15:52
Фото: предоставлено героями публикации
0

Волонтерство для Ирины Пашковой из Новоржева — это, по ее собственным словам, больше призвание, чем работа. «Когда добровольческая деятельность совпадает с профессиональной - тоже хорошо, потому что появляется больше возможностей решать какие-то вопросы. Но сейчас - это просто желание помогать. Тем более, ситуация сложная», - отмечает она.

Большие перемены

Организацией добровольческой деятельности Ирина занималась еще будучи сотрудником Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса, где курировала работу с молодежью. Но в связи с реорганизацией учреждения ее должность сократили.

- Решение по поводу реорганизации учреждения появилось со сменой руководства администрации нашего района. До последнего наш директор Елена Трошец билась с новым руководством района, доказывая нецелесообразность разделения учреждения на части, важность сохранения людей на рабочих местах. Но сперва уволили ее, а после назначения нового директора нам было сказано, что денег на содержание учреждения не хватает,

и поэтому были сокращены многие должности. Не стало даже уборщицы! Не знаю, кстати, как в итоге решился этот вопрос, но новый директор предлагала нам мыть полы самим, - объясняет Ирина Пашкова.

Функции отдела по работе с молодежью, существовавшего в культурно-спортивном комплексе, были переданы в районный Дом детского творчества, но кто там теперь работает на данном направлении, чем занимается и работает ли вообще, девушка не знает:

- К сожалению, та работа, которую делали мы, уже не ведется. Хотя мы проводили профилактические занятия со школьниками, организовывали фестивали, на которые приглашали команды из других районов, участвовали в конкурсах...

Заряжены позитивом

Между тем, сама Ирина продолжила работать со школьниками и студентами. Теперь уже как волонтер.

- В Новоржевском районе есть местное отделение общественной организации «Волонтеры Победы», и мы принимаем участие в деятельности этой организации. Планировали к 9 мая помогать жителям с изготовлением портретов, штендеров для акции «Бессмертный полк», заниматься уборкой захоронений. А тут такая беда обрушилась — пандемия коронавируса. Поэтому добавились новые задачи, - говорит она.

Желание помогать
С конца марта волонтеры начали раздавать медицинские маски
Фото Ирины Пашковой

Вместе с Ириной волонтерской работой занимается около 15 человек. В основном, это молодежь 18+, но есть и школьники, старшеклассники. А сейчас, в связи с ограничительными мероприятиями в вузах, к волонтерам присоединились и студенты, приехавшие в район на карантин.

- Эти ребята ранее, когда учились в школе, были нашими волонтерами. В принципе, они уже были заряжены этим позитивом. Сейчас они находятся здесь, по месту проживания. И большинство из них помогают в организации нашей работы, - рассказывает девушка.

Когда в регионе развернулась борьба с распространением коронавируса, новоржевские волонтеры активно в нее включились: с конца марта они начали раздавать медицинские маски и помогать пожилым одиноким людям, вынужденным перейти на самоизоляцию. Больше в районе этим заниматься, похоже, некому.


Помощь идет

На прошлой неделе Ирина Пашкова и ее соратники раздавали медицинские маски. Партию этих средств защиты им передали из регионального штаба по борьбе с коронавирусом:

- Часть масок мы передали людям, которые работают сейчас «на посту»: продавцам, которые в силу своей занятости просто бы не пришли на раздачу, на почту, в больницу. А остальные просто раздавали на улице. Люди реагировали положительно, благодарили.

Помимо переданных из области масок новоржеские волонтеры раздавали и очень симпатичные тканевые маски, которые сшила одна из участниц акции — одиннадцатиклассница Валерия Шмелева.

- Решение шить маски пришло спонтанно, когда мы сами столкнулись с нехваткой, - рассказала школьница, - сначала это были пробные версии, и они оказались очень удачными. Мои близкие были в восторге!

Желание помогать
Друзья и родные в восторге от масок, сшитых школьницей
Фото со страницы Валерии Шмелевой в соцсети «ВКонтакте»

Потом Валерия сшила маски друзьям семьи и друзьям друзей, а когда родные и знакомые были обеспечены средствами защиты, пришла идея шить для тех, кто не умеет или не может.

- Эту идею поддержала Ирина Михайловна Пашкова, и я начала шить. Пробную партию, около 20 масок, мы раздали нашим жителям, фармацевтам, продавцам. Вскоре я начала работать более масштабно и сшила маски всем нашим волонтерам. Сейчас продолжаю шить маски на заказ, абсолютно бесплатно. На данный момент - нянечкам и воспитателям в садик. Мне безумно нравится это дело, видеть лица счастливых женщин, бабушек-неописуемое удовольствие, - говорит Валерия.

Девушка сшила уже около 70 многоразовых масок, и эта цифра с каждым днём растёт. Материалом для масок стал оставшийся после пошива постельного белья рулон ткани, который мама Лера с удовольствием отдала дочери. А резиночки для первой партии изделий предоставила местная аптека.

- Сходили в аптеку - нам выдали целый пакет этих резинок. Спасибо им большое! То есть все люди принимают участие! Помогают даже по мелочам, - добавила Ирина Пашкова.


Плюсы маленького городка

На этой неделе волонтерам стали поступать заявки от жителей района, которым нужна помощь в покупке лекарств и продуктов.

- Из Вехнянской волости поступило две заявочки и три заявки по городу. Сейчас отрабатываем заявки с ребятами, звоним людям, которые заявились, выясняем, что им нужно. И будем уже по факту «закупаться».

Поездки в волость и по магазинам — за свой счет. Ирина отвозит заказы на своем личном автомобиле. Заявки из Вехно уже сегодня выполнили. Одна заявка была по лекарствам, а другая — просьба купить мясную продукцию. Заказ поступил от пожилой женщины. Она рассказала волонтерам, что каждый раз с пенсии ездит в магазин за мясом, а сейчас из-за карантина такой возможности нет.

- Мы предварительно позвонили в этот магазин, потому что он сейчас работает только в определенные часы. Там сразу вспомнили эту покупательницу. Сказали: «Да, знаем таких. Соберем вам нужный товар». Подготовили продукты, я только приехала, заплатила деньги и взяла чек, чтобы предоставить заявителю. Хорошо в маленьком городке: большинство людей друг друга знают, и на просьбы волонтеров все откликаются.

Сейчас ребята обрабатывают следующие заявки, и готовы дальше помогать находящимся в изоляции пенсионерам, а их в Новоржеском районе немало.

- Маленькие города — как детский сад для молодежи. Дети вырастают, 11-й класс закачивают и уезжают. Есть, конечно, ребята, которые находят работу и самореализовываются здесь, но их не много. Поэтому, в основном, в районе проживают пожилые люди. И мы готовы оказывать им необходимую помощь, - отметила Ирина Пашкова.

ПОБРОБНОСТИ

Волонтеры центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса работают во многих районах Псковской области. Во взаимодействии с территориальным отделом соцзащиты они оказывают необходимую помощь по доставке продуктов и лекарств, оплаты услуг связи и другим жизненно необходимым просьбам обратившимся за помощью пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции. Напоминаем, в Новоржевском районе действует телефон 8 (1143) 2-12-52, по которому пожилые люди могут обратиться за помощью. Звоните, не стесняйтесь, волонтеры всегда готовы оказать помощь!

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы

26 апреля

  • Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
  • Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
  • Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
  • Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
  • Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
  • Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
  • Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
  • Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
  • Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски
  • Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

    • 25 апреля

  • Строители из Москвы 14 дней проведут в обсерваторе на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе
  • Больницы в четырех приграничных районах области отремонтируют и оснастят современным оборудованием
  • В Псковской области на поддержку народа сето будет выделено 3, 3 млн рублей
  • О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе
  • В Бежаницах выявлен первый случай заболевания коронавирусом
  • За кэшбэк жительница Островского района заплатила более 22 тысяч рублей
  • Шесть дополнительных контейнеров для сбора мусора установлены в деревнях Опочецкого района
  • Нетрезвый житель Московской области разъезжал на машине по Порхову
  • Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 110 человек
  • Называть места жительства и работы заболевших коронавирусом нельзя
  • Губернатор: Оснований компенсировать семьям школьников затраты на интернет нет
  • В Псковской области цифровые пропуска вводить не будут

    • 24 апреля

  • Михаил Ведерников: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь
  • Прибывающие в Псковскую область из других регионов граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней
  • Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять
  • Марина Гаращенко о ситуации с очагом коронавируса в Новосокольниках: Повода для паники нет, все необходимые меры приняты
  • Современные технологии завтрашнего дня
  • Бесперебойное энергоснабжение медучреждений обсудили псковский губернатор и глава компании «Россети Северо-Запад»
  • С панихиды по погибшим и колокольного перезвона начнётся День Победы в Пскове
  • 335 млн рублей направили в этом году на поддержку псковских аграриев

    • Новости

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Спорт
    Алексей Кедров 26 апреля 11:43

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Традиция, которой уже 75 лет, не прервется

    Сидим на чемоданах

    Общество
    22 апреля 10:15

    Сидим на чемоданах

    Что происходит в туристической отрасли Псковской области
    «Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

    Общество
    17 апреля 09:00

    «Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

    Пустошкинская пенсионерка в письме в газету высказала свое мнение о ситуации с Центром культуры района