Волонтерство для Ирины Пашковой из Новоржева — это, по ее собственным словам, больше призвание, чем работа. «Когда добровольческая деятельность совпадает с профессиональной - тоже хорошо, потому что появляется больше возможностей решать какие-то вопросы. Но сейчас - это просто желание помогать. Тем более, ситуация сложная», - отмечает она.

Большие перемены



Организацией добровольческой деятельности Ирина занималась еще будучи сотрудником Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса, где курировала работу с молодежью. Но в связи с реорганизацией учреждения ее должность сократили. - Решение по поводу реорганизации учреждения появилось со сменой руководства администрации нашего района. До последнего наш директор Елена Трошец билась с новым руководством района, доказывая нецелесообразность разделения учреждения на части, важность сохранения людей на рабочих местах. Но сперва уволили ее, а после назначения нового директора нам было сказано, что денег на содержание учреждения не хватает, и поэтому были сокращены многие должности. Не стало даже уборщицы! Не знаю, кстати, как в итоге решился этот вопрос, но новый директор предлагала нам мыть полы самим, - объясняет Ирина Пашкова. Функции отдела по работе с молодежью, существовавшего в культурно-спортивном комплексе, были переданы в районный Дом детского творчества, но кто там теперь работает на данном направлении, чем занимается и работает ли вообще, девушка не знает: - К сожалению, та работа, которую делали мы, уже не ведется. Хотя мы проводили профилактические занятия со школьниками, организовывали фестивали, на которые приглашали команды из других районов, участвовали в конкурсах...

Заряжены позитивом



Между тем, сама Ирина продолжила работать со школьниками и студентами. Теперь уже как волонтер. - В Новоржевском районе есть местное отделение общественной организации «Волонтеры Победы», и мы принимаем участие в деятельности этой организации. Планировали к 9 мая помогать жителям с изготовлением портретов, штендеров для акции «Бессмертный полк», заниматься уборкой захоронений. А тут такая беда обрушилась — пандемия коронавируса. Поэтому добавились новые задачи, - говорит она.

Вместе с Ириной волонтерской работой занимается около 15 человек. В основном, это молодежь 18+, но есть и школьники, старшеклассники. А сейчас, в связи с ограничительными мероприятиями в вузах, к волонтерам присоединились и студенты, приехавшие в район на карантин. - Эти ребята ранее, когда учились в школе, были нашими волонтерами. В принципе, они уже были заряжены этим позитивом. Сейчас они находятся здесь, по месту проживания. И большинство из них помогают в организации нашей работы, - рассказывает девушка. Когда в регионе развернулась борьба с распространением коронавируса, новоржевские волонтеры активно в нее включились: с конца марта они начали раздавать медицинские маски и помогать пожилым одиноким людям, вынужденным перейти на самоизоляцию. Больше в районе этим заниматься, похоже, некому.



Помощь идет

На прошлой неделе Ирина Пашкова и ее соратники раздавали медицинские маски. Партию этих средств защиты им передали из регионального штаба по борьбе с коронавирусом: - Часть масок мы передали людям, которые работают сейчас «на посту»: продавцам, которые в силу своей занятости просто бы не пришли на раздачу, на почту, в больницу. А остальные просто раздавали на улице. Люди реагировали положительно, благодарили. Помимо переданных из области масок новоржеские волонтеры раздавали и очень симпатичные тканевые маски, которые сшила одна из участниц акции — одиннадцатиклассница Валерия Шмелева. - Решение шить маски пришло спонтанно, когда мы сами столкнулись с нехваткой, - рассказала школьница, - сначала это были пробные версии, и они оказались очень удачными. Мои близкие были в восторге!

Потом Валерия сшила маски друзьям семьи и друзьям друзей, а когда родные и знакомые были обеспечены средствами защиты, пришла идея шить для тех, кто не умеет или не может. - Эту идею поддержала Ирина Михайловна Пашкова, и я начала шить. Пробную партию, около 20 масок, мы раздали нашим жителям, фармацевтам, продавцам. Вскоре я начала работать более масштабно и сшила маски всем нашим волонтерам. Сейчас продолжаю шить маски на заказ, абсолютно бесплатно. На данный момент - нянечкам и воспитателям в садик. Мне безумно нравится это дело, видеть лица счастливых женщин, бабушек-неописуемое удовольствие, - говорит Валерия. Девушка сшила уже около 70 многоразовых масок, и эта цифра с каждым днём растёт. Материалом для масок стал оставшийся после пошива постельного белья рулон ткани, который мама Лера с удовольствием отдала дочери. А резиночки для первой партии изделий предоставила местная аптека. - Сходили в аптеку - нам выдали целый пакет этих резинок. Спасибо им большое! То есть все люди принимают участие! Помогают даже по мелочам, - добавила Ирина Пашкова.



Плюсы маленького городка

На этой неделе волонтерам стали поступать заявки от жителей района, которым нужна помощь в покупке лекарств и продуктов. - Из Вехнянской волости поступило две заявочки и три заявки по городу. Сейчас отрабатываем заявки с ребятами, звоним людям, которые заявились, выясняем, что им нужно. И будем уже по факту «закупаться». Поездки в волость и по магазинам — за свой счет. Ирина отвозит заказы на своем личном автомобиле. Заявки из Вехно уже сегодня выполнили. Одна заявка была по лекарствам, а другая — просьба купить мясную продукцию. Заказ поступил от пожилой женщины. Она рассказала волонтерам, что каждый раз с пенсии ездит в магазин за мясом, а сейчас из-за карантина такой возможности нет. - Мы предварительно позвонили в этот магазин, потому что он сейчас работает только в определенные часы. Там сразу вспомнили эту покупательницу. Сказали: «Да, знаем таких. Соберем вам нужный товар». Подготовили продукты, я только приехала, заплатила деньги и взяла чек, чтобы предоставить заявителю. Хорошо в маленьком городке: большинство людей друг друга знают, и на просьбы волонтеров все откликаются. Сейчас ребята обрабатывают следующие заявки, и готовы дальше помогать находящимся в изоляции пенсионерам, а их в Новоржеском районе немало. - Маленькие города — как детский сад для молодежи. Дети вырастают, 11-й класс закачивают и уезжают. Есть, конечно, ребята, которые находят работу и самореализовываются здесь, но их не много. Поэтому, в основном, в районе проживают пожилые люди. И мы готовы оказывать им необходимую помощь, - отметила Ирина Пашкова.