Дефолт директора «Хилово»

Лидеры сразу девяти отраслевых профсоюзных организаций, которые входят в Псковский облсовпроф, направили письмо в адрес председателя Федеральных независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. В нем они требуют расторжения трудового договора с директором курорта «Хилово» Александром Михайловым. Такое же письмо отправлено председателю облсовпрофа Ульяне Михайловой. Причиной письма стал «коронавирусный» скандал, в центре которого оказалось «Хилово».

По указу президента Владимира Путина в России была приостановлена деятельность санаториев и курортов — когда одна из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Псковской области по указу губернатора Михаила Ведерникова эти ограничительные меры начали действовать с 28 марта.

Однако бдительные граждане сообщили в правоохранительные органы, что санаторий «Хилово» не только на закрылся, но и принимает новых клиентов.

31 марта в санаторий приехала проверка, которая действительно выявила, что сотрудники «Хилово» за два дня после действия указа заселили почти 40 клиентов.

Только после этой проверки руководитель облсовпрофа Ульяна Михайлова в социальных сетях заявила, что «Хилово» приостанавливает свою работу до 31 мая.

Нарушение ограничительных мер со стороны руководства санатория получила в профсоюзах однозначную оценку: это недопустимо. «Вся страна увидела, на каких принципах держится работа санатория: деньги любой ценой!» - возмутилась председатель областного профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Гобачёва.

1 апреля в псковских СМИ появился ролик, в котором девушка рассказывает о своей маме, отдыхавшей в «Хилово». Оказалось, что накануне своего отдыха женщина контактировала с больной коронавирусом.

Эта история подлила масла в огонь.

Угрозе были подвергнуты и отдыхающие и сотрудники «Хилово», справедливо заметил председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей Андрей Стегний. Тогда же сразу несколько профсоюзных лидеров заявили СМИ, что намерены подготовить обращение об увольнении директора «Хилово» Александра Михайлова.

На поведение директора курорта был вынужден отреагировать губернатор Михаил Ведерников. 3 апреля на очередном заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу он упомянул некое письмо Михайлова в адрес главы Порховского района Виктора Степанова (на территории этого муниципалитета расположен санаторий):

- Мол, губернатор такой злой, нас закрыл, - сказал глава региона. - Я попросил прокуратуру подключится и разобраться в ситуации.

По информации Псковского агентства информации, речь в письме шла о том, что в настоящее время санаторий, перекачивая воду из Порхова для своих нужд, поставляет ее и в общепоселковую сеть на договорной основе. В письме Михайлов сообщает, что с 14 апреля санаторий не сможет это делать, ссылаясь на уменьшение водопотребления и прогнозируя «застойные процессы в трубопроводе и ухудшение качества воды».

Письмо выглядело почти как шантаж.

Через несколько дней, Порховским районным судом было рассмотрено дело об административном правонарушении (статья 6.3 КоАП РФ) в отношении санатория «Хилово». Суд признал лечебно-профилактическое учреждение виновным и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток. Срок наказания исчисляется с момента фактического приостановления деятельности «Хилово». Постановление районного суда может быть обжаловано в Псковском областном суде в течение 10 суток.

На следующий день судебные приставы опечатали здания и помещения санатория.

Ситуация с нарушением руководством «Хилово» ограничительных мер по борьбе с коронавирусом стала для профсозников, кажется, последней каплей в череде скандалов вокруг курорта.

Лидеры сразу девяти отраслевых профсоюзов направили в адрес руководителя ФНПР Михаила Шмакова письмо, в котором потребовали увольнения директора «Хилово» Александра Михайлова. Такое же письмо, как и требование созвать президиум облсовпрофа, было отправлено и Ульяне Михайловой.

Напомним, санаторий является одним из основных активов профсоюзов в Псковской области и находится в совместном ведении областного совета профсоюзов и ФНПР. Пикантность ситуации в том, что руководитель облсовпрофа Ульяна Михайлова, по сути контролирующая собственность профсоюзов в Псковской области, и директор профсоюзного «Хилово» - жена и муж. Федеральные и региональные СМИ много писали об этом конфликте интересов, который Ульяна Михайлова не признает. Работа ее мужа руководителем курорта за последние несколько лет стали крупнейшим источником семейного дохода читы Михайловых.

Фактически мы наблюдаем, как история с нарушением антикоронавирусных мер стала катализатором для новой волны возмущения со стороны профсоюзных организаций семейным подрядом Михайловых.