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Общество

Тимуровцы против вируса

Волонтеры спешат на помощь к тем, кому сейчас трудно

Текст:
Наталья Баранова
8 апреля 2020 года, 15:59
Фото: ZT116.ru
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По всей России сейчас в рамках движения #МыВместе работают волонтеры, которые помогают одиноким пожилым людям, вынужденным жить в режиме самоизоляции. Псковская область не стала исключением. Добровольцы привозят псковским пенсионерам еду и лекарства, колют дрова, выносят мусор и даже помогают искать сбежавших кошек.

Каждый волонтер прежде чем идти на вызовы прошел строгий инструктаж: в квартиру не входить, следить, чтобы дистанция при общении была не менее полутора метров, руки перед выполнением заявки и после обрабатывать антисептиком. Так что за здоровье добровольцев и их подопечных можно не переживать. Экипировка волонтёра: медицинская маска, резиновые одноразовые перчатки, бейдж, паспорт. Документы нужны на случай, если пожилые люди будут переживать, не мошенники ли звонят в их дверь.

В Печорах очень быстро организовали штаб помощи пожилым людям, куда стекаются все заявки от нуждающихся в помощи. При штабе работают 19 волонтеров, которые всегда готовы прийти на помощь. Они получают от штаба заявки, инструктаж и средства защиты.

- Ежедневно от пожилых жителей города Печоры в адрес штаба поступают от 3 до 5 заказов. Они просят приобрести продукты, лекарства, санитарно-гигиенические средства, корма для животных, а также помочь принести дрова и воду до входной двери и вынести мусор, - рассказывает руководитель печорского волонтерского штаба Юлия Четвергова. - Радует, что многие местные жители тоже готовы помочь и возят волонтеров на своем личном транспорте. Все понимают ситуацию, в которой сейчас находится не только наша страна, но и весь мир. Пожилые люди, которым оказали помощь, с большой теплотой и благодарностью отзываются о каждом волонтере. После прихода волонтера звонят и благодарят ребят. Также мы работаем совместно с Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем, игумен Августин всегда на связи . Они с большим удовольствием помогают нам.

Великолучанка Елизавета Смирнова добровольческой деятельностью занимается уже на протяжении пяти лет, с момента поступления в академию физической культуры. Сейчас, добровольчество для нее - уже устоявшийся образ жизни.

Не помогать людям просто не могу! - рассказывает о себе девушка. -

И поэтому когда я узнала об акции #МыВместе не смогла пройти мимо, а сразу подала заявку и прошла заочное обучение.

После этого Елизавета стала руководителем великолукского штаба.

- В наш волонтёрский штаб заявки поступают каждый день, - рассказывает она. - Чаще всего просят закупить необходимые продукты, лекарства, реже обращаются с просьбами оплатить услуги мобильной связи и ЖКХ. Самая нестандартная просьба поступила буквально вчера: пожилой мужчина попросил поймать его сбежавшую кошку.

Тимуровцы против вируса
Волонтеры выбирают продукты в магазине по списку
Фото волонтерский штаб

А в Острове волонтеры помогли заболевшей бабушке попасть в больницу. Пришли по заявке, увидели, что пожилой женщине плохо, не растерялись и вызвали «скорую».

К псковским волонтерам в день поступает в среднем по пятнадцать заявок, и с каждым днем их количество растет. 

Тимуровцы против вируса
Многим пожилым людям сейчас нужна помощь
Фото волонтерский штаб

-Пока еще не все о нас знают, а некоторые боятся, потому что сейчас по квартирам ходят представляющиеся волонтерами мошенники, - объясняет член молодой гвардии «Единой России» Дмитрий Яковлев. - Некоторые пожилые люди просили, что бы на следующие их заявки приезжали тоже мы.

Среди волонтеров Дмитрий Яковлев уже шестой год, как и многие его товарищи, не смог остаться в стороне, когда в мире бушует эпидемия.

- Волонтёром решила стать, чтобы помочь пожилым людям в такой нелегкой ситуации, - говорит студентка ПсковГУ Алина Корныльева. - Это мой город, я здесь родилась и живу, поэтому я хочу сделать все возможное, чтобы хоть как-то остановить распространение вируса и вернуться к прежнему образу жизни. Пожилые люди очень благодарны за помощь, пытаются как-то отблагодарить нас: предлагают даже накормить, оставить себе сдачу или вручить подарки, но мы конечно, отказываемся.

Тимуровцы против вируса
В день принимают несколько десяток заявок
Фото волонтерский штаб

За все время работы волонтеров казус произошел лишь единожды. Жительница Дно решила, что волонтеры принесут ей бесплатные продукты. Когда заявительница узнала о том, что за них все-таки придется заплатить, она отказалась от услуг добровольцев. Губернатору Михаилу Ведерникову в интервью ПАИ даже пришлось разъяснять, что волонтеры помогают тем, кто сейчас не выходит из дома и сам не может решить насущные бытовые проблемы. Ну а жительнице Дно теперь окажет помощь социальный работник.

ВАЖНО!

Если вам нужна помощь, звоните по телефонам «горячей линии» - (8112)299-003 и регионального волонтёрского центра в Пскове – (8112)66-25-12.




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