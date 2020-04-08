Тимуровцы против вируса

По всей России сейчас в рамках движения #МыВместе работают волонтеры, которые помогают одиноким пожилым людям, вынужденным жить в режиме самоизоляции. Псковская область не стала исключением. Добровольцы привозят псковским пенсионерам еду и лекарства, колют дрова, выносят мусор и даже помогают искать сбежавших кошек.

Каждый волонтер прежде чем идти на вызовы прошел строгий инструктаж: в квартиру не входить, следить, чтобы дистанция при общении была не менее полутора метров, руки перед выполнением заявки и после обрабатывать антисептиком. Так что за здоровье добровольцев и их подопечных можно не переживать. Экипировка волонтёра: медицинская маска, резиновые одноразовые перчатки, бейдж, паспорт. Документы нужны на случай, если пожилые люди будут переживать, не мошенники ли звонят в их дверь.

В Печорах очень быстро организовали штаб помощи пожилым людям, куда стекаются все заявки от нуждающихся в помощи. При штабе работают 19 волонтеров, которые всегда готовы прийти на помощь. Они получают от штаба заявки, инструктаж и средства защиты.

- Ежедневно от пожилых жителей города Печоры в адрес штаба поступают от 3 до 5 заказов. Они просят приобрести продукты, лекарства, санитарно-гигиенические средства, корма для животных, а также помочь принести дрова и воду до входной двери и вынести мусор, - рассказывает руководитель печорского волонтерского штаба Юлия Четвергова. - Радует, что многие местные жители тоже готовы помочь и возят волонтеров на своем личном транспорте. Все понимают ситуацию, в которой сейчас находится не только наша страна, но и весь мир. Пожилые люди, которым оказали помощь, с большой теплотой и благодарностью отзываются о каждом волонтере. После прихода волонтера звонят и благодарят ребят. Также мы работаем совместно с Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем, игумен Августин всегда на связи . Они с большим удовольствием помогают нам.

Великолучанка Елизавета Смирнова добровольческой деятельностью занимается уже на протяжении пяти лет, с момента поступления в академию физической культуры. Сейчас, добровольчество для нее - уже устоявшийся образ жизни.

Не помогать людям просто не могу! - рассказывает о себе девушка. -

И поэтому когда я узнала об акции #МыВместе не смогла пройти мимо, а сразу подала заявку и прошла заочное обучение.

После этого Елизавета стала руководителем великолукского штаба.

- В наш волонтёрский штаб заявки поступают каждый день, - рассказывает она. - Чаще всего просят закупить необходимые продукты, лекарства, реже обращаются с просьбами оплатить услуги мобильной связи и ЖКХ. Самая нестандартная просьба поступила буквально вчера: пожилой мужчина попросил поймать его сбежавшую кошку.