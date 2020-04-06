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Общество

Мошенничество на коронавирусе

Начальник регионального УМВД рассказал, какие новые схемы обмана граждан появились в Псковской области в условиях пандемии

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Алексей Кедров
6 апреля 2020 года, 19:26
Фото: Андрей Степанов
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В условиях борьбы с коронавирусом полиция, как и медики, находится на передовой. О том, кого полиция не пускает в регион, какие новые виды мошенничества выявляет, и штрафует ли пенсионеров за нарушение карантина, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников 6 апреля рассказал в эфире ПАИ-live.

«Вниманием не обделим никого»

- Основная задача полиции — обеспечить контроль за теми гражданами, которым предписана самоизоляция. В основном это люди, которые вернулись из-за рубежа, - отметил Алексей Овсянников.

По его словам, на начало карантина таких было 17 тысяч, потом стало 12 тысяч.


- На сегодняшний день их больше 1200. Каждый день отрабатываем около 200-250 человек. Своим вниманием не обделим никого. Доказано, что основной источник заражения в Россию завезен из-за границы. 90% зараженных — это граждане, которые прибыли из-за рубежа и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Мы к ним приходим, мы их обзваниваем.

Мошенничество на коронавирусеАлексей Овсянников, начальник УМВД по Псковской области

Алексей Овсянников попросил вернувшихся из-за границы псковичей побыть дома.

- Если вы сменили место жительства или живете не по тому адресу, который указали на границе, лучше сообщить об этом нам, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности, - напомнил он.

ВАЖНО

Такие звонки принимает также «горячая линия» по вопросам коронавируса: 8 (800) 444-10-41.

Туристов не пропустили

Алексей Овсянников заметил, что с первых дней карантина в Псковскую область резко увеличился приток гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, «которые решили здесь провести самоизоляцию». И сначала полицейские фиксировали их «излишнюю активность».

- Спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову, который обратился у вас в эфире к этим гражданам, чтобы они режим самоизоляции соблюдали. После обращения губернатора, ситуация стабилизировалась, - отметил он.

В период пандемии УМВД также организовало работу постов, которые контролируют ограничение передвижений автотранспорта между муниципалитетами.

- Когда мы эти меры вводили, губернатор сразу попросил, чтобы они не сказывались на экономической составляющей региона. То есть, мы не препятствовали движению грузового транспорта, в том числе, который идет у нас с Белоруссии и связан с перевозками стратегических товаров, - сообщил Алексей Овсянников.

По его словам, карантинные меры в регионе довольно лояльны, но, в то же время, более 2.5 тысяч гостей из других регионов сотрудники полиции в Псков не пропустили:

- Наша задача — в первую очередь уберечь жителей Псковской области. За время действия карантина мы не пустили в город больше 2.5 тысяч граждан, которые ехали сюда без определенной цели. То есть они не совсем правильно восприняли просьбу президента страны посидеть дома. Они подумали, что это каникулы, и поехали посмотреть город Псков. Таких граждан мы, конечно, разворачиваем и объясняем, что в Пскове смотреть сейчас нечего — все закрыто. Не «Ленту» же смотреть, - заметил он.

По словам начальника УМВД, люди к таким мерам относятся с пониманием — конфликтов не было.

Ни одного пенсионера не оштрафовали

Также задача полицейских - объяснять псковичам, особенно пожилым, что надо находиться дома.

- Много в интернете читаю негативных комментариев о том, что полицейские останавливают пенсионеров, просят заполнить бумажки, наверное, штрафуют. Довожу до сведения граждан Псковской области: ни один пенсионер еще не оштрафован, - подчеркнул Алексей Овсянников.

По его словам, полиция не штрафует, а анкетирует пенсионеров:

- Указом губернатора четко были прописаны часы, когда пенсионеры могут посещать магазины, аптеки и все остальное, и в эти часы мы стараемся их анкетировать. С какой целью человек вышел из дома? Необходима ли ему какая-то помощь? Это основные вопросы, которые содержит анкета. Эта анкета направляется в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, где анализируется. И если человеку необходима помощь, к нему будут направлены волонтеры или приняты другие меры социальной поддержки.

Однако, по его словам, выявлена негативная тенденция — 14% граждан из опрошенных псковичей не хотят сидеть дома и соблюдать карантинный режим.

В целом же, уже есть дела об административных нарушениях, которые будут рассматриваться в суде.

- Очень много нарушений, когда обнаруживаем детей, гуляющих на улице без сопровождения родителей. Пока никаких реальных наказаний судами не вынесено. Но уже 20 материалов находятся на комиссиях и очень много материалов находится в судах. В эти дни будут идти рассмотрения и уже к концу недели будет какая-то практика по наказаниям. Я уверен, что она не будет лояльно, меры будут приняты достаточно жесткие, - сказал он.


Новые схемы мошенников

Псковские полицейские обеспечены всем необходимым. В том числе, масками и респираторами. Администрация региона выделила 10 тысяч масок сотрудникам ведомства.

- Сотрудники полиции сегодня находятся на передовой по борьбе с коронавирусом. Мы осуществляем, в том числе, силовую поддержку. Принимаем меры, когда предприятие должно закрыться, но не закрывается. Мы стоим на постах. Очень много людей находятся в командировках сейчас, каждый день полиция ходит в рейды, - сообщил Алексей Овсянников.

По его словам, нарушений достаточно много выявлялось, особенно в первые дни. Но, как правило, после вынесения предупреждения, нарушения устранялись. Что касается оперативной обстановки, то, по словам начальника УМВД, она не поменялась.

- Если кто-то думает, что увеличилось количество бытовых преступлений, то это не так. Увеличилось количество дистанционных преступлений. Это звонки якобы из банка о том, что совершаются мошеннические действия с вашей картой. И если с начала года таких преступлений было зарегистрировано 275, то за неделю карантина - еще 55 таких преступлений!

Рост таких преступлений полиция прогнозировала. Причем, появились и новые формы мошенничества.

- На той неделе мы фиксировали рост случаев, когда мошенники представлялись сотрудниками медучреждения и сообщали, что идут с проверкой и необходимо приготовить деньги. Мы даже не можем предположить, что еще могут придумать мошенники. Поэтому прошу псковичей быть бдительными и обо всех попытках выманить у них деньги сообщать в полицию.

Участковые уполномоченные также работают по прежнему графику. Но ограничили личный прием граждан.

- Позвонить можно и нужно, и не сомневайтесь, что обращения будут отработаны. Пандемия пройдет, а наша деятельность останется. Я думаю, мы успешно поборем нашего общего врага, - сказал Алексей Овсянников. И еще раз попросил псковичей соблюдать режим самоизоляции.

- Побудьте дома. У полиции нет задачи применять драконовские меры. У нас нет никаких «палок» и показателей по административной практике. Чем меньше будет правонарушений, тем нам будет спокойнее, и вам тоже. Здоровья! - пожелал он.

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