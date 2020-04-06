Мошенничество на коронавирусе

В условиях борьбы с коронавирусом полиция, как и медики, находится на передовой. О том, кого полиция не пускает в регион, какие новые виды мошенничества выявляет, и штрафует ли пенсионеров за нарушение карантина, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников 6 апреля рассказал в эфире ПАИ-live.

«Вниманием не обделим никого»

- Основная задача полиции — обеспечить контроль за теми гражданами, которым предписана самоизоляция. В основном это люди, которые вернулись из-за рубежа, - отметил Алексей Овсянников. По его словам, на начало карантина таких было 17 тысяч, потом стало 12 тысяч.



- На сегодняшний день их больше 1200. Каждый день отрабатываем около 200-250 человек. Своим вниманием не обделим никого. Доказано, что основной источник заражения в Россию завезен из-за границы. 90% зараженных — это граждане, которые прибыли из-за рубежа и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Мы к ним приходим, мы их обзваниваем. Алексей Овсянников, начальник УМВД по Псковской области

Алексей Овсянников попросил вернувшихся из-за границы псковичей побыть дома. - Если вы сменили место жительства или живете не по тому адресу, который указали на границе, лучше сообщить об этом нам, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности, - напомнил он.

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Такие звонки принимает также «горячая линия» по вопросам коронавируса: 8 (800) 444-10-41.

Туристов не пропустили



Алексей Овсянников заметил, что с первых дней карантина в Псковскую область резко увеличился приток гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, «которые решили здесь провести самоизоляцию». И сначала полицейские фиксировали их «излишнюю активность». - Спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову, который обратился у вас в эфире к этим гражданам, чтобы они режим самоизоляции соблюдали. После обращения губернатора, ситуация стабилизировалась, - отметил он. В период пандемии УМВД также организовало работу постов, которые контролируют ограничение передвижений автотранспорта между муниципалитетами. - Когда мы эти меры вводили, губернатор сразу попросил, чтобы они не сказывались на экономической составляющей региона. То есть, мы не препятствовали движению грузового транспорта, в том числе, который идет у нас с Белоруссии и связан с перевозками стратегических товаров, - сообщил Алексей Овсянников. По его словам, карантинные меры в регионе довольно лояльны, но, в то же время, более 2.5 тысяч гостей из других регионов сотрудники полиции в Псков не пропустили: - Наша задача — в первую очередь уберечь жителей Псковской области. За время действия карантина мы не пустили в город больше 2.5 тысяч граждан, которые ехали сюда без определенной цели. То есть они не совсем правильно восприняли просьбу президента страны посидеть дома. Они подумали, что это каникулы, и поехали посмотреть город Псков. Таких граждан мы, конечно, разворачиваем и объясняем, что в Пскове смотреть сейчас нечего — все закрыто. Не «Ленту» же смотреть, - заметил он. По словам начальника УМВД, люди к таким мерам относятся с пониманием — конфликтов не было.

Ни одного пенсионера не оштрафовали



Также задача полицейских - объяснять псковичам, особенно пожилым, что надо находиться дома. - Много в интернете читаю негативных комментариев о том, что полицейские останавливают пенсионеров, просят заполнить бумажки, наверное, штрафуют. Довожу до сведения граждан Псковской области: ни один пенсионер еще не оштрафован, - подчеркнул Алексей Овсянников. По его словам, полиция не штрафует, а анкетирует пенсионеров: - Указом губернатора четко были прописаны часы, когда пенсионеры могут посещать магазины, аптеки и все остальное, и в эти часы мы стараемся их анкетировать. С какой целью человек вышел из дома? Необходима ли ему какая-то помощь? Это основные вопросы, которые содержит анкета. Эта анкета направляется в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, где анализируется. И если человеку необходима помощь, к нему будут направлены волонтеры или приняты другие меры социальной поддержки. Однако, по его словам, выявлена негативная тенденция — 14% граждан из опрошенных псковичей не хотят сидеть дома и соблюдать карантинный режим. В целом же, уже есть дела об административных нарушениях, которые будут рассматриваться в суде. - Очень много нарушений, когда обнаруживаем детей, гуляющих на улице без сопровождения родителей. Пока никаких реальных наказаний судами не вынесено. Но уже 20 материалов находятся на комиссиях и очень много материалов находится в судах. В эти дни будут идти рассмотрения и уже к концу недели будет какая-то практика по наказаниям. Я уверен, что она не будет лояльно, меры будут приняты достаточно жесткие, - сказал он.



Новые схемы мошенников

