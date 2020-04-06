ИНФОГРАФИКА: Никуда не едем

На границах области и на въездах в районы и города стоят блок-посты: в соответствии с редакцией указа губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 31 марта все передвижения гражданина по территории Псковской области могут быть только в границах муниципалитета, в котором он проживает. «Псковская правда» подготовила инфографику, в которой наглядно объясняется, для кого сделаны и исключения и как подтвердить свое право на пересечение «антикоронавирусной» границы.