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Общество

ИНФОГРАФИКА: Никуда не едем

Какие документы нужно иметь, чтобы все-таки выехать за пределы своего муниципалитета

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Алексей Кедров
6 апреля 2020 года, 17:23
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На границах области и на въездах в районы и города стоят блок-посты: в соответствии с редакцией указа губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 31 марта все передвижения гражданина по территории Псковской области могут быть только в границах муниципалитета, в котором он проживает. «Псковская правда» подготовила инфографику, в которой наглядно объясняется, для кого сделаны и исключения и как подтвердить свое право на пересечение «антикоронавирусной» границы.

ИНФОГРАФИКА: Никуда не едем
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