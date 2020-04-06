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Общество

Самообразование в самоизоляции

Как не сойти с ума на карантине и расшить свой кругозор

Текст:
Светлана Синцова
6 апреля 2020 года, 11:11
Фото: shutterstock.com
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Считается, что одиночество — это не проблема для самодостаточных людей, которым хорошо наедине с собой. Но что делать всем остальным, когда по объективным причинам желательно находиться дома? Можно ли найти плюсы в самоизоляции? Наверняка. У многих появилось свободное время. А значит — возможность для саморазвития и самообразования. Когда, если не сейчас? «Псковская правда» опросила псковичей и составила список дел, которые помогут с пользой провести время в изоляции.


Подтянуть иностранный язык

Пожалуй, самые популярные планы на вынужденное пребывание дома — выучить иностранный язык или хотя бы подтянуть знания в этой сфере. В этом помогут доступные ресурсы с бесплатным контентом. Например, для тренировок по иностранным языкам подойдет бесплатный и качественный ресурс «Открытое образование»,  где выложены языковые курсы ведущих российских вузов. По окончанию обучения возможно даже получение сертификата, но для этого нужно успешно выполнить все контрольные задания и сдать итоговый тест.

Хвалят за эффективность в освоении иностранного языка и мобильное приложение Duolingo.

- Мне английский нужен. А то я как собака: понимать — понимаю, а сказать не могу. Услышал, что неплохо можно подкачать уровень знания языка в программе Duolingo, - рассказывает пскович Дмитрий. - Я пользуюсь бесплатным вариантом, там почти все есть. Правда, приложение от души «кормит» рекламой. Программа представляет собой серию уроков. Уроки короткие — по 7 минут каждый, проходят в игровой форме. Можно запланировать, сколько минут в день посвящать английскому. Я выбрал 15 минут. Занимаюсь 28 дней. Сложно сказать, подходит ли приложение для тех, кто хочет изучать язык с нуля. У меня все-таки уровень выше. Но вот грамматику, на мой взгляд, оно неплохо прокачивает. Насколько долгосрочный эффект может быть, пока не знаю. Но занимаюсь. Интересно.


Самообразование в самоизоляции
Подтянуть английский можно, скачав приложение для мобильного
Фото Е. Ивановой

- В школе мой муж учил немецкий, но азы английского были - все-таки образование программиста дает о себе знать. Захотелось время свободное посвятить чему-то развивающему, к тому же есть у нас мечта — когда-нибудь уехать в Канаду или Америку, - делится впечатлениями другая жительница Пскова, Елена Иванова. - Нашел в плеймаркете приложение - Duolingo, скачал - оно бесплатное (платные в нем только отдельные темы). Задания разные: и на правописание, и на грамматику. Плюс есть элемент игры: регистрируешься и набираешь алмазы, за которые открываются новые уровни.

По словам девушки, польза от таких занятий есть:

- Теперь Саша понимает иногда слова английских песен, - смеется она. - А еще: когда сын делал на удаленке «инглиш», выяснилось, что благодаря приложению действительно уровень знания языка у его папы вырос.

Побывать на онлайн-экскурсии

Из-за карантина границы закрыты, музеи - тоже. Однако познакомиться с шедеврами мирового искусства все равно можно. Речь идет о виртуальных прогулках по музеям, онлайн-трансляциях экскурсий и других формах знакомства с экспозициями музеев России и мира. Сайты многих музеев предлагают эти услуги совершенно бесплатно.

- Кто-нибудь близко подходил в Лувре к портрету Моны Лизы? По собственному опыту и по фотографиям друзей могу заявить — возле этого шедевра Леонардо да Винчи огромная толпа туристов, которая, кажется, никуда не исчезает даже после закрытия музея. Так вот, на сайте музея я смогла наконец-то рассмотреть и «Джоконду», и Афродиту Милосскую, и другие знаменитые экспонаты. Еще на сайте можно совершить виртуальную прогулку по музею. Версии сайта на русском языке нет, но навигация там понятная, - говорит псковичка Мария Артемьева.



Самообразование в самоизоляции
Путешествия и посещение музеев в карантин можно заменить на виртуальные экскурсии
Фото автора

Российские музеи тоже не отстают. У Эрмитажа есть виртуальный тур по всему комплексу музея: можно прогуляться по зданиям и посмотреть обстановку и выставленные экспонаты с их подробным описанием. А еще на канале в YouTube можно найти фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone». Это пятичасовое путешествие по музею, которое доступно в группе Эрмитажа в соцсети «ВКонтакте». Познавателен и портал «Виртуальный Русский музей», на котором можно получить доступ к картинам из коллекций и прогуляться по залам музея.

Сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника для томящихся в изоляции псковичей тоже провели целую серию онлайн-экскурсий по основным музейным объектам, записи которых доступны в группе музея в соцсети «ВКонтакте» (о том, как музейщики работали над их созданием, «Псковская правда» рассказывала на прошлой неделе).

Самообразование в самоизоляции
Псковский музей тоже работает проводит экскурсии онлайн
Фото Псково-Изборского музея

Пока экскурсии приостановлены, работаем над новым музейным сайтом с возможностью виртуальных экскурсий и цифровой библиотекой. Но наши сотрудники готовят новые материалы в рамках «Календаря памятных дат». Мы будем рассказывать истории, показывать фильмы и отвечать на вопросы.

Самообразование в самоизоляцииМарина Николаева, научный сотрудник Псково-Изборского музея

Послушать онлайн-лекции

- Как сказал один современный священник, «сидя дома - замени кино курсами». Когда человек находится в изоляции, одна из опасностей - «влипнуть» в гаджеты или бесконечно смотреть сериалы. Но стоит осмысленно и с уважением относиться к себе, не смотреть все подряд. Лозунгом должно быть развитие, и каждый день - что-то новое, - рекомендует псковский искусствовед Юрий Стрекаловский.

По его словам, половина ресурсов, которые раньше предоставляли свои услуги за деньги, в период карантина делают это либо за символическую плату, либо бесплатно. Огромное количество лекций от ведущих ученых и деятелей культуры можно найти на портале Минкульта «Культура.рф». Направления самые разные: от истории до технических наук, а для удобства лекции сгруппированы в образовательные курсы.

Интересно посмотреть и то, что предлагают псковичи: вебинары по истории, видео-лекции для родителей по психологии… Вариантов много. Можно составить себе определенный план, и тогда из изоляции выйдешь не опустошённым, а обогащенным.

Самообразование в самоизоляцииЮрий Стрекаловский, искусствовед

- О том, что такой формат возможен и даже, возможно, интересен, знала давно, - отмечает псковичка Светлана Андреева. - Как-то один мой друг прислал видео-лекцию известного египтолога о кошках в древнем мире. После пяти минут просмотра я поняла, что не могу долго смотреть на статичную картинку на экране и слушать закадровый текст, несмотря на то, что Египет меня с детства интересовал. Тогда на этом моя попытка самообразования закончилась. Но карантин заставил меня по-новому взглянуть на такие вещи. И в один из вечеров после удаленной работы я зарегистрировалась на сайте библиотеки-культурного центра им. М.А.Волошина  на онлайн-трансляцию двухчасовой лекции о сокровищах египетских фараонов. И нисколько не пожалела о потраченном времени.


Самообразование в самоизоляции
Для того, чтобы послушать лекцию достаточно смартфона и пары часов свободного времени
Фото С. Андреевой

Лекторы «Волошинки» - известные российские и зарубежные эксперты. Темы - в основном искусство и культура стран современного и древнего Востока. Сейчас многие лекции, которые проходили в библиотеке при полном аншлаге и, разумеется, не бесплатно, доступны широкому кругу людей. Надо только зарегистрироваться на сайте библиотеки и получить по почте ссылку, дающую доступ к ресурсу. Да, еще проследить, чтобы эта ссылка не упала в папку «Спам».

Продолжение следует.

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