Самообразование в самоизоляции

Считается, что одиночество — это не проблема для самодостаточных людей, которым хорошо наедине с собой. Но что делать всем остальным, когда по объективным причинам желательно находиться дома? Можно ли найти плюсы в самоизоляции? Наверняка. У многих появилось свободное время. А значит — возможность для саморазвития и самообразования. Когда, если не сейчас? «Псковская правда» опросила псковичей и составила список дел, которые помогут с пользой провести время в изоляции.
Подтянуть иностранный язык
Пожалуй, самые популярные планы на вынужденное пребывание дома — выучить иностранный язык или хотя бы подтянуть знания в этой сфере. В этом помогут доступные ресурсы с бесплатным контентом. Например, для тренировок по иностранным языкам подойдет бесплатный и качественный ресурс «Открытое образование», где выложены языковые курсы ведущих российских вузов. По окончанию обучения возможно даже получение сертификата, но для этого нужно успешно выполнить все контрольные задания и сдать итоговый тест.
Хвалят за эффективность в освоении иностранного языка и мобильное приложение Duolingo.
- Мне английский нужен. А то я как собака: понимать — понимаю, а сказать не могу. Услышал, что неплохо можно подкачать уровень знания языка в программе Duolingo, - рассказывает пскович Дмитрий. - Я пользуюсь бесплатным вариантом, там почти все есть. Правда, приложение от души «кормит» рекламой. Программа представляет собой серию уроков. Уроки короткие — по 7 минут каждый, проходят в игровой форме. Можно запланировать, сколько минут в день посвящать английскому. Я выбрал 15 минут. Занимаюсь 28 дней. Сложно сказать, подходит ли приложение для тех, кто хочет изучать язык с нуля. У меня все-таки уровень выше. Но вот грамматику, на мой взгляд, оно неплохо прокачивает. Насколько долгосрочный эффект может быть, пока не знаю. Но занимаюсь. Интересно.
Подтянуть английский можно, скачав приложение для мобильного
Фото Е. Ивановой
- В школе мой муж учил немецкий, но азы английского были - все-таки образование программиста дает о себе знать. Захотелось время свободное посвятить чему-то развивающему, к тому же есть у нас мечта — когда-нибудь уехать в Канаду или Америку, - делится впечатлениями другая жительница Пскова, Елена Иванова. - Нашел в плеймаркете приложение - Duolingo, скачал - оно бесплатное (платные в нем только отдельные темы). Задания разные: и на правописание, и на грамматику. Плюс есть элемент игры: регистрируешься и набираешь алмазы, за которые открываются новые уровни.
По словам девушки, польза от таких занятий есть:
- Теперь Саша понимает иногда слова английских песен, - смеется она. - А еще: когда сын делал на удаленке «инглиш», выяснилось, что благодаря приложению действительно уровень знания языка у его папы вырос.
Побывать на онлайн-экскурсии
Из-за карантина границы закрыты, музеи - тоже. Однако познакомиться с шедеврами мирового искусства все равно можно. Речь идет о виртуальных прогулках по музеям, онлайн-трансляциях экскурсий и других формах знакомства с экспозициями музеев России и мира. Сайты многих музеев предлагают эти услуги совершенно бесплатно.
- Кто-нибудь близко подходил в Лувре к портрету Моны Лизы? По собственному опыту и по фотографиям друзей могу заявить — возле этого шедевра Леонардо да Винчи огромная толпа туристов, которая, кажется, никуда не исчезает даже после закрытия музея. Так вот, на сайте музея я смогла наконец-то рассмотреть и «Джоконду», и Афродиту Милосскую, и другие знаменитые экспонаты. Еще на сайте можно совершить виртуальную прогулку по музею. Версии сайта на русском языке нет, но навигация там понятная, - говорит псковичка Мария Артемьева.
Путешествия и посещение музеев в карантин можно заменить на виртуальные экскурсии
Фото автора
Российские музеи тоже не отстают. У Эрмитажа есть виртуальный тур по всему комплексу музея: можно прогуляться по зданиям и посмотреть обстановку и выставленные экспонаты с их подробным описанием. А еще на канале в YouTube можно найти фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone». Это пятичасовое путешествие по музею, которое доступно в группе Эрмитажа в соцсети «ВКонтакте». Познавателен и портал «Виртуальный Русский музей», на котором можно получить доступ к картинам из коллекций и прогуляться по залам музея.
Сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника для томящихся в изоляции псковичей тоже провели целую серию онлайн-экскурсий по основным музейным объектам, записи которых доступны в группе музея в соцсети «ВКонтакте» (о том, как музейщики работали над их созданием, «Псковская правда» рассказывала на прошлой неделе).
Псковский музей тоже работает проводит экскурсии онлайн
Фото Псково-Изборского музея
Пока экскурсии приостановлены, работаем над новым музейным сайтом с возможностью виртуальных экскурсий и цифровой библиотекой. Но наши сотрудники готовят новые материалы в рамках «Календаря памятных дат». Мы будем рассказывать истории, показывать фильмы и отвечать на вопросы.
Марина Николаева, научный сотрудник Псково-Изборского музея
- Как сказал один современный священник, «сидя дома - замени кино курсами». Когда человек находится в изоляции, одна из опасностей - «влипнуть» в гаджеты или бесконечно смотреть сериалы. Но стоит осмысленно и с уважением относиться к себе, не смотреть все подряд. Лозунгом должно быть развитие, и каждый день - что-то новое, - рекомендует псковский искусствовед Юрий Стрекаловский.
По его словам, половина ресурсов, которые раньше предоставляли свои услуги за деньги, в период карантина делают это либо за символическую плату, либо бесплатно. Огромное количество лекций от ведущих ученых и деятелей культуры можно найти на портале Минкульта «Культура.рф». Направления самые разные: от истории до технических наук, а для удобства лекции сгруппированы в образовательные курсы.
Интересно посмотреть и то, что предлагают псковичи: вебинары по истории, видео-лекции для родителей по психологии… Вариантов много. Можно составить себе определенный план, и тогда из изоляции выйдешь не опустошённым, а обогащенным.
Юрий Стрекаловский, искусствовед
- О том, что такой формат возможен и даже, возможно, интересен, знала давно, - отмечает псковичка Светлана Андреева. - Как-то один мой друг прислал видео-лекцию известного египтолога о кошках в древнем мире. После пяти минут просмотра я поняла, что не могу долго смотреть на статичную картинку на экране и слушать закадровый текст, несмотря на то, что Египет меня с детства интересовал. Тогда на этом моя попытка самообразования закончилась. Но карантин заставил меня по-новому взглянуть на такие вещи. И в один из вечеров после удаленной работы я зарегистрировалась на сайте библиотеки-культурного центра им. М.А.Волошина на онлайн-трансляцию двухчасовой лекции о сокровищах египетских фараонов. И нисколько не пожалела о потраченном времени.
Для того, чтобы послушать лекцию достаточно смартфона и пары часов свободного времени
Фото С. Андреевой
Лекторы «Волошинки» - известные российские и зарубежные эксперты. Темы - в основном искусство и культура стран современного и древнего Востока. Сейчас многие лекции, которые проходили в библиотеке при полном аншлаге и, разумеется, не бесплатно, доступны широкому кругу людей. Надо только зарегистрироваться на сайте библиотеки и получить по почте ссылку, дающую доступ к ресурсу. Да, еще проследить, чтобы эта ссылка не упала в папку «Спам».
Продолжение следует.