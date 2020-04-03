Челлендж на карантин

Во время самоизоляции позволяем себе поспать побольше. Слежу, чтобы сын делал зарядку, сама пару часов работаю удаленно. Во второй половине дня играем в настольные игры семьей, фильмы смотрим, книги читаем, до которых раньше не доходили руки. У меня дополнительно - курсы повышения квалификации, просмотр вебинаров. Дискомфорта от невозможности посещения центров, кинотеатров, развлекательных мест, кафе мы не испытываем, вполне мирно и с удовольствием проводим время в семье и дома. На самом деле, это дало возможность в спешке жизни уделить время себе, своим интересам, самообразованию, своему дому, семье. Пришлось вспомнить, что при малоподвижном образе жизни питание должно быть правильным и полезным, ограничиваем хлеб, макароны и все, от чего можем поправиться, на ночь не едим. Настроение в целом хорошее, дома тихо и спокойно.