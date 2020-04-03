Челлендж на карантин

Во время самоизоляции позволяем себе поспать побольше. Слежу, чтобы сын делал зарядку, сама пару часов работаю удаленно. Во второй половине дня играем в настольные игры семьей, фильмы смотрим, книги читаем, до которых раньше не доходили руки. У меня дополнительно - курсы повышения квалификации, просмотр вебинаров. Дискомфорта от невозможности посещения центров, кинотеатров, развлекательных мест, кафе мы не испытываем, вполне мирно и с удовольствием проводим время в семье и дома. На самом деле, это дало возможность в спешке жизни уделить время себе, своим интересам, самообразованию, своему дому, семье. Пришлось вспомнить, что при малоподвижном образе жизни питание должно быть правильным и полезным, ограничиваем хлеб, макароны и все, от чего можем поправиться, на ночь не едим. Настроение в целом хорошее, дома тихо и спокойно.
- Утренние часы с 6:30 до 8 часов посвящаю исключительно себе. Делаю зарядку, другие практики, планирую день. Продолжаю учить французский. 2 раза в неделю занимаюсь по Скайпу с преподавателем. И себе челлендж объявила на карантин - ежедневно по 30 минут самой заниматься (слушать, видео смотреть, упражнения делать). Готовки, уборки стало в разы больше, так как муж и две дочки проводят время дома. Детей подключила к платформе дистанционного обучения. Ежедневно хожу скандинавской ходьбой по 1,5 часа вокруг квартала. Тут мне повезло: у меня компаньонка есть. Мы друг другу не даем лениться.
Вынужденно с дочкой приехали из Москвы в Псков, к моей маме. У меня месяц назад из-за коронавируса отменились два проекта по работе, мне нечем платить за квартиру, у меня долги, налоги, у дочери отменились занятия. Мы сидим в Пскове на пенсию мамы, потому что у меня нет возможности работать. И это не неделя . Прошел месяц и еще пара впереди. Очень расстраивает и злит такое положение вещей.
Настроение настороженное, но не упадническое. Стараемся никуда не выходить без надобности: в магазин за самым необходимым, в аптеку. А больше-то и некуда. Дома наступило время вкусностей, телепрограмм, хобби, уборки. Прямо перед карантином купили дачу, поэтому в какие-то дни ездим туда на самоизоляцию. Очень надеемся на скорейшее улучшение ситуации в городе, стране и мире.
Настроение хорошее, посмотрела видео психолога Михаила Лабковского о том, как проводить время на карантине, и с сегодняшнего дня стараюсь следовать этим правилам. В основе его метода - планирование. Я скачала 3 спортивных приложения, занимаюсь растяжкой и осваиваю планку. Зарегистрировалась на образовательных порталах, хочу обучиться программированию и вэб-дизайну, а также в планах три языка: английский, немецкий и эстонский. Стараюсь изолироваться от плохих новостей, но, признаюсь честно, первые дни читала все заметки и статьи о коронавирусе. Меня не напрягает вынужденное сидение, но очень страшно за экономические последствия.
Настроение хорошее, спокойное. График жизни изменился не очень. Я и так много времени работала через интернет, а сейчас появилась возможность не только работать, но ещё и поучиться в интернете. Жалко только, что нет возможности ходить в спортзал на тренировки.
- На этой неделе мы проявляем гражданскую ответственность и из дома не выходим. Продукты и всё, что нам нужно, приносит нам сын. Он работает, поэтому выходит на улицу, и может сходить для нас в магазин. И нет, мы не начали учить вьетнамский или осваивать тибетские практики, не начали писать картины и сочинять стихи. Мы просто отдыхаем и чуть-чуть занимаемся домашними делами, но без фанатизма. Просто получаем удовольствия от «мне некуда больше спешить».