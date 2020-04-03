Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Челлендж на карантин

Первая вынужденно нерабочая неделя подходит к концу. Мы спросили псковичей, чем они занимались на внеплановых выходных.

Текст:
Наталья Баранова
3 апреля 2020 года, 17:42
Фото: deti.mail.ru
0

Во время самоизоляции позволяем себе поспать побольше. Слежу, чтобы сын делал зарядку, сама пару часов работаю удаленно. Во второй половине дня играем в настольные игры семьей, фильмы смотрим, книги читаем, до которых раньше не доходили руки. У меня дополнительно - курсы повышения квалификации, просмотр вебинаров. Дискомфорта от невозможности посещения центров, кинотеатров, развлекательных мест, кафе мы не испытываем, вполне мирно и с удовольствием проводим время в семье и дома. На самом деле, это дало возможность в спешке жизни уделить время себе, своим интересам, самообразованию, своему дому, семье. Пришлось вспомнить, что при малоподвижном образе жизни питание должно быть правильным и полезным, ограничиваем хлеб, макароны и все, от чего можем поправиться, на ночь не едим. Настроение в целом хорошее, дома тихо и спокойно.

Челлендж на карантинОльга Коршакова

- Утренние часы с 6:30 до 8 часов посвящаю исключительно себе. Делаю зарядку, другие практики, планирую день. Продолжаю учить французский. 2 раза в неделю занимаюсь по Скайпу с преподавателем. И себе челлендж объявила на карантин - ежедневно по 30 минут самой заниматься (слушать, видео смотреть, упражнения делать). Готовки, уборки стало в разы больше, так как муж и две дочки проводят время дома. Детей подключила к платформе дистанционного обучения. Ежедневно хожу скандинавской ходьбой по 1,5 часа вокруг квартала. Тут мне повезло: у меня компаньонка есть. Мы друг другу не даем лениться. 

Челлендж на карантинЕлена Щегельская

Вынужденно с дочкой приехали из Москвы в Псков, к моей маме. У меня месяц назад из-за коронавируса отменились два проекта по работе, мне нечем платить за квартиру, у меня долги, налоги, у дочери отменились занятия. Мы сидим в Пскове на пенсию мамы, потому что у меня нет возможности работать. И это не неделя . Прошел месяц и  еще пара впереди. Очень расстраивает и злит такое положение вещей.

Челлендж на карантинТатьяна Базлова

Настроение настороженное, но не упадническое. Стараемся никуда не выходить без надобности: в магазин за самым необходимым, в аптеку. А больше-то и некуда. Дома наступило время вкусностей, телепрограмм, хобби, уборки. Прямо перед карантином купили дачу, поэтому в какие-то дни ездим туда на самоизоляцию. Очень надеемся на скорейшее улучшение ситуации в городе, стране и мире.

Челлендж на карантинНаталья Бобова

Настроение хорошее, посмотрела видео психолога Михаила Лабковского о том, как проводить время на карантине, и с сегодняшнего дня стараюсь следовать этим правилам. В основе его метода - планирование. Я скачала 3 спортивных приложения, занимаюсь растяжкой и осваиваю планку. Зарегистрировалась на образовательных порталах, хочу обучиться программированию и вэб-дизайну, а также в планах три языка: английский, немецкий и эстонский. Стараюсь изолироваться от плохих новостей, но, признаюсь честно, первые дни читала все заметки и статьи о коронавирусе. Меня не напрягает вынужденное сидение, но очень страшно за экономические последствия.

Челлендж на карантинМария Торженова

Настроение хорошее, спокойное. График жизни изменился не очень. Я и так много времени работала через интернет, а сейчас появилась возможность не только работать, но ещё и поучиться в интернете. Жалко только, что нет возможности ходить в спортзал на тренировки.

Челлендж на карантинИрина Суровцева

- На этой неделе мы проявляем гражданскую ответственность и из дома не выходим. Продукты и всё, что нам нужно, приносит нам сын. Он работает, поэтому выходит на улицу, и может сходить для нас в магазин. И нет, мы не начали учить вьетнамский или осваивать тибетские практики, не начали писать картины и сочинять стихи. Мы просто отдыхаем и чуть-чуть занимаемся домашними делами, но без фанатизма. Просто получаем удовольствия от «мне некуда больше спешить».

Челлендж на карантинОлеся Минина
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы

«Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

Общество
17 апреля 09:00

«Все, что происходит в жизни района, касается моей жизни»

Пустошкинская пенсионерка в письме в газету высказала свое мнение о ситуации с Центром культуры района

26 апреля

  • Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
  • Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
  • Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
  • Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
  • Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
  • Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
  • Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
  • Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
  • Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски
  • Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

    • 25 апреля

  • Строители из Москвы 14 дней проведут в обсерваторе на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе
  • Больницы в четырех приграничных районах области отремонтируют и оснастят современным оборудованием
  • В Псковской области на поддержку народа сето будет выделено 3, 3 млн рублей
  • О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе
  • В Бежаницах выявлен первый случай заболевания коронавирусом
  • За кэшбэк жительница Островского района заплатила более 22 тысяч рублей
  • Шесть дополнительных контейнеров для сбора мусора установлены в деревнях Опочецкого района
  • Нетрезвый житель Московской области разъезжал на машине по Порхову
  • Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 110 человек
  • Называть места жительства и работы заболевших коронавирусом нельзя
  • Губернатор: Оснований компенсировать семьям школьников затраты на интернет нет
  • В Псковской области цифровые пропуска вводить не будут

    • 24 апреля

  • Михаил Ведерников: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь
  • Прибывающие в Псковскую область из других регионов граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней
  • Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять
  • Марина Гаращенко о ситуации с очагом коронавируса в Новосокольниках: Повода для паники нет, все необходимые меры приняты
  • Современные технологии завтрашнего дня
  • Бесперебойное энергоснабжение медучреждений обсудили псковский губернатор и глава компании «Россети Северо-Запад»
  • С панихиды по погибшим и колокольного перезвона начнётся День Победы в Пскове
  • 335 млн рублей направили в этом году на поддержку псковских аграриев

    • Новости

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Спорт
    Алексей Кедров 26 апреля 11:43

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Традиция, которой уже 75 лет, не прервется

    «Повышение статуса вуза до университета — это именно его заслуга»

    Общество
    16 апреля 16:18

    «Повышение статуса вуза до университета — это именно его заслуга»

    Коллеги вспоминают скончавшегося сегодня бывшего ректора педагогического института Валерия Лещикова
    Заработать в кризис

    Общество / Соцзащита
    13 апреля 15:24

    Заработать в кризис

    На время пандемии псковских студентов трудоустроят в собственном вузе