Фокин out!

Инвалид-колясочник Влад Фокин 23 февраля не смог попасть в один из псковских ночных клубов на Октябрьском проспекте. Не потому что не было пандусов или подъемников, хотя в этом клубе их действительно нет. Здание, на третьем этаже которого расположено заведение, не предусматривает ни подъемников, ни лифтов. Инвалида туда просто не пустили. Разговор с администратором клуба Влад снял на видео-камеру и выложил в свой канал на Youtube. За пару дней ролик набрал свыше 4 тыс просмотров. «Я вчера хотел попасть в один из псковских клубов, но меня не пустили», - рассказал подписчикам канала Влад Фокин. По его словам, администратор клуба обосновал свое решение тем, что инвалид «не может постоять за себя»: «Когда вокруг пьяные люди - каждый может толкнуть, зацепить. Не дай бог что-то случится».

Захотелось побывать

-Этот клуб находится в центре города, там танцпол побольше в отличие от других клубов. Я видел фотографии в интернете— действительно, там прикольно. И мне хотелось побывать в таком заведении, - объясняет Влад свое желание попасть туда «Псковской правде». По его словам, отсутствие инфраструктуры для маломобильных посетителей его, конечно, смущало, но не настолько, чтобы отказаться от идеи побывать там. - Если в заведении нет доступной среды, то сотрудники должны помочь человеку с ограниченными возможностями попасть туда. И даже если сотрудники не помогли бы, то мои друзья бы с этой задачей справились. Это всегда смущает, но не так критично, - говорит он. Влад заранее позвонил в клуб, спросил — может ли туда попасть: - Мне сказали, что так как я инвалид-колясочник, меня туда не пустят. Но сказать по телефону - одно дело, а живому человеку отказать — совершенно другое дело, - говорит он. - И поскольку я блогер, мне было стало интересно. Я понимал, что может произойти, поэтому я взял с собой камеру. Если откажут — я это сниму. И это будет доказательством того, что меня не пускали. В итоге прогнозы Влада сбылись - его не пропустили в клуб, сославшись на то, что вход в заведение якобы осуществляется по клубным картам. - Самое забавное, что мои друзья через полчаса снова туда поехали и их спокойно пропустили. Никаких клубных карт! - возмущается Влад. По его словам, с доступной средой в других псковских клубах тоже не очень, но «там охрана помогает подняться». Поэтому ему непонятно поведение администрации этого клуба. А упоминание о фейс-контроле Влад считает незаконным. - Многие мне говорят: «Вот ты инвалид, что ты будешь делать в клубе?» Почему кто-то думает, что в клуб нужно ходить, что напиваться? Я алкоголь вообще не употребляю. Но считаю, что в клубы можно просто ходить потанцевать (я танцую: руками двигаю, телом) и общаться с людьми. В других клубах многие подходили ко мне и благодарили за то, что не сдаюсь и пытаюсь жить полной жизнью. Ролик не только собрал просмотры, но и вызвал волну негатива — в первую очередь в отношении администрации клуба. Блогера поддержали и псковичи, которые не понаслышке знают о проблемах людей с ограниченными возможностями.

Это отношение к инвалидам



- Это не скандал - это отношение. Я туда ходил раньше, и они уже «надорвались» на мне. Поэтому, наверное, и было принято такое решение, - считает депутат Псковской гордумы , инвалид-колясочник Федор Постнов. - Так персонал обучен. Такое у нас отношение к людям с инвалидностью в городе Пскове - ни один объект на сегодняшний день недоступен. По его словам, тут вопрос не в фейс-контроле: - Они его просто не пропустили. Никто не будет говорить, почему. Потому что статью 3.1 ТК РФ о дискриминации никто не отменял. Они сразу получат по полной. Вот и приняли решение относительно его. На праздник. А блогер — молодец! - Здесь не может быть никаких разговоров: есть закон РФ, который предписывает, чтобы доступность была обеспечена, - отмечает депутат Псковского областного Собрания председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Доступная среда должна быть обеспечена в учреждении независимо от формы собственности, «неважно, государственное оно, муниципальное или частное»: - И то, что ее там нет — это проблема не Влада Фокина, это проблема руководства данного учреждения. Есть много технических средств , которые можно использовать при подъеме. И если они не могут поднять человека на третий этаж, они должны представить ему такую же услугу там, где доступно. И задача руководителя учреждения- продумать как ее обеспечить и оказать услугу, когда человек с инвалидностью появится в его заведении.

Не дискриминация, а хайп-акция

