Кто сорит в Кремле

В сообществе псковских экскурсоводов не утихает буря по поводу введенной 1 декабря платы за право проведения экскурсий в Кремле. Платить должны немузейные экскурсоводы, исключение для паломнических групп. Музей говорит, что экскурсоводы должны включать эту плату в общий пакет и не информировать о ней туристов, деньги идут на содержание Кремля. Гиды отвечают на это, что им придется тогда платить налоги с денег, которые они не получают, и вводить туристов в заблуждение относительно своего заработка. К дискуссии подключилось антимонопольное ведомство. Там плату называют незаконной и замечают, что сорят одинаково все туристы.
Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец 20 февраля собрала все стороны. Она напомнила, что по закону «право доступа к объекту культурного наследия устанавливается органом охраны объектов наследия». Однако на запрос УФАС региональный комитет по охране объектов культурного наследия сообщил, что никаких условий доступа к объекту не устанавливал.
Музей имеет право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги по согласованию с комитетом по культуре и разрабатывать правила посещения. Из этих правил следует, что юридические и физические лица, имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют деятельность на территории Кремля на договорной основе с музеем-заповедником.
- «Экскурсионное обслуживание осуществляется на платной основе». Нет вопросов - экскурсии платные. Но платы за право проведения экскурсий нет и не может быть. Потому что это право, по федеральному закону, органа власти, - отметила Ольга Милонаец и добавила, что у музея нет полномочий, которые позволяют собирать деньги на свои нужды. - На уборку и установку камер в бюджетном учреждении есть финансирование. Если нет — это ваши проблемы, а не экскурсоводов.
Она обещала посмотреть, какие суммы выделяются музею на содержание этого объекта. По поводу утверждения, что «экскурсанты сорят» и поэтому немузейные экскурсоводы должны платить музею за возможность проведения экскурсии, Ольга Милонаец позволила себе поиронизировать:
- Их экскурсанты сорят, а ваши нет?
Точку зрения областного комитета по культуре высказал заместитель его председателя Владимир Кудрин, сославшись на статью 53 «Основ законодательства РФ о культуре»: музей-заповедник действуют на законных основаниях.
- «Музей заключает договоры с юридическими и физическими лицами на осуществление экскурсионной деятельности на объектах культуры, расположенных на его земельном участке», - процитировал он документ. - Мы не видим разницы между помещениями музея и музейной территорией. Музей является законным владельцем всех этих объектов и осуществляет там полную деятельность.
- Но у вас плата не за вход в помещения, а за возможность проведения экскурсии, - парировала Ольга Милонаец.
Беспокойство по поводу нововведения музея выразила экскурсовод Людмила Тарасова. Она сообщила, что делегирована на совещание группой коллег из 35 человек.
- Собрание практикующих экскурсоводов города с представителями комитета по туризму, представителями музея состоялось 10 февраля. Ответы, которые были размещены на сайте музея после нашей встречи, нас не удовлетворили, - сказала представитель экскурсоводов.
По словам Людмилы Тарасовой, стоимость турпакета должна быть прозрачной, и экскурсоводы не могут увеличить цену экскурсии без разъяснения для туристов.
- Что значит право на проведение? Нам его дает диплом и квалификация. У каждого экскурсовода есть лицензия и допуск. Наши экскурсоводы — ИП или штатные сотрудники турфирм - за свою деятельность отчисляют налоги.
То есть экскурсоводам при включении платы за Кремль в стоимость услуг придется с этих денег заплатить налог. При этом от оплаты освобождаются сотрудники музея, а это уже, по словам Людмилы Тарасовой, «монополия и устранение конкурентов». Также освобождены от платы экскурсоводы с паломническими группами.
- Если паломники посещают только собор, то вопрос не стоит, но если и Кремль, то почему они освобождаются от оплаты — непонятно, - сказала она. - Неприглядным выглядит и вход в Кремль. После того как поставили кассу в башне Святых ворот, закрыты кованые ворота, что многих туристов приводит в недоумение. Постоят и уходят. Лично наблюдала. Если музей говорит об антитеррористических мероприятиях — это лицемерие. Никто на наличие взрывчатых веществ на входе не проверяет.
Впрочем, Людмила Тарасова подчеркнула, что участники совещания «собрались не для конфронтации, а выявить точки соприкосновения».
- Создайте локальные объекты на территории Кремля, взимайте за это плату. Нужно грамотное и не ущемляющее работу псковских экскурсоводов и жителей города решение.
О необходимости ввести плату за вход в Кремль высказались и другие экскурсоводы. Однако это предложение не поддержал директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.
- Проще всего установить плату за вход в Кремль, но как определить, кто идет молиться, а кто — смотреть? Не подходит это, - сказал Александр Голышев.
Директор музея также озвучил позицию учреждения: бремя содержания музея должно быть распределено на всех равномерно. Поэтому у музея есть договоры, заключенные с турфирмами.
- Это вот эти договоры на «право передачи права»? - уточнила Ольга Милонаец.
- На право проводить экскурсии в Кремле. Это музейная территория. И решать вопросы финансового обеспечения экскурсионной деятельности будет музей и его учредители, - заявил Александр Голышев.
По его словам, «это чисто музейная территория» и музей «определяет, кто там будет работать и сколько за это будет платить».
- Но еще есть федеральный закон, который говорит обратное, - заметила Ольга Милонаец.
По итогам дискуссии позиция псковского УФАС осталась прежней: музей осуществляет незаконный сбор платы за право проведения экскурсий.
- Нормативно-правовой базы, позволяющей это делать, на территории региона нет. Когда она будет, я не отрицаю, что это возможно. Но это должно быть сделано в правовом поле. Когда орган власти будет утверждать и разрабатывать эти документы, мы будем ставить вопрос о дискриминационных условиях по отношению к другим экскурсоводам. Органы исполнительной власти должны установить равные права для всех экскурсоводов, которые работают на территории Кремля, - подчеркнула Ольга Милонаец.