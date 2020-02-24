Кто сорит в Кремле

В сообществе псковских экскурсоводов не утихает буря по поводу введенной 1 декабря платы за право проведения экскурсий в Кремле. Платить должны немузейные экскурсоводы, исключение для паломнических групп. Музей говорит, что экскурсоводы должны включать эту плату в общий пакет и не информировать о ней туристов, деньги идут на содержание Кремля. Гиды отвечают на это, что им придется тогда платить налоги с денег, которые они не получают, и вводить туристов в заблуждение относительно своего заработка. К дискуссии подключилось антимонопольное ведомство. Там плату называют незаконной и замечают, что сорят одинаково все туристы.





Нет и не может быть

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец 20 февраля собрала все стороны. Она напомнила, что по закону «право доступа к объекту культурного наследия устанавливается органом охраны объектов наследия». Однако на запрос УФАС региональный комитет по охране объектов культурного наследия сообщил, что никаких условий доступа к объекту не устанавливал. Музей имеет право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги по согласованию с комитетом по культуре и разрабатывать правила посещения. Из этих правил следует, что юридические и физические лица, имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют деятельность на территории Кремля на договорной основе с музеем-заповедником. - «Экскурсионное обслуживание осуществляется на платной основе». Нет вопросов - экскурсии платные. Но платы за право проведения экскурсий нет и не может быть. Потому что это право, по федеральному закону, органа власти, - отметила Ольга Милонаец и добавила, что у музея нет полномочий, которые позволяют собирать деньги на свои нужды. - На уборку и установку камер в бюджетном учреждении есть финансирование. Если нет — это ваши проблемы, а не экскурсоводов. Она обещала посмотреть, какие суммы выделяются музею на содержание этого объекта. По поводу утверждения, что «экскурсанты сорят» и поэтому немузейные экскурсоводы должны платить музею за возможность проведения экскурсии, Ольга Милонаец позволила себе поиронизировать: - Их экскурсанты сорят, а ваши нет?

Плата не за вход



Точку зрения областного комитета по культуре высказал заместитель его председателя Владимир Кудрин, сославшись на статью 53 «Основ законодательства РФ о культуре»: музей-заповедник действуют на законных основаниях.

- «Музей заключает договоры с юридическими и физическими лицами на осуществление экскурсионной деятельности на объектах культуры, расположенных на его земельном участке», - процитировал он документ. - Мы не видим разницы между помещениями музея и музейной территорией. Музей является законным владельцем всех этих объектов и осуществляет там полную деятельность. - Но у вас плата не за вход в помещения, а за возможность проведения экскурсии, - парировала Ольга Милонаец.

Точки соприкосновения



Беспокойство по поводу нововведения музея выразила экскурсовод Людмила Тарасова. Она сообщила, что делегирована на совещание группой коллег из 35 человек. - Собрание практикующих экскурсоводов города с представителями комитета по туризму, представителями музея состоялось 10 февраля. Ответы, которые были размещены на сайте музея после нашей встречи, нас не удовлетворили, - сказала представитель экскурсоводов. По словам Людмилы Тарасовой, стоимость турпакета должна быть прозрачной, и экскурсоводы не могут увеличить цену экскурсии без разъяснения для туристов. - Что значит право на проведение? Нам его дает диплом и квалификация. У каждого экскурсовода есть лицензия и допуск. Наши экскурсоводы — ИП или штатные сотрудники турфирм - за свою деятельность отчисляют налоги. То есть экскурсоводам при включении платы за Кремль в стоимость услуг придется с этих денег заплатить налог. При этом от оплаты освобождаются сотрудники музея, а это уже, по словам Людмилы Тарасовой, «монополия и устранение конкурентов». Также освобождены от платы экскурсоводы с паломническими группами. - Если паломники посещают только собор, то вопрос не стоит, но если и Кремль, то почему они освобождаются от оплаты — непонятно, - сказала она. - Неприглядным выглядит и вход в Кремль. После того как поставили кассу в башне Святых ворот, закрыты кованые ворота, что многих туристов приводит в недоумение. Постоят и уходят. Лично наблюдала. Если музей говорит об антитеррористических мероприятиях — это лицемерие. Никто на наличие взрывчатых веществ на входе не проверяет. Впрочем, Людмила Тарасова подчеркнула, что участники совещания «собрались не для конфронтации, а выявить точки соприкосновения». - Создайте локальные объекты на территории Кремля, взимайте за это плату. Нужно грамотное и не ущемляющее работу псковских экскурсоводов и жителей города решение.

Музейная территория

