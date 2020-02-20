Война за балкон

В обычной панельной пятиэтажке на улице Рокоссовского разгорелись нешуточные страсти, вылившиеся в долгие судебные разбирательства. В редакцию обратился пскович Геннадий Голубков и рассказал, как он судится со своим соседом Валерием Никитиным из-за балкона. «Псковская правда» выслушала обе стороны и не захотела вставать ни на одну из них.
Эту квартиру, тогда еще двухкомнатную, Геннадий Голубков получил в 1990 году от воинской части.
- В 1992 году к нам из Киргизии вынуждены были переехать родители жены, - вспоминает Геннадий Голубков.- Развалился Союз, настали сложные времена. Мы их к себе прописали. Жили тогда в двух комнатах вшестером. Я обратился в администрацию города с просьбой расширить нашу квартиру путем присоединения к ней колясочной.
Жилищная комиссия при администрация города пошла навстречу, и в квартире Голубковых в результате перепланировки стало на одну комнату больше.
Но из-за перепланировки возник и странный архитектурный казус. Окно бывшей колясочной, которую сейчас Голубковы используют как гостиную, выходит на балкон, вход на который из смежной секции лоджии, принадлежащей соседней квартире.
- Соседка как только узнала, что бывшая колясочная стала нашей комнатой, сама перекрыла вход на балкон железным листом, - вспоминает Геннадий Голубков. - Посчитала, что так будет этично и справедливо.
Балконной секцией много лет пользовались Голубковы, выходили на нее через окно. Оборудовали там игровую для детей, хранили велосипеды и другие вещи, которые неудобно держать в комнатах.
Соседи жили тихо-мирно двадцать с лишним лет. За это время квартиры успели приватизировать. А в 2000 году соседка продала свою квартиру новому владельцу.
- Шестнадцать лет все было нормально, я даже не знал, как зовут соседа, - продолжает Геннадий Голубков. - Но в 2016 году он встретил мою жену на улице и предложил нам купить секцию балкона за 300 тысяч рублей.
К тому моменту балконный проем Геннадий уже заложил кирпичом.
По словам Геннадия Голубкова, в марте 2017 года сосед начал ломать стенку. Голубковы засняли этот процесс на фото и видео.
- Когда мы приватизировали квартиру, эту секцию лоджии не включили в технический план нашей квартиры, - рассказывает Геннадий Голубков. - Сотрудница БТИ, которая делала замеры, отказалась залезать на лоджию через окно, сказала: «Сделайте дверь, тогда я приду и перемерю». А у меня до обустройства двери так руки и не дошли.
Геннадий Голубков уверяет, что этой лоджии нет в техническом плане соседской квартиры. Он показал нам ксерокопию плана квартиры своего соседа Валерия Никитина, сказав, что эти документы получил в суде. И именно так выглядел документ на начало конфликта. На плане, действительно, лишь одна секция лоджии. Однако несколько дней спустя в редакцию приехал Валерий Никитин и привез уже другой технический паспорт своей квартиры, где обозначена двойная секция лоджии (ксерокопия документа есть в редакции).
О том, что балкон принадлежит Валерию Никитину, нам сказал в телефонном разговоре юрист Антон Семёнов, представлявший интересы Валерия Никитина в суде.
- Валерий Иванович Никитин не доказывал в суде, что балкон принадлежит ему, это и так ясно по умолчанию, - приводит свои аргументы Антон Семёнов.
Голубковы подали в суд в апреле 2017 года, чтобы суд признал за ними право собственности на эту секцию лоджии по потребительской давности. Суд в удовлетворении иска отказал.
Голубковы считают эту секцию лоджии спорной. Геннадий Голубков уверяет, что она по документам повисла в воздухе и не принадлежит никому.
Аргумент Голубковых — балкон является продолжением их комнаты. Аргумент судьи — присоединяя техническое помещение к своей квартире, можно было предполагать, что возникнут сложности.
Передвижения соседа Никитина на спорном балконе Голубковы снимают на видео. Есть кадры, как сосед курит, вешает занавеску, ломает кирпичную кладку.
Сейчас в квартире живут четверо взрослых — Геннадий Голубков с женой, его дочь с мужем и двое их несовершеннолетних детей. Младшему всего 3,5 года.
- Маленький внук видит разгуливающего по балкону соседа и с криком прячется, в садике стал в кровать писать, - негодует Геннадий Голубков.
- Какое право соседи имели вешать камеру на моем балконе? - высказывает свои порцию претензий и Валерий Никитин. - Соседи меня оскорбляют, обливают водой, срывают веревки, на которых сушится мое белье.
Сколько всего было судов, соседи сразу и вспомнить не могут.
Один из судов был посвящен решетке на окне Голубковых, которую два года назад установил Валерий Никитин со стороны балкона.
- Суд первой инстанции еще 27 ноября 2018 года постановил, что решетка установлена незаконно и ее необходимо снять, но сосед подавал апелляцию. В июле прошлого года после апелляции суд снова вынес решение, что решетку необходимо снять. Мы уже и к судебным приставам обращались, но решетка на окне так и висит, - рассказывает Геннадий Голубков.
Висящая на окне решетка, безусловно, вызывает сочувствие. Не очень-то приятно смотреть на мир через железные прутья. Да и занавеска на окне застекленной лоджии — тоже дело рук Валерия Ивановича - еще один фактор, оставляющий обитателей квартиры без полноценного обзора и солнечного света.
- Вас суд обязал решетку снять. Почему же вы его решение не исполняете? - задаем вопрос Валерию Никитину во время его визита в редакцию.
В ответ тот достает из объемистой папки два документа. Первый — заявление в управляющую компанию с просьбой прислать рабочих для демонтажа решетки. Второй - заявление в полицию, где Валерий Иванович описывает, как рабочие из домоуправления пришли снимать решетку, а Голубковы запретили им это делать и вызвали полицию. Неожиданный поворот, нечего сказать!
Кстати, в управляющей компании эту историю полностью подтвердили.
Следующий иск, который Геннадий Голубков готовит в суд на соседа, - это иск о причинении вреда здоровью курением. Валерий Никитин курит на балконе и лишает членов его семьи свежего воздуха, вся семья вынужденно стала пассивными курильщиками, жалуется Геннадий Юрьевич.
Не очень-то приятно, согласны. Но все-таки, не пора ли остановиться?