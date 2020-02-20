Война за балкон





В обычной панельной пятиэтажке на улице Рокоссовского разгорелись нешуточные страсти, вылившиеся в долгие судебные разбирательства. В редакцию обратился пскович Геннадий Голубков и рассказал, как он судится со своим соседом Валерием Никитиным из-за балкона. «Псковская правда» выслушала обе стороны и не захотела вставать ни на одну из них. Эту квартиру, тогда еще двухкомнатную, Геннадий Голубков получил в 1990 году от воинской части. - В 1992 году к нам из Киргизии вынуждены были переехать родители жены, - вспоминает Геннадий Голубков.- Развалился Союз, настали сложные времена. Мы их к себе прописали. Жили тогда в двух комнатах вшестером. Я обратился в администрацию города с просьбой расширить нашу квартиру путем присоединения к ней колясочной. Жилищная комиссия при администрация города пошла навстречу, и в квартире Голубковых в результате перепланировки стало на одну комнату больше. Но из-за перепланировки возник и странный архитектурный казус. Окно бывшей колясочной, которую сейчас Голубковы используют как гостиную, выходит на балкон, вход на который из смежной секции лоджии, принадлежащей соседней квартире. - Соседка как только узнала, что бывшая колясочная стала нашей комнатой, сама перекрыла вход на балкон железным листом, - вспоминает Геннадий Голубков. - Посчитала, что так будет этично и справедливо. Балконной секцией много лет пользовались Голубковы, выходили на нее через окно. Оборудовали там игровую для детей, хранили велосипеды и другие вещи, которые неудобно держать в комнатах.

Паспортами померяемся

Соседи жили тихо-мирно двадцать с лишним лет. За это время квартиры успели приватизировать. А в 2000 году соседка продала свою квартиру новому владельцу. - Шестнадцать лет все было нормально, я даже не знал, как зовут соседа, - продолжает Геннадий Голубков. - Но в 2016 году он встретил мою жену на улице и предложил нам купить секцию балкона за 300 тысяч рублей. К тому моменту балконный проем Геннадий уже заложил кирпичом. По словам Геннадия Голубкова, в марте 2017 года сосед начал ломать стенку. Голубковы засняли этот процесс на фото и видео. - Когда мы приватизировали квартиру, эту секцию лоджии не включили в технический план нашей квартиры, - рассказывает Геннадий Голубков. - Сотрудница БТИ, которая делала замеры, отказалась залезать на лоджию через окно, сказала: «Сделайте дверь, тогда я приду и перемерю». А у меня до обустройства двери так руки и не дошли.



Геннадий Голубков уверяет, что этой лоджии нет в техническом плане соседской квартиры. Он показал нам ксерокопию плана квартиры своего соседа Валерия Никитина, сказав, что эти документы получил в суде. И именно так выглядел документ на начало конфликта. На плане, действительно, лишь одна секция лоджии. Однако несколько дней спустя в редакцию приехал Валерий Никитин и привез уже другой технический паспорт своей квартиры, где обозначена двойная секция лоджии (ксерокопия документа есть в редакции). О том, что балкон принадлежит Валерию Никитину, нам сказал в телефонном разговоре юрист Антон Семёнов, представлявший интересы Валерия Никитина в суде. - Валерий Иванович Никитин не доказывал в суде, что балкон принадлежит ему, это и так ясно по умолчанию, - приводит свои аргументы Антон Семёнов. Голубковы подали в суд в апреле 2017 года, чтобы суд признал за ними право собственности на эту секцию лоджии по потребительской давности. Суд в удовлетворении иска отказал. Голубковы считают эту секцию лоджии спорной. Геннадий Голубков уверяет, что она по документам повисла в воздухе и не принадлежит никому. Аргумент Голубковых — балкон является продолжением их комнаты. Аргумент судьи — присоединяя техническое помещение к своей квартире, можно было предполагать, что возникнут сложности.

Вас снимает скрытая камера

Передвижения соседа Никитина на спорном балконе Голубковы снимают на видео. Есть кадры, как сосед курит, вешает занавеску, ломает кирпичную кладку. Сейчас в квартире живут четверо взрослых — Геннадий Голубков с женой, его дочь с мужем и двое их несовершеннолетних детей. Младшему всего 3,5 года. - Маленький внук видит разгуливающего по балкону соседа и с криком прячется, в садике стал в кровать писать, - негодует Геннадий Голубков. - Какое право соседи имели вешать камеру на моем балконе? - высказывает свои порцию претензий и Валерий Никитин. - Соседи меня оскорбляют, обливают водой, срывают веревки, на которых сушится мое белье. Сколько всего было судов, соседи сразу и вспомнить не могут. Один из судов был посвящен решетке на окне Голубковых, которую два года назад установил Валерий Никитин со стороны балкона.



- Суд первой инстанции еще 27 ноября 2018 года постановил, что решетка установлена незаконно и ее необходимо снять, но сосед подавал апелляцию. В июле прошлого года после апелляции суд снова вынес решение, что решетку необходимо снять. Мы уже и к судебным приставам обращались, но решетка на окне так и висит, - рассказывает Геннадий Голубков. Висящая на окне решетка, безусловно, вызывает сочувствие. Не очень-то приятно смотреть на мир через железные прутья. Да и занавеска на окне застекленной лоджии — тоже дело рук Валерия Ивановича - еще один фактор, оставляющий обитателей квартиры без полноценного обзора и солнечного света. - Вас суд обязал решетку снять. Почему же вы его решение не исполняете? - задаем вопрос Валерию Никитину во время его визита в редакцию. В ответ тот достает из объемистой папки два документа. Первый — заявление в управляющую компанию с просьбой прислать рабочих для демонтажа решетки. Второй - заявление в полицию, где Валерий Иванович описывает, как рабочие из домоуправления пришли снимать решетку, а Голубковы запретили им это делать и вызвали полицию. Неожиданный поворот, нечего сказать! Кстати, в управляющей компании эту историю полностью подтвердили.