К озеленению парка у Мирожского монастыря хотят привлечь псковичей

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь в интервью Псковскому агентству информации поделилась тем, как идет реконструкция парка у Мирожского монастыря. Именно с этого места десять лет назад началось участие Пскова в программах приграничного сотрудничества. Теперь таких программ уже десять, а в этом году парк получит продолжение. - Как давно Псков участвует в международных программах? И какими были результаты реализации программ в прошлые годы?

Администрация Пскова участвует в реализации проектов по программам приграничного сотрудничества с 2010 года. Тогда в рамках трехсторонней программы с участием России, Эстонии и Латвии была реконструирована первая часть Дендропарка. Прежде это была абсолютно заброшенная территория без дорожек и освещения, а благодаря проекту она превратилась в полюбившуюся горожанам привлекательную зеленую зону у памятника ЮНЕСКО — Мирожского монастыря. Объем финансирования проекта тогда составлял около 500 тысяч евро при 10 процентах софинансирования от администрации Пскова. С 2019 года количество проектов выросло — теперь их девять в рамках трех программ приграничного сотрудничества. Кристина Кобызь

- Поговорим о конкретной работе по программам приграничного сотрудничества. Я предлагаю начать с продолжения реконструкции парка у Мирожского монастыря. Что планируется там сделать? - Первая часть дендропарка была реконструирована в 2010 году по трехсторонней программе с участием России, Эстонии и Латвии. Прежде это была абсолютно заброшенная территория без дорожек и освещения, а благодаря проекту она превратилась в полюбившуюся горожанам привлекательную зеленую зону у памятника ЮНЕСКО — Мирожского монастыря. Объем финансирования проекта тогда составлял около 500 тысяч евро при 10 процентах софинансирования от администрации Пскова. С 2019 года количество проектов выросло — теперь их девять в рамках трех программ приграничного сотрудничества.

В этом году появится продолжение парка. Сейчас здесь предстает неприглядная картина - болотистая, затапливаемая территория. Будут смонтированы открытая и закрытая дренажные системы, что позволит осушать территорию между монастырем, Красноармейской набережной и пляжем. Этот участок земли — ландшафтный памятник. Перед нами стоит задача не навредить и создать условия для сохранения территории в ее исторических границах. По проекту мы вынуждены немного расширить русло реки Мирожки и сформировать остров, который существовал там исторически. На этапе проектирования была подготовлена историческая справка, и областной комитет по охране объектов культурного наследия рекомендовал нам придерживаться строго исторических данных. На будущем острове появится открытый экологический класс для школьников города. - Очень много жалоб поступало на старте работы в этой части парка из-за вырубки деревьев. Псковичи задавались вопросом: неужели нельзя было сохранить зеленые насаждения. - Чтобы выполнить реконструкцию и проложить запланированную дренажную систему, сформировать остров и перекинуть на него мостики, и была проведена вырубка деревьев. При составлении акта спила на территорию парка три раза выходила комиссия, которая состояла из представителей отдела благоустройства УГХ, депутатов, представителей комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Компетентная комиссия решала, что может, а что не может идти под снос. При завершении работ по благоустройству мы высадим свыше ста кустарников и деревьев. Посадка деревьев запланирована на сентябрь-октябрь этого года.

Нами запланирована кампания по озеленению парка совместно с нашими партнерами: школьниками из Государственной гимназии города Выру (Эстония), учащимися Эколого-биологического центра города Пскова. Мы хотим привлечь и горожан, особенно школьников, чтобы они пришли со своими семьями и посадили деревья и кустарники. Мы надеемся, что в результате псковичи будут бережнее относиться к этим насаждениям. Конечно, вся красота этого парка будет видна через несколько лет.

По науке

- Вы уже упомянули открытый класс на территории обновленного парка. Что он собой будет представлять? - Это будет небольшая круглая замощенная территория со скамеечками. Можно будет сидеть на травке, можно будет сидеть на скамейках. Здесь будет проведено освещение, интернет, видеонаблюдение. С острова будет открываться очень красивый вид на собор, на набережную и на крепостные сооружения. Ребята, которые придут в этот импровизированный биологический класс, смогут, например, провести опыты с водой из реки Мирожки, измерить силу ветра, используя при этом методические материалы, которые для них будут разработаны в рамках проекта учителями Эколого-биологического центра Пскова и гимназии Выру. Много исследовательских кампаний подопечные Эколого-биологического центра Пскова проводят совместно с эстонскими школьниками, сейчас они готовятся к конференции, она пройдет в Выру по итогам проекта. Там будут представлены результаты их научных исследований на примере изучения флоры и фауны реки Мирожи, состава ее воды. - Какие еще работы будут выполнены? - Сверху на Красноармейской набережной мы устроим две оборудованные площадки, чтобы туристические автобусы приезжали и гости могли фотографировать Мирожский монастырь, объект ЮНЕСКО. Мы выполняем еще очень важное экологическое мероприятие - устанавливаем очистные сооружения на сети ливневой канализации. Все стекало с близлежащего микрорайона и частного сектора в реку Мирожку без очистки, что существенно ухудшало ее экологическое состояние, а она, между тем, впадает в реку Великую, которая, в свою очередь, в Чудское озеро. На территории благоустроенного парка будут установлены опоры освещения, проложены дорожки. Кстати, опоры освещения будут не такими высокими для того, чтобы с Красноармейской набережной они не закрывали вид на Мирожский монастырь. Будут установлены малые архитектурные формы и, естественно, скамеечки, урны, которые совпадают по стилю с предыдущей реконструкцией на территории Дендропарка. Здесь же будет смонтировано видеонаблюдение, а также мы ожидаем от наших партнеров и подключение к сети wi-fi.

До следующей весны

- Каков объем средств в целом планируется вложить в парк у Мирожского монастыря? - На этот проект реконструкции выделены 250 тысяч евро, 10 процентов во всех проектах приграничного сотрудничества — софинансирование Пскова. - Как скоро можно будет увидеть первые результаты? - Контракт был заключен в октябре 2019 года, и завершены все работы будут в октябре 2020 года. Сейчас идет подготовка к земляным работам. Весной вымостим дорожки, поставим опоры освещения, летом — восстановим газон, и осенью мы высаживаем деревья и кустарники. Полноценно во всей красе парк предстанет весной 2021 года, когда приживутся все кустарники и другие растения.

- Насколько сильно площадка будет отличаться в этой части реконструкции от того, что в Дендропарке сделано ранее? Мы планируем сделать два парка, которые были бы одним целым вокруг Мирожского монастыря. Наша цель — не зонировать территорию на активный и пассивный отдых, а сделать эту территорию более привлекательной. Последние двадцать лет это были поросшие ракитой заболоченные участки с камышом и гнилыми тополями. Доступность для горожан в этой части города была минимальна. Теперь там будет газон, отсыпка, скамеечки. Мы общались с жителями прилегающих улиц, они выразили желание поучаствовать в работах, преобразить и свои участки. - Останется ли после всех работ пляж на своем привычном месте? - Да, мы пляж не трогаем. На перспективу мы думали поставить там спортивные тренажеры, создать площадку для отдыха. Но это, скорее, следующие этапы работ.