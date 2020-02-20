Жизнь как подвиг

Назвать Татьяну Ивановну Белоусову старейшим работником почты язык не поворачивается. Хотя профессии связиста она посвятила практически всю жизнь — 47 лет, а начало трудовой биографии пришлось на тяжелые военные годы. Но в свои 95 лет эта женщина бодра, энергична, гостеприимна — все та же спортсменка, комсомолка и красавица, как на фотографиях, которые бережно хранит и показывает гостям. А говорить о своей жизни и работе она может часами. Ей есть что рассказать и есть чем гордиться. Татьяна Ивановна — уроженка города Кушка Туркменской ССР. В далекий азиатский городок ее предки переехали из-под Харькова во время столыпинской реформы и там осели. Таня родилась и выросла в Туркменистане. Во время Великой Отечественной войны враг не дошел до азиатских советских республик, но тяжесть этих лет она помнит до сих пор. Все жители городка, в том числе школьники, помогали фронту: убирали хлопок, ухаживали за ранеными в госпитале, трудились наравне со взрослыми.

Первый рабочий день

- В 42-м году я окончила десять классов в городе Байрам-Али. И меня за руку привели на почту. Это было 20 сентября, - вспоминает она. В первый рабочий день 17-летняя девочка сразу получила ответственное задание — отвезти почту в город за 30 километров. В те времена автомобилей у почтовой службы еще не было. Письма, посылки - перевозили на лошадях. - Нагрузили телегу почтой. Конюх и лошадь наемные — им почта платила по четыре копейки за километр. Со мной еще сотрудница спецсвязи поехала. Туда доехали благополучно. А на обратном пути наш возница повел лошадь пить к арыку (оросительному каналу — прим.ред.), и та упала в воду! - рассказывает Татьяна Ивановна. Девушки не растерялись, но первым делом стали спасать почту. - Быстро кидали ее на берег, выкинули почти всю. А сами в воде! Но выкарабкались на берег. На всю жизнь запомнила свой первый рабочий день, - говорит Татьяна Ивановна.

А через две недели смелую сотрудницу назначили начальником отделения связи при сборном пункте 102-й воинской части, где формировались подразделения для отправки на фронт. - Там ребята переодевались в военную форму. А я их личные вещи брала, упаковывала и отправляла по их домашним адресам. Посылки эти мы отправляли бесплатно. Тогда с вещами было трудно, - поясняет наша собеседница. - Вы не представляете, сколько людей их провожало! У туркменов большие семьи, много детей. И дети бежали за этой колонной, кричали, плакали. Столько было горя и слез! И это повторялось не один раз.

Всё для фронта, всё для победы

Несмотря на то, что многие туркменские семьи остались без мужчин, фронту помогали все. - Туркмены очень дружные. Мы ходили по кишлакам и собирали продукты: сушеную дыню, тыкву. Каждая семья вязала шерстяные носки и перчатки с тремя пальцами — чтобы стрелять было удобно. Я все это упаковывала в мешки, зашивала, и эти посылки мы сдавали в вагоны, которые уходили на фронт. Все время, когда спокойствие было в части, мы были заняты. Тогда говорили: «Все для фронта, все для победы». Молодежь тоже готовили к военным действиям. При отделении почты организовали два отряда, которые готовили юных бойцов. У каждого был значок ГТО. После работы их учили ползать по-пластунски, собирать парашют, стрелять из автомата. Татьяна Ивановна до сих пор помнит, сколько патронов входило в магазин — 71. - А там такое красивое небо, все в звездах! А если ночь лунная, то очень светло, - вспоминает она. - Видно, куда стрелять. Еще больше воспоминаний осталось от обучения рукопашному бою: - У меня был палец вывихнут, синяки были. Дрались мы хорошо: и ребята, и девчата. По-настоящему дрались. Азбуку Морзе Таня Белоусова знала еще со школы: «точка тире — А, три точки — буква С». Поэтому, когда от руководства поступило задание — за полтора месяца набить руку на аппарате Морзе, девушка справилась с ним лучше всех.

Где прорыв — туда и посылали

Но боевых заданий, к счастью, выполнять не пришлось. Зато сотрудники почты ежедневно совершали трудовые подвиги. Например, собирали хлопок. - Норма была очень большая - 60 килограммов. А это вата! Нам давали фартуки, мешки, и мы собирали. Иногда сами полуголодные, полуодетые. Очень много работали. Помню, мне дали премию за хлопок — брезентовые туфли. В 1944 году, после Сталинградской битвы, повернувшей ход войны, молодых сотрудников почты направили учиться в Узбекистан - в Ташкентский техникум связи. - Ехать было не в чем. Мама цветную простыню взяла и сшила мне платье. «С рукавом — зимой будешь носить, без рукавов — летом». Но когда мы приехали туда, узнали, что учебный год начинается только с шестого декабря, после Дня Сталинской конституции. А до декабря мы работали. И хлопок собирали, и даже на шахтах работали. Где прорыв — туда нас и посылали. После начались занятия в техникуме. Но, как признается Татьяна Ивановна, учиться и не работать она не могла: - Поступила на работу ночным сторожем. Отвечала на звонки, записывала информацию. А утром уходила на пары. День Победы застал Таню Белоусову в Ташкенте. Этот день она помнит до сих пор: - Шли навстречу, обнимались, целовались. На телеграфных столбах были установлены репродукторы. Люди останавливались у этих столбов, поднимали головы, слушали, и у них слезы из глаз текли.

Стали псковичами

В 1947 году выпускницу Ташкентского техникума Татьяну Белоусову направили работать на север Узбекистана, а затем перевели в Термез, на границе с Афганистаном. А потом снова была учеба. На этот раз способная девушка поступила в Московский всесоюзный электротехнический институт связи. И после окончания вуза на родину уже не вернулась. Работала в учреждениях связи сначала во Владимире Московской области, а с 1969 года — в Пскове.

- В Псков меня перевели заместителем начальника областного производственно-технического управления связи. Так мы стали псковичами. Моему сыну Игорю тогда уже было семнадцать лет. Татьяна Ивановна помнит те времена: писем были тонны, работы очень много. - Это сейчас все общаются по мобильным телефонам, - говорит она. - А тогда почты было так много, что полы гнулись. Специальное отделение почты было на вокзале. И приходилось искать дополнительные помещения для хранения писем и посылок. Начальником Татьяна Ивановна была строгим, за порядком в отделениях следила. Лично расследовала случаи растраты, из-за чего ее даже хотели переманить работать в милицию — приглашали в областное УВД. Но Татьяна Ивановна осталась верна своей почтовой службе. - А вот я спортсменка, - показывает Татьяна Ивановна черно-белое фото с узнаваемыми трибунами «Машиностроителя». На снимке она бежит по дорожке стадиона. И подпись на обратной стороне соответствующая «Татьяна Ивановна, как всегда, впереди. 1987». То есть спортсменке уже на снимке было 62 года. По ее словам, такие соревнования проводились между предприятиями связи ежегодно. И она их никогда не пропускала. Говорит, что спорт всегда помогал ей. - Как-то меня отправили в больницу. Рентген выявил проблему с легкими. А там был зал спортивный. Зашла я в этот зал и говорю врачам: «А можно по-пластунски проползти?» Они в ответ: «Да, пожалуйста, ползи». И я вспомнила молодость: как нас учили, как проверяли. И сразу лучше стало, кажется, даже помолодела. Молодые годы Татьяна Ивановна вспоминает и в День Победы. Почтовая служба принимает активное участие в праздновании этой даты. Ветеран и труженик тыла вспоминает, как в один из таких дней возле ЦУМа стояла палатка с надписью «Полевая почта» и военные угощали всех желающих гречневой кашей с тушенкой. В Псковской области у нашей героини много мест, которые она знает и любит. Это и Пушкинские Горы, где она отвечала за связь на Пушкинских праздниках, и Печоры, и Большая Толбица, где в свое время был лагерь «Связист», над которым шефствовало возглавляемое Татьяной Белоусовой почтовое отделение. **** О жизни вне работы Татьяна Ивановна много не рассказывала. Но ее сын Игорь Николаевич сообщил, что его мама - уже трижды прабабушка. У нее две правнучки и правнук, которые живут в Санкт-Петербурге и в Москве (одна из девочек недавно окончила школу и поступила в МГУ). Но, несмотря на расстояние, внуки и правнуки навещают Татьяну Ивановну, и, конечно, семья собралась, чтобы поздравить маму, бабушку и прабабушку с 95-летним юбилеем.