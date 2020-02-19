Сожжение чучела в Пскове на Масленицу перенесли с Октябрьской площади на набережную

Год назад в Пскове, когда праздновали Масленицу, чучело не сожгли — спасатели запретили. Когда в положенное время зима все не приходила и не приходила, в соцсетях даже стали шутить: как зиму проводили, так ее и нет. Кто-то даже написал на сайте губернатора с просьбой в этом году Масленицу не проводить, мол, хватит уже, допровожались, что без зимы остались. Однако лишать праздника жителей региона не стали. «Псковская правда» выяснила, где и когда он пройдет, а главное – куда перенесли сожжение чучела.

Изборск

В Изборске, Печорах и Сигово гулять будут всю неделею с 24 февраля по 1 марта. Для гостей сотрудники музея-заповедника «Изборск» придумали несколько интерактивных программ. Среди них - «В Изборске маслена неделя» (увлекательная экскурсия по Изборску, специалисты обучат желающих мастерству набойки, изготовят символ праздника – куклу Масленку, и, конечно же, гостей ждет угощение вкусными блинами в музейном кафе «Блинная»); «А мы Масленицу дожидали» (приехав в Печоры, гости музейной Масленицы узнают об истории города и печорских масленичных традициях, примут участие в веселых играх и забавах, отдохнут в музейной беседке за чашечкой ароматного чая); «Королевская Масленица» (праздник пройдет в Сигово, где хозяйки усадьбы сето радушно встретят гостей, расскажут о своих традициях и ремеслах, угостят блинами, пирогами и тыквенным компотом).

Кроме того, 29 февраля в Изборске пройдет масштабный праздник. Начнется он с концертной программы «Пой, да пляши, Масленица Изборская!». Участвовать будут заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» и ансамбль русской народной песни «Очелье».

Для всех, кто хочет потанцевать, будет работать площадка «Масленица весне помогает, зиму провожает». Здесь можно будет поиграть и поводить хороводы со студентами Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского- Корсакова.

Творческие мастер-классы для всех желающих проведут в музейной мастерской, будет работать музейное фотоателье «Эх, старина! Широкая Масленица!».

Детей будут развлекать на площадке «Хочешь есть блины — не сиди на печи!». Юным гостям предложат игры и забавы.

Самыми вкусными площадками станут: «Блин не клин — пузо не расколет» и «Королевские угощения народа сето».

В ходе праздника состоится розыгрыш главного приза — мешка муки.

Праздновать Масленицу в Изборске начнут в 13.00, на 15.00 запланировано сжигание чучела.