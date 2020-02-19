Сожжение чучела в Пскове на Масленицу перенесли с Октябрьской площади на набережную

Год назад в Пскове, когда праздновали Масленицу, чучело не сожгли — спасатели запретили. Когда в положенное время зима все не приходила и не приходила, в соцсетях даже стали шутить: как зиму проводили, так ее и нет. Кто-то даже написал на сайте губернатора с просьбой в этом году Масленицу не проводить, мол, хватит уже, допровожались, что без зимы остались. Однако лишать праздника жителей региона не стали. «Псковская правда» выяснила, где и когда он пройдет, а главное – куда перенесли сожжение чучела.
В Изборске, Печорах и Сигово гулять будут всю неделею с 24 февраля по 1 марта. Для гостей сотрудники музея-заповедника «Изборск» придумали несколько интерактивных программ. Среди них - «В Изборске маслена неделя» (увлекательная экскурсия по Изборску, специалисты обучат желающих мастерству набойки, изготовят символ праздника – куклу Масленку, и, конечно же, гостей ждет угощение вкусными блинами в музейном кафе «Блинная»); «А мы Масленицу дожидали» (приехав в Печоры, гости музейной Масленицы узнают об истории города и печорских масленичных традициях, примут участие в веселых играх и забавах, отдохнут в музейной беседке за чашечкой ароматного чая); «Королевская Масленица» (праздник пройдет в Сигово, где хозяйки усадьбы сето радушно встретят гостей, расскажут о своих традициях и ремеслах, угостят блинами, пирогами и тыквенным компотом).
Кроме того, 29 февраля в Изборске пройдет масштабный праздник. Начнется он с концертной программы «Пой, да пляши, Масленица Изборская!». Участвовать будут заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» и ансамбль русской народной песни «Очелье».
Для всех, кто хочет потанцевать, будет работать площадка «Масленица весне помогает, зиму провожает». Здесь можно будет поиграть и поводить хороводы со студентами Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского- Корсакова.
Творческие мастер-классы для всех желающих проведут в музейной мастерской, будет работать музейное фотоателье «Эх, старина! Широкая Масленица!».
Детей будут развлекать на площадке «Хочешь есть блины — не сиди на печи!». Юным гостям предложат игры и забавы.
Самыми вкусными площадками станут: «Блин не клин — пузо не расколет» и «Королевские угощения народа сето».
В ходе праздника состоится розыгрыш главного приза — мешка муки.
Праздновать Масленицу в Изборске начнут в 13.00, на 15.00 запланировано сжигание чучела.
Подробности
Дополнительная информация, запись на интерактивные программы по телефонам 8 (81148) 96-602 (Изборск), 8 (81148)2-30-77 (Печоры), 8-911-385-34-61 (Сигово).
Для жителей и гостей Псковской области в «Михайловском» готовят культурно-просветительную программу «Не житье, а масленица!» Сценарий интерактивного театрализованного действа написан с опорой на произведения Пушкина и с активным использованием местного музыкального, литературного и игрового этнографического материала.
Участникам гуляний, которые пройдут с 26 февраля по 1 марта на музейном мельничном подворье, предложат старинные игры и традиционные масленичные развлечения. В качестве угощения всем поднесут блины с чаем, заваренном на душистых святогорских травах.
В Пушкинском Заповеднике просят учесть, что мельничное подворье (музейный комплекс в деревне Бугрово Пушкиногорского района) невелико — единовременно здесь могут находиться не более сорока посетителей, и поэтому о своем желании отпраздновать Масленицу в Бугрово просят сообщить заранее.
Подробности
Все подробности праздничных гуляний нынешнего года можно найти на официальном сайте музея pushkinland.ru или уточнить по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-18-15.
Сразу несколько праздничных площадок в течение праздничной недели будут работать в Пскове. Центр народного творчества приглашает юных псковичей с 25 по 28 февраля на мультимедийную экскурсию «Масленица пришла!». Это познавательная программа, которая познакомит школьников с традициями празднования Масленицы, масленичными гаданиями, песнями, играми и масленичными угощениями. Школьники посетят выставку «Мастера Псковского края». Уточнить информацию можно по телефону 8 911 363 88 39 или по адресу: ул. Некрасова, 10.
Псковский планетарий приглашает на бесплатную программу «Масленица на стыке зимы и весны». Показы пройдут с 4 по 7 марта. Начало в 12.00 и 13.00. Предварительная запись на показы обязательна. Записаться можно по телефону: 8 (8112) 66-17-53.
Массовые гулянья в Пскове состоятся 1 марта в Детском парке, на улице Советской и на набережной Великой. В амфитеатре Детского парка, по традиции, пройдет интерактивная программа. Начало праздника в 12:00, на 15:00 запланировано сжигание чучела, его сожгут на набережной реки Великой (спуск с улицы Детской).
Традиционные масленичные гулянья пройдут в Великих Луках 29 февраля. Праздник пройдет на площади Ленина с 11:00 до 17:00. На 14:30 намечено сжигание чучела Масленицы.