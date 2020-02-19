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Общество

Как псковичи голосуют за благоустройство общественных пространств

Привести в божеский вид окраины жителям города оказалось важнее, чем его центр

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Наталья Баранова
19 февраля 2020 года, 10:35
Фото: Дарья Хваткова
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На сегодняшний день парк имени Юрия Гагарина на улице Гущина лидирует в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории в Пскове, подлежащей первоочередному благоустройству. За парк проголосовали 1018 человек, это 36% от числа участвующих в опросе. На втором месте площадь Ленина, еще два дня назад она значительно отставала от конкурентов, а сегодня за нее проголосовали 34%, или 961 человека. На третье место спустилась территория общего пользования у школы № 13 (Крестовское шоссе, улица Пригородная, 9) – 821 голос (или 29%).

Как псковичи голосуют за благоустройство общественных пространств

Голосование продлится до 24 февраля.

Для того чтобы отдать свой голос за один из трех объектов, надо зарегистрироваться или авторизоваться через соцсети на сайте moydom.ru. Процедура несложная и занимает меньше минуты. В голосовании могут принять участие все псковичи от 14 лет и старше. Лайфхак от «Псковской правды» для фанатов своей улицы: после голосования можно выйти из личного кабинета и зайти в него снова через другую соцсеть. На сайте доступны шесть соцсетей, а еще регистрация по номеру телефона или через электронную почту. Итого минимум восемь возможностей для голосования одному человеку.

Итоги голосования обещают подвести на заседании общественной муниципальной комиссии не позднее 27 февраля.

В списке для голосования оказались три общественных пространства, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Именно эти территории предложили для благоустройства сами инициативные псковичи. Для участия в голосовании заявляли также и общественное пространство у памятника Кикоину на Октябрьском проспекте. Но, как пояснили в администрации города, его временно исключили из-за корректировки и изменения схемы заявки.

По плану реконструкции в парке имени Юрия Гагарина планируют оборудовать спортивную и детские площадки, велосипедные дорожки, посадить деревья и кустарники, поставить урны, скамейки и сделать освещение.

Как псковичи голосуют за благоустройство общественных пространств
Жители микрорайона активно голосуют

Помощник депутата Григория Стороненкова Елена Демченкова переживает, что пожилые люди, не имеющие интернета, не смогут проголосовать за проект, и призывает помочь им.

«У каждого есть телефон, несколько адресов электронной почты и аккаунтов в соцсетях. Не жадничайте ими. Это реально тот случай, когда и правда важен каждый голос, - написала Елена Демченкова в соцсетях. - Людей, которые не могут проголосовать, в микрорайоне довольно много. Но каждый из них хотел бы сделать любимое место отдыха уютным, красивым и безопасным».

Со своей стороны депутат Григорий Стороненков обещает, что не позволит пилить деревья ради урн, скамеек и тротуарной плитки. Благоустройство будет бережным, с сохранением имеющейся растительности и высадкой новых деревьев и кустарников. В прошлый раз в рейтинговом голосовании победила территория именно в его округе, уже в этом году в Овсище у дома № 14 по улице Технической на месте пустыря появится сквер.

У школы № 13 предлагают отремонтировать пешеходную зону, оборудовать спортивно-игровую площадку и установить малые архитектурные формы.

- Школа — центр микрорайона, там всегда кипит жизнь, поэтому мы совместно с жителями решили благоустроить именно эту территорию, - говорит депутат Сергей Гаврилов. - Учителя, школьники, их родители участвовали в подготовке проекта, а теперь все активно голосуют.

Реконструкция площади Ленина тоже предполагает ремонт и устройство пешеходных дорожек, установку тех же самых малых архитектурных форм, оборудование сухого фонтана, освещение, озеленение и даже оборудование туалета. А вот останется ли памятник вождю на своем месте, авторы проекта не уточнили. Впрочем, эта территория-тяжеловес может оказаться за бортом муниципальной программы. Центр – он же принадлежит всем горожанам, а свой микрорайон все-таки ближе к дому.

Кстати

В 2009 году в Пскове проходил конкурс на лучший проект реконструкции площади Ленина. Выиграл эскиз, предполагающий снос памятника вождю и появление на площади монумента Довмонту и башни с часами. Автор проекта архитектор Владимир Шуляковский получил первый приз - 50 тысяч рублей. Однако проект так и не был реализован. 

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