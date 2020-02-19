Как псковичи голосуют за благоустройство общественных пространств

На сегодняшний день парк имени Юрия Гагарина на улице Гущина лидирует в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории в Пскове, подлежащей первоочередному благоустройству. За парк проголосовали 1018 человек, это 36% от числа участвующих в опросе. На втором месте площадь Ленина, еще два дня назад она значительно отставала от конкурентов, а сегодня за нее проголосовали 34%, или 961 человека. На третье место спустилась территория общего пользования у школы № 13 (Крестовское шоссе, улица Пригородная, 9) – 821 голос (или 29%).

Голосование продлится до 24 февраля. Для того чтобы отдать свой голос за один из трех объектов, надо зарегистрироваться или авторизоваться через соцсети на сайте moydom.ru. Процедура несложная и занимает меньше минуты. В голосовании могут принять участие все псковичи от 14 лет и старше. Лайфхак от «Псковской правды» для фанатов своей улицы: после голосования можно выйти из личного кабинета и зайти в него снова через другую соцсеть. На сайте доступны шесть соцсетей, а еще регистрация по номеру телефона или через электронную почту. Итого минимум восемь возможностей для голосования одному человеку. Итоги голосования обещают подвести на заседании общественной муниципальной комиссии не позднее 27 февраля. В списке для голосования оказались три общественных пространства, включенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Именно эти территории предложили для благоустройства сами инициативные псковичи. Для участия в голосовании заявляли также и общественное пространство у памятника Кикоину на Октябрьском проспекте. Но, как пояснили в администрации города, его временно исключили из-за корректировки и изменения схемы заявки. По плану реконструкции в парке имени Юрия Гагарина планируют оборудовать спортивную и детские площадки, велосипедные дорожки, посадить деревья и кустарники, поставить урны, скамейки и сделать освещение.



Помощник депутата Григория Стороненкова Елена Демченкова переживает, что пожилые люди, не имеющие интернета, не смогут проголосовать за проект, и призывает помочь им. «У каждого есть телефон, несколько адресов электронной почты и аккаунтов в соцсетях. Не жадничайте ими. Это реально тот случай, когда и правда важен каждый голос, - написала Елена Демченкова в соцсетях. - Людей, которые не могут проголосовать, в микрорайоне довольно много. Но каждый из них хотел бы сделать любимое место отдыха уютным, красивым и безопасным». Со своей стороны депутат Григорий Стороненков обещает, что не позволит пилить деревья ради урн, скамеек и тротуарной плитки. Благоустройство будет бережным, с сохранением имеющейся растительности и высадкой новых деревьев и кустарников. В прошлый раз в рейтинговом голосовании победила территория именно в его округе, уже в этом году в Овсище у дома № 14 по улице Технической на месте пустыря появится сквер. У школы № 13 предлагают отремонтировать пешеходную зону, оборудовать спортивно-игровую площадку и установить малые архитектурные формы. - Школа — центр микрорайона, там всегда кипит жизнь, поэтому мы совместно с жителями решили благоустроить именно эту территорию, - говорит депутат Сергей Гаврилов. - Учителя, школьники, их родители участвовали в подготовке проекта, а теперь все активно голосуют. Реконструкция площади Ленина тоже предполагает ремонт и устройство пешеходных дорожек, установку тех же самых малых архитектурных форм, оборудование сухого фонтана, освещение, озеленение и даже оборудование туалета. А вот останется ли памятник вождю на своем месте, авторы проекта не уточнили. Впрочем, эта территория-тяжеловес может оказаться за бортом муниципальной программы. Центр – он же принадлежит всем горожанам, а свой микрорайон все-таки ближе к дому.