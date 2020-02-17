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Общество

Два человека на место

На службу по контракту тоже существует конкурс

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Наталья Баранова
17 февраля 2020 года, 17:01
Фото: Андрей Степанов
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По каким причинам в приеме на службу по контракту могут отказать, на какую зарплату и льготы может рассчитывать контрактник, можно ли служить девушкам и по каким специальностям.

С 2012 года в Псковской области изъявили желание служить по контракту около 6,5 тысячи человек. Однако на военную службу отобрали лишь чуть больше 3,5 тысячи кандидатов. Конкурс как в неплохой вуз — почти два человека на место. Такие данные в пресс-центре «Псковской правды» накануне Дня защитника Отечества привели начальник пункта отбора Валерий Бартенев и офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев.

В основном кандидатам отказывают из-за слабой физической подготовки и неподходящих морально-деловых качеств.

Прежде чем поступить на службу, будущие контрактники проходят медкомиссию, психологическое тестирование и проверку своей физической формы.

- Необходимо беречь честь смолоду, как бы банально это ни звучало, - заметил Валерий Бартенев. - Бывает, к нам приходит студент университета, а за ним тянется целый шлейф административных правонарушений. Кажется, что такого - попил пива на улице или сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но это не наш человек. Не нужно поддаваться сиюсекундным слабостям, а нужно ответственнее относиться к своему будущему.

Минимальная зарплата контрактника сейчас 22 500 рублей. Кандидаты имеют право выбора, в каких войсках проходить службу. Особой популярностью в Псковской области пользуются бригада спецназа, вертолетная бригада в Острове, воинская часть зенитно-ракетного полка в Стругах Красных.

Немаловажно также, что молодые люди имеют возможность проходить службу в своем регионе. Но и, например, в Крым отправить тоже могут.

С каждым годом контрактников становится все больше. Увеличивается и число кандидатов с высшим и средним образованием. Так, в 2018 году пункт отбора в нашем регионе принял на службу 95 кандидатов с высшим или средним специальным образованием, в 2019 году – более 110. В 2020 году пункт отбора ставит перед собой задачу – отобрать не менее 120 кандидатов.

С 1 октября 2019 года довольствие контрактников проиндексировали на 4,3 %. Сейчас рядовые и сержанты могут рассчитывать полностью на компенсацию по найму жилья, это до 12 тысяч рублей.

В ближайшее время всем контрактникам планируют вернуть льготу - компенсацию проезда к месту отдыха. Введена также дополнительная надбавка для военных водителей за безаварийный стаж - около 30 %.

Военная служба давно перестала быть исключительно мужской прерогативой.

В 2019 году псковский пункт отбора принял на службу 28 девушек-контрактниц. Девушки устраивались работать музыкантами, медиками, связистками и укладчицами парашютов. Список должностей, на которые берут служить девушек, пока ограничен этим перечнем. Остальные военные специальности сопряжены с большими физическими нагрузками.


Эшелон времен войны

К 75-летию Победы в Псков прибудет «Эшелон Победы» - стилизованный поезд с экспонатами, вооружением и документами времен Великой Отечественной войны.

- Всего таких передвижных составов будет шесть, - рассказал Валерий Бартенев. - Эшелон, который пройдет через Псков, ориентировочно стартует из Москвы 13 апреля. Даты еще будут уточняться. По предварительным данным, на несколько часов он остановится 24 апреля в Великих Луках, 25 апреля в Пскове, дальше поезд пойдет через Новгород, Лугу и паромом переправится на территорию Калининграда.

Помимо экскурсии на «Эшелон Победы», которая будет организована для всех желающих, псковичи смогут посетить выставку вооружения и концерт.

Также будет работать мобильный пункт отбора на контрактную службу, где можно проконсультироваться по всем вопросам.

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