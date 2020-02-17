Внутри автозака

В этот раз обозревателя «Псковской правды» работа занесла прямиком в автозак — спецтранспорт для перевозки заключенных и подследственных – и дала возможность познакомиться с Хантером, четвероногим охотником на беглецов.

Конвой с комфортом

В псковском отделе по конвоированию работает около 50 человек. Они перевозят осужденных от следственных изоляторов к местам отбывания наказания и между исправительными учреждениями. Автомобили в их распоряжении - последних комплектаций. В новых авто есть автономный отопитель, кондиционер, биотуалет и видеокамера, которая смотрит за всеми осужденными. А совсем недавно был только электронный глазок для наблюдения за сотрудниками. - На каждой камере сигнализация, при малейшем движении датчика она срабатывает, и загорается контрольная лампа на пульте у начальника караула в кабине. Видеонаблюдение не только для того, чтобы не допустить никаких ухищрений, которые могут применить перевозимые здесь люди. Исключены и любые нарушения их прав, с этим у нас строго, - рассказал водитель-сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Александр Аристов.



Также новые автозаки для перевозки заключенных относятся к классу Евро-4 — поддерживают экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. - В самых маленьких наших автомобилях «Газель-Бизнес» и «Газель-Некст» можно перевозить по семь подконвойных, - продолжает Александр Аристов. - Автомобили оборудованы системой ГЛОНАСС, чтобы отслеживать передвижение транспорта. Все сделано для того, чтобы было комфортно и спецконтингенту, и сопровождающему караулу. Мы забрались внутрь автомобиля — здесь большая камера на четыре человека и три одиночных. А вот и туалет — маленькая кабинка с коробкой под специальный наполнитель для биотуалетов. Только с 2013 года машины стали выпускать с биотуалетами. До этого, чтобы сходить в туалет, можно было только по пути следования заехать в какую-нибудь колонию. Просто так остановиться на заправке или «в лесочке» - запрещено. От колонии до колонии приходилось терпеть. И конвою тоже.



Есть еще автозак вместимостью до 15 человек на базе «Газ-33106 Валдай», внутри — две пятиместных камеры и пять одиночных. И самая большая машина повышенной проходимости, полноприводный КамАЗ 6Х6, может перевозить до 32 человек. В нем две большие камеры на 15 человек каждая и две одиночных. Сотрудники пояснили, что чаще всего для перевозок используется именно КамАЗ - дороги не везде хорошие, поэтому на нем ездят во все дальние караулы. - Как правило, заключенные перевозятся по режимам, - объясняет Александр Аристов внутреннее устройство. - Совмещение разных режимов категорически запрещено. Поэтому для разных режимов хороши машины, где пять одиночных камер и одна общая. А большие КамАЗы хороши, когда перевозим один режим. Мы посидели в общей камере, где друг напротив друга две железных лавки вдоль стен. А вот одиночная камера, ее еще называют «стакан», - то еще испытание для тех, кто боится замкнутых пространств. Дверь захлопнулась, несколько секунд — и внутренний клаустрофоб заголосил. В такой одиночке оказаться никому не пожелаем.



Перевозить осужденных конвойные подразделения могут только в светлое время суток и не имеют права нигде останавливаться, кроме территорий колоний и СИЗО. В последнее время СМИ пишут о том, что осужденные и находящиеся под следствием жалуются на условия перевозки в автозаках и обращаются в Европейские суды в борьбе за справедливость. У обычных людей же мнение такое, мол, нечего жаловаться, раз закон нарушил — терпи. - Все мы люди, не нам их судить, - философски замечает Александр Аристов. - Мы их просто перевозим, создаем комфортные условия. Чтобы люди как-то задумывались, что к ним хорошее отношение, может быть, и они как-то поменяют свое отношение к жизни.

Нервная работа

Служба в конвое — не только ответственная, но и нервная. Поэтому каждое утро сотрудники, заступающие на дежурство, приходят в кабинет к психологу управления, капитану внутренней службы Марии Ивановой, которая изучает их психоэмоциональное состояние, мимику, жесты, речь. - Проводим упражнения для поднятия их психоэмоционального состояния, - рассказала психолог управления. - Также проводим разные диагностики, например, сотрудники обязаны пройти диагностику на доступ к огнестрельному оружию. Если эмоциональное состояние сотрудника не в пределах нормы, то я могу не допустить его к работе.



Пока проходили по коридорам отдела по конвоированию, увидели ряды гордых золотистых кубков — достижения подразделения и отдельных сотрудников. Гордиться и правда есть чем: пять раз подразделение по конвоированию УФСИН России по Псковской области признавалось лучшим среди подобных подразделений других территориальных органов уголовно-исполнительной системы России.

Надежная охрана

Сотрудники конвойной службы почти каждый день тренируются в приемах рукопашного боя, отрабатывают действия при задержании во время попытки к бегству. При нас отрабатывали рукопашный бой в замкнутом пространстве, огороженном сеткой. В двух секциях по одному «подконвойному» в гражданской одежде, они будут пытаться оказать сопротивление. Но на раз-два «злодеев» скрутили сотрудники отдела по конвоированию и повели, заломав им руки.



Затем — отработка задержания пытающегося сбежать осужденного. Из автозака под присмотром конвоя выводят псевдоосужденных. Рядом собака, вся как натянутая струна. Чует: что-то будет! - Первый пошел! - раздалась команда. - Внимание, караул — работаем! Вот первый злодей пошел, второй пошел, третий… а третий взял и побежал! Тут же прозвучала команда «Фас!», за бегущим в зеленой куртке рванула овчарка. До ворот беглец не добежал, собака вцепилась и буквально повисла на руке. Через секунду подбежали сотрудники и скрутили мужчину, попытка к бегству не удалась.



- Это специальный костюм для дрессировки, набитый, собака его кусает, но не прокусывает, - пояснил рядом стоящий сотрудник конвойного отдела. - Некоторые думают, мол, собака укусит, я как дам в челюсть — но нет, это не так. Если собака схватит за рукав обычной куртки, то у человека будет болевой шок, он забудет обо всем, уже и бежать никуда не захочет, ему главное — отцепить собаку.



Всего собак в подразделении по конвоированию пять, все овчарки — бельгийские, немецкие, восточно-европейские. А мы уже знакомимся с главным четвероногим героем дня по кличке Хантер и с его инструктором-кинологом, прапорщиком внутренней службы Станиславом Федоровым. Он два года работает в подразделении, за это время уже успел вместе с собакой побывать на чемпионате России среди УФСИН разных регионов. Заняли 19-е место из 70 — достойно, но есть куда стремиться. - Чаще всего отрабатываем нападения на кинолога, на караул, на спецавтомобиль, также задержание, конвоирование, - рассказал про трудовые будни Станислав Федоров. - Наша задача — в кратчайшие сроки задержать тех, кто пытается убежать. К счастью, на практике применять таких навыков не приходилось, попыток к бегству не было.