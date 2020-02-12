С доставкой или никак

В редакцию «Псковской правды» обратились жители Новоржева. Как известно, район не газифицирован, и жители вынуждены приобретать для своих нужд газовые баллоны. Если раньше операция по замене пустой емкости на баллон с газом проводилась в Новоржеве, то уже в конце прошлого года жителей райцентра ждал неприятный сюрприз.
- У нас в Новоржеве на улице Пушкина есть газовая станция. Там мы обменивали старые баллоны на новые - 570 рублей стоил баллон. А сейчас поставка только из Пушкинских Гор, и баллоны они привозят на дом. Заказывать можно только предварительно, значит, нужно ждать, пока достаточно желающих наберется, - рассказала жительница Новоржева Ирина.
Семья Ирины под Новый год чуть без газа не осталась:
- Приехали на станцию, а там газа нет, и заказать негде! Хорошо, что знакомые выручили!
Жительница Новоржева отмечает, что новые правила очень неудобны:
- У газовых баллонов нет никаких датчиков, с помощью которых можно определить, что газ заканчивается. Примерно рассчитываешь, поэтому заказать предварительно сложно. А с запасом газ тоже не купишь - заполнять дом газовыми баллонами опасно.
Кроме того, раньше в случае необходимости можно было вызвать местного мастера с газозаправочной станции. Сейчас пока непонятно, как будет решен этот вопрос.
И особенно беспокоит новоржевцев стоимость газа. На дом баллоны привозят по цене 850 рублей.
- Причем нам сказали, что цена нефиксированная и может вырасти. А в Новоржеве и так безработица: вакансии из поколения в поколение передаются. Живи как хочешь!
Чтобы узнать причины таких изменений, «Псковская правда» обратилась в администрацию Новоржевского района. Замглавы района Борис Меньшаков пояснил, что с этой проблемой районная администрация бьется с Нового года:
- Невесело получается. Цены растут - три раза за один месяц.
На сайте районной администрации жителям сообщили, что ООО «Псковтрансгаз», которое с 1 января 2020 года снабжает район газом в бытовых баллонах с доставкой до потребителя, установило цену 840 рублей за один баллон. В цену входит и стоимость доставки.
«Администрация Новоржевского района на данный момент рассматривает различные возможности сохранения склада баллонного газа в городе. Также обращаем ваше внимание на то, что перевозка баллонов на личном транспорте на основании законодательства РФ запрещена», - говорится в сообщении администрации.
Также в размещенных на сайте документах поясняется, что «рост цен обусловлен резким ростом оптовых закупочных цен на сжиженный газ».
В областном комитете по тарифам Псковской области пояснили, что в 2019 году изменилась методика установления цен на сжиженный газ, из регулирования выпала доставка баллонов. Поэтому в конце прошлого года комитет по тарифам и энергетике Псковской области установил розничные цены на сжиженный газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя «с соблюдением условия непревышения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги», установленного указом губернатора области от 4 декабря 2019 года. Доставка же баллона потребителю, согласно приказу комитета, осуществляется по нерегулируемой цене. Цена на газ не изменилась - 574 рубля за 50 литров. А вот с доставкой кто как хочет, так и пляшет.
Но есть и хорошие новости — с ценами на доставку уже разбирается Псковское управление ФАС. Областной комитет по тарифам направил в ведомство обращение, инициировавшее разбирательство. На оперативное совещание в УФАС 10 февраля пришли представители районов, которых касается этот вопрос, прокуратуры Псковской области, комитета по тарифам и энергетике, а также руководители организаций, которые занимаются обеспечением населения баллонным газом, — ООО «Псковтрансгаз» и ООО «Союз».
- У нас есть обращения и от депутата, и от аппарата губернатора, и от граждан по факту повышения стоимости сжиженного газа в баллонах для населения. И вторая проблема - отказ населению в продаже баллонного газа без доставки, - сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - Обе компании заявляли нам в своих письмах: «Либо с доставкой — либо никак». Мы законного объяснения этому в законодательстве не нашли. Доставка — это дело добровольное. Население имеет право покупать эти баллоны с основных складов.
Директор ООО «Псковтрансгаз» Андрей Зелютков пояснил, что реализация газа в баллонах является нерентабельной - что с доставкой, что без доставки.
- Говоря упрощенно, я купил газ за 700 рублей. Должен продать его за 580. В тариф не включены затраты по эксплуатации складов, по их ремонту, содержанию - только входная цена газа, транспортные расходы, заработная плата персонала, - сообщил он и добавил, что «договоры с районами будут расторгнуты» и компания готова уйти с этого рынка.
Заместитель председателя областного комитета по тарифам Елена Белоносова сообщила, что частично затраты газоснабжающей организации будут субсидированы из областного бюджета, и плановые субсидии для «Псковтрансгаза» составят порядка 10 млн рублей ежеквартально. Однако, по словам Андрея Зелюткова, этих средств будет недостаточно.
- Вам область говорит: «Получите субсидирование». А вы, не дожидаясь субсидирования, решили все убытки вложить в стоимость доставки. Вы когда получите эти 10 миллионов, населению раздадите эти деньги? Я правильно поняла, что вы все убытки включили в стоимость доставки? - спросила Ольга Милонаец.
По информации аппарата губернатора, рассматривается возможность организации промежуточных складов, в муниципалитетах.
- Если некоторые муниципалитеты сами хотят объединять потребность района и сами забирать со складов без доставки — то отказать не имеете права. Это незаконно.
Поэтому компания, которая занимает более 50 % на рынке по реализации баллонного газа, получит предупреждение от антимонопольной службы по прекращению отказа в реализации баллонного газа для населения со своих основных складов. А в отношении компании, которая имеет меньший рынок, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также Ольга Милонаец пообещала, что будет проанализирована обоснованность цены за доставку - 266 рублей. В прошлом году она составляла всего 111 рублей.