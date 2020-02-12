С доставкой или никак

В редакцию «Псковской правды» обратились жители Новоржева. Как известно, район не газифицирован, и жители вынуждены приобретать для своих нужд газовые баллоны. Если раньше операция по замене пустой емкости на баллон с газом проводилась в Новоржеве, то уже в конце прошлого года жителей райцентра ждал неприятный сюрприз. - У нас в Новоржеве на улице Пушкина есть газовая станция. Там мы обменивали старые баллоны на новые - 570 рублей стоил баллон. А сейчас поставка только из Пушкинских Гор, и баллоны они привозят на дом. Заказывать можно только предварительно, значит, нужно ждать, пока достаточно желающих наберется, - рассказала жительница Новоржева Ирина. Семья Ирины под Новый год чуть без газа не осталась: - Приехали на станцию, а там газа нет, и заказать негде! Хорошо, что знакомые выручили! Жительница Новоржева отмечает, что новые правила очень неудобны: - У газовых баллонов нет никаких датчиков, с помощью которых можно определить, что газ заканчивается. Примерно рассчитываешь, поэтому заказать предварительно сложно. А с запасом газ тоже не купишь - заполнять дом газовыми баллонами опасно. Кроме того, раньше в случае необходимости можно было вызвать местного мастера с газозаправочной станции. Сейчас пока непонятно, как будет решен этот вопрос. И особенно беспокоит новоржевцев стоимость газа. На дом баллоны привозят по цене 850 рублей. - Причем нам сказали, что цена нефиксированная и может вырасти. А в Новоржеве и так безработица: вакансии из поколения в поколение передаются. Живи как хочешь!

Невесело

Чтобы узнать причины таких изменений, «Псковская правда» обратилась в администрацию Новоржевского района. Замглавы района Борис Меньшаков пояснил, что с этой проблемой районная администрация бьется с Нового года: - Невесело получается. Цены растут - три раза за один месяц. На сайте районной администрации жителям сообщили, что ООО «Псковтрансгаз», которое с 1 января 2020 года снабжает район газом в бытовых баллонах с доставкой до потребителя, установило цену 840 рублей за один баллон. В цену входит и стоимость доставки. «Администрация Новоржевского района на данный момент рассматривает различные возможности сохранения склада баллонного газа в городе. Также обращаем ваше внимание на то, что перевозка баллонов на личном транспорте на основании законодательства РФ запрещена», - говорится в сообщении администрации. Также в размещенных на сайте документах поясняется, что «рост цен обусловлен резким ростом оптовых закупочных цен на сжиженный газ». В областном комитете по тарифам Псковской области пояснили, что в 2019 году изменилась методика установления цен на сжиженный газ, из регулирования выпала доставка баллонов. Поэтому в конце прошлого года комитет по тарифам и энергетике Псковской области установил розничные цены на сжиженный газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя «с соблюдением условия непревышения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги», установленного указом губернатора области от 4 декабря 2019 года. Доставка же баллона потребителю, согласно приказу комитета, осуществляется по нерегулируемой цене. Цена на газ не изменилась - 574 рубля за 50 литров. А вот с доставкой кто как хочет, так и пляшет.

Проблему изучает ФАС