Лидеры России по-псковски

Фото: пресс-службы организации конкурса «Лидеры России»
В Санкт-Петербурге 8 и 9 февраля прошел региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для Северо-Западного федерального округа. «Псковская правда» два дня провела рядом с участниками, чтобы понять: зачем участвовать в таком конкурсе, что здесь самое сложное и, конечно, поболеть за псковичей.
Еще в пятницу, 7 февраля, всех полуфиналистов ждало контрольное тестирование – надо было подтвердить результаты и еще раз ответить на вопросы, на которые конкурсанты ранее отвечали удаленно. Тест смогли пройти не все – видимо, сказалась нервная обстановка. Из 331 конкурсанта остались 284, которые боролись между собой. Из Псковской области на полуфинал приехали девять конкурсантов, после контрольного тестирования осталось шесть.
Контрольное тестирование прошли не все участники, кто-то отправился домой. Фото пресс-службы организаторов конкурса «Лидеры России»
- Хочу обратиться ко всем руководителям регионов Северо-Запада – отнеситесь внимательно к участникам сегодняшнего полуфинала из своих субъектов. У многих есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Этот потенциал необходимо использовать, - обратился на открытии полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, который днем ранее был с рабочей поездкой в Пскове.
Полпред президента Александр гуцан днем ранее был в Пскове. Фото пресс-службы организаторов конкурса «Лидеры России»
А член Наблюдательного совета конкурса, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в своих выступлениях несколько раз делал акцент на Псков – мол, город рядом с Санкт-Петербургом, но сильно отличается от него по зарплатам и возможностям людей:
- Для нас, для меня лично очень важно, чтобы конкурс не был «насосом» для Москвы. И когда люди становятся губернаторами, это очень важно. Потому что мы в Петербурге, Петербург - прекрасный город. Но есть еще, вообще-то, Псков, есть Архангельск, где бюджеты очень невелики, где возможности развития людей, их движения, карьеры невелики. Надо, чтобы выявленные лидеры и управленцы продолжали там работать, развивали отстающие регионы. Вот что важно для нас, для Наблюдательного совета.
Псковские лидеры
В первый день конкурсанты выполняли задания, делая небольшие перерывы на кофе и обед. За время кофе на них обрушивались журналисты, которые не давали нормально поесть и задавали один вопрос: ну как, как справляетесь? К сожалению, участники не имеют права рассказать, что за задания у них там были, – под страхом дисквалификации. Такие правила.
Я «ловила» своих участников, псковских. Это оказалось задачей непростой, среди почти трех сотен отыскать нужных земляков.
Нашу полуфиналистку, и. о. директора Псковского политехнического колледжа Елену Бузинскую удалось поймать за кофе-брейком. На вопрос, как она решилась участвовать в таком конкурсе, Елена Бузинская заметила, что давно уже слышала о нем. А решиться поучаствовать подтолкнул – возраст:
Поскольку я уже в подпредельном возрасте (участвовать в конкурсе могут управленцы до 55 лет – ред.), мне очень хотелось доказать, что и в 50 с лишним лет мы ничуть не уступаем молодежи. Вчера более чем на 250 баллов побила порог контрольного тестирования. Причем я сначала очень растерялась, потому что было жестко: сдайте паспорта, сдайте мобильные телефоны, сдайте вещи. Сначала растерялась, но потом пришлось собраться и выдала почти на 100 %. Вот побороть то вчерашнее состояние перед контрольным тестированием – наверное, и было самое сложное для меня. Потому что, ей-богу, я волновалась как школьница!
Елена Бузинская, и.о.директора Псковского политехнического колледжа
Еще один участник из Пскова, кто поделился своими впечатлениями от конкурса, - первый замначальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. Он участвует в конкурсе уже третий раз:
Это возможность нам, провинциалам, зарядить батарейки. Потому что, какой бы ни была хорошей, размеренной наша жизнь, эти эмоциональные батарейки, которые нас должны двигать на свершения, разряжаются, и мы тонем, тонем в своем болотце, застреваем, нам хорошо и комфортно. А конкурс - очень позитивная возможность выйти из зоны комфорта, здесь совершенно другая обстановка, очень крутые задачи, которые ты решаешь, потрясающие люди, с которыми ты общаешься. Это очень классное мероприятие, в котором обязательно надо участвовать – мозг выворачивается наизнанку.
Виталий Рахманов, первый замначальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области
Как заметил Виталий Рахманов, для него самым сложным оказалось в конкурсе – найти время в своем графике, некоторые тесты приходилось сдавать по ночам. Но это того стоит.
Интервьюсо всеми шестью участниками из Пскова можно увидеть здесь.
КОНКРЕТНО
Вот они, наши самые крутые управленцы области:
генеральный директор ООО «Литейная Мануфактура» Иван Кутто,
первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов,
начальник отдела информационных систем управления Федерального казначейства по Псковской области Сергей Ледовой,
индивидуальный предприниматель Александр Скала,
и.о. директора Псковского политехнического колледжа Елена Бузницкая,
управляющий директор AI Today Павел Доронин.
Обмен мэрами
Во второй день участникам оставалось решить самый последний кейс. В этом году организаторы пошли на беспрецедентное решение и разрешили журналистам тоже участвовать в выполнении задания, создать свой стол и попытаться решить проблему – такую же, как и остальные участники. Конечно, я не могла не участвовать!
В этом году журналистам впервые разрешили наравне с конкурсантами поучаствовать в решении кейса. Фото Марии Соколовой
Нам было дано задание понять, в чем кроются причины недостаточно эффективного международного сотрудничества со странами-соседками.
Восемь журналистов из самых разных регионов – Мурманск, Москва, Псков, Республика Коми, Вологда – склонили головы над листками. Что мешает международному сотрудничеству? Решили, что мы для решения проблем можем попытаться разобраться с проблемой менталитета – на наш взгляд, из-за незнания друг друга, страха, стереотипов разные страны не могут прийти к правильному диалогу и сотрудничеству.
Над нашей работой наблюдала оценщик, которая оценивала наши лидерские и иные качества. Фото Марии Соколовой
Журналисты пытались решить проблему приграничного сотрудничества. Фото Марии Соколовой
Журналисты пытались решить проблему приграничного сотрудничества. Фото Марии Соколовой
Что можно сделать для преодоления этого социокультурного барьера? Журналисты предложили много решений – проведение огородных фестивалей, создание киностудии, перевести Конституцию на разные языки, давать льготы иностранным бизнесменам при наличии у них русской жены и ребенка, устраивать праздники в честь смешанных иностранных браков.
«Думайте нестандартно, даже самые бредовые идеи могут помочь решить проблему!» - подзуживал ведущий кейса.
Идея родилась сама: обмен школьниками – это обычно, можно предложить обмен пенсионерами – в семьях или через дома-интернаты. А что если – устроить обмен нашими чиновниками? Глядишь, и дороги у нас будут как в Европе, и подумаем, как выйти на экспорт с местными товарами.
Идея понравилась нашему столу, команда не сразу, но одобрила этот вариант решения проблемы. Чтобы глава администрации не просто съездил в рабочую поездку, а поработал в чужой стране и изнутри увидел, как справляется с проблемами и чем живет соседняя страна, как решаются вопросы управления. В это время у нас пост мэра занимает чужой глава, он ближе узнает, чем живет наш город, может быть, видит перспективы совместного сотрудничества. Идея из разряда фантастики – но почему бы и нет?
Самым сложным оказалось сплотить команду в работу над одной идеей - кто-то ее не принял, кто-то критиковал. Фото Марии Соколовой
Самым сложным оказалось сплотить команду в работу над одной идеей - кто-то ее не принял, кто-то критиковал. Фото Марии Соколовой
Не просто предложили, но расписали этапы выполнения задач. Фото Марии Соколовой
Остальные конкурсанты решали эту же проблему, но они исходили из более прагматичных и реализуемых методов. Кстати, предложенные ими решения будут переданы госорганам. Все время работы, а это около пяти часов, участников, и нас в том числе, изучал оценщик – специальный человек, который анализирует поведение каждого участника по своим критериям. За каждое проявленное качество участник получает баллы, из которых формируется его общее количество баллов. Те, кто наберет большее количество баллов, выйдут победителями.
Финалисты
Вечером, когда оценщики подсчитывали баллы, конкурсанты участвовали в мастер-классе, снимали клипы, танцевали, проводили флешмобы. Смех и музыка разносились на многие этажи – было удивительно видеть обычно таких серьезных управленцев, в галстуках и пиджаках, прыгающими и танцующими. За полчаса до начала подведения итогов все уже толпились в фойе. Никто не признавался, что волнуется, но воздух, казалось, наэлектризовался от напряжения.
И вот – объявление победителей. Ими оказались 30 петербуржцев. Они поедут на финал в Сочи. Можно было бы заподозрить что-то неладное, но, зная, как проходит конкурс, сомневаться в честности не приходится. Хотя регионы расстроились. «Вообще-то, есть еще Псков!» - эта фраза стала нарицательной, и ее повторяли журналисты из всех регионов, качая головой.
Ах да – мне тоже пришлось подниматься на сцену. По итогам голосования участников нашей журналисткой команды меня выбрали одним из трех лидеров нашего журналистского стола – было волнительно и неожиданно.
Псковичи готовы в следующем году вновь штурмовать эту вершину. Фото предоставлены пресс-службой организаторов конкурса «Лидеры России».
Два дня, которые провели в Петербурге и участники, и журналисты, изменили всех. Изменили мышление, добавили опыта, прибавили друзей. Это грандиозный конкурс, очень интересный и захватывающий. И я с уверенностью могу сказать, участвовать в нем надо. И когда-нибудь псковичи покорят эту планку. Обязательно!
«Лидеры России» - это конкурс, в котором должны участвовать все управленцы, кто хочет прокачать свой мозг. Фото предоставлены пресс-службой организаторов конкурса «Лидеры России».
СПРАВКА
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.
За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
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