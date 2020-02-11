Лидеры России по-псковски

В Санкт-Петербурге 8 и 9 февраля прошел региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для Северо-Западного федерального округа. «Псковская правда» два дня провела рядом с участниками, чтобы понять: зачем участвовать в таком конкурсе, что здесь самое сложное и, конечно, поболеть за псковичей. Еще в пятницу, 7 февраля, всех полуфиналистов ждало контрольное тестирование – надо было подтвердить результаты и еще раз ответить на вопросы, на которые конкурсанты ранее отвечали удаленно. Тест смогли пройти не все – видимо, сказалась нервная обстановка. Из 331 конкурсанта остались 284, которые боролись между собой. Из Псковской области на полуфинал приехали девять конкурсантов, после контрольного тестирования осталось шесть.



- Хочу обратиться ко всем руководителям регионов Северо-Запада – отнеситесь внимательно к участникам сегодняшнего полуфинала из своих субъектов. У многих есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Этот потенциал необходимо использовать, - обратился на открытии полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, который днем ранее был с рабочей поездкой в Пскове.



А член Наблюдательного совета конкурса, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в своих выступлениях несколько раз делал акцент на Псков – мол, город рядом с Санкт-Петербургом, но сильно отличается от него по зарплатам и возможностям людей: - Для нас, для меня лично очень важно, чтобы конкурс не был «насосом» для Москвы. И когда люди становятся губернаторами, это очень важно. Потому что мы в Петербурге, Петербург - прекрасный город. Но есть еще, вообще-то, Псков, есть Архангельск, где бюджеты очень невелики, где возможности развития людей, их движения, карьеры невелики. Надо, чтобы выявленные лидеры и управленцы продолжали там работать, развивали отстающие регионы. Вот что важно для нас, для Наблюдательного совета.

Псковские лидеры

В первый день конкурсанты выполняли задания, делая небольшие перерывы на кофе и обед. За время кофе на них обрушивались журналисты, которые не давали нормально поесть и задавали один вопрос: ну как, как справляетесь? К сожалению, участники не имеют права рассказать, что за задания у них там были, – под страхом дисквалификации. Такие правила. Я «ловила» своих участников, псковских. Это оказалось задачей непростой, среди почти трех сотен отыскать нужных земляков. Нашу полуфиналистку, и. о. директора Псковского политехнического колледжа Елену Бузинскую удалось поймать за кофе-брейком. На вопрос, как она решилась участвовать в таком конкурсе, Елена Бузинская заметила, что давно уже слышала о нем. А решиться поучаствовать подтолкнул – возраст:

Поскольку я уже в подпредельном возрасте (участвовать в конкурсе могут управленцы до 55 лет – ред.), мне очень хотелось доказать, что и в 50 с лишним лет мы ничуть не уступаем молодежи. Вчера более чем на 250 баллов побила порог контрольного тестирования. Причем я сначала очень растерялась, потому что было жестко: сдайте паспорта, сдайте мобильные телефоны, сдайте вещи. Сначала растерялась, но потом пришлось собраться и выдала почти на 100 %. Вот побороть то вчерашнее состояние перед контрольным тестированием – наверное, и было самое сложное для меня. Потому что, ей-богу, я волновалась как школьница! Елена Бузинская, и.о.директора Псковского политехнического колледжа

Еще один участник из Пскова, кто поделился своими впечатлениями от конкурса, - первый замначальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. Он участвует в конкурсе уже третий раз:

Это возможность нам, провинциалам, зарядить батарейки. Потому что, какой бы ни была хорошей, размеренной наша жизнь, эти эмоциональные батарейки, которые нас должны двигать на свершения, разряжаются, и мы тонем, тонем в своем болотце, застреваем, нам хорошо и комфортно. А конкурс - очень позитивная возможность выйти из зоны комфорта, здесь совершенно другая обстановка, очень крутые задачи, которые ты решаешь, потрясающие люди, с которыми ты общаешься. Это очень классное мероприятие, в котором обязательно надо участвовать – мозг выворачивается наизнанку. Виталий Рахманов, первый замначальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

Как заметил Виталий Рахманов, для него самым сложным оказалось в конкурсе – найти время в своем графике, некоторые тесты приходилось сдавать по ночам. Но это того стоит. Интервьюсо всеми шестью участниками из Пскова можно увидеть здесь.

КОНКРЕТНО Вот они, наши самые крутые управленцы области: генеральный директор ООО «Литейная Мануфактура» Иван Кутто, первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов, начальник отдела информационных систем управления Федерального казначейства по Псковской области Сергей Ледовой, индивидуальный предприниматель Александр Скала, и.о. директора Псковского политехнического колледжа Елена Бузницкая, управляющий директор AI Today Павел Доронин.

Обмен мэрами

Во второй день участникам оставалось решить самый последний кейс. В этом году организаторы пошли на беспрецедентное решение и разрешили журналистам тоже участвовать в выполнении задания, создать свой стол и попытаться решить проблему – такую же, как и остальные участники. Конечно, я не могла не участвовать!