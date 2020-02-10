Забор почета

Жителям домов № 58 и № 60 на улице Юбилейной в Пскове выход на тротуар перегородил очередной забор. Ролик с реакцией общественников появился в соцсетях сообщества «Убитые дороги».

- Все мы знаем, как у нас в городах любят ставить заборы. И в Пскове недавно произошел такой случай – забор поставили! И поставили его на тротуаре. Конечно же, жителям это не понравилось. Людям было непонятно, зачем было нужно ставить этот забор, ведь человеку здесь не пройти, – заметил активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Поблизости от неизвестно откуда взявшегося забора жилые дома, детский садик, школа, продуктовые магазины, рынок, автостоянка, стоматология. Забор отгородил частную территорию, где должна появиться парковка, а заодно перегородил людям выход из дворов.

«Мы никакого согласования не давали, разрешения никто не получал, УГХ в известность не ставили. Эта земля находится в аренде у какого-то юридического лица. Сейчас данный вопрос будет решаться юридически в части законности установки этого забор и захвата территории», – такая цитата главы Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова появилась на заборе.

«Общемировая тенденция – это город для пешеходов, и к этому надо стремиться. Это увеличение количества велодорожек, пешеходных дорожек. Все это сделано для того, чтобы жители города больше двигались. Это как основная задача, которую мы для себя ставим», - а это уже цитата главы администрации Пскова Александра Братчикова, вывешенная на том же заборе.

Дмитрий Цопов озвучил и слова заместителя начальника УГХ Пскова Татьяны Алексеевой, которые также украсили забор: «УГХ Пскова на установку забора посреди пешеходной дорожки разрешения не давало. Арендатор земельного участка самовольно установил этот забор. Теперь ситуацию должен проверить Государственный комитет по управлению муниципальным имуществом».

И напоследок Дмитрий Цопов процитировал заявление председателя комитета по управлению муниципальным имуществом: «В ближайшее время мы выясним обстановку. А затем, если будет установлен факт того, что необходимо провести контроль, мы его осуществим. Проведем рейдовый осмотр на предмет установления факта нарушения земельного законодательства».