Дороги отремонтируют, бумажные проездные отменят

Когда в псковских автобусах появятся транспортные карты и подорожает ли проезд, куда пойдут сэкономленные на ремонте дорог деньги, какие улицы отремонтируют в этом году в Пскове и хватит ли денег на ремонт дворов, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды».

Наличкой дороже

Ориентировочно к 1 апреля в псковских автобусах появятся транспортные карты. Этот вопрос как раз сейчас детально прорабатывают.

Новая система транспортных карт уберет бумажные проездные Пока вопрос в проработке, и до появления транспортных карт повышения стоимости проезда не будет.

Транспортную карту можно будет использовать как проездной и как кошелек, положить деньги на транспортную карту можно через онлайн-сервисы и банкоматы. Наличный расчет в городских автобусах по-прежнему останется, но разовая поездка будет стоить дороже, чем по карте. Скорее всего, цена билета поднимется до 27 рублей.

Сто миллионов на дворы

Около 100 миллионов рублей предусмотрели на ремонт дворов в Пскове в этом году. Деньги выделят из регионального бюджета.

- Это не решит проблему всех дворов и тротуаров, но позволит начать их ремонт, - сообщил Борис Елкин. - В дальнейшем объемы ремонта мы будем наращивать.

Ремонт одного псковского двора в среднем стоит около 6-7 миллионов рублей.

В прошлом году на ремонт дворов в региональном бюджете вообще не были предусмотрены деньги.

Разметка и ремонты

Пластиковую разметку обещают наносить только на те дороги, которые находятся в нормативном состоянии.

- Даже пластиковая разметка изнашивается, - сказал Борис Елкин. - В городе очень интенсивное движение, вечных материалов не бывает, будем докрашивать, где необходимо. По весне будем привлекать подрядчиков по гарантийным обязательствам, практика этого года показала, что большинство подрядчиков устраняют появляющиеся негативы.

Сэкономленные на ремонте дорог деньги пустят на развитие дорожной сети области и безопасность.

За первый месяц этого года в Псковской области разыграли уже 50% контрактов на объекты, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Половина заключенных контрактов - это очень хороший задел, - уверен Борис Елкин. - Позволит выполнить к сентябрю основные работы, люди вернутся к этому времени с каникул и из отпусков и будут испытывать меньше неудобств.

Также Борис Елкин добавил, что заявленные по ремонту планы на этот год собираются перевыполнить.