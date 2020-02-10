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Общество

Дороги отремонтируют, бумажные проездные отменят

Власти обещают не наносить разметку на разбитые улицы и не отменять в автобусах оплату наличными

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Наталья Баранова
10 февраля 2020 года, 14:13
Фото: Андрей Степанов
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Когда в псковских автобусах появятся транспортные карты и подорожает ли проезд, куда пойдут сэкономленные на ремонте дорог деньги, какие улицы отремонтируют в этом году в Пскове и хватит ли денег на ремонт дворов, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды».

Наличкой дороже

Ориентировочно к 1 апреля в псковских автобусах появятся транспортные карты. Этот вопрос как раз сейчас детально прорабатывают.

Новая система транспортных карт уберет бумажные проездные Пока вопрос в проработке, и до появления транспортных карт повышения стоимости проезда не будет.

Дороги отремонтируют, бумажные проездные отменят Борис Елкин

Транспортную карту можно будет использовать как проездной и как кошелек, положить деньги на транспортную карту можно через онлайн-сервисы и банкоматы. Наличный расчет в городских автобусах по-прежнему останется, но разовая поездка будет стоить дороже, чем по карте. Скорее всего, цена билета поднимется до 27 рублей. 

Сто миллионов на дворы

Около 100 миллионов рублей предусмотрели на ремонт дворов в Пскове в этом году. Деньги выделят из регионального бюджета.

- Это не решит проблему всех дворов и тротуаров, но позволит начать их ремонт, - сообщил Борис Елкин. - В дальнейшем объемы ремонта мы будем наращивать.

Ремонт одного псковского двора в среднем стоит около 6-7 миллионов рублей.

В прошлом году на ремонт дворов в региональном бюджете вообще не были предусмотрены деньги.

Разметка и ремонты

Пластиковую разметку обещают наносить только на те дороги, которые находятся в нормативном состоянии.

- Даже пластиковая разметка изнашивается, - сказал Борис Елкин. - В городе очень интенсивное движение, вечных материалов не бывает, будем докрашивать, где необходимо. По весне будем привлекать подрядчиков по гарантийным обязательствам, практика этого года показала, что большинство подрядчиков устраняют появляющиеся негативы.

Сэкономленные на ремонте дорог деньги пустят на развитие дорожной сети области и безопасность.

За первый месяц этого года в Псковской области разыграли уже 50% контрактов на объекты, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Половина заключенных контрактов - это очень хороший задел, - уверен Борис Елкин. - Позволит выполнить к сентябрю основные работы, люди вернутся к этому времени с каникул и из отпусков и будут испытывать меньше неудобств.

Также Борис Елкин добавил, что заявленные по ремонту планы на этот год собираются перевыполнить.

Конкретно

По нацпроекту в этом году в Пскове отремонтируют участок улицы Гагарина, продолжат работы на улицах Яна Фабрициуса, Индустриальной и Инженерной. По просьбам псковичей отремонтируют улицы Черняховского и Боровую, на их состояние поступало много жалоб. Рижский проспект — одну из главных транспортных магистралей города - будут ремонтировать от площади Ленина до улицы Юбилейной. Так что пробок избежать точно не удастся.

Всего в нормативное состояние планируют привести 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского.

Всего в этом году в Псковской области планируют отремонтировать 153,8 км дорог: 124,7 км региональных автодорог и 29,1 км в псковской городской агломерации. Позже в сформированный перечень дополнительно обещают включить новые дороги. Сколько удалось сэкономить бюджетных денег на контрактах, будет понятно к весне.

Кстати

На прошлой неделе новости про предстоящий ремонт приходили и из городской администрации. Так, глава Пскова Елена Полонская сообщила, что в городе отремонтируют улицы Рокоссовского, Петровскую, Комсомольскую площадь. Планируют и ремонт разбитых тротуаров по улице Юбилейной от Рижского проспекта до Коммунальной. Елена Полонская отметила, что эти работы проведут из-за многократных жалоб и обращений псковичей.

На ремонт улицы Кузбасской Дивизии в Пскове дополнительно выделят 450 млн рублей. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков. По словам градоначальника, об этом они договорились с губернатором Михаилом Ведерниковым на одной из встреч.

В этом году в Пскове закончат работы по благоустройству двух больших парков на лицах Энтузиастов и Технической.

В 2020 году также проведут обследование Ольгинского моста и подготовят документы для его реконструкции. 


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