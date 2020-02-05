В рамках безопасности

В конце 2013 года три теракта за несколько дней унесли жизни 40 волгоградцев. Смертники взорвали бомбы в автобусе, в троллейбусе и на входе в железнодорожный вокзал. Жертв последнего теракта из этого списка могло быть больше, смертника задержали на входе, не дав проникнуть в здание вокзала. После потрясшей всю страну трагедии на вокзалах повсеместно стали устанавливать рамки. Насколько хорошо они работают? Какой досмотр, и будет ли он вообще, устроят, если звякнуть внутри такой рамки? «Псковская правда» 28 января нашла неутешительные ответы на эти вопросы во время эксперимента.

Что в карманах

Перед нами — железнодорожный вокзал. С дорожной сумкой в руках и сумочкой через плечо открываю парадную дверь. В кармане мобильник и ключи. Ну, чтоб уж наверняка звякнуть. Сразу возле входа стоят рамки, пройти мимо них невозможно. Сразу за рамками плечом к плечу стоят четыре молодца в салатовых жилетах. «Сумки на стол, сами проходите через рамку».



Конечно же, рамки зазвенели. В карманах-то чего у меня только нет! Сотрудники в жилетах среагировали: «Что у вас в карманах? Ключи, телефон? Выкладывайте на стол и снова пройдите через рамки». Вывернула карманы, прошла через рамки туда-сюда — все хорошо. Забрала со стола телефон, ключи, сумочку маленькую и дорожную сумку — и все! Никто мои сумки не досматривал, через рамки они тоже не проносились. А что там было в дорожной сумке? Никто не знает. А сумка была доверху набита мятыми га-зе-та-ми! Но, согласитесь, там могло быть все что угодно. Как и в дамской сумочке, там у меня чего только нет: и диктофон, и еще одни ключи, монеты, несколько ручек (одна - металлическая). Да что уж тут: как-то в сумочке я обнаружила 25-миллиметровый гвоздь. Как он у меня оказался, сказать не могу. Но в этот раз ничего запрещенного в сумочке проносить я не рискнула. Походила по вокзалу, зашла в зал ожидания. На перрон вышла снова через рамки — но там никто из сотрудников не стоял, рамки тоже не пищали. Работают ли они, не знаю, мне показалось, что нет.





Ни звука

Следующий наш пункт назначения - автовокзал. Здесь на безопасность внимания еще меньше, так нам показалось. В здание вокзала с дорожной сумкой наперевес, с ключами-телефоном-диктофоном в кармане я прошла через рамки (их тоже не обойти), но они никак не пищали. Досматривать вещи и меня тоже никто не захотел. Я увидела в зале лишь женщину в гражданском с рацией в руке да мужчину в стеклянной будке с надписью «Охрана». Что надо было сделать, чтобы привлечь их внимание, сказать трудно. Прошла к кассам, поизучала расписание пригородных автобусов и вышла уже через другие рамки, возле касс. Через них тоже входило-выходило много людей, но рамки ни на кого не среагировали. А значит, никого не останавливали и не досматривали.



Конечно, можно сослаться на то, что девушка с маленькой сумкой не вызывает подозрений. Возможно. Но в свое время в Петербурге меня останавливали в метро каждый раз, когда я заходила с ноутбуком в сумке. Срабатывали рамки, меня сотрудники охраны отводили в сторону и проверяли, что я везу с собой. Да, неприятно. Да, мы всегда куда-то опаздываем. Но для безопасности можно и потерпеть, не так ли?

Люди тренированные

«Псковская правда» направила запросы на Октябрьскую железную дорогу, «Псковавтотранс» и в линейный отдел полиции на транспорте, чтобы там прояснили ситуацию. Может, такие рамки лучше совсем демонтировать? В полиции на транспорте пояснили, что железнодорожный вокзал на станции Псков является объектом их оперативного обслуживания, а автовокзал - нет. Что делают сотрудники Псковского линейного отдела на вокзале? Предупреждают и пресекают преступления, занимаются розыском, обеспечивают правопорядок, контролируют соблюдение законодательства в области оборота оружия, проводят экспертно-криминалистическую работу. Другими словами, они следят за безопасностью пассажиров, но на входе в вокзал, на «рамках», полиция не стоит. За пропуск на вокзал отвечают сотрудники безопасности вокзала. Удалось поговорить со специалистом по транспортной безопасности «Автотранса». Представился Игорем Владимировичем, фамилию назвать отказался. Заметил, что не сможет ответить на все вопросы, так как «запрашиваемая вами информация для внутреннего пользования». Удалось узнать, что рамки на автовокзале установлены с 2017 года по постановлению правительства. Когда люди проходят с «металлическими изделиями, которые соответствуют тестовому предмету определенной массы», то рамки реагируют. Это может быть связка ключей, мобильный телефон. На мои слова, что рамки не среагировали ни на ключи, ни на телефон, ответил: - Настраивают специалисты. Сложно сказать, на какой именно тестовый металлический предмет реагируют. А что будет, если рамки все-таки среагируют? Будут досматривать человека? - Наши охранники не имеют права на личный досмотр людей, - пояснил Игорь Владимирович. - О лицах, вызывающих подозрение, они сообщают наряду полиции, или если есть какая-то угроза, то существует тревожная кнопка или дежурный телефон. Но у нас сотрудники тренированные, они вычисляют из толпы людей по ориентировкам. Если видят подозрительные лица, о них передается информация полиции. А в основном их задача — смотреть за порядком. Получили мы ответ и от руководства железной дороги. Нам пояснили, что металлодетекторы на вокзале обновили к Ганзе. Они способны идентифицировать металлические предметы: огнестрельное, газовое и режуще-колющее оружие. «Контроль за проходом физических лиц на территорию вокзала с помощью индикаций тревоги (тональный звуковой сигнал, световые индикаторы) является первым этапом мероприятий по обеспечению безопасности, - подчеркнули в пресс-службе ОЖД. - В отношении багажа и ручной клади законодательством предусматривается визуальный осмотр объектов и их содержимого, проверка массогабаритных параметров, использование одорологических способностей служебных собак для выявления запрещенных предметов, ручной контактный способ досмотра». Так то законодательством, а по факту? По факту можно в сумке пронести в наполненный людьми зал ожидания, что угодно. И на перрон тоже. Какой гром, не дай бог, должен грянуть, чтобы ситуация изменилась? Нет ответа. Зато есть небольшая надежда. Оформляются документы для введения в эксплуатацию в этом году оборудования для проверки багажа рентгенотелевизионными установками. По-простому, это лента для багажа, как в аэропорту, сумки едут через рентген, хозяин идет через рамку. А ещё огородят периметр вокзала. Этот процесс уже начался, на перрон теперь прямо с привокзальной площади не сунешься. Только через рамки. Псковичам остается ждать полного закрытия периметра и рассчитывать, что ничего плохого за это время не произойдет. Тьфу-тьфу-тьфу.

СПРАВКА Что запрещено проносить с собой в зону транспортной безопасности — на вокзал при отсутствии лицензии и сертификатов: - оружие (в том числе и холодное), - боеприпасы, - патроны к оружию, - взрывчатые вещества или взрывные устройства, - ядовитые или радиоактивные вещества