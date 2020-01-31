«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

В этом году организаторы общественной премии «Народное признание» посвятили церемонию награждения победителей десятилетию жизни Псковской области и такой же дате в жизни самой премии. Концерт 30 января в драмтеатре уже привычно оказался искрометным, тут было место и слезам от громкого хохота, и украдкой вытертым в самые трогательные моменты. Например, когда в номинации «Поступок» наградили сразу всех или когда на сцену поднялись девушки из сообщества помощи онкобольным. СМОТРЕТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ С ЦЕРЕМОНИИ

Селфи на фоне фирменного баннера, приветственный бокал игристого или чашка кофе от Tele2, стаканчик мороженого «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого», крепкие объятия тех, кто давно не виделся, и поцелуи воздуха у щеки (дамы же при полном параде) - и это еще в зал не начали пускать.

Единственные в стране

Номинантов выдвигают жители Псковской области, но поддерживают соискателей далеко за ее пределами. Лучших определили путем народного голосования, на последнем этапе к нему присоединилось экспертное жюри. На сцену поднялись победители в двенадцати номинациях.

Это обычные люди, прославившиеся благодаря необычным поступками и завоевавшие авторитет своей смелостью, самопожертвованием, активной гражданской позицией.

Среди победителей премии есть и герои публикаций «Псковской правды». К примеру, в номинации «Призвание» награду завоевала создатель первого в регионе и единственного в стране приюта для птиц «Дом белого аиста» Марина Сиденко (читать о ней и ее проекте подробнее).

- Это очень добрый проект, ведь белые аисты - символ счастливой и мирной жизни, которая всем нам очень нужна. И аисты приносят детей, а Псковской области дети ох как нужны. Проблемы диких животных очень значимы, и важно показать, что их спасают не только в Канаде или Америке, но и у нас в России. Это первый и единственный центр помощи аистам в нашей стране. Существует он благодаря народной поддержке, - сказала Марина Сиденко, получая на сцене статуэтку.

А «Народное признание» в номинации «Инициатива» получило сообщество помощи онкобольным «Помощь рядом. Псков». Пациенты онкодиспансера объединились, чтобы помогать людям, недавно узнавшим о своем диагнозе. Представители сообщества поблагодарили всех за поддержку и отметили, что не ожидали подняться на сцену. Они поблагодарили за содействие в их работе службу психологической помощи «Дорога жизни», а также областной онкологический диспансер (читать о проекте подробнее).

- Сообщество молодое и в таких глобальных мероприятиях участвовать не планировало. Спасибо всем, кто за нас голосовал, - сказали активисты сообщества «Помощь рядом. Псков». - Очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Улыбайтесь друг другу чаще, пожалуйста, и будьте добрее.

Торжественные моменты перемежали веселыми сценками. Зрители увидели ярмарку и гастроли столичного певца – открытие в 2011 году Ледового дворца. Погоню чиновника и полицейского за наездницей – Детский парк, 2017 год, битва лошадниц. Пока мелькали на сцене год за годом, каждый зритель имел возможность вспомнить события из собственной жизни.