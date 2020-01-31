Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы

Текст:
Алексей Кедров
31 января 2020 года, 16:12
Фото: Андрей Степанов
0

Селфи на фоне фирменного баннера, приветственный бокал игристого или чашка кофе от Tele2, стаканчик мороженого «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого», крепкие объятия тех, кто давно не виделся, и поцелуи воздуха у щеки (дамы же при полном параде) - и это еще в зал не начали пускать.

В этом году организаторы общественной премии «Народное признание» посвятили церемонию награждения победителей десятилетию жизни Псковской области и такой же дате в жизни самой премии. Концерт 30 января в драмтеатре уже привычно оказался искрометным, тут было место и слезам от громкого хохота, и украдкой вытертым в самые трогательные моменты. Например, когда в номинации «Поступок» наградили сразу всех или когда на сцену поднялись девушки из сообщества помощи онкобольным. СМОТРЕТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ С ЦЕРЕМОНИИ

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»
Праздник собрал самых именитых гостей, и самых инициативных номинантов.
Фото Дарьи Хватковой.

Единственные в стране

Номинантов выдвигают жители Псковской области, но поддерживают соискателей далеко за ее пределами. Лучших определили путем народного голосования, на последнем этапе к нему присоединилось экспертное жюри. На сцену поднялись победители в двенадцати номинациях.

Это обычные люди, прославившиеся благодаря необычным поступками и завоевавшие авторитет своей смелостью, самопожертвованием, активной гражданской позицией.

Среди победителей премии есть и герои публикаций «Псковской правды». К примеру, в номинации «Призвание» награду завоевала создатель первого в регионе и единственного в стране приюта для птиц «Дом белого аиста» Марина Сиденко (читать о ней и ее проекте подробнее).

- Это очень добрый проект, ведь белые аисты - символ счастливой и мирной жизни, которая всем нам очень нужна. И аисты приносят детей, а Псковской области дети ох как нужны. Проблемы диких животных очень значимы, и важно показать, что их спасают не только в Канаде или Америке, но и у нас в России. Это первый и единственный центр помощи аистам в нашей стране. Существует он благодаря народной поддержке, - сказала Марина Сиденко, получая на сцене статуэтку.

А «Народное признание» в номинации «Инициатива» получило сообщество помощи онкобольным «Помощь рядом. Псков». Пациенты онкодиспансера объединились, чтобы помогать людям, недавно узнавшим о своем диагнозе. Представители сообщества поблагодарили всех за поддержку и отметили, что не ожидали подняться на сцену. Они поблагодарили за содействие в их работе службу психологической помощи «Дорога жизни», а также областной онкологический диспансер (читать о проекте подробнее).

- Сообщество молодое и в таких глобальных мероприятиях участвовать не планировало. Спасибо всем, кто за нас голосовал, - сказали активисты сообщества «Помощь рядом. Псков». - Очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Улыбайтесь друг другу чаще, пожалуйста, и будьте добрее.

Торжественные моменты перемежали веселыми сценками. Зрители увидели ярмарку и гастроли столичного певца – открытие в 2011 году Ледового дворца. Погоню чиновника и полицейского за наездницей – Детский парк, 2017 год, битва лошадниц. Пока мелькали на сцене год за годом, каждый зритель имел возможность вспомнить события из собственной жизни.

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»
Открытие Ледового дворца, 2011 год.
Фото Андрея Степанова.

Победили все

Еще один победитель со страниц «Псковской правды» - себежский школьник Арсений Валентионок, спасший тонущую одноклассницу. Награждение в номинации «Поступок» вообще вышло трогательным. За статуэтку с Арсением боролся еще один школьник - Иван Степанов из Пскова, спасший из воды ребенка. Оба мальчика набрали примерно одинаковое количество голосов во время голосования на сайте Псковского агентства информации. Да и члены жюри не смогли отдать предпочтение кому-то одному, и победу получил каждый.

Награждавший юношей руководитель следственного управления СКР Петр Крупеня пригласил их матерей на сцену, а самих героев – на работу следователями. И пообещал отважным парням направления на учебу в ведомственные вузы.

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»
Петр Крупеня обещал мальчикам светлое будущее в системе Следственного комитета.
Фото Андрея Степанова.

Третий кандидат в этой номинации порхович Андрей Куклин, спасший тонувшую девочку, получил специальный приз от главы Порховского района Виктора Степанова.

Завершилась церемония салютом из золотого конфетти, прогремевшим на сцене над номинантами и победителями, и премьерой песни «Народное признание» от группы «Drum&Jazz». А на послевкусие – сотни постов в соцсетях о «самой престижной премии» и «псковском Оскаре». Люди врать не будут.

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»
Команда «Хоть отбавляй» - частные гости на премии.
ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация «Сервис». Пансионат «Кривск» в Печорском районе.

Номинация «Наша марка». Великолукский агрохолдинг.

Номинация «Лидер». Директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв.

Номинация «Открытие». Скейт-парк «Волна».

Номинация «Рекорд». Директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев.

Номинация «Поступок». Школьники Арсений Валентионок из Себежа и Иван Степанов из Пскова.

Номинация «Защита». Полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трех человек.

Номинация «Талант». Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт.

Номинация «Призвание». Создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дом белого аиста» Марина Сиденко.

Номинация «Инициатива». Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков».

Номинация «Событие». Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках.

Номинация «Команда 2018». Проект «Лига дворового футбола Псковской области».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Общество
31 января 11:19

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Максим и Даня поделились впечатлениями от посещения кабины военного самолета и примерки средневековых доспехов
Рожаем!

Общество / Семья
30 января 11:34

Рожаем!

Ровно год назад в Пскове открылся новый перинатальный центр – полет аиста нормальный
Как вылечить изжогу

Общество / Здоровье
30 января 10:35

Как вылечить изжогу

И что делать с неприятным запахом изо рта
  • В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны
  • В Стругокрасненском районе мужчина за драку на свадьбе попал под уголовную статью
  • Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards
  • В мире зарегистрировано 213 случаев смерти от коронавируса
  • Врачи рекомендуют псковичам носить маски
  • В Дедовичском районе женщину за продажу спирта с водой наказали исправительными работами
  • Эпидемиологический порог заболеваемости ОРЗ в Псковской области не превышен
  • В Псковской области с 1 февраля изменится график приема в центрах лицензионно-разрешительных работ Росгвардии
  • Свыше 640 млн рублей поступило в бюджет от псковских должников после проведения комиссий
  • Совокупная задолженность по налоговым сборам и страховым взносам в Псковской области составила свыше 3 млрд рублей
  • Около двух миллионов рублей за год изъяли сотрудники УФСИН при попытке доставки в псковские колонии
  • Больше всего налогов в федеральный бюджет поступило от предприятий Великих Лук
  • Псковские налогоплательщики перечислили в бюджет и внебюджетные фонды РФ свыше 40 млрд рублей
  • Благотворительный фонд подарил Псковской клинической больнице 260 кроватей и 100 матрасов
  • Псковская область заняла первое место среди регионов России по приросту урожайности зерна и бобов
  • Пскович подорвался на боеприпасах, которые хранил у себя в гараже
  • В Великих Луках врач-травмотолог обманывал пациентов и присваивал себе деньги за протезы
  • В Псковской области впервые пройдут соревнования по фехтованию «Спортивный меч»
  • Опубликован фоторепортаж с премии «Народное признание-2019»
  • В Пскове любительнице парфюма Lacoste грозит до двух лет тюрьмы за кражи
  • В Псковском и Опочецком районах спасатели разминировали минометную мину и снаряды
  • Сбитый в Пскове на улице Великорецкой пешеход был госпитализирован с переломом ребра

    • 30 января

  • В Пскове определены победители премии «Народное признание»
  • Памятки о новых мерах социальной поддержки подготовят для жителей региона
  • Препараты для лечения коронавируса назвал Минздрав
  • 26-летний мужчина украл 40 плиток шоколада из псковского магазина
  • Игра, разработанная студенткой ПсковГУ, запущена в производство
  • Около 100 многоквартирных домов отремонтируют в Пскове за три года
  • За нарушение тишины ночью во дворах, парках и скверах будут штрафовать
  • Контейнер для сбора мусора установит «Экопром» по просьбе псковичей

    • Новости

    Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

    Общество
    Наталья Баранова 29 января 13:12

    Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

    Заявку на участие в проекте прислала ее дочь Влада, девушка уверена, что стилисты помогут маме раскрыться и стать более уверенной в себе

    «Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

    Общество
    28 января 12:42

    «Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

    Собственникам недвижимости дадут больше времени на устранение ошибок в кадастровой оценке, типовые ошибки устранят сразу на все дачное товарищество или многоквартирный дом, и платить за это собственнику не придется
    Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

    Общество / Шоу
    27 января 20:17

    Артемий Лебедев в Пскове: Абсолютно сказочный вид

    Известный блогер поделился впечатлениями о городе на своем YouTube-канале