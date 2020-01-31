«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Селфи на фоне фирменного баннера, приветственный бокал игристого или чашка кофе от Tele2, стаканчик мороженого «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого», крепкие объятия тех, кто давно не виделся, и поцелуи воздуха у щеки (дамы же при полном параде) - и это еще в зал не начали пускать.
В этом году организаторы общественной премии «Народное признание» посвятили церемонию награждения победителей десятилетию жизни Псковской области и такой же дате в жизни самой премии. Концерт 30 января в драмтеатре уже привычно оказался искрометным, тут было место и слезам от громкого хохота, и украдкой вытертым в самые трогательные моменты. Например, когда в номинации «Поступок» наградили сразу всех или когда на сцену поднялись девушки из сообщества помощи онкобольным. СМОТРЕТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ С ЦЕРЕМОНИИ
Номинантов выдвигают жители Псковской области, но поддерживают соискателей далеко за ее пределами. Лучших определили путем народного голосования, на последнем этапе к нему присоединилось экспертное жюри. На сцену поднялись победители в двенадцати номинациях.
Это обычные люди, прославившиеся благодаря необычным поступками и завоевавшие авторитет своей смелостью, самопожертвованием, активной гражданской позицией.
Среди победителей премии есть и герои публикаций «Псковской правды». К примеру, в номинации «Призвание» награду завоевала создатель первого в регионе и единственного в стране приюта для птиц «Дом белого аиста» Марина Сиденко (читать о ней и ее проекте подробнее).
- Это очень добрый проект, ведь белые аисты - символ счастливой и мирной жизни, которая всем нам очень нужна. И аисты приносят детей, а Псковской области дети ох как нужны. Проблемы диких животных очень значимы, и важно показать, что их спасают не только в Канаде или Америке, но и у нас в России. Это первый и единственный центр помощи аистам в нашей стране. Существует он благодаря народной поддержке, - сказала Марина Сиденко, получая на сцене статуэтку.
А «Народное признание» в номинации «Инициатива» получило сообщество помощи онкобольным «Помощь рядом. Псков». Пациенты онкодиспансера объединились, чтобы помогать людям, недавно узнавшим о своем диагнозе. Представители сообщества поблагодарили всех за поддержку и отметили, что не ожидали подняться на сцену. Они поблагодарили за содействие в их работе службу психологической помощи «Дорога жизни», а также областной онкологический диспансер (читать о проекте подробнее).
- Сообщество молодое и в таких глобальных мероприятиях участвовать не планировало. Спасибо всем, кто за нас голосовал, - сказали активисты сообщества «Помощь рядом. Псков». - Очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Улыбайтесь друг другу чаще, пожалуйста, и будьте добрее.
Торжественные моменты перемежали веселыми сценками. Зрители увидели ярмарку и гастроли столичного певца – открытие в 2011 году Ледового дворца. Погоню чиновника и полицейского за наездницей – Детский парк, 2017 год, битва лошадниц. Пока мелькали на сцене год за годом, каждый зритель имел возможность вспомнить события из собственной жизни.
Еще один победитель со страниц «Псковской правды» - себежский школьник Арсений Валентионок, спасший тонущую одноклассницу. Награждение в номинации «Поступок» вообще вышло трогательным. За статуэтку с Арсением боролся еще один школьник - Иван Степанов из Пскова, спасший из воды ребенка. Оба мальчика набрали примерно одинаковое количество голосов во время голосования на сайте Псковского агентства информации. Да и члены жюри не смогли отдать предпочтение кому-то одному, и победу получил каждый.
Награждавший юношей руководитель следственного управления СКР Петр Крупеня пригласил их матерей на сцену, а самих героев – на работу следователями. И пообещал отважным парням направления на учебу в ведомственные вузы.
Третий кандидат в этой номинации порхович Андрей Куклин, спасший тонувшую девочку, получил специальный приз от главы Порховского района Виктора Степанова.
Завершилась церемония салютом из золотого конфетти, прогремевшим на сцене над номинантами и победителями, и премьерой песни «Народное признание» от группы «Drum&Jazz». А на послевкусие – сотни постов в соцсетях о «самой престижной премии» и «псковском Оскаре». Люди врать не будут.
ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Сервис». Пансионат «Кривск» в Печорском районе.
Номинация «Наша марка». Великолукский агрохолдинг.
Номинация «Лидер». Директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв.
Номинация «Открытие». Скейт-парк «Волна».
Номинация «Рекорд». Директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев.
Номинация «Поступок». Школьники Арсений Валентионок из Себежа и Иван Степанов из Пскова.
Номинация «Защита». Полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трех человек.
Номинация «Талант». Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт.
Номинация «Призвание». Создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дом белого аиста» Марина Сиденко.
Номинация «Инициатива». Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков».
Номинация «Событие». Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках.
Номинация «Команда 2018». Проект «Лига дворового футбола Псковской области».