Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

- Посмотрев ваши работы, я поняла, что моей маме обязательно нужно к вам попасть! - написала нам Влада. - Всю жизнь мама проработала в офисе, придерживаясь делового стиля, но кроме как белый верх — черный низ, другой одежды не выбирала. Я надеюсь, что вы сможете помочь ей раскрыться и показать, как можно сочетать вещи между собой, чтобы это было стильно и комфортно.

Влада считает, что ее маме не хватает уверенности в себе и она надеется на помощь стилистов.

- Мне 46 лет, почти 20 лет работала в офисе в отделе кадров. На данный момент работаю управляющей на автозаправочной станции, - рассказала о себе Иолла. - Офисный стиль к сегодняшним условиям совершенно не подходит.