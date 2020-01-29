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Общество

Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко

Заявку на участие в проекте прислала ее дочь Влада. Девушка уверена, что стилисты помогут маме раскрыться и стать более уверенной в себе.

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Наталья Баранова
29 января 2020 года, 13:12
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- Посмотрев ваши работы, я поняла, что моей маме обязательно нужно к вам попасть! - написала нам Влада. - Всю жизнь мама проработала в офисе, придерживаясь делового стиля, но кроме как белый верх — черный низ, другой одежды не выбирала. Я надеюсь, что вы сможете помочь ей раскрыться и показать, как можно сочетать вещи между собой, чтобы это было стильно и комфортно.

Влада считает, что ее маме не хватает уверенности в себе и она надеется на помощь стилистов.

- Мне 46 лет, почти 20 лет работала в офисе в отделе кадров. На данный момент работаю управляющей на автозаправочной станции, - рассказала о себе Иолла. - Офисный стиль к сегодняшним условиям совершенно не подходит.

Следующей участницей «Модной революции» станет Иолла Ткаченко
Иолла мечтала попасть на проект
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Иолла признается, что мечтала попасть к нам на проект.

- С удивлением и восторгом узнала о своем участии, - говорит Иолла. - Очень этого хотела.

Значит, наш проект точно подарит положительные эмоции и заряд вдохновения еще одной участнице.

Подготовка к финалу проекта идет полным ходом. С Иоллой, как и другими участницами проекта, работает команда экспертов по красоте.

Выпуск с участием Иоллы Ткаченко читатели смогут увидеть в начале марта. 

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