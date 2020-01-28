«Псковичи не должны платить за гектар в болоте десятки тысяч рублей»

Росреестр подготовил важные поправки в закон о государственной кадастровой оценке, от результатов которой зависит сумма налога. Изменения коснутся всех собственников недвижимости. Руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко рассказала «Псковской правде», какие недоработки поможет устранить новый законопроект и почему теперь обжаловать результаты оценки станет проще.



- Олеся Евгеньевна, для чего потребовалось вносить поправки в закон? Нынешний, получается, несовершенен? - Федеральный закон о государственной кадастровой оценке вступил в силу в 2017 году, кардинально поменяв подход к кадастровой оценке. Первыми стали проводить оценку по-новому Москва и Санкт-Петербург. Действующая практика массовой оценки показала, что ее результаты отличались от рыночной стоимости, причем в большую сторону. Поэтому возникла необходимость внесения поправок. Основная цель законопроекта заключается в том, чтобы не допустить ситуации, когда кадастровая стоимость объекта недвижимости будет превышать его рыночную стоимость при проведении государственной кадастровой оценки. Важным моментом еще является то, что предполагается исключение возможности утверждения результатов оценки без публичного их рассмотрения. В Псковской области кадастровую оценку в отношении объектов капитального строительства провели в прошлом году, занималось этим Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки. Часть земельных участков оценят в наступившем году, часть - земли сельхозназначения и населенных пунктов - в следующем. - Что изменится для собственников с принятием поправок? - Практика показала, что у людей недостаточно времени, чтобы откорректировать сведения предварительных результатов до того, как кадастровая оценка будет утверждена. Законопроект предусматривает возможность дать собственникам более длительное время на такую корректировку или, заметив ошибку, вовремя о ней сообщить - до утверждения результатов. Поправки также помогут исправить ошибки в ранее утвержденных результатах кадастровой оценки. - Лягут ли эти изменения финансовым бременем на владельцев недвижимости? - Новый закон предусматривает очень важный пункт: минимизировать расходы заявителей, они не должны нести расходы на исправление ошибок. Ранее в комиссии при Росреестре обжаловали результаты проведенной кадастровой оценки в случаях выявления недостоверных сведений об объекте недвижимости и при определении рыночной стоимости объекта недвижимости. Теперь будет четкая градация ошибок. Когда владельцы впервые столкнулись с кадастровой оценкой, они не могли понять, почему участки, расположенные в одном районе, значительно различались по стоимости, например, на один налоги приходили двести тысяч в год, а на другой – двадцать тысяч. Поправки в закон направлены на урегулирование этих нерешенных вопросов.

На что жалуемся

- Вы сталкиваетесь с большим количеством жалоб? - Ситуация, когда владельцы недвижимости вынуждены платить высокие налоги из-за возросшей кадастровой стоимости их земельных участков и других объектов, хорошо известна в Управлении Росреестра по Псковской области, так как в созданную при Управлении комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости вот уже несколько лет не уменьшается поток заявлений псковичей, несогласных с результатами массовой кадастровой оценки. При этом, что важно, Росреестр не проводит кадастровую оценку. В 2019 году в комиссию поступило почти 700 заявлений в отношении более 2000 объектов недвижимости. Примерно в 75 % случаев решения принимают в пользу заявителей. Подавляющее число заявлений касается участков на землях сельхозназначения, поэтому мы рассчитываем, что новая оценка все эти вопросы урегулирует. В свое время при массовой оценке были применены неверные коэффициенты, стоимость земель сельхозназначения оказалась завышенной, при этом в расчет не было принято качество земель, плодородность. Жители области оказались владельцами гектаров, большую часть которых они даже не обрабатывают, потому что там болота. Они получали квитанции с вопиющими суммами в десятки тысяч рублей. Новый законопроект как раз предлагает изменить механизм внесудебного изменения кадастровой стоимости. Рассматривать заявления не в комиссиях, фактически не несущих ответственность за принимаемые ими решения, а в тех учреждениях, что проводили оценку. И законопроектом устанавливается персональная ответственность директоров таких учреждений за качество кадастровой оценки. - В какие сроки можно обжаловать кадастровую стоимость? - Заявление об оспаривании может быть подано в комиссию или в суд со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объекта до дня внесения в ЕГРН сведений о новой оценке. Например, вы покупали квартиру в хорошей парковой зоне с благоприятной экологической обстановкой, а в течение двух лет там произошла массовая застройка, и уже парковой зоны нет, соответственно, стоимость квартиры упадет. В таком случае необходимо подать заявление об установлении кадастровой стоимости в соответствии с текущей рыночной и приложить отчет рыночной оценки. - А если обратная ситуация и квартира выросла в стоимости? Пару лет назад стояла в чистом поле, а теперь построили школу, садик и автобусную остановку в двух шагах? - Закон работает в пользу собственника. Если стоимость уменьшится, ее пересчитают по заявлению, если она увеличится, то учтут это только в новом периоде. Оценка проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. - Новую оценку проведут без участия собственника и потом просто уведомят его о результатах? Придет ли уведомление по почте? - Результаты публичны, и закон позволяет с ними ознакомиться предварительно до того, как они будут утверждены. Их разместят на официальном сайте Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки, о проходящей оценке уведомляют СМИ. На этой стадии уже можно поинтересоваться, как оценили ваш объект, и в случае каких-то несогласий и ошибок скорректировать результаты в 30-дневный срок. Закон дает такую возможность.

Правильные налоги