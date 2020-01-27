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Общество

Грязевая бомба

Псков зарастает по уши: откуда грязища в бесснежную зиму

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Ольга Нефёдова
27 января 2020 года, 13:52
Фото: Александр Машкарин
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Проблема грязных дорог в Пскове появилась не вдруг. Уже несколько лет, как правило, весной, псковичи наблюдают отложения песка и грязи на обочинах, пройти и проехать, оставшись чистым, просто невозможно. В сухую и ветреную погоду появлялось ощущение, что на Псков наступает пустыня, в ненастье — болото с отнюдь не лечебной грязью.

Одной из причин грязи на улицах после зимы был песок, которым посыпают дороги против снега и льда.

Но в этом году зима выдалась бесснежной, а Псков все равно уже по уши зарос грязью. Контраст между усилиями по благоустройству города с одной стороны и с другой - бардаком, который отчасти является следствием неумелого благоустройства и ремонта, становится все более разительным. И разрушительным.

Как с этой грязищей в городе — нет, не бороться — а предотвращать?

Покрытие проезжих частей дороги не должно иметь загрязнений, это требование ГОСТа. Значит, грязи не должно быть. За это отвечает собственник дороги. За нарушение предусмотрен штраф и немалый, что-то в размере до 200 000 рублей, а в некоторых случаях и выше.

Грязевая бомбаАктивист "Убитых дорог Пскова" Николай Мельков

На прошлой неделе он вместе с коллегами провел эксперимент: с помощью обычной детской лопатки «наковырял» грязи с обочины обычных псковских улиц. Вышло много.

- Только уборка дорог от грязи их не спасет, надо устранять причины. Их несколько, - говорит Николай.

Причины

- Использование в огромных количествах песка для борьбы с гололедом зимой.

- Парковка на зеленой зоне тоже проблема, грязь водители потом вывозят за собой.

- Грязь со стройплощадок, которую колесами «развозят» самосвалы.

- Отсутствие уборки за собой подрядчиками после дорожных и земляных работ.

- Открытый грунт выше бортового камня.

Требования качественно убирать, конечно, не отменял никто. И вопрос в том, чтобы городские власти работу подрядчиков контролировали. Или кого-то устраивает, когда грязь просто сбивается к обочинам?

Муниципальные контракты на уборку улиц Пскова уже заключены. «Три шкуры» надо будет драть с двух организаций - ООО «СитиИнвестГрупп» и ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области». Городские власти обещают, что так и будут делать.

Контроль — дело правильное, но это только один из методов решения проблемы. Чем еще можно помочь исчезнуть грязи с наших улиц?

Ну, например, мы ни разу не видели, чтобы на стройках мыли колеса грузовиков. И не знаем о прецедентах, когда за грязную строительную технику на городских магистралях кого-то штрафовали.

И еще хотя бы при ремонте и строительстве новых дорог надо не забывать о простых вещах:

- Грунт, тот что у бортового камня, надо либо опускать ниже бортового камня, либо замостить примыкающий к камню участок, чтобы с дождем землю не вымывало на дорогу. Опять же ливневки будут реже забиваться. Решением может быть опущение грунта ниже бортового камня на пять-десять сантиметров, и посеянная трава, - говорит Николай Мельков.

Городская пыль представляет собой очень вредный "коктейль". Люди с аллергией реагируют на него ухудшением самочувствия: обостряются приступы бронхиальной астмы, усиливается атопический дерматит, появляется слезотечение. Для горожан, не страдающих аллергией, пыль тоже опасна: накопление ее в легких повышает риск развития онкологических заболеваний, снижает иммунитет, может вызвать депрессивные состояния за счет токсического воздействия на центральную нервную систему. Причем зачастую негативные последствия жизни в городе сказываются через несколько лет, когда истощаются детоксикационные возможности организма.

Грязевая бомба

 терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова

В администрации города подтвердили свое желание обсудить ситуацию в пресс-центре «Псковской правды». Встреча должна состояться 28 января, к моменту поступления номера в продажу комментарии официальных лиц вы уже сможете найти на сайте нашего издания.

Интересно

Активисты «Убитых дорог Пскова» проехали по разным районам Пскова и собрали грязь с одного погонного метра. Собирали они ее в полиэтиленовые мешки, а потом их взвешивали. Что получилось? Больше всего грязи оказалось на ул. Юбилейной — три пакета и примерно 10 кг. На втором месте по загрязненности ул. Чудская — 4 кг грязи, дальше следует ул. Советская - 1,9 кг, ул. Кузнецкая - 1,6 кг и пр. Энтузиастов - 1,5 кг.

Что думают псковичи

Дмитрий:

- По ул. Н. Васильева и ул. Л. Толстого прокатитесь, вдоль дороги тонны грязи уже. Год не убирали.

Елена:

- Везде грязь. Дороги и тротуары в грязи. Все машины в грязи. Люди в грязи. Велосипедистам ехать по дорогам невозможно. 30-70 см от края дороги покрыты толстым слоем грязи!

Павел:

- Пока во всех дворах Пскова не будет проведена глобальная перепланировка, сделано мощение (асфальтирование) парковочных мест, Псков будет утопать в ГРЯЗИ.

Кирилл:

- Грязи реально много по обочинам дорог. На некоторых центральных улицах она лежит очень широкой полосой.

Алексей:

- А еще напрягают мосты. Отбойники никто не моет. Выглядит это грустно.

Икс Игрикович Зет:

- Юбилейная - самая грязная из магистральных, каждый день там езжу. Еще Рижский на второе место. Народная у дома 57 - листья на проезжей части лежат. Мост 50-летия не чистят совсем, при этом Ольгинский дважды за прошедший месяц (конец декабря и середина января). Но и этого мало! Вот бы тех господ, что в прошлом году на крутых великах рисовались, хотя бы раз в неделю выгонять на прогулку. Да не поедут без пропагандонского сопровождения.

Елена Старостенко:

- Юбилейная, да, много грязи. А Чудская до ДЭУ чистенькая, молодцы! Я летом наблюдала за этим. И этим мы дышим. Фу!

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