Псковичи примерили на себя роль министров

Представители туристической сферы Псковской области на один день стали министрами правительств стран-соседей. «Перевоплощение» состоялось во время деловой игры «Game of Goals», которую проводили организаторы тренингового семинара «Обеспечение устойчивого развития территорий: взаимодействие бизнеса и власти». Мероприятие проходило 21-22 января в Гатчине в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония 2014-2020» и собрало участников из Пскова, Ленинградской области, Эстонии и Латвии.

Псковскую делегацию представляли сотрудники комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, музеев, туристических агентств, а также гостиниц, кафе и ресторанов.

Во время деловой игры «Game of Goals» представители власти, бизнеса и научного сообщества вместе вырабатывали пути решения общих задач и проблем развития территорий стран-соседей. Всем участникам встречи дали «должности» в правительствах стран и предоставили возможность разработать и защитить проект, способствующий повышению привлекательности своей территории.

- Проект «ViaHanseaticaPlus» программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия — Эстония», который объединяет наши страны, расширяется. И нам было предложено разработать подпроекты для него по развитию стратегии устойчивости для этих стран, - рассказала участница тренинга, директор Турбюро «Континент» Светлана Баранова. - Было интересно, что мы исполняли роди министров для разных стран: Латвии, Эстонии и России.

«Министром культуры и туризма» Светлана Баранова стала совершенно случайно — должности между игроками распределялись путем жеребьевки. Но неслучайным был предложенный ее командой проект по развитию Волосовского района Ленобласти. Конечно же, он был связан с туризмом.

- Мы рассказали о том, как туризм сможет стать драйвером развития этой депрессивной территории, - заметила она.

- Нам досталась страна Латвия, и мы с коллегами разрабатывали свой проект, который по нашему мнению пойдет на пользу «Ганзейского пути» (ViaHanseaticaPlus). Должности и роли выдавались посредством жеребьевки, так что это не зависело от личностных качеств и должностей присутствующих. Я был министром строительства и благоустройства, - рассказал другой участник тренинга, директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов.

По его словам, вновь сформированное «правительство Латвии» предложило упрощение визового режима для туристов:

- Мы мы взяли за основу идею сделать упрощенный въезд в Латвию для туристов из других стран. А именно - в течении трех дней сделать бесплатный визовый коридор, позволяющий находиться на территории страны без виз с краткосрочными визитами. По нашему мнению, это увеличит туристический поток, поможет поднять на новый уровень инфраструктуру, - сказал он. Добавив, что в рамках тренинга участникам удалось «работать как команда, изучить проблематику вопроса, придумать способы ее решения и реализации нашего проекта».

Кроме того, в рамках семинара были презентованы лучшие практики, способствующие повышению привлекательности региона на маршруте «Ганзейского пути» (ViaHanseaticaPlus). Этот туристический маршрут включает культурные и природные достопримечательности России, Эстонии и Латвии. Основываясь на историческом торговом пути Ганзейского союза, маршрут следует из Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину, Ивангород, Тарту, а также охватывает новые города - Псков и Выборг (Россия), Раквере и Вильянди (Эстония), присоединенные к маршруту в рамках продолжения проекта.