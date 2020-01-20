Ёлки-палки

Как отсутствие снега сказалось на настроении псковичей и работе коммунальных служб, что за кара ждет укравших елочные игрушки в Финском парке и какой сюрприз ожидает горожан через год - глава администрации Пскова Александр Братчиков подвел итоги каникул, извинился перед жителями и обнадежил.

Видно разницу

Не чувствуется настроение. Снега-то нет. Был бы снег и легкий морозец, жителям гораздо приятнее было бы праздновать новогоднюю ночь. Хочется, чтобы Дед Мороз на санях приезжал, а не в резиновых сапогах приходил. Но на это мы никаким образом повлиять не можем.





Не в восторге горожане были и от новогодней ярмарки, проходившей на улице Пушкина и в Детском парке.

- Не скажу, что ярмарка была организована хорошо. Мы сейчас тоже обсуждаем этот вопрос. У нас произошли изменения. Комитет по торговле покинул Андрей Вячеславович Сукманов. Сейчас проводим отбор нового руководителя. Одной из главных задач для него станет организация красивых современных новогодних ярмарок и мероприятий, связанных с торговлей на уличных пространствах, - сообщил глава администрации.

По его словам, ярмарка должна быть «немножко другая»:

- Жители хотят, чтоб это было более красиво, по-европейски. Тем более многие посещают страны Прибалтики и видят разницу. Мы уже показали при проведении Ганзы, что умеем это делать. Но надо, чтобы это было на постоянной основе.

Также традиционно городская администрация обращалась к предпринимателям Пскова с предложением украсить объекты недвижимости и магазины к Новому году.

- Кто-то в большей степени откликнулся на это предложение, кто-то в меньшей. Многое зависит от финансового состояния предприятий. Заставить мы не можем, - подчеркнул градоначальник, - это личное дело каждого. Но опять же, любой предприниматель понимает, что если это красиво, ярко, уютно, то к нему покупателей зайдет больше, чем если это тускло и хмуро.

Все новогодние каникулы городские службы работали в постоянном режиме. В отсутствие снега убирали город от пыли и песка. Весной, когда для города наступит традиционный сезон пыльных бурь, посмотрим на результаты этой работы.