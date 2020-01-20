Ёлки-палки

Как отсутствие снега сказалось на настроении псковичей и работе коммунальных служб, что за кара ждет укравших елочные игрушки в Финском парке и какой сюрприз ожидает горожан через год - глава администрации Пскова Александр Братчиков подвел итоги каникул, извинился перед жителями и обнадежил.
Не чувствуется настроение. Снега-то нет. Был бы снег и легкий морозец, жителям гораздо приятнее было бы праздновать новогоднюю ночь. Хочется, чтобы Дед Мороз на санях приезжал, а не в резиновых сапогах приходил. Но на это мы никаким образом повлиять не можем.
Александр Братчиков
глава администрации Пскова
Не в восторге горожане были и от новогодней ярмарки, проходившей на улице Пушкина и в Детском парке.
- Не скажу, что ярмарка была организована хорошо. Мы сейчас тоже обсуждаем этот вопрос. У нас произошли изменения. Комитет по торговле покинул Андрей Вячеславович Сукманов. Сейчас проводим отбор нового руководителя. Одной из главных задач для него станет организация красивых современных новогодних ярмарок и мероприятий, связанных с торговлей на уличных пространствах, - сообщил глава администрации.
По его словам, ярмарка должна быть «немножко другая»:
- Жители хотят, чтоб это было более красиво, по-европейски. Тем более многие посещают страны Прибалтики и видят разницу. Мы уже показали при проведении Ганзы, что умеем это делать. Но надо, чтобы это было на постоянной основе.
Также традиционно городская администрация обращалась к предпринимателям Пскова с предложением украсить объекты недвижимости и магазины к Новому году.
- Кто-то в большей степени откликнулся на это предложение, кто-то в меньшей. Многое зависит от финансового состояния предприятий. Заставить мы не можем, - подчеркнул градоначальник, - это личное дело каждого. Но опять же, любой предприниматель понимает, что если это красиво, ярко, уютно, то к нему покупателей зайдет больше, чем если это тускло и хмуро.
Все новогодние каникулы городские службы работали в постоянном режиме. В отсутствие снега убирали город от пыли и песка. Весной, когда для города наступит традиционный сезон пыльных бурь, посмотрим на результаты этой работы.
Серьезных происшествий в новогоднюю ночь не было, считают городские власти. Правда, на Запсковье произошло отключение света. В связи с этим Александр Братчиков принес извинения горожанам, но отметил, что неисправности были быстро устранены.
Да еще перед самым праздником кто-то украл игрушки с новой городской елки в Финском парке. Шары поснимали до той высоты, насколько хватило длины человеческих рук.
- Не думаю, что люди, которые это сделали, повесили игрушки у себя дома и радуются красивой елке, понимая, что игрушки были украдены с городской елки. Если вернут их — хорошо. Нет — это будет на их совести, - пригрозил ворам Александр Братчиков моральными муками.
При этом глава городской администрации обратил внимание, что в целом от года к году псковичи становятся более культурными:
- Горожане понимают, что все это делается для них, и с уважением относятся к работе других. Думаю, придет время без инцидентов, когда кто-то что-то ворует или ломает.
Также Александр Братчиков рассказал, что уже обсуждается вопрос о том, как будет выглядеть город Псков на следующий Новый год.
- Возможно, нам дополнительно выделят средства на украшение города. Хочется, чтобы было красивее. Хочется елку новую, - сказал он.
Планы по покупке главного новогоднего дерева уже есть. Новая ель тоже будет искусственной.
- Опыт ставить натуральные елки был не очень позитивным, - заметил Братчиков. - Но надо не просто покупать елку, надо в целом менять образ города. Пора бы что-то новое вместо «Ну, погоди!».