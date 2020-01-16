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Общество

Что изменилось в жизни псковичей с 1 января 2020 года

На какую сумму увеличились пенсии, как продать квартиру и не платить налог, с каких посылок из Китая будут брать пошлину на таможне и почему больше необязательно возить с собой полис ОСАГО

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Наталья Баранова
16 января 2020 года, 14:36
Фото: Дарья Хваткова
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Индексация пенсий


Страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 6,6 %. В среднем в Псковской области они увеличились на 944 рубля (с 14 298 рублей до 15 242 рублей).

Средний размер страховой пенсии по старости составил 15 685 рублей (увеличение на 971 рубль), по инвалидности - 8879 рублей (увеличение на 550 рублей), по случаю потери кормильца – 10 690 рублей (увеличение на 662 рубля).

В Псковской области с 2020 года неработающим пенсионерам, доход которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, будут выплачивать региональную социальную доплату к пенсии. Региональный прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2020 год установлен в размере 9529 рублей, что выше федерального (9311 рублей).

Маткапитал подрос, «путинские» выплаты продлили


Размер материнского капитала увеличат на 3,8 %. С 1 января возобновилась индексация, приостановленная с 2016 года. Сумма сертификата составила 466 617 рублей.

С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой на второго ребенка из средств материнского капитала. Согласно изменениям, максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора (как ранее), а двумя прожиточными минимумами. В Псковской области эта сумма составляет 24 552 рубля.

Сама выплата составит 11 057 рублей. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Псковской области за 2-й квартал 2019 года. Такая же выплата положена и первому ребенку, только уже не из средств маткапитала, а из федерального бюджета. Это выплаты, которые в народе окрестили путинскими. Условия выплаты те же — доход на одного члена семьи не больше 24 552 рублей.

Квартира без налога


С 1 января продать квартиру без уплаты налога на доходы физических лиц можно на два года раньше, чем сейчас.

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею не менее пяти лет. А теперь - не менее трех лет. Квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года.

Правда, есть одно существенное условие. На момент продажи эта квартира должна быть у вас в собственности единственной. Если жилье не единственное, то срок остается прежний - не менее пяти лет.

Компенсация за квартиру


С 1 января собственник, который лишился жилья в судебном порядке, может требовать компенсацию из федерального бюджета РФ. Закон направлен на защиту людей, которые приобрели жилье с криминальным прошлым и не знали об этом, а его потом истребовал суд.

Размер компенсации определяет суд, исходя из реального ущерба. Либо добросовестный приобретатель может потребовать размер кадастровой стоимости жилья.

Переплата по кредиту 



С 1 января максимальный размер платежей по потребительскому кредиту не должен быть в 1,5 раза выше займа. После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, штрафов и пени. В основном это будет касаться кредитов, которые люди берут в микрофинансовых организациях.

Коммуналку придержали




Власти ограничили рост платежей за коммунальные услуги и установили предельный рост совокупного платежа. В Псковской области эта цифра в 2020 году не должна превышать 4 %.

Пошлина для посылок


Порог для ввоза интернет-посылок из-за рубежа без пошлин снизили. Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 1 января составляет 200 евро и 31 килограмм. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма нужно будет заплатить пошлину 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм. Норма действует на каждую отдельную посылку без учета их количества в течение месяца.

За руль с 16 лет

Поправки в правила приема экзаменов на права вступили в силу с 1 января. Правительство ввело новые понятия «обучающий вождению» и «обучающийся вождению». И вот с этого года теперь можно садиться за руль с 16 лет, но только в качестве обучающегося вождению и вместе с тем, кто обучает, то есть инструктором. Также учиться управлять автобусом теперь можно с 20 лет.

Не гулять без намордника


С января этого года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Свободно гулять такие собаки могут только на огороженной территории, принадлежащей хозяину. И о наличии опасной собаки должна быть предупреждающая надпись при входе.

ОСАГО на смартфоне


Наконец-то внесли поправки в правила дорожного движения и исправили юридическую коллизию. Теперь полис автогражданской ответственности, оформленный в электронном виде, не обязательно распечатывать на бумаге и возить с собой. Его можно предъявить на смартфоне или планшете. Закон разрешил это еще в мае 2019-го, а инспектора продолжали штрафовать водителей, так как не были поправлены ПДД.

За звезды


Гостиницы, в которых больше пятнадцати номеров, будут штрафовать за отсутствие свидетельства о присвоении соответствующей категории. До 1 января 2020 года эта норма действовала только в отношении отелей, где больше пятидесяти номеров. С 1 января 2021 года норма коснется всех без исключения гостиниц, вне зависимости от номерного фонда.

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