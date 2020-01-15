Пскович, выигравший в лотерею 7 миллионов рублей, планирует и дальше покупать билеты в надежде приумножить выигрыш

Перед Новым годом в России состоялся масштабный розыгрыш государственных лотерей с миллионными призами. Главный приз – 1 млрд рублей – получила жительница Подмосковья. Пока кипят страсти, вызванные сомнениями в честности розыгрыша, в Псков пришла новость о том, что наш земляк выиграл более 7 миллионов!

Прежде чем поверить в такой крупный выигрыш — 7 миллионов 600 тысяч рублей, Михаил Генделевич десять раз сверил цифры билета на сайте лотереи.

- Кричал «Ааааа!», когда убедился, что действительно выиграл эту сумму, - говорит Михаил. - Сначала пришло смс, что мой выигрыш больше 15 000 тысяч рублей. - Когда я увидел всю сумму, был ошарашен. А так в душе я всегда верил, что будет и на моей улице праздник.

Михаил Генделевич работает строителем, любит природу и рыбалку. Сам себя обладатель счастливого билета называет умеренно азартным человеком. Михаил регулярно, два-три раза в неделю, покупает лотерейные билеты последние полтора года. Бывали выигрыши по 5-10 тысяч рублей. 7 миллионов Михаилу принес билет, в котором нужно было выбрать несколько чисел в одном поле и несколько во втором. Комбинация оказалась счастливой. На достигнутом триумфатор не планирует останавливаться.

- Продолжу играть, - говорит Михаил. - Тысяча, две в месяц мне погоду не сделают. Кто-то на сигареты и алкоголь тратит больше. А у меня есть шанс приумножить свой капитал.

Михаил Генделевич планирует потратить выигранные деньги на покупку новой квартиры.

- Сейчас мы живем в квартире жены, - уточнил Михаил.

В семье двое детей, но они пока еще малы, чтобы участвовать в семейном совете, и даже для того, чтобы просить новые гаджеты. Дочке Михаила пять лет, сыну полтора года.