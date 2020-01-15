Где в Псковской области окунуться в Крещение

Православные 19 января будут отмечать светлый праздник - Крещение Господне, традицией которого является обряд погружения в прорубь (иордань). А проруби-то нет — погода оставила жителей области безо льда. «Псковская правда» выяснила, где все-таки можно будет окунуться в праздник. Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области оборудуют порядка 20 купелей. - Список купелей пока формируется, - рассказали в пресс-службе УМЧС России по Псковской области. - Сейчас сотрудники ждут заявления от монастырей с просьбой обеспечить безопасность купания. В тех обителях, которые обратятся в службу, будут работать инспектора Центра ГИМС, спасатели, полицейские, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники. - Соответственно, такая купель попадет в список как официальная и безопасная, - отметили в МЧС. Список появится уже после выхода печатного номера «Псковской правды», мы обязательно опубликуем его на сайте pravdapskov.ru.

Как правильно окунаться Нужно зайти в воду по пояс, прочитать известную молитву и три раза окунуться с головой, произнося про себя: «- Во имя Отца. Аминь (окунуться). - И сына. Аминь (окунуться). - И Святого Духа. Аминь (окунуться)».

На Крещение православные псковичи могут искупаться в пяти местах, расположенных поблизости от города: это святые источники в Камно, Старом Изборске, Крыпецком и Елеазаровском монастырях, а также в Никандровой пустыни. Будет ли организована купель в реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове - пока не ясно. - Около шести лет назад перед Крещением тоже была такая погода, - напомнили в монастыре. - А потом за два дня до Крещения ударил мороз, и река затянулась льдом. Он, конечно, не крепкий был, но мы сделали помост и люди окунались. Как будет в этом году, пока трудно сказать.

Монастыри Спасо-Елеазаровский монастырь

- У нас источник есть, там всегда можно купаться, - рассказали в монастыре. - Правда, там подсветки нет, чтобы ночью купаться. Пречистенский святой источник во имя иконы Божией Матери «Цареградская» находится в полукилометре от монастыря по левую сторону Гдовской дороги, если ехать от Санкт-Петербурга. Интересна история возникновения святого источника. Преподобный Евфросин для выяснения богословских вопросов пешком ходил в Константинополь и там был принят самим патриархом. Он подарил Евфросину Цареградскую икону Божией Матери. Когда преподобный возвращался из Константинополя с иконой, братия встречала святую икону, выйдя на дорогу, ведущую в Псков. На этом месте и забил святой источник, именуемый Пречистенским. С тех пор православные верят, что святой источник несет людям исцеление. Как добраться: По гдовскому направлению до Елеазаровского монастыря, примерно 25 км от Пскова.

Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь

- Окунуться можно будет в купели на источнике святого пророка Божия Илии, что в пяти километрах от нашего монастыря в деревне Симанский Лог Стругокрасненского района, - рассказали в обители. Осенью 2018 года по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона было начато проектирование часовни и купели, сейчас работы уже завершены и купель открыта. Согласно преданию, на этом самом месте на огромном камне-валуне было явление пророка Божьего Илии. Как добраться: Из Пскова до Струг Красных, а оттуда до деревни Симанский Лог.

Как окунуться без последствий 1. За несколько дней до крещенской ночи займитесь закаливанием организма, например, с обтирания холодным полотенцем и холодного душа. 2. При погружении в крещенскую иордань откажитесь от любых алкогольных напитков, чтобы не увеличивать и без того огромную нагрузку на сердце. 3. Перед погружением слегка разогрейтесь: помашите руками, сделайте несколько приседаний, наклонов. 4. Погружайтесь в ледяную воду постепенно, не торопитесь. Пребывание в ледяной воде должно занимать не более одной-двух минут. 4. Сразу после разотрите кожу махровым полотенцем, оденьтесь и выпейте чашку горячего чая.

Крыпецкий монастырь

На территории монастыря находится Святое озеро. Оно имеет также древнее название Копанец, показывающее его рукотворный характер. Вода в озере славится в веках своими чудесными свойствами. Еще преподобный Корнилий Крыпецкий исцелял страждущих водой из него. Теперь на Святом озере в монастыре стоит часовня преподобного Саввы Крыпецкого с купелью для крещения и купальня для окунания. Вода в озере теплая и мягкая. Как добраться: По дороге на Ваулино, далее по указателям, примерно 20 км от Пскова.

Никандрова пустынь

На территории Никандровой пустыни находятся несколько святых источников, в одном из которых есть купель для окунания. Считается, что источник во имя преподобного Александра Свирского один из самых сильных и строгих на территории Северо-Запада. Назван он в честь двукратного явления преподобного Александра преподобному Никандру. Вода в святом источнике голубого цвета, причем и зимой, и летом температура воды в источнике +6 градусов. Купель глубокая. Вода выталкивает наружу, нужно приложить усилие, чтобы окунуться. Как добраться: В 40 км от Порхова.

Источники Источник святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно

На погосте находится два целебных святых источника: древний источник преподобного Никандра, проистекающий из-под камня, на котором любил молиться преподобный Никандр, и новый источник Священномученика Георгия Победоносца, освященный по чину Иорданской купели. Вода из него, как говорят, помогает при телесных и духовных заболеваниях. Как добраться: Рижское шоссе, поворот на Неёлово, примерно 5-7 км от Пскова.

Богородицкий родничок за храмом Рождества Богородицы в Изборске

Существует предание, что когда-то он бил из-под самого алтаря церкви, но потом исчез. Через некоторое время вновь появился, но чуть дальше от церкви недалеко от дома некоей тетки Федосьи. Поэтому его и называют Федосьи» или Тетушкин. С родничком этим связана не одна удивительная история исцелений. Но начиналась слава Богородицкого святого источника с исцеления слепорожденной девочки в XVI веке. С тех пор Богородицкий родничок стал считаться святым, целебным. Говорят, он и сейчас помогает при глазных заболеваниях. Старожилы Изборска советуют мыть младенцев богородичной водицей, чтобы они не болели, были бы крепче. Сейчас на месте источника возведена купель. Как добраться: Рижское шоссе, примерно 30 км от Пскова.