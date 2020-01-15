Зима с плюсом

В декабре, глядя на дождик за окном, все апеллировали к Пушкину и вспоминали его строчки: «В тот год осенняя погода / Стояла долго на дворе, / Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал только в январе», написанные еще в 1825 году. В январе, когда снег так и не выпал, ссылаться стало не на кого. Неужели мы и впрямь наблюдаем невероятную погодную аномалию и небывалые климатические изменения?

Этот вопрос мы адресовали главному синоптику области Тале Нещадимовой.

- Температуры декабря и января в Псковской области, действительно, оказались выше климатической нормы, - подтвердила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. - Мы даже побили несколько температурных рекордов, но разница с предыдущими значениями оказалась небольшой — всего несколько десятых градуса. К примеру, в 2020 году 2 января максимальная температура была 5,8 градуса. А в 2018 году 2 января 5,5 градуса. Так что разница незначительна. Бывают такие теплые зимы.

«Сибирский максимум» подвел

По словам Талы Нещадимовой, «сибирский максимум» не сформировался, и поэтому мы наблюдаем аномально теплую погоду. «Сибирский максимум», или зона высокого давления, обычно формируется в Сибири и удерживает теплый воздух, за счет этого холод распространяется над остальной территорией страны.

- Возможно, «сибирский максимум» сформируется позже. И мы еще увидим морозы в феврале и в марте, - продолжает Тала Нещадимова. - Но период, когда морозы могли быть максимальными, уже миновал.

А в ближайшее время, по словам главного синоптика Псковской области, нас ждут температуры со слабым переходом через ноль и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Но может ли такая затянувшаяся осень испортить жизнь сельхозпроизводителям и негативно сказаться на будущем урожае?

- Единственное, чего не может сделать крестьянин в такую зиму, это сесть в дровни и «обновить свой путь», - говорит президент ассоциации «Псковский фермер», доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков. - А будущему урожаю ничего не грозит. Чтобы замерзли озимые, нужно минус сорок и отсутствие снега. Озимым больше опасен толстый слой медленно тающего снега. Большой плюс такой погоды в том, что можно пахать круглый год. Крестьяне за то, чтобы сразу наступила весна. Единственный минус - у большинства мелких хозяйств урожай хранится в небольших хранилищах, а так как температура держится высокая, потери будут больше обычных.

Волки целы

Рыбаки явно поторопились убрать лодки и летние снасти, в этом году, похоже, они остались без зимней рыбалки.

- На моей памяти никто 10 января не рыбачил на открытой воде, - говорит постоянный автор «Псковской правды» Николай Бесклёвный, звонок из редакции застал его прямо на рыбалке. - Рыба ловится, мы не тоскуем, рыбачим, как поздней осенью. Правда, рыбаков заметно меньше, не все хотят расчехлять лодки и спиннинги.

У охотников тоже проблемы.

- Такая зима затрудняет охоту, так как на копытных мы охотимся по следам на снежном покрове, - говорит председатель охотуправления Новоржевского района Николай Соколов. - И единственный способ бороться с волками — это охота по следам на снегу. Без снега на них охотиться невозможно. В Выборской волости Новоржевского района за три месяца до Нового года волки сожрали двенадцать собак в деревнях.

У волков, похоже, и у самих проблемы. Зато не страдают их антагонисты — копытные.

- Для косуль, лосей, кабанов такая теплая зима благо, сохраняется богатая кормовая база, - говорит заместитель председателя в сфере охраны и использования объектов животного мира областного комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов. - Медведи все спят, шатунов этой зимой пока не встречали. А вот волкам, конечно, удобнее добывать пропитание, когда есть высокий снежный покров и наст.

Сапоги в порядке

Большинство псковичей радуются по-европейски теплой зиме, сожалеют из-за отсутствия снега только любители лыж и владельцы новеньких шуб, которые пока не удалось выгулять. Да и обувь не страдает от реагентов, которыми щедро посыпают наши дороги и тротуары.

Дорожники, кстати, уверяют, что такая теплая зима никак не повлияла на ремонт.

- Сроки исполнения государственных и муниципальных контрактов заказчик устанавливает еще на стадии проведения аукционов, - говорит заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова. - Срок исполнения контракта на весь период работы остается неизменным. При этом подрядчик может завершить работу и в более короткий срок и предъявить заказчику. В 2019 году основной объем дорожных работ выполнили при благоприятных погодных условиях. К реализации нескольких объектов, сформированных за счет экономии аукционов и за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета, пришлось приступить осенью. Но современные технологии приготовления и укладки асфальта позволяют значительно расширить сезонный диапазон работ.







