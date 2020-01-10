Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Управляющий региональным Отделением Пенсионного фонда России Наталья Мельникова рассказала о том, как работала служба в 2019 году и какие задачи ставит 2020 год. - Наталья Геннадьевна, главное пенсионное событие 2019 года - поправки в закон, касающиеся возраста выхода на пенсию. Можно ли уже сейчас подвести первые итоги?

- Начну с того, что поправки в законе направлены, прежде всего, на повышение материального обеспечения пожилых людей. В этом году мы провели все плановые индексации. Напомню, для женщин пенсионный возраст теперь наступает в 60 лет, а для мужчин – в 65. Повышение возраста будет проходить в течение десяти лет - до 2028 года.

На первом этапе изменения затрагивают мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения - они выходят на пенсию по старости на полгода позднее (женщины в 55 лет 6 месяцев, мужчины в 60 лет 6 месяцев). С июля на пенсию по новым правилам вышло 3490 человек. Наталья Мельникова

Кто работает, тот отдыхает

- Какие пенсионные льготы предусмотрены законодательством? - Сейчас матери пяти и более детей имеют право выхода на пенсию в 50 лет. В 2019 году 32 женщины вышли на пенсию досрочно. Теперь матери с тремя и четырьмя детьми также получили пенсионные преференции. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, это на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше. В 2019 и в 2020 годах пенсии по старости им назначаются на общих основаниях. В полной мере эта льготная норма начнет действовать с 2021 года. Мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет, и женщинам, имеющим не менее 37 лет стажа, страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста. Сегодня в области таких 94 человека. - С января повышена пенсия за сельский стаж. Кого в нашем регионе это коснулось? - Надбавку в 25 % к фиксированной выплате страховой пенсии (1333 рубля) получают более 6,6 тысячи неработающих пенсионеров, живущих на селе. Хочу обратить внимание пенсионеров, продолжающих работать, что надбавка после увольнения устанавливается в заявительном порядке. Поэтому после увольнения необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. - Повысился ли возраст для получения накопительной пенсии? - Если возраст выхода на пенсию изменился, то правила назначения и выплаты пенсионных накоплений остались прежними. В прошлом году более 170 человек, достигших 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), уже обратились за выплатой средств пенсионных накоплений.

11 лет для пенсии

- Теперь в нашем обществе есть не только пенсионеры, но и предпенсионеры. Пенсионный фонд работает как-то с ними? - Да, к этой категории относят мужчин и женщин в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста. И сегодня мы подтверждаем статус предпенсионера для предоставления налоговых льгот, льготного проезда, прохождения диспансеризации. - Какие пенсионные изменения коснутся жителей нашей области в 2020 году? - Прежде всего, надо сказать об индексации страховых пенсий. С января страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 %. Также изменятся требования для назначения страховой пенсии по старости. Теперь гражданам, выходящим на пенсию, необходимо набрать не менее 18,6 коэффициента и 11 лет страхового стажа. Количество набранных коэффициентов зависит от официальной зарплаты работника. Неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет выплачиваться не федеральная, а региональная социальная доплата к пенсии. Региональный прожиточный минимум пенсионера на 2020 год установлен в размере 9529 рублей, что выше федерального - 9311 рублей. Пенсионерам, которым пенсия будет назначаться с 2020 года, для проверки права на установление доплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

- В этом году начнется формирование электронных трудовых книжек. Какая роль здесь отводится Пенсионному фонду? - Для всех работающих переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться с согласия человека. Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде. С 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами ПФР. В течение всего следующего года мы будем проводить обучающие семинары с кадровыми службами организаций и предприятий, чтобы переход к электронным трудовым книжкам был максимально гладким.

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