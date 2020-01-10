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Общество

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Сколько нужно детей для досрочного выхода на пенсию, как увеличится маткапитал и выплаты из него, сколько жителей области получат надбавку за сельский стаж (ИНФОГРАФИКА)

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Алексей Кедров
10 января 2020 года, 09:38
Фото: Андрей Степанов
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Управляющий региональным Отделением Пенсионного фонда России Наталья Мельникова рассказала о том, как работала служба в 2019 году и какие задачи ставит 2020 год.

- Наталья Геннадьевна, главное пенсионное событие 2019 года - поправки в закон, касающиеся возраста выхода на пенсию. Можно ли уже сейчас подвести первые итоги?

- Начну с того, что поправки в законе направлены, прежде всего, на повышение материального обеспечения пожилых людей. В этом году мы провели все плановые индексации. Напомню, для женщин пенсионный возраст теперь наступает в 60 лет, а для мужчин – в 65. Повышение возраста будет проходить в течение десяти лет - до 2028 года.

На первом этапе изменения затрагивают мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения - они выходят на пенсию по старости на полгода позднее (женщины в 55 лет 6 месяцев, мужчины в 60 лет 6 месяцев). С июля на пенсию по новым правилам вышло 3490 человек.

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньшеНаталья Мельникова

Кто работает, тот отдыхает

- Какие пенсионные льготы предусмотрены законодательством?

- Сейчас матери пяти и более детей имеют право выхода на пенсию в 50 лет. В 2019 году 32 женщины вышли на пенсию досрочно.

Теперь матери с тремя и четырьмя детьми также получили пенсионные преференции. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, это на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше. В 2019 и в 2020 годах пенсии по старости им назначаются на общих основаниях. В полной мере эта льготная норма начнет действовать с 2021 года.

Мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет, и женщинам, имеющим не менее 37 лет стажа, страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста. Сегодня в области таких 94 человека.

- С января повышена пенсия за сельский стаж. Кого в нашем регионе это коснулось?

- Надбавку в 25 % к фиксированной выплате страховой пенсии (1333 рубля) получают более 6,6 тысячи неработающих пенсионеров, живущих на селе. Хочу обратить внимание пенсионеров, продолжающих работать, что надбавка после увольнения устанавливается в заявительном порядке. Поэтому после увольнения необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

- Повысился ли возраст для получения накопительной пенсии?

- Если возраст выхода на пенсию изменился, то правила назначения и выплаты пенсионных накоплений остались прежними. В прошлом году более 170 человек, достигших 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), уже обратились за выплатой средств пенсионных накоплений.

11 лет для пенсии

- Теперь в нашем обществе есть не только пенсионеры, но и предпенсионеры. Пенсионный фонд работает как-то с ними?

- Да, к этой категории относят мужчин и женщин в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста. И сегодня мы подтверждаем статус предпенсионера для предоставления налоговых льгот, льготного проезда, прохождения диспансеризации.

- Какие пенсионные изменения коснутся жителей нашей области в 2020 году?

- Прежде всего, надо сказать об индексации страховых пенсий. С января страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 %.

Также изменятся требования для назначения страховой пенсии по старости. Теперь гражданам, выходящим на пенсию, необходимо набрать не менее 18,6 коэффициента и 11 лет страхового стажа. Количество набранных коэффициентов зависит от официальной зарплаты работника.

Неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет выплачиваться не федеральная, а региональная социальная доплата к пенсии. Региональный прожиточный минимум пенсионера на 2020 год установлен в размере 9529 рублей, что выше федерального - 9311 рублей. Пенсионерам, которым пенсия будет назначаться с 2020 года, для проверки права на установление доплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше
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Инфографика Кирилла Гавриленко.

- В этом году начнется формирование электронных трудовых книжек. Какая роль здесь отводится Пенсионному фонду?

- Для всех работающих переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться с согласия человека. Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

С 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами ПФР. В течение всего следующего года мы будем проводить обучающие семинары с кадровыми службами организаций и предприятий, чтобы переход к электронным трудовым книжкам был максимально гладким.

Деньги малышам

- Программа материнского капитала продолжает действовать. Будут ли какие-то изменения?

- Да, с 1 января возобновится индексация, приостановленная в 2016 году. Сумма средств сертификата составит 466 617 рублей. Сейчас это 453 026 рублей.

Также Пенсионный фонд продолжает принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. В 2019 году мы получили более 700 заявлений, 692 семьи получили средства из материнского капитала на общую сумму более 49 миллионов рублей.

С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора (как ранее), а двумя прожиточными минимумами. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2-й квартал предыдущего года. То есть псковским семьям в 2020 году будут платить 11 057 руб.

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