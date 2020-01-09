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Общество

Пушистый террор

Жители поселка Смуравьево из Гдовского района пожаловались на соседку-кошатницу.

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Наталья Баранова
9 января 2020 года, 13:56
Фото: goodnewsanimal.ru
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Владелица котов выкидывает из окна хлеб, приманивая голубей, на которых охотятся ее животные. Об этом наши читатели рассказали в письме, которое пришло в редакцию "Псковской правды".

«Женщина из соседнего подъезда держит котов, сколько, трудно определить. Эти коты загадили свой и соседние подъезды. Кормит она котов так: выбрасывает из окна пищевые отбросы, а также хлеб, который едят голуби, а коты этих голубей ловят. В итоге - сплошная антисанитария, так как все это гниет на улице, а там играют маленькие дети и ходят в том числе пожилые люди. Мы уже не говорим о том, что за такое отношение к хлебу наши бабушки и дедушки, пережившие войну и послевоенный голод, в прямом смысле слова оторвали бы ей руки. Про то, что творится в квартире у этой гражданки, можно только догадываться, так как кроме котов там еще находится собака, и можно представить себе условия проживания данного семейства. Страдают в первую очередь дети. Несмотря на неоднократные наши обращения, государственные органы, которые обязаны следить за этим, закрывают глаза на проблему.

Кроме того, соседка не выносит из квартиры бытовые отходы в мусорные контейнеры, которые в нашем поселке находятся недалеко от дома, а выбрасывает эти отходы за окно, что также создает антисанитарные условия и мешает другим жильцам.

Эта гражданка не является собственницей квартиры, в которой проживает. В 2017 году она уехала в Гдов, и все жители нашего дома вздохнули свободно, но ненадолго, потому что она вскоре вернулась и все началось по новой.

Просим вас оказать помощь в данной ситуации».

Осипов А., Коротков Р.И., Мазова И.Ф.

Поселок Смуравьево-2, Гдовский район.

За помощью «Псковская правда» обратилась к главе областного Управления Роспотребнадзора Александру Нестеруку.

- Если беспокоит запах из квартиры, стоит обратиться в местную администрацию, контроль за соблюдением закона «О содержании и защите домашних животных» возложен на органы местного самоуправления, - пояснил он. - Подобные жалобы мы обычно перенаправляем туда. В квартиры у нас доступа нет, государство не вправе учить человека, как ему жить в своем жилье. Если вам причиняют неудобства, вы можете обратиться в суд. Но из-за животных вряд ли кто-то выселит из квартиры.

В администрации Добручинской волости, к которой относится поселок Смуравьево-2, сообщили, что им жалоб на соседку-кошатницу не поступало. «Псковская правда» готова выслушать и опубликовать мнение второй стороны.

Напомним, в 2018 году издание рассказывало историю жителей островской пятиэтажки, которые много лет страдают из-за соседства с собачницей. Бывшая учительница и по совместительству организатор местного приюта для животных держит в своей квартире несколько десятков собак, а ее соседи вынуждены терпеть жуткий запах и засыпать под собачий лай. Жители этой пятиэтажки подали в суд на свою соседку, и суд запретил содержать ей в квартире такое количество животных, а также обязал привести жилье в надлежащее санитарное состояние. Однако собачница судебное решение проигнорировала. Приставы лишь проследили, как она вывозила собак из квартиры, но изъять их и передать на попечение зоозащитников не удосужились. На следующий день любительница собак привезла их в свою квартиру снова.

Жители островской пятиэтажки решили подавать в суд на выселение соседки. Местные власти даже пообещали помочь со сбором документов с суд, но предупреждают, что выселить человека из собственной квартиры чрезвычайно сложно.

Если нарушитель спокойствия соседей — не собственник квартиры, шансов гораздо больше. К примеру, в самом конце декабря псковская прокуратура сообщила, что суд удовлетворил иск о выселении местного жителя из муниципальной квартиры без предоставления ему другого жилья. Причиной выселения мужчины стали его постоянные конфликты с соседями. Кроме того, пскович за квартирой не следил, ремонты не проводил, из-за чего она разрушалась. Наймодатель не раз обращался к жильцу с требованиями устранить нарушения, но мужчина исправляться не захотел.

СПРАВКА

Закон Псковской области «О содержании и защите домашних животных» обязывает убирать за своими домашними животными экскременты, включая территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов и иных мест общего пользования.




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