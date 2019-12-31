Полный боекомплект

104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии награжден орденом Михаила Кутузова.

Воинская часть в Черехе встречала 27 декабря достаточно буднично. Рабочие в униформе продолжали в снегодождь ремонтировать памятник «Купол» перед воротами. Офицерское кафе на территории не открылось раньше положенного по расписанию времени. Младшие офицеры получали многоуровневые нагоняи от старших, но спустя мгновение, будто ничего не было, максимально вежливо показывали журналистам правильную дорогу, по которой можно выйти на плац, обязательно используя обращение «товарищи». Плац идеально новый, с зеркалами для отработки строевой подготовки. Форма десантников тоже - парадная, с белыми перчатками и меховой обивкой головных уборов.

Чего только 104-й полк 76-й ДШД за всю историю свою не видел, а орден Кутузова - боевой орден - получил в мирное время.

- В мирных условиях боевой орден на знамени полка говорит о том, что мы сегодня в строю, правильно выполняем поставленные задачи. Мы надежны. Это заслуга ваша и ветеранов тех поколений, которые служили, служат и будут служить в полку, - приветствовал солдат и офицеров полка в торжественном построении командир 76-й дивизии Игорь Каплий.