Полный боекомплект

104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии награжден орденом Михаила Кутузова.
Воинская часть в Черехе встречала 27 декабря достаточно буднично. Рабочие в униформе продолжали в снегодождь ремонтировать памятник «Купол» перед воротами. Офицерское кафе на территории не открылось раньше положенного по расписанию времени. Младшие офицеры получали многоуровневые нагоняи от старших, но спустя мгновение, будто ничего не было, максимально вежливо показывали журналистам правильную дорогу, по которой можно выйти на плац, обязательно используя обращение «товарищи». Плац идеально новый, с зеркалами для отработки строевой подготовки. Форма десантников тоже - парадная, с белыми перчатками и меховой обивкой головных уборов.
Чего только 104-й полк 76-й ДШД за всю историю свою не видел, а орден Кутузова - боевой орден - получил в мирное время.
- В мирных условиях боевой орден на знамени полка говорит о том, что мы сегодня в строю, правильно выполняем поставленные задачи. Мы надежны. Это заслуга ваша и ветеранов тех поколений, которые служили, служат и будут служить в полку, - приветствовал солдат и офицеров полка в торжественном построении командир 76-й дивизии Игорь Каплий.
Ордена Кутузова удостаиваются воинские подразделения, отличившиеся в сражениях по защите своего государства, антитеррористических операциях, мероприятиях по восстановлению мира. На данный момент такая награда вручена еще трем воинским подразделениям: 45-му полку спецназначения ВДВ, 393-й авиабазе армейской авиации ВВС РФ, 74-й мотострелковой бригаде, а также Военной Академии Генштаба ВС РФ.
Орден великого полководца был учрежден в 1942 году, на следующий день после подписания Сталиным знаменитого приказа «Ни шагу назад!». 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк 76-й ДШД — подразделение с 70-летней историей. Военнослужащие полка исполняли интернациональный долг в Афганистане, участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. С подразделением неразрывно связано имя 6-й роты, бойцы которой в ночь на 1 марта 2000 года приняли неравный бой с превосходящими силами противника.
В этом году 104-й полк был признан лучшим в воздушно-десантных войсках.
- Весь коллектив полка проявил высокую готовность к выполнению задач в любых условиях. Достойно был оценен вклад каждого военнослужащего. Спасибо вам за проделанный труд, — поблагодарил военнослужащих командир полка, гвардии полковник Александр Шипов.
В этом году 104-й полк был признан лучшим в воздушно-десантных войсках
Фото Сергея Герасимова
Невский, Суворов, Кутузов
На расширенной коллегии Минобороны под председательством президента России полк получил достойнейшую из наград за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.
Выступавший на построении от лица городских властей заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев, сам боевой офицер и отец Алексея Воробьева, героически погибшего 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, напомнил, что другой полк 76-й награжден орденом Александра Невского, а вся дивизия удостоена ордена Суворова. По сути это означает, что псковская дивизия получила все награды, а значит, является примером для бойцов и воинских соединений по всей стране.
Псковская дивизия получила все награды
Фото Сергея Герасимова
Отметил военнослужащих приветственным адресом и губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Россияне хорошо знают, что бойцы полка неоднократно совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира. Награда президента России — это весомое доказательство вашей высокой роли в укреплении обороноспособности страны, исключительных показателей в боевой подготовке, мужества и самоотверженности».