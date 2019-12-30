100 ярких фактов 2019 года

1. Ганза отгремела

Международные Ганзейские дни, право проведения которых Псков выиграл еще в 2013 году, состоялись в июне. Праздник получился ярким, с большим количеством гостей. Веселью в эти три дня не помешали ни сильный ветер, ни дождь. Центр города превратился в одно огромное праздничное пространство. Закрывали и открывали праздник в Псковском кремле выступления хоров. По набережным раскинулись лагеря реконструкторов, в центре города гости представляли свои города и товары на Ганзейском рынке, повсюду развернулись концертные площадки. Также в дни Ганзы провели кинофестиваль «Западные ворота», форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», экономический форум, а участники Молодой Ганзы высадили в Финском парке Аллею дружбы.

«Все были приятно удивлены интересом населения города к международному фестивалю, - подвел итоги праздника президент Международного Ганзейского союза Нового времени, бургомистр немецкого Любека Ян Линденау. - Это так необычно: уже в пятницу было много людей у ганзейских палаток. Для нас Ганзейские дни в Пскове - важное событие. По сравнению с другими Ганзейскими днями это был большой форум».



2. Песня года

В октябре депутаты утвердили гимн Псковской области, начинающийся словами «На просторах России большой…». Он дополнил принятые в конце прошлого года герб и флаг региона. Гимн будет звучать при вступлении в должность губернатора и глав муниципальных образований, при открытии первого заседания Псковского областного Собрания очередного созыва и на других торжественных мероприятиях. Может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, вокальном или инструментальном варианте. Музыка Бориса Федотова, слова Татьяны Рыжовой (слушать).



3. «Ласточки» полетели дальше

Скоростной поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга на Псков в этом году продлили до Печор. Состав едет в старинный город по пятницам, субботам и воскресеньям. Сейчас «Ласточки» связывают Псков и Санкт-Петербург четыре раза в день. Время в пути составляет три с половиной часа (и ещё плюс сорок пять минут, если поезд едет до Печор). В феврале из Пскова отправилась первая «Ласточка» в Петрозаводск. Она идет через Великий Новгород, время в пути составляет одиннадцать часов семнадцать минут. Курсирует поезд ежедневно.



4. Первая - девочка

В новом здании Псковского перинатального центра 28 января приняли первые роды. В 16:00 на свет появилась девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см. Первый камень в фундамент нового роддома на 110 коек заложили еще в августе 2014 года, тогда сроком сдачи называли 2016 год. Однако из-за возникающих трудностей стройка регулярно затягивалась.

После того, как Псковскую область возглавил Михаил Ведерников, он взял возведение объекта под личный контроль, и строительству была придана максимальная динамика. Перинатальный был готов уже в марте 2018 года, однако резкий запах строительных материалов не давал возможности переехать сюда медикам. Проветривать пришлось почти год.



5. Два в одном

Состоялось объединение Псковского и Изборского музеев. Ведется работа над приданием учреждению в дальнейшем федерального статуса. Решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского. Возглавил структуру Александр Голышев. Он заявил, что в следующем году музей планирует принять полтора миллиона посетителей – против восьмисот тысяч и в 2018, и в 2019 годах. «Объединенный музей — это совершенно новый уровень. Это и новые профессии, которых не было еще в Пскове, это усиление реставрационной службы для музейных предметов, это большая научная обоснованность каждого нашего действия и это работа со школьниками», - заявил профессор Голышев.



6. Ещё одна

В Дно 1 сентября ученики школы №50 сели за парты в новом здании. В Дно есть лифт, класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, специальные раздвижные парты, мягкие кресла, современное оборудование, спортивный и актовый зал. В столовой трехуровневые стулья для каждого возраста. За парты 50 первоклассников проводил губернатор Михаил Ведерников. «Хорошо учитесь — мы к этому времени откроем много предприятий, больниц и дворцов культуры, где вы сможете себя реализовать. Мы вас очень ждем», - напутствовал школьников глава региона. Напомним, в 2017 и 2018 годах новые школы появились в Пскове и Великих Луках. На очереди еще по одной школе в Пскове и Великих Луках, а также в Гдове.



7. Наконец, в ЮНЕСКО

Эпохальное событие, к которому Псков готовился 17 лет, состоялось 7 июля – 10 наших церквей в номинации «Храмы псковской архитектурной школы» внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы по псковской номинации заняли 6 томов весом в 7 килограммов.

Памятники признаны универсальной ценностью для всего человечества и подлежат строжайшей охране. В городе только началось осмысление эффективного использования этого высочайшего статуса. Пока что у внесенных в Список церквей появились информационные таблички, а Псково-Изборский музей выпустил серию открыток.



8. Подарок новорожденным

Программа «Подарок новорожденному» стартовала 1 июня, инициировал ее губернатор Михаил Ведерников. Каждый новорожденный теперь получает в подарок памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а также подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для малышей.



9. Перешли на цифру

Аналоговый телевизионный сигнал отключили 14 октября. На смену ему пришло цифровое вещание. Перенастраивать оборудование для перехода на цифру всем нуждающимся помогали волонтеры. Также в регионе работала горячая линия. Малоимущие получили компенсацию за покупку приставки и антенны в пределах тысячи рублей.



10. Полетели

Между Псковом и Сочи 4 мая запустили авиасообщение . Сначала самолеты летали раз в неделю по субботам, а с 4 июня добавился еще один рейс - по вторникам. На маршруте работает авиакомпания «Азимут», основу авиапарка которой составляет Sukhoi Superjet 100. Власти Псковской области планируют в 2020 году связать авиасообщением Псков и Калининград.



11. Ключи от города

Главой Пскова 13 ноября избрали Елену Полонскую (смотреть фоторепортаж с инаугурации). Она стала первой женщиной, возглавившей город, за всю его историю. Выбирали главу из числа депутатов городской думы, кандидатуру Елены Полонской поддержали 22 парламентария.

Елена Полонская пообещала «работать одной большой командой на благо Пскова, независимо от партийной принадлежности».



12. Женское дело

Новой главой администрации Великих Лук в мае стала Любовь Романова. Коренная великолучанка, ранее она занималась бухгалтерией и налогами на заводе «ЗЭТО», была главным экономистом в Теплосетях, возглавляла городскую контрольно-счетную палату. Последние пять лет была заместителем главы администрации Великих Лук.



13. Утраты года

12 января скончался профессор кафедры физики ПсковГУ Анатолий Верхозин. 11 марта ушел из жизни экс-глава Псковского района, экс-депутат Собрания депутатов Псковского района Владимир Шураев. 17 марта не стало почетного гражданина города Пскова, заслуженного строителя России, экс-директора Псковского домостроительного комбината Анатолия Изосина. 18 мая скончалась профессор ПсковГУ, доктор филологических наук Наталья Вершинина. 5 июня скончался известный футболист, в прошлом ведущий игрок псковского «Машиностроителя», нападающий Валентин Левин. 17 июня умер известный псковский писатель Александр Бологов. 3 октября после тяжелой продолжительной болезни скончался Виктор Дуля, секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ, экс-депутат областного Собрания. 25 октября скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев. 17 ноября ушел из жизни известный псковский краевед Михаил Медников.



14. Новые лица

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области в этом году возглавила Анна Кутузова. Ольга Качнова стала руководителем комитета по туризму Псковской области. Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначена Лариса Семашко. Вице-губернатором Псковской области по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству назначен Василий Осипов. Обязанности ректора ПсковГУ исполняет профессор Наталья Ильина. Фонд капитального ремонта Псковской области возглавил Виктор Иващенко. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавила Наталья Тихомирова. Новым руководителем УМВД России по Псковской области стал генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Екатерину Ершову назначили директором Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Кресло руководителя комитета по социальной защите Псковской области заняла Ольга Евстигнеева. Исполнение обязанностей начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области возложено на Федора Турыгина. Обязанности начальника Управления по вопросам противодействия коррупции стал исполнять Геннадий Егоров. Сергей Белявский занял кресло главврача Псковского областного клинического онкологического диспансера. В Псковской области также сменился военный комиссар, им стал Сергей Судаков. Новым руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Юрий Киргинцев.



15. Самоуправление

Больше пятидесяти новых ТОСов появилось в Псковской области в 2019 году. ТОС — территориальное общественное самоуправление, помогает людям взаимодействовать с властью и решать конкретные проблемы своих населенных пунктов, например, выигрывать гранты на реализацию разных проектов по обустройству комфортной среды.



16. Лидер года

Финал кадрового конкурса «Лидер года» прошел в Пскове (смотреть фоторепортаж). Пять победителей получили возможность пройти стажировку в органах власти и войти в резерв управленческих кадров Псковской области. Инициатором регионального конкурса «Лидер года» выступил глава региона Михаил Ведерников. Цель конкурса — выявление обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественная поддержка и продвижение.



17. Душевное поздравление

Губернатор Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов 8 Марта вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам. Прогуливаясь по городу, они поздравляли женщин с праздником, вручали тюльпаны, говорили добрые слова и пожелания.

Алексей Немов признался, что участвовал в таком мероприятии впервые и ему понравилось. «В будничной суете мы часто забываем говорить нашим женщинам, как они нам дороги, но я хочу, чтобы они знали, мы их очень любим, они — лучшее, что у нас есть», — сказал Алексей Немов. Михаил Ведерников пожелал прекрасной половине человечества счастья, любви, заботы, внимания и поддержки с мужской стороны.



18. Мусорная реформа

В этом году стартовала реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. На 1 января 2019 года мусор вывозили лишь из 300 населенных пунктов Псковской области.

К концу года услугой по вывозу мусора оказались охвачены 2500 населенных пунктов. Региональным оператором в Псковской области стало ООО «Экопром».



19. Образцовый дом

«Домом образцового содержания» стала многоэтажка на Розы Люксембург, 30 в Пскове. 5 апреля на доме установили табличку с соответствующей надписью. В церемонии принял участие первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин.

Аналогичным знаком отмечен 91 дом в 52 регионах, в Псковской области такая табличка появилась впервые. За прошедший год конкурентов у образцового дома ни в Пскове, ни в области не нашлось.



20. Ольга попала в указ

Аэропорту Пскова «Кресты» присвоили имя княгини Ольги. Указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, 31 мая подписал президент Владимир Путин. Псковский аэропорт стал одной из 47 главных российских воздушных гаваней, которые приняли участие в масштабном проекте по присвоению имен выдающихся соотечественников «Великие имена России». Дополнительное название аэропорту выбрали при помощи открытого голосования. За имя княгини Ольги проголосовали почти 19 тысяч человек (44%).



20. 100 тысяч экстремальщиков

В Пскове 13 апреля на ул. 23 Июля, 4 открылся торговый центр «Технодром». Это не только магазин, это клуб для людей, любящих движение и активный отдых. Это крупнейший в регионе центр, предлагающий широкий ассортимент товаров для экстремального отдыха, рыбалки и охоты. Здесь представлен огромный выбор велосипедов, самокатов, мотоциклов, квадроциклов, вездеходов, лодок и прицепов. С момента открытия покупателями магазина стали более 100 тысяч псковичей. Более 1500 человек ездят на велосипедах, купленных в «Технодроме».

Телефон: 8 (8112) 50-00-55. Страницы «Технодрома» представлены в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». ИП Быченкова Н.Б. Реклама.



21. Спасибо от родителей

Заведующую круглосуточным паллиативным постом Детской областной больницы Наталью Егорову наградили в Кремле. Врач, выхаживающая тяжелобольных детей, в апреле получила всероссийскую премию «Родительское спасибо». Статуэтку в виде колонны, увенчанной красным сердцем, ей вручила актриса Любовь Толкалина. Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в Детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста. Осенью редакция «Псковской правды» выдвинула Наталью Егорову на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание».



22. Поминки по переходу

В Пскове 18 сентября три активиста провели акцию «Поминки пешеходного перехода», чтобы вернуть ликвидированный за два дня до этого переход у Летнего сада в центре города.

Активисты прикрепили к ограждению изображение дорожного знака с похоронной лентой и надписью «Здесь был удобный пешеходный переход… помним, любим, скорбим», возложили к этому импровизированному мемориалу две гвоздики и поставили пластиковый стаканчик с жидкостью. Акция не помогла, переход не вернули.



23. Помощники страждущих

Летом при храме Старое Вознесение по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона организовали сестричество в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.

Верующие женщины объединились, чтобы помогать в онкобольнице, хосписе, детской больнице и других медицинских и социальных учреждениях.



24. На помощь

Десять самых лучших и хорошо подготовленных сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области 2 июля отправились в Иркутскую область, чтобы помочь пострадавшим от паводка. Псковские спасатели работали в наиболее пострадавшем городе Тулуне.



25. Моногород

Город Печоры в августе включили в список моногородов России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что это решение даёт новые возможности для развития территории. «Новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это — новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории», — сказал Михаил Ведерников.



26. Реконструкция купола

Осенью началась реконструкция памятника «Купол» бойцам 6-й роты , который установлен у ворот части в деревне Черёха Псковского района. Монумент и часть его фундамента демонтировали, композицию «Свеча» отправили на ремонт в специализированную организацию.

Памятник обещают привести в порядок к двадцатой годовщине гибели 6 роты - 1 марта.



27. Нам 75

Со дня образования Псковской области23 августа исполнилось 75 лет. В 1944 году издан Указ президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Псковской области в составе РСФСР». До этого времени с конца двадцатых годов ее исконные территории входили в состав Ленинградской и Калининской областей, а также Эстонской и Латвийской ССР. А юг Псковщины с центром в Великих Луках присоединился к Псковской области лишь в 1957 году.



28. Фото после химии

В псковском онкоцентре 14 октября, накануне Всемирного дня борьбы с раком молочной железы, открыли необычную выставку. Фотограф Юлия Панова запечатлела пациенток диспансера после перенесенных операций и курсов химиотерапии. Эти пациентки объединились в группу взаимопощи, чтобы помогать другим людям справиться с диагнозом.



29. Отставка с извинениями

В ноябре глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия. Поводом для отставки послужило скандальное видео: в кадре Дмитрий Сопотов оскорбил сотрудника ГИБДД при исполнении своих обязанностей. Видео вызвало большой общественный резонанс.

«Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района», - сказал Дмитрий Сопотов в своем прощальном слове. Полномочия главы района до выборов исполняет Марина Егорова.



30. Золотая семья

Семья Сергея и Алевтины Безобразовых из Себежского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года 2019» в номинации «Золотая семья России». Сергей и Алевтина Безобразовы прожили в браке 60 лет. Сергею Васильевичу сейчас 96 лет. Он доктор наук, участник Великой Отечественной войны. Алевтине Николаевне 83 года, она инженер-конструктор металлургического производства, многодетная мать. Семейная пара воспитала четверых детей, один из которых приемный. У супругов 7 внуков и 9 правнуков. Из-за преклонного возраста пара не смогла лично отправиться в Москву, поэтому в торжественном мероприятии принял участие их сын Дмитрий вместе со своей семьей.



31. Спецтранспорт для бабушки

Соцзащита по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» получила 28 специализированных автомобилей «Лада Ларгус». Автомобили оборудованы для перевозки маломобильных людей и предназначены для доставки пожилых людей из отдаленных деревень в лечебные учреждения для прохождения медицинских обследований и диспансеризации. Новый автотранспорт в конце октября получил каждый муниципалитет, в Псковский и Великолукский районы направили по два спецавтомобиля.



32. «Живи, лес!»

Во время экологической акции «Живи, лес!» посадили более 4 тысяч деревьев. Акция прошла в Ваулиногорском лесничестве Псковского района в конце сентября. В субботнике приняли участие представители органов исполнительной власти Псковской области, студенты и общественники. Организовали посадку деревьев по нацпроекту «Экология» и регпрограмме «Сохранение лесов Псковской области».



33. Военный праздник

Десантники, жители и гости Пскова 31 августа отметили 80-летие 76-й гвардейской дивизии ВДВ (смотреть фоторепортаж). Десантники провели показательные выступления по рукопашному бою, угостили солдатской кашей, продемонстрировали интерактивную выставку военной техники, оружия и формы. А в ходе форсирования реки военнослужащие захватили условного противника.



34. Без срока давности

Псковская область одной из первых включилась в проект «Без срока давности», который призван рассказать о военных преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Трупы с отрубленными руками и ногами, могильные ямы с десятками расстрелянных, добровольные помощники, составляющие списки евреев и передающие врагу сведения из партизанских отрядов, мертвые грудные дети, лежащие рядом с убитыми матерями. Рассекреченные ФСБ документы о зверствах нацистов на Псковщине вызвали настоящий шок. Документально подтвержденные факты позволят защитить историческую правду и не допустить фальсификации истории.

35. Новый дворец

Шестнадцать пар официально зарегистрировали свои отношения в обновленном Дворце бракосочетания в Пскове 12 июля - в день его открытия после капитального ремонта.

Дворец бракосочетания в Пскове, бывший особняк Лавриновского на улице Детской, 2, – объект культурного наследия, его отремонтировали на средства государственной казны.



36. Армейские игры

Российские десантники снова победили в конкурсе Армейских международных игр - 2019 «Десантный взвод». Соревнования проходили в августе в Псковской области в четыре этапа. Военные десантировались, совершали марш-бросок на 10 км.

Также соревнования включали индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление препятствий, биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В соревнованиях принимала участие 21 команда.



37. Большая вода

В начале ноября из-за обильных дождей подтопило несколько районов. Больше всего пострадали Дновский и Порховский районы. Вышедшая из берегов Шелонь залила несколько прилегающих к береговой линии улиц. Огороды, подвалы и гаражи местных жителей оказались залиты водой. В Порхове вода вплотную подступила к крепостным стенам, а в Дновском районе люди добирались на работу на лодке. Вода поднялась очень высоко - на 6,19 метра.



38. Вал в Опочке

На городском валу в Опочке полным ходом идут работы. Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. Проектом предусмотрены ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения, создание инфраструктуры для маломобильных людей. На протоках реки Великой восстановят водяную мельницу, которая была здесь раньше.



39. «Титан» пришел

Псковский завод «Титан-Полимер» получил разрешение администрации Псковской области на начало строительства первой очереди завода по производству пленки. Перед этим положительное заключение выдал Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области. Этот объект принадлежит к четвертому, самому низкому, классу опасности и не требует экологической экспертизы. Также проводилось публичное обсуждение проекта. На заводе планируется открыть 300-350 рабочих мест, а само производство пленки будет безотходным, с несколькими этапами экологического контроля. Среднюю зарплату обещают в районе 35 тысяч рублей.



40. Новое время

В ноябре изменилось время продажи алкоголя в Псковской области — его увеличили на два часа. Теперь покупать веселящие напитки можно с 10:00 до 22:00. Изменение в постановление внес губернатор Михаил Ведерников после долгих обсуждений с чиновниками, правоохранителями и общественностью. Увеличение времени продажи позволит легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайкам», которые торгуют спиртными напитками круглосуточно, получив лицензию объекта общепита.



41. По безналу

С 12 апреля в псковских городских автобусах можно расплатиться за проезд банковской картой — для проезда применяется банковский терминал, к которому пассажир прикладывает карту или даже мобильный телефон для оплаты.



42. Показали москвичам

В Москве 23-24 мая проводились Дни Псковской области, где наш регион показал свой деловой, инвестиционный и туристический потенциал, познакомил жителей и гостей столицы с историей и традициями Псковской земли.

В эти дни в Москве проводились круглые столы, деловые встречи, выставки, концерты и ярмарки с псковскими товарами. Итогом стало подписание с Москвой программы сотрудничества до 2023 года по всем основным направлениям. Например, столица уже передала региону в безвозмездное пользование три автобуса, закупленных для чемпионата мира по футболу.



43. Лучший экскаваторщик

Экскаваторщик из Дедовичей Олег Дмитриев выиграл снегоход, заняв третье место на всероссийском конкурсе «Лесоруб XXI века». Уже семь лет он работает экскаваторщиком в Дедовичской лесной компании, на конкурсе участвовал впервые.

Задания были не из простых: построить пирамиду из деревянных цилиндров ковшом экскаватора, а сверху установить ведро с водой — и не пролить ни капли. И это на скорость! Олег Дмитриев получил за бронзу снегоход, который планирует обкатать уже этой зимой. Был бы снег.



44. Онлайн - бесплатно

Регистрация индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств в Псковской области стала бесплатной. Для этого надо подать документы в электронном виде. Такое соглашение было подписано между налоговой службой и региональным Многофункциональным центром. До этого госпошлина составляла 800 рублей. Заявление на регистрацию можно подать в любом МФЦ.



45. Дождались

В деревне Борисовичи Псковского района 13 декабря открылся новый торговый центр Fjord Plaza. В первые же дни, 21 и 22 декабря, в ТЦ развернулась организованная «Псковской правдой» новогодняя ярмарка подарков ручной работ «АRT-ель». В следующие выходные, 28 и 29 декабря, ярмарка будет работать в спортивно-развлекательном парке «Простория».



46. Хлеб, ты мир

А в сентябре псковские фермеры и представители райпо приняли участие в Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» в Калуге. На стенде «Псковский край» посетители фестиваля могли увидеть псковские ремесла, попробовать местные фрукты, сыры, мед. Представители народа сето также знакомили участников форума со своей культурой и традициями. В форуме приняли участие представители потребкоопераций и бизнеса из 70 субъектов и 50 стран мира, в том числе из объединений Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.



47. МРТ и КТ

Медико-диагностический центр «Мед-Скан» начал свою деятельность 1 марта на ул. Льва Толстого, 1. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей, лабораторные анализы — и всё в одном месте в центре города! Центр проводит МРТ и КТ-диагностику головы, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, малого таза. Пациенты, включая детей с первых дней жизни, могут также пройти УЗ-диагностику на аппарате экспертного класса. Ведут прием узкие специалисты: невролог, травматолог, эндокринолог, онколог, пульмонолог, педиатр, детский ортопед, остеопат, мануальный терапевт. Работает процедурный кабинет, где легкой рукой поставят капельницы и инъекции. Телефон: 8 (8112) 44-22-44.

ООО «Мед-Скан». ИНН 6027141610. Реклама. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.



48. Диспансера дождались

В Пскове 13 марта открылся долгожданный врачебно-физкультурный диспансер. Теперь спортсмены-сборники и любители могут пройти квалифицированную диагностику на всех этапах подготовки к соревнованию. Одним из клиентов диспансера уже стал боец ММА Джеф Монсон. Заведует отделением спортивной медицины Евгений Васильев.



49. Девочки на лезвиях

Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею Agility Blades («Молниеносные лезвия») стала победителем авторитетного международного хоккейного турнира в США Mrs. Hockey Invite.

Российские девочки (до 13 лет) обыграли американскую команду Team Illinois со счетом 6:1 в финальном матче турнира 21 января. Основным защитником сборной страны выступила псковичка Анастасия Тельнова , помощь в поездке которой оказал губернатор Михаил Ведерников.



50. Коронный прыжок

Легкоатлетка Наталья Спиридонова, представляющая Псков, воспитанница Екатерины Алексеевой, дебютировала в составе российской сборной на первенстве Европы в шведском Буросе. В коронном для себя прыжке в высоту Спиридонова в драматичном финале завоевала бронзу европейских игр. Спиридонова выступила на первенстве Европы до 20 лет в 16-летнем возрасте.



51. WBA Asia

В Екатеринбурге прошел первый в истории России турнир от легендарного боксера Роя Джонса -младшего. Главным событием стала встреча великолучанина Мухаммада Шехова и никарагуанца Арона Хуареса. В 10-раундовом поединке Шехов завоевал первый профессиональный титул в карьере - пояс WBA Asia в дивизионе 55,2 килограмма.



52. Снова на старте

В Пскове состоялась легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов - всего свыше 3000 участников.

Все это в память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.



53. Копилка Макарова

На чемпионате мира по велоспорту–шоссе среди глухих, который проходил в турецком Газиантепе, сурдлимпийский чемпион 2013, 2017 годов, заслуженный мастер спорта Иван Макаров пополнил личную копилку тремя медалями. В гонке на дистанции 100 км Иван одержал победу, а в гонках на дистанции 49,5 км и 35 км стал серебряным призерам.



54. Воркаут - сила

Псковская область впервые принимала у себя чемпионат мира по силовому воркауту - вслед за прошлогодним этапом Кубка мира на новой воркаут-площадке. Соревнования проходили при поддержке администрации Псковской области, Фонда развития Псковской области, Команды 2018, Всемирной федерации воркаута и Федерации воркаута России. Приехали команды из 15 стран - у России четыре золота.



55. Пупс на доске

Острович Александр Пожогин в костюме пупса на фестивале сапсерферов в Санкт-Петербурге пришел к финишу пятым из 1200 участников.

Дистанция составила девять километров. В прошлом году Пожогин нарядился в костюм скобаря. Пожогину 60 лет, надувной доской он увлекся два года назад.



56. Эльбрус под ногами

Пскович Виктор Верёвкин, постоянный автор «Псковской правды», в 70 лет совершил восхождение на Эльбрус. Пенсионер во время восхождения на самую высокую точку России и Европы купался в водопаде, был отброшен молнией с тропы, а на пике растянул два псковских флага.

С организацией поездки Верёвкину помог губернатор Михаил Ведерников и «Команда 2018».



57. Хоккей родился

В псковском хоккее - большое событие. На базе детской секции хоккея Ледового дворца Пскова организована взрослая команда мастеров - "Торнадо". Дружина под руководством Леонида Автомова выдержала боевое крещение на домашнем турнире против Санкт-Петербурга и Новгорода в декабре. Болельщики ликуют - в Пскове родился профессиональный хоккей.



58. О Кикоине вспомнили

Кикоинский класс заработал 1 сентября в школе № 1 Пскова. Свое название он получил от имени выпускника этой школы, известного физика-ядерщика Исаака Кикоина. Программу для пятиклассников помогали формировать ученые из Курчатовского института. Советник директора института Андрей Николаенко заявил, что Курчатовский институт будет снабжать класс учебными пособиями и намерен организовать грантовую поддержку для учеников. А в апреле в Пскове прошли Кикоинские чтения впервые за их 33-летнюю историю. Приехало более 200 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Великого Новгорода и других городов.



59. Учиться по сертификату



С августа в Псковской области начал работать Навигатор дополнительного образования dop.pskovedu.ru. На электронном ресурсе представлено более 1700 учебных программ всех региональных, федеральных и частных учреждений дополнительного образования различных сфер, которые работают в регионе.

Подать заявку на сертификат для получения обучения могут родители или сами дети, достигшие 14 лет, а оплачивать его будет государство.



60. Первые медики

В этом году первые двадцать выпускников специальности «медицинская кибернетика» получили дипломы в Псковском государственном университете. Большинство продолжат обучение в ординатуре Санкт-Петербурга и Москвы, после чего вернутся в область.

А трое молодых специалистов уже начали работать по специальности в учреждениях здравоохранения региона.



61. Лучше всех

Впервые два первых места взяли школьники из Псковской области на чемпионате «Абилимпикс». С победой вернулись гончар Евгений Богданов из Пскова и штукатур Дмитрий Бондарев из Опочки. В этом году в конкурсе приняло участие более 800 конкурсантов по 65 профессиональным компетенциям. От Псковской области в финале принимали участие 11 человек.



62. Пошли по миру

Псковичи продолжили начатую в 2018 году традицию участвовать в гастрономических неделях. Год назад мероприятия проходили в Греции, в этом - в Армении. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман по собственной инициативе включил Псковскую область в список участников гастронедели в Армении. Регион, да и страну в целом представлял шеф-повар «Двора Подзноева» Сергей Евдокимов.

Также псковские специалисты представляли Россию и на Международной зеленой неделе в Берлине, привезя домашний ржаной хлеб, мед, вяленую рыбу, дары леса, сушеные яблоки, иван-чай, сбитень, варенье, вяленые огурцы, сочиво, блины и пряники. После этого псковская делегация участвовала в крупнейшей международной туристской выставке ITB Berlin 2019.



63. Турист с паспортом

За год «Псковская правда» дважды выпустила «Паспорт туриста». Внутри исторические справки о городе и его окрестностях, информация о достопримечательностях и туристических маршрутах, данные о гостиницах, кафе и ресторанах, о службах такси.

Выпуск одного из «Паспортов» этого года был приурочен к Ганзейским дням, которые проходили летом в Пскове. Составлен он был на двух языках - русском и английском. В сборник вошла программа праздника и схема площадок, карта основных достопримечательностей города и десять вещей, которые непременно нужно сделать, приехав в Псков.



64. Отстоять наследие

По инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона и по поручению президента России Владимира Путина весной была создана некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия». Возглавил ее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. В первоочередном списке берегоукрепление в Мирожском и Снетогорском монастырях, укрепление склонов в Печорском и Святогорском монастырях, консервация усадьбы Волышово.

Министерство культуры РФ выделяет 1,5 млрд рублей, еще 102,5 млн уже собрали благодаря частным пожертвованиям.



65. Угощали пирогами

Четвертый год подряд псковичи в апреле устраивали себе Праздник псковского пирога. Кулинарные произведения самые разнообразные - от простого с яблоками до шоколадного сальса-пирога с перцем. В этом году впервые состоялся шуточный забег официантов, в нем победил Тарас Кулакевич из ресторана «Кинза». В нескольких кафе, ресторанах и гостиницах города и области проходила акция «Гостеприимный псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получал пирожок или кусочек пирога.



66. Кремль со шрифтом Брайля

В Псковском кремле установлено 12 информационных табличек. Они снабжены подписями на русском, английском языке и шрифтом Брайля. А в Псковском музее появились макеты храма Богоявления с Запсковья и Поганкиных палат, созданные в масштабе 1:75. Их уменьшенные копии позволяют максимально подробно изучить архитектурные особенности людям с нарушениями зрения. Помимо того что незрячие посетители музея смогут руками «увидеть» эти памятники архитектуры, макеты сопровождены табличками с пояснением, выполненным шрифтом Брайля. На одной из табличек показан элемент типичного псковского орнамента в более крупном масштабе.



67. 220 Пушкиных

Александр Сергеевич отмечал юбилей со дня рождения – 220 лет. В этом году праздник с более чем полувековой историей сменил имя – Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

Гости, посетившие праздник, смогли покататься на деревянных качелях образца 1905 года, примерить бумажный цилиндр, поучаствовать в съемках фильма о Пушкине, стать свидетелем спора 17-летнего поэта с собой же 37-летним, услышать его стихи от гостей из Эфиопии и Мексики, а на параде увидеть 220 (!) Пушкиных.



68. Новые турмаршруты

Несколько интересных экскурсионных маршрутов разработали в регионе. Походить босиком по свежескошенной траве, увидеть, как растут малина и голубика, узнать, что делают изо льна, поймать форель и тут же ее приготовить - все это предлагают авторы маршрута «По Печорской стороне» . Как напугать страуса, какой ляп допустили конструкторы первого «Запорожца», как с помощью садовых граблей сделать модный интерьер и что в царской России стоило дороже черной икры – это все становится понятно во время пути по «Изборскому тракту» . Узнать, как здоровались псковичи, какие святые покровительствовали городу, кто назвал мост через Великую Ольгинским можно из экскурсии «По следам княгини Ольги» . А пскович Дмитрий Артамонов изучил все доты в регионе и показывает их туристам.



69. Визитная карточка

У Псковской области появился ролик о туристической привлекательности региона. Над ним трудилась большая команда киностудий «OMNI production» и «Ленфильм». Теперь ролик - визитная карточка региона. Видеоклип открывается историческими фактами. По сюжету после ряда исторических зарисовок зритель попадает в обновленный Псковский драмтеатр, после чего оказывается уже в современном Пскове. В ближайшее время ролик будут показывать в пассажирских поездах Псков - Москва, Псков — Санкт-Петербург ( смотреть ролик ).



70. Синенький цветочек

В Печорах открылся музей «Льняная губерния» . Здесь можно посмотреть, как выглядит цветущий лен, подержать в руках его семена, а также узнать, где он находит применение. Зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум делают из забытой на Псковщине культуры предприниматели из Санкт-Петербурга, которые эту культуру хотят возродить.

Авторы проекта Вера Фест и Владимир Москвин встречают гостей в льняной одежде. В ней они ходят постоянно.



71. Сыр закусываем пряником

В печорской деревне Бебешкино в июле впервые прошел фестиваль «Сыр и пряник» . Фермеры из Псковской области и других регионов привезли более 100 сортов сыра, пряники, квас, мороженое, сувениры. Праздник не испортила даже холодная дождливая погода, гости в первый же день раскупили весь сыр. Помимо ярмарки, детей и взрослых ждали лабиринт из сена, мини-зоопарк, ремесленные мастер-классы и обширная развлекательная программа на сцене.



72. Гастроэкспедиция

Натуральные фермерские продукты, рыбные блюда на Талабах, сушеная калина в Изборске - первая гастроэкспедиция в Псковскую область состоялась в сентябре. Участвующего в ней известного французского повара Мишеля Луи Ленца поразила именно сушеная калина. «Сегодня мои впечатления от региона: существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, но я нахожу их удивительными», - отметил он. Участники гастроэкспедиции побывали в «Имении Алтунъ», посетили гостиничный комплекс «Изборск», сыроварню «Душевный хутор», ферму «Изборский страус» и крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское», а также побывали на Талабских островах.



73. В Кремль по билетам

Изменились условия входа в Псковский кремль для экскурсионных групп. Его сделали платным. На территории Кремля каждый экскурсовод получает наклейку, где указывается конкретная дата проведения экскурсии. Наклейка является одноразовой, ее необходимо разместить на видном месте. Также изменяется маршрут движения туристов и экскурсионных групп. Вход через башню Святых ворот, выход через калитку в зеленых кованых воротах.



74. Украли самовары в Михайловском

В начале февраля из «Дома управляющего Богданова», который более известен как дом, в котором жил легендарный хранитель Пушкинского музея-заповедника Семён Гейченко, украли два самовара . Грабители подошли со стороны дома, где не стоят камеры, разбили окна, забрались внутрь и взяли самовары.

И сбежали, умудрившись не попасться на глаза музейной охране.



75. Напал на врача

Житель Пскова 25 ноября напал с ножом на врача Псковской детской областной больницы на улице Коммунальной. Врач-гематолог получила ножевое ранение в бок и была госпитализирована. По некоторым данным, это был отец девочки, которая проходила лечение как раз у этого врача — она скончалась еще летом. Полиция в этот же день задержала подозреваемого. Сейчас он находится в СИЗО . Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.



76. Убил Верочку

Страшное ДТП произошло 7 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов. Пьяный мотоциклист сбил 6-летнюю Верочку, которая вместе с семьей переходила дорогу. Малышка скончалась в больнице.

Водитель мотоцикла, у которого выявили алкоголь в крови, был задержан. В сентябре был вынесен приговор , водителю дали 4,5 года колонии общего режима.



77. Забил гвозди в гаражи

Чтобы обезопасить свое имущество от детской непоседливости, хозяин гаража на Рижском проспекте в Пскове забил в крышу гвозди острыми концами наружу. Заметил это замглавы администрации Пскова Александр Коновалов и придал страшную ситуацию огласке.

Выяснилось, что гаражи тут стояли незаконно, в настоящий момент их уже снесли. На этом месте собираются построить детский садик.



78. Герои среди нас

Ученик шестого класса Арсений Валентионок спас тонущую одноклассницу на озере. Произошло это 23 мая недалеко от Соснового Бора в Себежском районе. Школьник вместе с одноклассницами отдыхал на берегу. Одна из девочек ходила по краю понтона, оступилась и упала в воду. Оказалось, что она не умеет плавать. Арсений бросился за ней в озеро и вытащил на берег. А на следующий день у девочки был день рождения. Герой выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание».



79. Вынес на себе грибника

В деревне Енарово Дедовичского района 65-летний дачник из Санкт-Петербурга ушел за грибами и заблудился. Местный участковый Роман Сергеев вместе с женой заблудившегося грибника ездил по лесным дорогам, включая сирену.

Грибник был на связи, звука сирены не слышал. Отыскать его помогло положение тучи. Участковый пешком прошел больше тысячи метров, прежде чем увидел уже обессиленного грибника. Взвалил его на спину и вынес к машине. Мужчину на скорой отправили в больницу, где прооперировали — оказалось, что у мужчины инфаркт. Через несколько дней его выписали из больницы.



80. Рухнул мост

А вот ремонтировать мост начнут лишь в 2020 году. Начальная цена контракта — 4,6 миллиона рублей.



81. Гибли велосипедисты

В апреле под Псковом у деревни Моглино водитель сбил сразу четверых велосипедистов, которые ехали на тренировку. Самые серьезные травмы получил 52-летний спортсмен Сергей Блинов — перелом позвоночника, долгое время спортсмен находился в коме. Мужчина заново учится ходить и разговаривать, но мало кого помнит и что понимает. А в сентябре под Великими Луками велотренировка закончилась гибелью школьника. Команда детей проводила спортивный заезд на проезжей части. Несмотря на то, что детей сопровождал автомобиль с проблесковым маячком, 10-летнего спортсмена сбила машина, мальчик скончался на месте происшествия. В октябре еще один водитель в Пыталовском районе сбил насмерть велосипедиста, который ехал по краю дороги.



82. Разбился десантник

Десантник на срочной службе Александр Рыбалко в октябре погиб под Псковом во время прыжка с парашютом за две недели до дембеля. По версии следствия, одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись, ни один купол не раскрылся. Травмы от удара о землю оказались смертельными, десантник погиб на месте.



83. Стихия разгулялась

В конце октября по северу Псковской области прошелся ураган. В Пскове ветер повалил больше 40 деревье в, многие из них падали на машины и электропровода, два человека пострадали. Порывы ветра срывали крыши и рекламные вывески, опрокидывали светофоры и дорожные знаки, выбивали окна и двери.

Некоторые районы города и поселки в райцентрах несколько дней оставались без электричества . Без света оказался и Мирожский монастырь с уникальными фресками, а падавшие деревья в Пушкинских Горах чуть не разрушили ворота Святогорского монастыря.



84. Выстрел в спину

В Великих Луках 16 июня неизвестный мужчина стал стрелять из пневматического оружия по подросткам, которые играли на детской площадке во дворе. В результате один подросток получил ранение в области грудной клетки со стороны спины, врачам удалось его спасти. Через два дня подозреваемого задержали. Им оказался безработный 44-летний местный житель. В ходе обыска у него изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.



85. Наши триумфаторы

По традиции среди призов поездка в Псковскую область для всей семьи, проживание семьей в загородном отеле и смартфон. Изюминкой нынешнего года стала специальная номинация для юных блогеров. Также состоялся конкурс «Пара года» . Участие в нем приняли 25 пар. Победителями стали молодожены Игорь и Анна Силины из Усвят. Свою награду они получили на выставке «Свадьба EXPO’19».



86. Восхищенная Натали

Известная певица Натали выступила на Дне города Пскова. Концерт собрал огромное количество людей на Октябрьской площади.

На следующий день певица гуляла по Пскову, Кремлю, любовалась городом и делилась с подписчиками фотографиями на странице в «Инстаграме»: «Прекрасный город Псков! Смотровая площадка в устье реки Псковы. А ива у воды даже в кадр не поместилась, такая мощная. «Трактир 903» напоминает всем дату основания Пскова. Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей. История города, конечно, богатая».



87. Обновили клятвы

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая обвенчались в Троицком соборе в Пскове 20 января, таинство совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Семейная пара, заключившая брачный союз в глазах государства еще в 1998 году, спустя 21 год приняла решение обновить клятвы уже перед лицом церкви. «Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор - исключительное место. Это всё, что я могу сказать», - сказал Андрей Кончаловский, отвечая на вопрос о выборе места для венчания.



88. Муралы в Пскове

Фасады нескольких зданий в Пскове украсили муралы . Первые два появились в июне перед Ганзой на домах № 14 и 26 на ул. Пушкина и Октябрьском проспекте. Они посвящены Александру Пушкину и Вениамину Каверину. Еще один мурал, посвященный памяти бойцов 6-й роты, в декабре появился на торце дома № 23 на ул. Маргелова, который расположен в непосредственной близости от КПП 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Для нанесения муралов на фасад собраны все необходимые согласования, в том числе получено одобрение и собственников жилых домов.



89. Чучело не сожгли



Проводы русской зимы в этом году в Пскове, пожалуй, впервые за полтора тысячелетия истории города не завершились сожжением чучела. Многие участники гуляний, несмотря на начавшийся дождь, специально задержались на празднике, чтобы увидеть, как горит чучело. Под гудение толпы его разобрали и увезли с площади солому и тряпки . Народ на этот раз остался ни с чем. Оказалось, что запретили сотрудники МЧС, потому как нормативы по расстоянию между открытым огнем и ближайшим зданием не были выполнены. Масленица сгорела позже за городом и уже без свидетелей.

90. Отметил президент

Спектакль псковского драмтеатра «Ревизор» выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера» – Петр Шерешевский, «Лучшая мужская роль» – Евгений Терских за роль Городничего, «Лучшая женская роль второго плана» – Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны, «Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Яковлев за роль Земляники. Псковский спектакль «Река Потудань» год назад тоже был номинирован на «Золотую маску», но премии не взял. Однако президент Владимир Путин наградил режиссера спектакля Сергея Чехова за постановку.



91. На обложке

Денис Тимофеев из Новоржева стал победителем ежегодного фотоконкурса для выпускников и лицом с обложки уникального альманаха «Алые паруса – 2019». Внутри – фотографии всех выпускников Псковской области, оканчивающих школы в этом году. После выхода фотогазеты они боролись за звание «Самый дружный класс». Победа досталась выпускникам Островской школы. Подарком стала статья про их классного руководителя Людмилу Ивонину В сентябре «Псковская правда» запустила сбор фотографий первых классов для журнала «Я — первоклассник!». Каждый новоиспеченный школяр получил этот альбом совершенно бесплатно.

А его обложку украсила ученица 1Б класса с углубленным изучением английского языка Псковской инженерно-лингвистической гимназии Милана Никишина . В начале декабря стартовал конкурс «Первоклассная баталия» . Итоги будут подведены в апреле 2020 года. Класс, занявший первое место, получит сертификат на просмотр кинокартины или мультипликационного фильма в кино-развлекательном центре «Волшебный город» (Псков) и посещение игровой комнаты.



92. Стражи границы

Памятник «Стражам границы» появился в Пскове в мае. Он стоит в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов и представляет собой башню Псковского кремля. Вокруг башни – шесть бронзовых скульптур, непрерывное кольцо защитников Отечества. Инициатива о его установке была обнародована еще два года назад. Выбор места не случайный, поблизости находится Пограничное управление и таможенно-правовой лицей. Эскиз памятника был выполнен Андреем Мартьяновым, сыном пограничника.



93. Сто лет театру

В ноябре Великолукский драматический театр отпраздновал 100-летие с момента образования. К становлению учреждения культуры был причастен Сергей Эйзенштейн, который впоследствии стал известным советским режиссером («Броненосец «Потемкин», «Иван Грозный», «Александр Невский»). Свой первый сезон театр начал с постановки пьесы Максима Горького «На дне».



94. Сохранить храм

Волонтерский проект «Наши древние храмы» был запущен в Псковской области по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Добровольцы и прихожане проводили уборку прилегающих территорий и косметический ремонт фасадов нескольких десятков храмов по всей Псковской области. Предложение принять участие в проекте «Наши древние храмы» нашло очень широкий отклик у студентов – откликнулось около 600 молодых людей, приехали волонтеры из других городов России. Они мыли, штукатурили, чистили и приводили в порядок все, что требовалось. В общей сложности обновление получили около 30 храмов, в том числе и Троицкий собор в Пскове.



95. Купец Поганкин

Личность одного из известнейших и влиятельнейших псковичей XVII века, купца Сергея Поганкина, помогли прояснить археологические раскопки в его палатах. Летом археологами были найдены бытовые предметы, связанные с его семьей. Специалисты нашли много дорогой голландской стеклянной посуды и большую британскую гербовую печать, огромное количество голландских трубок, чернильницу, подсвечник, емкость для песка и емкости для перьев. Также открыты памятники, которые связаны с Поганкиными палатами: четыре пристройки к туалетам, выстроенные в одно время с палатами. В этих гигиенических помещениях стояли бочки, куда складывались бытовые отходы.



96. В книге рекордов

В Санкт-Петербурге 1 сентября восьмитысячный оркестр и многонациональный хор из более чем двадцати тысяч участников исполнили гимн России. Акция была приурочена к 75-летию его музыкальной части. Судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал рекорд. В его установлении участвовали псковичи. Регион представляли 257 хористов и музыкантов псковского симфонического оркестра и ансамбля «Сказ». Сборные команды были из Великих Лук, Пскова и Опочки.

Поездкой поощрили лучшие коллективы региона. Среди них — детских хор «Ступени» из опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова. Оказалось, что гимн России — самое любимое произведение опочецких школьников.



97. Читатель электронной библиотеки

Жители Усвят первыми в регионе получили доступ к электронной библиотеке ЛитРес. В виртуальной библиотеке более 300 тысяч книг. Только за первые два дня записалось около десятка человек. Читать книги можно с любых устройств — смартфонов, планшетов, компьютеров. Пока электронную читалку открыли только в Усвятах и на год. Для читателей усвятской библиотеки сервис бесплатный.



98. Платье для короля

Красногородская школьница Анна Фёдорова прошла по подиуму «Недели моды» в Москве. В столицу девушку пригласил известный российский кутюрье Валентин Юдашкин. Законодатель моды лично отобрал Анино платье из нескольких десятков представленных на конкурс «Создай свой стиль». Надо было придумать и сшить платье на тему «Природные стихии». Анна выбрала засуху. Жюри оценило ее идею.

Перед показом девушек обучили технике работы на подиуме, а стилисты подобрали эксклюзивный образ для выхода. «Это была одна из самых запоминающихся поездок в моей жизни!» - говорит Анна Фёдорова.

99. Театральные гастроли

Псковский драмтеатр с гастролями объездил полстраны. Спектакли показывали на фестивале «Прорыв» (Санкт-Петербург), XIV Международном молодежном форуме «М@rt. Контакт» (Беларусь, Могилев), конкурсной программе Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» (Москва, «ГогольЦентр»), XV Международном театральном фестивале «Европейская весна» (Архангельск), IX Платоновском международном фестивале искусств (Воронеж), фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt», (Санкт-Петербург), Международной театральной олимпиаде (Владивосток), фестивале «Реальный театр» (Екатеринбург), Всероссийском фестивале-смотре «Арт-миграция» (Москва), федеральной программе «Большие гастроли» (Новороссийск), Всероссийском театральном марафоне (Великий Новгород), фестивале «Рождественские встречи» (Новосибирск).

100. Дни Норвегии