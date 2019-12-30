100 ярких фактов 2019 года

Международные Ганзейские дни, право проведения которых Псков выиграл еще в 2013 году, состоялись в июне. Праздник получился ярким, с большим количеством гостей. Веселью в эти три дня не помешали ни сильный ветер, ни дождь. Центр города превратился в одно огромное праздничное пространство. Закрывали и открывали праздник в Псковском кремле выступления хоров. По набережным раскинулись лагеря реконструкторов, в центре города гости представляли свои города и товары на Ганзейском рынке, повсюду развернулись концертные площадки. Также в дни Ганзы провели кинофестиваль «Западные ворота», форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», экономический форум, а участники Молодой Ганзы высадили в Финском парке Аллею дружбы.
«Все были приятно удивлены интересом населения города к международному фестивалю, - подвел итоги праздника президент Международного Ганзейского союза Нового времени, бургомистр немецкого Любека Ян Линденау. - Это так необычно: уже в пятницу было много людей у ганзейских палаток. Для нас Ганзейские дни в Пскове - важное событие. По сравнению с другими Ганзейскими днями это был большой форум».
В октябре депутаты утвердили гимн Псковской области, начинающийся словами «На просторах России большой…». Он дополнил принятые в конце прошлого года герб и флаг региона. Гимн будет звучать при вступлении в должность губернатора и глав муниципальных образований, при открытии первого заседания Псковского областного Собрания очередного созыва и на других торжественных мероприятиях. Может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, вокальном или инструментальном варианте. Музыка Бориса Федотова, слова Татьяны Рыжовой (слушать).
Скоростной поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга на Псков в этом году продлили до Печор. Состав едет в старинный город по пятницам, субботам и воскресеньям. Сейчас «Ласточки» связывают Псков и Санкт-Петербург четыре раза в день. Время в пути составляет три с половиной часа (и ещё плюс сорок пять минут, если поезд едет до Печор).
В феврале из Пскова отправилась первая «Ласточка» в Петрозаводск. Она идет через Великий Новгород, время в пути составляет одиннадцать часов семнадцать минут. Курсирует поезд ежедневно.
В новом здании Псковского перинатального центра 28 января приняли первые роды. В 16:00 на свет появилась девочка весом 4 кг 80 граммов и ростом 56 см. Первый камень в фундамент нового роддома на 110 коек заложили еще в августе 2014 года, тогда сроком сдачи называли 2016 год. Однако из-за возникающих трудностей стройка регулярно затягивалась.
Состоялось объединение Псковского и Изборского музеев. Ведется работа над приданием учреждению в дальнейшем федерального статуса. Решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского. Возглавил структуру Александр Голышев. Он заявил, что в следующем году музей планирует принять полтора миллиона посетителей – против восьмисот тысяч и в 2018, и в 2019 годах. «Объединенный музей — это совершенно новый уровень. Это и новые профессии, которых не было еще в Пскове, это усиление реставрационной службы для музейных предметов, это большая научная обоснованность каждого нашего действия и это работа со школьниками», - заявил профессор Голышев.
В Дно 1 сентября ученики школы №50 сели за парты в новом здании. В Дно есть лифт, класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, специальные раздвижные парты, мягкие кресла, современное оборудование, спортивный и актовый зал. В столовой трехуровневые стулья для каждого возраста. За парты 50 первоклассников проводил губернатор Михаил Ведерников. «Хорошо учитесь — мы к этому времени откроем много предприятий, больниц и дворцов культуры, где вы сможете себя реализовать. Мы вас очень ждем», - напутствовал школьников глава региона.
Напомним, в 2017 и 2018 годах новые школы появились в Пскове и Великих Луках. На очереди еще по одной школе в Пскове и Великих Луках, а также в Гдове.
Эпохальное событие, к которому Псков готовился 17 лет, состоялось 7 июля – 10 наших церквей в номинации «Храмы псковской архитектурной школы» внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы по псковской номинации заняли 6 томов весом в 7 килограммов.
Программа «Подарок новорожденному» стартовала 1 июня, инициировал ее губернатор Михаил Ведерников. Каждый новорожденный теперь получает в подарок памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а также подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для малышей.
Аналоговый телевизионный сигнал отключили 14 октября. На смену ему пришло цифровое вещание. Перенастраивать оборудование для перехода на цифру всем нуждающимся помогали волонтеры. Также в регионе работала горячая линия. Малоимущие получили компенсацию за покупку приставки и антенны в пределах тысячи рублей.
Главой Пскова 13 ноября избрали Елену Полонскую (смотреть фоторепортаж с инаугурации). Она стала первой женщиной, возглавившей город, за всю его историю. Выбирали главу из числа депутатов городской думы, кандидатуру Елены Полонской поддержали 22 парламентария.
Новой главой администрации Великих Лук в мае стала Любовь Романова. Коренная великолучанка, ранее она занималась бухгалтерией и налогами на заводе «ЗЭТО», была главным экономистом в Теплосетях, возглавляла городскую контрольно-счетную палату. Последние пять лет была заместителем главы администрации Великих Лук.
12 января скончался профессор кафедры физики ПсковГУ Анатолий Верхозин. 11 марта ушел из жизни экс-глава Псковского района, экс-депутат Собрания депутатов Псковского района Владимир Шураев. 17 марта не стало почетного гражданина города Пскова, заслуженного строителя России, экс-директора Псковского домостроительного комбината Анатолия Изосина. 18 мая скончалась профессор ПсковГУ, доктор филологических наук Наталья Вершинина. 5 июня скончался известный футболист, в прошлом ведущий игрок псковского «Машиностроителя», нападающий Валентин Левин. 17 июня умер известный псковский писатель Александр Бологов. 3 октября после тяжелой продолжительной болезни скончался Виктор Дуля, секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ, экс-депутат областного Собрания. 25 октября скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев. 17 ноября ушел из жизни известный псковский краевед Михаил Медников.
Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области в этом году возглавила Анна Кутузова. Ольга Качнова стала руководителем комитета по туризму Псковской области. Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначена Лариса Семашко. Вице-губернатором Псковской области по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству назначен Василий Осипов. Обязанности ректора ПсковГУ исполняет профессор Наталья Ильина. Фонд капитального ремонта Псковской области возглавил Виктор Иващенко. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавила Наталья Тихомирова. Новым руководителем УМВД России по Псковской области стал генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Екатерину Ершову назначили директором Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Кресло руководителя комитета по социальной защите Псковской области заняла Ольга Евстигнеева. Исполнение обязанностей начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области возложено на Федора Турыгина. Обязанности начальника Управления по вопросам противодействия коррупции стал исполнять Геннадий Егоров. Сергей Белявский занял кресло главврача Псковского областного клинического онкологического диспансера. В Псковской области также сменился военный комиссар, им стал Сергей Судаков. Новым руководителем «Псковпассажиравтотранса» назначен Юрий Киргинцев.
Больше пятидесяти новых ТОСов появилось в Псковской области в 2019 году. ТОС — территориальное общественное самоуправление, помогает людям взаимодействовать с властью и решать конкретные проблемы своих населенных пунктов, например, выигрывать гранты на реализацию разных проектов по обустройству комфортной среды.
Финал кадрового конкурса «Лидер года» прошел в Пскове (смотреть фоторепортаж). Пять победителей получили возможность пройти стажировку в органах власти и войти в резерв управленческих кадров Псковской области. Инициатором регионального конкурса «Лидер года» выступил глава региона Михаил Ведерников. Цель конкурса — выявление обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественная поддержка и продвижение.
Губернатор Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов 8 Марта вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам. Прогуливаясь по городу, они поздравляли женщин с праздником, вручали тюльпаны, говорили добрые слова и пожелания.
В этом году стартовала реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. На 1 января 2019 года мусор вывозили лишь из 300 населенных пунктов Псковской области.
«Домом образцового содержания» стала многоэтажка на Розы Люксембург, 30 в Пскове. 5 апреля на доме установили табличку с соответствующей надписью. В церемонии принял участие первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин.
Аэропорту Пскова «Кресты» присвоили имя княгини Ольги. Указ о присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, 31 мая подписал президент Владимир Путин. Псковский аэропорт стал одной из 47 главных российских воздушных гаваней, которые приняли участие в масштабном проекте по присвоению имен выдающихся соотечественников «Великие имена России». Дополнительное название аэропорту выбрали при помощи открытого голосования. За имя княгини Ольги проголосовали почти 19 тысяч человек (44%).
В Пскове 13 апреля на ул. 23 Июля, 4 открылся торговый центр «Технодром». Это не только магазин, это клуб для людей, любящих движение и активный отдых. Это крупнейший в регионе центр, предлагающий широкий ассортимент товаров для экстремального отдыха, рыбалки и охоты. Здесь представлен огромный выбор велосипедов, самокатов, мотоциклов, квадроциклов, вездеходов, лодок и прицепов. С момента открытия покупателями магазина стали более 100 тысяч псковичей. Более 1500 человек ездят на велосипедах, купленных в «Технодроме».
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Заведующую круглосуточным паллиативным постом Детской областной больницы Наталью Егорову наградили в Кремле. Врач, выхаживающая тяжелобольных детей, в апреле получила всероссийскую премию «Родительское спасибо». Статуэтку в виде колонны, увенчанной красным сердцем, ей вручила актриса Любовь Толкалина. Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в Детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста. Осенью редакция «Псковской правды» выдвинула Наталью Егорову на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание».
В Пскове 18 сентября три активиста провели акцию «Поминки пешеходного перехода», чтобы вернуть ликвидированный за два дня до этого переход у Летнего сада в центре города.
Летом при храме Старое Вознесение по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона организовали сестричество в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.
Десять самых лучших и хорошо подготовленных сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области 2 июля отправились в Иркутскую область, чтобы помочь пострадавшим от паводка. Псковские спасатели работали в наиболее пострадавшем городе Тулуне.
Город Печоры в августе включили в список моногородов России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что это решение даёт новые возможности для развития территории. «Новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это — новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории», — сказал Михаил Ведерников.
Осенью началась реконструкция памятника «Купол» бойцам 6-й роты , который установлен у ворот части в деревне Черёха Псковского района. Монумент и часть его фундамента демонтировали, композицию «Свеча» отправили на ремонт в специализированную организацию.
Со дня образования Псковской области23 августа исполнилось 75 лет. В 1944 году издан Указ президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Псковской области в составе РСФСР». До этого времени с конца двадцатых годов ее исконные территории входили в состав Ленинградской и Калининской областей, а также Эстонской и Латвийской ССР. А юг Псковщины с центром в Великих Луках присоединился к Псковской области лишь в 1957 году.
В псковском онкоцентре 14 октября, накануне Всемирного дня борьбы с раком молочной железы, открыли необычную выставку. Фотограф Юлия Панова запечатлела пациенток диспансера после перенесенных операций и курсов химиотерапии. Эти пациентки объединились в группу взаимопощи, чтобы помогать другим людям справиться с диагнозом.
В ноябре глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия. Поводом для отставки послужило скандальное видео: в кадре Дмитрий Сопотов оскорбил сотрудника ГИБДД при исполнении своих обязанностей. Видео вызвало большой общественный резонанс.
Семья Сергея и Алевтины Безобразовых из Себежского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года 2019» в номинации «Золотая семья России». Сергей и Алевтина Безобразовы прожили в браке 60 лет. Сергею Васильевичу сейчас 96 лет. Он доктор наук, участник Великой Отечественной войны. Алевтине Николаевне 83 года, она инженер-конструктор металлургического производства, многодетная мать. Семейная пара воспитала четверых детей, один из которых приемный. У супругов 7 внуков и 9 правнуков. Из-за преклонного возраста пара не смогла лично отправиться в Москву, поэтому в торжественном мероприятии принял участие их сын Дмитрий вместе со своей семьей.
Соцзащита по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» получила 28 специализированных автомобилей «Лада Ларгус». Автомобили оборудованы для перевозки маломобильных людей и предназначены для доставки пожилых людей из отдаленных деревень в лечебные учреждения для прохождения медицинских обследований и диспансеризации. Новый автотранспорт в конце октября получил каждый муниципалитет, в Псковский и Великолукский районы направили по два спецавтомобиля.
Во время экологической акции «Живи, лес!» посадили более 4 тысяч деревьев. Акция прошла в Ваулиногорском лесничестве Псковского района в конце сентября. В субботнике приняли участие представители органов исполнительной власти Псковской области, студенты и общественники. Организовали посадку деревьев по нацпроекту «Экология» и регпрограмме «Сохранение лесов Псковской области».
Десантники, жители и гости Пскова 31 августа отметили 80-летие 76-й гвардейской дивизии ВДВ (смотреть фоторепортаж). Десантники провели показательные выступления по рукопашному бою, угостили солдатской кашей, продемонстрировали интерактивную выставку военной техники, оружия и формы. А в ходе форсирования реки военнослужащие захватили условного противника.
Псковская область одной из первых включилась в проект «Без срока давности», который призван рассказать о военных преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Трупы с отрубленными руками и ногами, могильные ямы с десятками расстрелянных, добровольные помощники, составляющие списки евреев и передающие врагу сведения из партизанских отрядов, мертвые грудные дети, лежащие рядом с убитыми матерями. Рассекреченные ФСБ документы о зверствах нацистов на Псковщине вызвали настоящий шок. Документально подтвержденные факты позволят защитить историческую правду и не допустить фальсификации истории.
Шестнадцать пар официально зарегистрировали свои отношения в обновленном Дворце бракосочетания в Пскове 12 июля - в день его открытия после капитального ремонта.
Российские десантники снова победили в конкурсе Армейских международных игр - 2019 «Десантный взвод». Соревнования проходили в августе в Псковской области в четыре этапа. Военные десантировались, совершали марш-бросок на 10 км.
В начале ноября из-за обильных дождей подтопило несколько районов. Больше всего пострадали Дновский и Порховский районы. Вышедшая из берегов Шелонь залила несколько прилегающих к береговой линии улиц. Огороды, подвалы и гаражи местных жителей оказались залиты водой. В Порхове вода вплотную подступила к крепостным стенам, а в Дновском районе люди добирались на работу на лодке. Вода поднялась очень высоко - на 6,19 метра.
На городском валу в Опочке полным ходом идут работы. Проект предполагает создание на валу пешеходного пространства, поделенного на две зоны: тихую, для спокойного отдыха и прогулок, и громкую, для проведения концертов и фестивалей под открытым небом. Проектом предусмотрены ландшафтные работы, обустройство зеленых зон, установка малых архитектурных форм, освещения, создание инфраструктуры для маломобильных людей. На протоках реки Великой восстановят водяную мельницу, которая была здесь раньше.
Псковский завод «Титан-Полимер» получил разрешение администрации Псковской области на начало строительства первой очереди завода по производству пленки. Перед этим положительное заключение выдал Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области. Этот объект принадлежит к четвертому, самому низкому, классу опасности и не требует экологической экспертизы. Также проводилось публичное обсуждение проекта. На заводе планируется открыть 300-350 рабочих мест, а само производство пленки будет безотходным, с несколькими этапами экологического контроля. Среднюю зарплату обещают в районе 35 тысяч рублей.
В ноябре изменилось время продажи алкоголя в Псковской области — его увеличили на два часа. Теперь покупать веселящие напитки можно с 10:00 до 22:00. Изменение в постановление внес губернатор Михаил Ведерников после долгих обсуждений с чиновниками, правоохранителями и общественностью. Увеличение времени продажи позволит легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайкам», которые торгуют спиртными напитками круглосуточно, получив лицензию объекта общепита.
С 12 апреля в псковских городских автобусах можно расплатиться за проезд банковской картой — для проезда применяется банковский терминал, к которому пассажир прикладывает карту или даже мобильный телефон для оплаты.
В Москве 23-24 мая проводились Дни Псковской области, где наш регион показал свой деловой, инвестиционный и туристический потенциал, познакомил жителей и гостей столицы с историей и традициями Псковской земли.
Экскаваторщик из Дедовичей Олег Дмитриев выиграл снегоход, заняв третье место на всероссийском конкурсе «Лесоруб XXI века». Уже семь лет он работает экскаваторщиком в Дедовичской лесной компании, на конкурсе участвовал впервые.
Регистрация индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств в Псковской области стала бесплатной. Для этого надо подать документы в электронном виде. Такое соглашение было подписано между налоговой службой и региональным Многофункциональным центром. До этого госпошлина составляла 800 рублей. Заявление на регистрацию можно подать в любом МФЦ.
В деревне Борисовичи Псковского района 13 декабря открылся новый торговый центр Fjord Plaza. В первые же дни, 21 и 22 декабря, в ТЦ развернулась организованная «Псковской правдой» новогодняя ярмарка подарков ручной работ «АRT-ель». В следующие выходные, 28 и 29 декабря, ярмарка будет работать в спортивно-развлекательном парке «Простория».
А в сентябре псковские фермеры и представители райпо приняли участие в Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» в Калуге. На стенде «Псковский край» посетители фестиваля могли увидеть псковские ремесла, попробовать местные фрукты, сыры, мед. Представители народа сето также знакомили участников форума со своей культурой и традициями. В форуме приняли участие представители потребкоопераций и бизнеса из 70 субъектов и 50 стран мира, в том числе из объединений Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Медико-диагностический центр «Мед-Скан» начал свою деятельность 1 марта на ул. Льва Толстого, 1. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей, лабораторные анализы — и всё в одном месте в центре города! Центр проводит МРТ и КТ-диагностику головы, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, малого таза. Пациенты, включая детей с первых дней жизни, могут также пройти УЗ-диагностику на аппарате экспертного класса. Ведут прием узкие специалисты: невролог, травматолог, эндокринолог, онколог, пульмонолог, педиатр, детский ортопед, остеопат, мануальный терапевт. Работает процедурный кабинет, где легкой рукой поставят капельницы и инъекции. Телефон: 8 (8112) 44-22-44.
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В Пскове 13 марта открылся долгожданный врачебно-физкультурный диспансер. Теперь спортсмены-сборники и любители могут пройти квалифицированную диагностику на всех этапах подготовки к соревнованию. Одним из клиентов диспансера уже стал боец ММА Джеф Монсон. Заведует отделением спортивной медицины Евгений Васильев.
Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею Agility Blades («Молниеносные лезвия») стала победителем авторитетного международного хоккейного турнира в США Mrs. Hockey Invite.
Легкоатлетка Наталья Спиридонова, представляющая Псков, воспитанница Екатерины Алексеевой, дебютировала в составе российской сборной на первенстве Европы в шведском Буросе. В коронном для себя прыжке в высоту Спиридонова в драматичном финале завоевала бронзу европейских игр. Спиридонова выступила на первенстве Европы до 20 лет в 16-летнем возрасте.
В Екатеринбурге прошел первый в истории России турнир от легендарного боксера Роя Джонса -младшего. Главным событием стала встреча великолучанина Мухаммада Шехова и никарагуанца Арона Хуареса. В 10-раундовом поединке Шехов завоевал первый профессиональный титул в карьере - пояс WBA Asia в дивизионе 55,2 килограмма.
В Пскове состоялась легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов - всего свыше 3000 участников.
На чемпионате мира по велоспорту–шоссе среди глухих, который проходил в турецком Газиантепе, сурдлимпийский чемпион 2013, 2017 годов, заслуженный мастер спорта Иван Макаров пополнил личную копилку тремя медалями. В гонке на дистанции 100 км Иван одержал победу, а в гонках на дистанции 49,5 км и 35 км стал серебряным призерам.
Псковская область впервые принимала у себя чемпионат мира по силовому воркауту - вслед за прошлогодним этапом Кубка мира на новой воркаут-площадке. Соревнования проходили при поддержке администрации Псковской области, Фонда развития Псковской области, Команды 2018, Всемирной федерации воркаута и Федерации воркаута России. Приехали команды из 15 стран - у России четыре золота.
Острович Александр Пожогин в костюме пупса на фестивале сапсерферов в Санкт-Петербурге пришел к финишу пятым из 1200 участников.
Пскович Виктор Верёвкин, постоянный автор «Псковской правды», в 70 лет совершил восхождение на Эльбрус. Пенсионер во время восхождения на самую высокую точку России и Европы купался в водопаде, был отброшен молнией с тропы, а на пике растянул два псковских флага.
В псковском хоккее - большое событие. На базе детской секции хоккея Ледового дворца Пскова организована взрослая команда мастеров - "Торнадо". Дружина под руководством Леонида Автомова выдержала боевое крещение на домашнем турнире против Санкт-Петербурга и Новгорода в декабре. Болельщики ликуют - в Пскове родился профессиональный хоккей.
Кикоинский класс заработал 1 сентября в школе № 1 Пскова. Свое название он получил от имени выпускника этой школы, известного физика-ядерщика Исаака Кикоина. Программу для пятиклассников помогали формировать ученые из Курчатовского института. Советник директора института Андрей Николаенко заявил, что Курчатовский институт будет снабжать класс учебными пособиями и намерен организовать грантовую поддержку для учеников. А в апреле в Пскове прошли Кикоинские чтения впервые за их 33-летнюю историю. Приехало более 200 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Великого Новгорода и других городов.
С августа в Псковской области начал работать Навигатор дополнительного образования dop.pskovedu.ru. На электронном ресурсе представлено более 1700 учебных программ всех региональных, федеральных и частных учреждений дополнительного образования различных сфер, которые работают в регионе.
В этом году первые двадцать выпускников специальности «медицинская кибернетика» получили дипломы в Псковском государственном университете. Большинство продолжат обучение в ординатуре Санкт-Петербурга и Москвы, после чего вернутся в область.
Впервые два первых места взяли школьники из Псковской области на чемпионате «Абилимпикс». С победой вернулись гончар Евгений Богданов из Пскова и штукатур Дмитрий Бондарев из Опочки. В этом году в конкурсе приняло участие более 800 конкурсантов по 65 профессиональным компетенциям. От Псковской области в финале принимали участие 11 человек.
Псковичи продолжили начатую в 2018 году традицию участвовать в гастрономических неделях. Год назад мероприятия проходили в Греции, в этом - в Армении. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман по собственной инициативе включил Псковскую область в список участников гастронедели в Армении. Регион, да и страну в целом представлял шеф-повар «Двора Подзноева» Сергей Евдокимов.
За год «Псковская правда» дважды выпустила «Паспорт туриста». Внутри исторические справки о городе и его окрестностях, информация о достопримечательностях и туристических маршрутах, данные о гостиницах, кафе и ресторанах, о службах такси.
По инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона и по поручению президента России Владимира Путина весной была создана некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия». Возглавил ее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. В первоочередном списке берегоукрепление в Мирожском и Снетогорском монастырях, укрепление склонов в Печорском и Святогорском монастырях, консервация усадьбы Волышово.
Четвертый год подряд псковичи в апреле устраивали себе Праздник псковского пирога. Кулинарные произведения самые разнообразные - от простого с яблоками до шоколадного сальса-пирога с перцем. В этом году впервые состоялся шуточный забег официантов, в нем победил Тарас Кулакевич из ресторана «Кинза». В нескольких кафе, ресторанах и гостиницах города и области проходила акция «Гостеприимный псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получал пирожок или кусочек пирога.
В Псковском кремле установлено 12 информационных табличек. Они снабжены подписями на русском, английском языке и шрифтом Брайля. А в Псковском музее появились макеты храма Богоявления с Запсковья и Поганкиных палат, созданные в масштабе 1:75. Их уменьшенные копии позволяют максимально подробно изучить архитектурные особенности людям с нарушениями зрения. Помимо того что незрячие посетители музея смогут руками «увидеть» эти памятники архитектуры, макеты сопровождены табличками с пояснением, выполненным шрифтом Брайля. На одной из табличек показан элемент типичного псковского орнамента в более крупном масштабе.
Спектакль псковского драмтеатра «Ревизор» выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера» – Петр Шерешевский, «Лучшая мужская роль» – Евгений Терских за роль Городничего, «Лучшая женская роль второго плана» – Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны, «Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Яковлев за роль Земляники. Псковский спектакль «Река Потудань» год назад тоже был номинирован на «Золотую маску», но премии не взял. Однако президент Владимир Путин наградил режиссера спектакля Сергея Чехова за постановку.
В сентябре «Псковская правда» запустила сбор фотографий первых классов для журнала «Я — первоклассник!». Каждый новоиспеченный школяр получил этот альбом совершенно бесплатно.
Псковский драмтеатр с гастролями объездил полстраны. Спектакли показывали на фестивале «Прорыв» (Санкт-Петербург), XIV Международном молодежном форуме «М@rt. Контакт» (Беларусь, Могилев), конкурсной программе Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» (Москва, «ГогольЦентр»), XV Международном театральном фестивале «Европейская весна» (Архангельск), IX Платоновском международном фестивале искусств (Воронеж), фестивале кукольных и синтетических театров «КукArt», (Санкт-Петербург), Международной театральной олимпиаде (Владивосток), фестивале «Реальный театр» (Екатеринбург), Всероссийском фестивале-смотре «Арт-миграция» (Москва), федеральной программе «Большие гастроли» (Новороссийск), Всероссийском театральном марафоне (Великий Новгород), фестивале «Рождественские встречи» (Новосибирск).
С 6 по 8 декабря в Пскове впервые прошли Дни норвежской культуры. Псковичи смогли ближе познакомиться с Северным Королевством. В первый день состоялись открытие экологической выставки и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность». Феномену успеха норвежского детективного романа была посвящена другая лекция - «Норвежский детектив на гребне волны». Ее прочитала переводчик романов Ю Несбё Екатерина Лавринайтис. Также псковичей познакомили с туристическим потенциалом Норвегии как страны для активного отдыха. В рамках Дней норвежской культуры прошли кинопоказы и концерты классической музыки.