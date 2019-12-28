Жить будем до 80 лет и дальше

В чем заключается псковский рывок в социальной сфере, в пресс-центре «Псковской правды» рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Этот разговор стал, по сути, продолжением того, о чем говорил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания.

Борьба со смертностью

В приоритете были и остаются демография и здравоохранение. Показатели свидетельствуют о том, что в регионе продолжается снижение смертности.

- К сожалению, у нас высокая смертность, и мы это не скрываем, - сказала Вера Емельянова. - Но в то же время ее снижение практически по всем видам заболеваний, кроме онкологии, в этом году мы констатируем. Особенно отрадно отметить, что у нас пошло снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие показатели, по мнению Веры Емельяновой, это реакция на начатую модернизацию системы здравоохранения. Еще больший эффект от проведенной работы власти ожидают получить в ближайшие два-три года. Прошедший же год был направлен преимущественно на решение инфраструктурных проблем и модернизацию.

- Мы занимались укреплением материальной базы, ремонтом учреждений, готовили пакет по социальной поддержке медицинских кадров с тем, чтобы за пару лет ситуация принципиально поменялась, - пояснила первый заместитель губернатора.

Регион активно включился в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она связана с обновлением всей системы поликлинической службы, амбулаторного звена, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Для примера, в 2019 году предполагалось создание 11 модульных ФАПов, а по итогам проведенных аукционов удалось увеличить количество до 13. Сейчас все конструкции возведены, подписаны акты ввода в эксплуатацию.

За год были трудоустроены 37 врачей и 105 медицинских работников среднего звена, в том числе 30 фельдшеров. По программе переселения соотечественников в Псковскую область удалось привлечь 17 врачей. В следующем году стартует программа «Земский доктор». Для привлечения 46 человек (22 врачей и 24 фельдшеров) запланированы средства в размере почти 50 млн рублей.

- Прошедший год мы оцениваем эффективным с точки зрения нового рывка

в социальное благополучие, - отметила Вера Емельянова. - И бюджет 2020 года тоже максимально социально ориентирован.