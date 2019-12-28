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Общество

Жить будем до 80 лет и дальше

Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11

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Алексей Кедров
28 декабря 2019 года, 11:05
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В чем заключается псковский рывок в социальной сфере, в пресс-центре «Псковской правды» рассказала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Этот разговор стал, по сути, продолжением того, о чем говорил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания.

Борьба со смертностью

В приоритете были и остаются демография и здравоохранение. Показатели свидетельствуют о том, что в регионе продолжается снижение смертности.

- К сожалению, у нас высокая смертность, и мы это не скрываем, - сказала Вера Емельянова. - Но в то же время ее снижение практически по всем видам заболеваний, кроме онкологии, в этом году мы констатируем. Особенно отрадно отметить, что у нас пошло снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие показатели, по мнению Веры Емельяновой, это реакция на начатую модернизацию системы здравоохранения. Еще больший эффект от проведенной работы власти ожидают получить в ближайшие два-три года. Прошедший же год был направлен преимущественно на решение инфраструктурных проблем и модернизацию.

- Мы занимались укреплением материальной базы, ремонтом учреждений, готовили пакет по социальной поддержке медицинских кадров с тем, чтобы за пару лет ситуация принципиально поменялась, - пояснила первый заместитель губернатора.

Регион активно включился в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она связана с обновлением всей системы поликлинической службы, амбулаторного звена, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Для примера, в 2019 году предполагалось создание 11 модульных ФАПов, а по итогам проведенных аукционов удалось увеличить количество до 13. Сейчас все конструкции возведены, подписаны акты ввода в эксплуатацию.

За год были трудоустроены 37 врачей и 105 медицинских работников среднего звена, в том числе 30 фельдшеров. По программе переселения соотечественников в Псковскую область удалось привлечь 17 врачей. В следующем году стартует программа «Земский доктор». Для привлечения 46 человек (22 врачей и 24 фельдшеров) запланированы средства в размере почти 50 млн рублей.

- Прошедший год мы оцениваем эффективным с точки зрения нового рывка

в социальное благополучие, - отметила Вера Емельянова. - И бюджет 2020 года тоже максимально социально ориентирован.

Школа для одаренных 

Многое удалось сделать и в сфере образования. Практически по всем направлениям регион включился в нацпроект «Образование». Восемь центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сельских школах, новая школа в Дно, Навигатор дополнительного образования, региональный модельный Центр дополнительного образования, первый Центр цифрового образования «IT -куб» - все это результаты проведенной работы.

- «IT-куб», по сути дела, новая школа, где учатся ребята, одаренные в области программирования, - рассказала Вера Емельянова. - Центр будет пропускать четыреста человек. Я встречалась с этими школьниками, и они выражают огромную заинтересованность в проекте. Его эффективность чувствуется уже сейчас, потому что ребята получили совершенно новые ресурсы и возможности выбора будущей профессии.

Социальный городок достроят

Положительные итоги есть и по нацпроекту «Демография». В садиках появилось 1320 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет. Построены современные сады в Пскове, Великих Луках и Псковском районе. Еще пять дошкольных учреждений планируют открыть в 2020 году. Задача ликвидировать очереди в детский сад для детей от полутора до трех лет к концу 2021 года будет в области решена, уверена Вера Емельянова.

- Три новые школы в Пскове, Великих Луках и Дно уже работают, и будут открываться еще, - пообещала она. - Мы выходим с заявками по увеличению объемов на строительство новых школ в ближайшие два-три года. Нам необходимо в срочном порядке решить вопросы по модернизации школ в Пыталовском, Гдовском, Себежском районах.

В следующем году продолжится строительство социального городка в Пскове. В январе будет объявлен конкурс.

- Проект реализуется с 2013 года, - напомнила Вера Емельянова. - До 2017 года строительство велось при участии Пенсионного фонда. Два корпуса уже построены. Прошло полтора года, и больше ждать нельзя. Мы рады, что нас услышали.

Области выделили средства в сумме 394,9 млн рублей на завершение строительства. Из них 378,2 млн рублей необходимо пустить на строительство в 2020 году, а 16,7 млн рублей — в 2021.

- Одна из задач, которая перед нами стоит, - увеличить продолжительность жизни до «80 плюс», барьер в 70 лет область перешагнула, - сказала первый зам губернатора.

Если темпы уже сделанного сохранятся, а все запланированное удастся завершить, нет сомнений, что и очередной барьер псковичам покорится.

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