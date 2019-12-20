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Общество

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

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Наталья Баранова
20 декабря 2019 года, 16:24
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С 2010 года в Псковской области реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

За время реализации программы к нам переселились соотечественники из 20 стран — преимущественно это страны СНГ и Балтии, и обрели здесь вторую родину.

К нам приехали востребованные специалисты: врачи, педагоги, медсестры. Историю нескольких таких семей мы подробно рассказали в прошлом выпуске «За работой» (См. «Наши люди» от 19 июня 2019 года). Люди довольны, как складывается их жизнь на новом месте.

По программе содействия добровольному переселению в РФ соотечественники получают подъемные и материальную помощь, им возмещают часть стоимости арендованного жилья и затраты на обучение по направлению службы занятости.

Но иногда люди, переехавшие в Псковскую область, воспринимают ее лишь как перевалочный пункт.

- К сожалению, участились случаи выезда участников Государственной программы с территории Псковской области, - отмечают в Комитете по труду и занятости Псковской области, - Так, в текущем году выехали на постоянное место жительства за пределы Псковской области 17 соотечественников, в связи с добровольным отказом от участия в Государственной программе. За январь - ноябрь 2019 года 62 соотечественникам аннулировали свидетельства участников Государственной программы. Часты случаи, когда люди представляют поддельные или подложные документы, сообщают о себе заведомо ложные сведения. Указанное нарушение влечет за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой гарантий и компенсаций в рамках Государственной программы. Каждому соотечественнику в письменном виде направляется уведомление о необходимости возврата денег с указанием сроков согласно региональному законодательству. В случае отказа участников Государственной программы от добровольного возвращения денежных средств Комитет по труду и занятости Псковской области, как уполномоченный орган исполнительной власти области, вправе взыскать понесенные затраты в судебном порядке.

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