Новый старт

Никто не ждет от человека за пятьдесят, что он целиком посвятит себя воспитанию внуков или сядет на скамеечке с вязанием. Впереди много лет активной и насыщенной жизни, в том числе и профессиональной. Профессиональное обучение можно пройти за пять лет и менее до наступления пенсионного возраста. Это касается и пенсии, назначаемой досрочно. Причем не важно, есть у вас в настоящий момент работа или нет. В 2019 году в банке образовательных программ было около 700 программ, которые гражданин предпенсионного возраста мог выбрать для обучения, были направлены на профессиональное обучение около 600 граждан. Чаще всего в Псковской области выбирали обучение по специальностям: социальный работник; бухучет и налогообложение; дошкольная педагогика и психология; кадровое делопроизводство и управление персоналом; кассир торгового зала (со знанием товароведения продовольственных и непродовольственных товаров и знанием программы: «1С: Управление торговлей 8»); младший воспитатель; охранник; водители различных категорий; специалист в сфере закупок; массажист; парикмахер; портной; повар; мастер маникюра и многие другие. ВРЕЗ В 2019 году рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» служба занятости населения Псковской области реализовало программу «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста».

Экзамен по скайпу





В Локнянском районе в этом году в рамках реализации проекта закончили обучение десять человек. - Кассир торгового зала, бухгалтер, секретарь со знанием кадрового дела, - перечисляет специальности, которые получали ее подопечные ведущий инспектор Локнянского отделения областного центра занятости Татьяна Орлова. - Обычно мы совместно с человеком определяем, какую образовательную программу выбрать, какие знания пригодятся сейчас, какие могут потребоваться в перспективе. Информируем о возможности обучения, как работодателей, так и их сотрудников. Обучение проходят специалисты из самых разных сфер: и работники психоневрологического интерната, и детского сада, и финансового управления, и архива. Очень важно, что уезжать на учебу не нужно. Учиться можно прямо из дома, если есть ноутбук или компьютер с доступом в интернет. Оборудование и место для учебы при необходимости может предоставить и отделение занятости. - Я раньше работала бухгалтером по зарплате, потом устроилась в детский сад и здесь был нужен специалист именно по закупкам, а соответствующих знаний у меня не было, так что все очень удачно совпало, - рассказывает недавняя «студентка» Нина Тиханова. - Учебу я совмещала с работой, очень удобно, что из дома уезжать не пришлось. В отделение занятости меня очень тепло принимали. Выделили даже отдельный кабинет, где я могла заниматься. У меня был компьютер, наушники, очень удобно конспектировать. Я очень благодарна за такую возможность! В Красногородском отделении областного центра занятости в этом году помогли получить новую профессию пятнадцати специалистам. - Одна из жительниц района получила новую специальность буквально перед самой пенсией, - говорит начальник Красногородского отделения областного центра занятости населения Надежда Дмитриева. - Бывший повар закончила курсы по маникюру и открыла собственное дело. В сентябре женщина прошла обучение, а в начале ноября оформила пенсию. Сейчас оказывает услуги в новой сфере и очень довольна!



Марите Осипова, инженер в управляющей компании, пока работу менять не планирует, но решила подстраховаться на будущее, повысила свою квалификацию. - Мне осталось два года до выхода на пенсию, и я хотела бы продолжать работать, - говорит Марите Осипова. - Я училась на дому с помощью скайпа. Занятия длились три недели. Связь была очень хорошая, я все прекрасно видела и слышала. Я написала курсовую и сдавала экзамен также по скайпу. Один раз всего съездила в Псков, чтобы получить диплом. Очень удобно, что во время учебы не нужно было отрываться от основной работы и уезжать из дома.

В ногу со временем



Швейная фабрика «Славянка» одно из тех предприятий, которое обучало своих работников в рамках организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и сейчас в лидерах по переобучению своих сотрудников, у которых пенсия не за горами. - Мы давно сотрудничаем с Комитетом по труду и занятости населения. А эта программа интересная, социально очень важная, мы вошли в программу одними из первых, и не пожалели,- говорит генеральный директор ЗАО «Славянка» Елена Косенкова. - Учиться стоит в любом возрасте. А нам эта работа хорошо знакома, мы постоянно занимаемся переобучением своих сотрудников. Обучают сотрудников на «Славянке» на базе своей же фабрики. Педагоги тоже свои. У предприятия есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. - Меняются технологии, модели, ассортимент тканей, нужно идти в ногу со временем. - говорит начальник отдела управления персоналом ЗАО «Славянка» Ольга Макаровская. - К примеру, люди, которые раньше утюжили изделия, уже не всегда задействованы в производственном процессе. Мы даем им возможность получить другую, нужную специальность: портного, раскройщика, швеи и других. Мы можем обучать по пятнадцати профессиям, так или иначе связанных со швейным производством. В 2020 году продолжится реализация национального проекта «Демография» В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года №1558 в 2020 году расширяется категория граждан, направляемых на профессиональное обучение в рамках национального проекта. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Псковской области в 2020 году будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста. Предусмотренный объем средств на реализацию мероприятия - 23488,5 тыс. рублей. В период прохождения профессионального обучения незанятым гражданам, направленным на обучение, выплачивается стипендия в размере минимального размера оплаты труда. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в 2020 году будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Предусмотренный объем на реализацию мероприятия - 8947,4 тыс. рублей. В период прохождения профессионального обучения женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях, направленным на обучение, выплачивается стипендия в размере минимального размера оплаты труда.

ВАЖНО! Подробную информацию об участии в реализации мероприятий можно получить в отделениях городов и районов Государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости»