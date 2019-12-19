Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.

Текст:
Наталья Баранова
19 декабря 2019 года, 13:31
Фото:
0

Никто не ждет от человека за пятьдесят, что он целиком посвятит себя воспитанию внуков или сядет на скамеечке с вязанием. Впереди много лет активной и насыщенной жизни, в том числе и профессиональной.

Профессиональное обучение можно пройти за пять лет и менее до наступления пенсионного возраста. Это касается и пенсии, назначаемой досрочно. Причем не важно, есть у вас в настоящий момент работа или нет.

В 2019 году в банке образовательных программ было около 700 программ, которые гражданин предпенсионного возраста мог выбрать для обучения, были направлены на профессиональное обучение около 600 граждан.

Чаще всего в Псковской области выбирали обучение по специальностям: социальный работник; бухучет и налогообложение; дошкольная педагогика и психология; кадровое делопроизводство и управление персоналом; кассир торгового зала (со знанием товароведения продовольственных и непродовольственных товаров и знанием программы: «1С: Управление торговлей 8»); младший воспитатель; охранник; водители различных категорий; специалист в сфере закупок; массажист; парикмахер; портной; повар; мастер маникюра и многие другие. ВРЕЗ

В 2019 году рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» служба занятости населения Псковской области реализовало программу «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста».

Экзамен по скайпу



В Локнянском районе в этом году в рамках реализации проекта закончили обучение десять человек.

- Кассир торгового зала, бухгалтер, секретарь со знанием кадрового дела, - перечисляет специальности, которые получали ее подопечные ведущий инспектор Локнянского отделения областного центра занятости Татьяна Орлова. - Обычно мы совместно с человеком определяем, какую образовательную программу выбрать, какие знания пригодятся сейчас, какие могут потребоваться в перспективе. Информируем о возможности обучения, как работодателей, так и их сотрудников. Обучение проходят специалисты из самых разных сфер: и работники психоневрологического интерната, и детского сада, и финансового управления, и архива.

Очень важно, что уезжать на учебу не нужно. Учиться можно прямо из дома, если есть ноутбук или компьютер с доступом в интернет. Оборудование и место для учебы при необходимости может предоставить и отделение занятости.

- Я раньше работала бухгалтером по зарплате, потом устроилась в детский сад и здесь был нужен специалист именно по закупкам, а соответствующих знаний у меня не было, так что все очень удачно совпало, - рассказывает недавняя «студентка» Нина Тиханова. - Учебу я совмещала с работой, очень удобно, что из дома уезжать не пришлось. В отделение занятости меня очень тепло принимали. Выделили даже отдельный кабинет, где я могла заниматься. У меня был компьютер, наушники, очень удобно конспектировать. Я очень благодарна за такую возможность!

В Красногородском отделении областного центра занятости в этом году помогли получить новую профессию пятнадцати специалистам.

- Одна из жительниц района получила новую специальность буквально перед самой пенсией, - говорит начальник Красногородского отделения областного центра занятости населения Надежда Дмитриева. - Бывший повар закончила курсы по маникюру и открыла собственное дело. В сентябре женщина прошла обучение, а в начале ноября оформила пенсию. Сейчас оказывает услуги в новой сфере и очень довольна!

Новый старт
Необязательно работать поваром всю жизнь. Можно поменять профессию
Фото Андрей Степанов

Марите Осипова, инженер в управляющей компании, пока работу менять не планирует, но решила подстраховаться на будущее, повысила свою квалификацию.

- Мне осталось два года до выхода на пенсию, и я хотела бы продолжать работать, - говорит Марите Осипова. - Я училась на дому с помощью скайпа. Занятия длились три недели. Связь была очень хорошая, я все прекрасно видела и слышала. Я написала курсовую и сдавала экзамен также по скайпу. Один раз всего съездила в Псков, чтобы получить диплом. Очень удобно, что во время учебы не нужно было отрываться от основной работы и уезжать из дома.

В ногу со временем


Швейная фабрика «Славянка» одно из тех предприятий, которое обучало своих работников в рамках организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и сейчас в лидерах по переобучению своих сотрудников, у которых пенсия не за горами.

- Мы давно сотрудничаем с Комитетом по труду и занятости населения. А эта программа интересная, социально очень важная, мы вошли в программу одними из первых, и не пожалели,- говорит генеральный директор ЗАО «Славянка» Елена Косенкова. - Учиться стоит в любом возрасте. А нам эта работа хорошо знакома, мы постоянно занимаемся переобучением своих сотрудников.

Обучают сотрудников на «Славянке» на базе своей же фабрики. Педагоги тоже свои. У предприятия есть лицензия на осуществление образовательной деятельности.

- Меняются технологии, модели, ассортимент тканей, нужно идти в ногу со временем. - говорит начальник отдела управления персоналом ЗАО «Славянка» Ольга Макаровская. - К примеру, люди, которые раньше утюжили изделия, уже не всегда задействованы в производственном процессе. Мы даем им возможность получить другую, нужную специальность: портного, раскройщика, швеи и других. Мы можем обучать по пятнадцати профессиям, так или иначе связанных со швейным производством.

В 2020 году продолжится реализация национального проекта «Демография»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года №1558 в 2020 году расширяется категория граждан, направляемых на профессиональное обучение в рамках национального проекта.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Псковской области в 2020 году будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста. Предусмотренный объем средств на реализацию мероприятия - 23488,5 тыс. рублей. В период прохождения профессионального обучения незанятым гражданам, направленным на обучение, выплачивается стипендия в размере минимального размера оплаты труда.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в 2020 году будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Предусмотренный объем на реализацию мероприятия - 8947,4 тыс. рублей. В период прохождения профессионального обучения женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях, направленным на обучение, выплачивается стипендия в размере минимального размера оплаты труда.

ВАЖНО!

Подробную информацию об участии в реализации мероприятий можно получить в отделениях городов и районов Государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости»



  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре
Девушка с протезом кисти, сделанным в Сколково, вдохновляет своим примером

Общество
17 декабря 11:04

Девушка с протезом кисти, сделанным в Сколково, вдохновляет своим примером

Работодатели приглашали ее на собеседование, а потом прятали глаза
Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Общество / Семья
13 декабря 16:34

Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Волонтеры «Старость в радость» рассказали, какие нужны подарки и как им радуются в интернатах
  • Директор завода «Титан-Полимер»: Мы пришли в Псков не сломать, а построить
  • Музей в Пскове приостановил ранее анонсированную запись на экскурсии в отреставрированные башни
  • Михаил Иванов ушел с поста председателя избирательной комиссии Псковской области
  • Единственный кандидат на должность директора Фонда капремонта Псковской области прошел тестирование Минстроя
  • 5 авто, 12 деревьев, 2 знака, 3 светофора и целый дом – Псков считает ущерб от урагана
  • Трассы ЛЭП в Псковской области осмотрят с квадрокоптеров в поисках обрывов после разгула стихии
  • Жители Завеличья выступают против строительства новой школы Пскова в их микрорайоне
  • Преподаватель вуза в Пскове закопал в лесу собутыльницу и явился с повинной
  • Сделанные детьми открытки получат псковичи во время акции в пользу шестилетней Маши, которая слишком быстро растет
  • Бесплатно упаковать купленные подарки смогут посетители ярмарки «ART-ель» в «Простории»
  • В Пскове 21 декабря на три с половиной часа автобусы пустят в объезд центра ради праздника у елки
  • Псковский город Дно попал в список Кадастровой палаты с самыми интересными названиями
  • Стало известно, как в Псковской области будут платить пенсии в новогодние праздники
  • Сильный ветер нарушил электроснабжение в Псковском, Печорском и Плюсском районах

    • 18 декабря

  • В Псковской области могут начать штрафовать за неуплату взносов на капремонт
  • В Псковской области к 2021 году планируется запустить первую очередь экотехнопарка
  • Более миллиарда рублей потратят на ремонты котельных и сетей водоканала в Псковской области
  • Михаил Федотов завоевал Гран-при Всероссийского конкурса
  • Псковские школьники выступят в составе Детского хора России в Кремле
  • Проект бюджета: Заместители губернатора встретились с фракциями областного Собрания
  • Соревнование рождественских блюд устраивает ПсковГУ
  • На биткоин-кошелек штаба ФБК после выборов в Мосгордуму поступили миллионы рублей
  • Двух псковских футболистов наградил Турчак
  • Через пару часов в Псковской области ожидается усиление ветра
  • Советник президента погуляет с псковскими студентами
  • «Черные копатели» повредили средневековую застройку в сквере Народовластия в Пскове
  • Ученики псковской гимназии придумали способ получения прибыли из мусора
  • Псковские школьники по ночам снимали аккумуляторы с автомобилей
  • Варлаамовская и Высокая башни открываются для экскурсий
  • Маршрут «Мастерская исторического костюма» признан лучшим в сфере детского туризма

    • Новости

    Кто такой малюр

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    Светлана Синцова 18 декабря 10:44

    Кто такой малюр

    На занятиях в художественной студии для детей и взрослых можно петь и кричать

    В Пскову текли фекалии из ливнёвки

    Общество
    12 декабря 14:11

    В Пскову текли фекалии из ливнёвки

    Городские власти забетонировали слив, через который в реку текли нечистоты, незаконных врезов по всему городу еще минимум сотня
    Ещё больше драйва

    Общество / Мода
    11 декабря 11:46

    Ещё больше драйва

    Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»