Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Говорят, есть такие люди, кто смотрит телевизор один раз в двенадцать месяцев – за несколько минут до наступления полночи и нового года. В это время по основным каналам передают новогоднее обращение президента. Как оценит глава государства прошедший год, что пожелает россиянам в грядущем – без ответов на эти вопросы не пробьют куранты и не прозвенят бокалы.
В октябре Псковская область полностью перешла на цифровой формат телевещания. Это значит, что каждый житель теперь может бесплатно смотреть 20 каналов в отличном качестве. Принимать их может любой телевизор. Только с новой моделью для этого нужно несколько манипуляций с пультом, а вот более ранним нужно немножко помочь. Купить антенну, приставку и правильно их подключить. «Псковская правда» собрала самые полезные советы по самостоятельному подключению оборудования. Оказывается, очень полезно спрашивать у продавца антенны, какую модель покупал он сам, а дом напротив поможет лучше ловить цифровой сигнал.
КСТАТИ
Жителям области с невысоким доходом затраты на покупку оборудования возместят в пределах тысячи рублей. Компенсацию выплатят за оборудование, купленное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Важно сохранить чек. За компенсацией обращаться в соцзащиту.
Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается сразу к телевизору.
2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антенна подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при- ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым телевизорам с кинескопом.
3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.
Непонятно: посмотрите модель телевизора в интернете, спросите специалиста, спросите соседа.
Подсказка: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и модель. Сфотографируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпан (колокольчики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Определите, в какой стороне и на каком расстоянии находится передатчик.
Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает – включайте автонастройку на телевизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не принимает – напишите заявление об установке.
7. ...если у вас кабельное телевидение. Все операторы
кабельного телевидения обязаны транслировать пакет обязательных общедоступных телеканалов.
8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.
Нет коллективной антенны – ставим свою:
10. ...если вы живете не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
11. ...если вы живете не далее 20 км от телебашни – подойдет наружная антенна без усилителя.
12. ...если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.
Внимание! Мощная антенна, установленная близко к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать рядом с ухом.
Подсказка: магазин обязан принять все товары назад, если они не подошли. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 1000 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции: просмотр видео с флешки запись программ Выбор за вами.
13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет.
14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 1000 рублей.
В более дорогих есть дополнительные функции:
15. Просмотр видео с флешки запись программ
16. Выбор за вами.
17. Телевизор с DVB-T2. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-настройку».
18. Телевизор без DVB-T2. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телевизора.
Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» часто хватает и отраженного сигнала от дома напротив.