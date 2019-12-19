Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Говорят, есть такие люди, кто смотрит телевизор один раз в двенадцать месяцев – за несколько минут до наступления полночи и нового года. В это время по основным каналам передают новогоднее обращение президента. Как оценит глава государства прошедший год, что пожелает россиянам в грядущем – без ответов на эти вопросы не пробьют куранты и не прозвенят бокалы. В октябре Псковская область полностью перешла на цифровой формат телевещания. Это значит, что каждый житель теперь может бесплатно смотреть 20 каналов в отличном качестве. Принимать их может любой телевизор. Только с новой моделью для этого нужно несколько манипуляций с пультом, а вот более ранним нужно немножко помочь. Купить антенну, приставку и правильно их подключить. «Псковская правда» собрала самые полезные советы по самостоятельному подключению оборудования. Оказывается, очень полезно спрашивать у продавца антенны, какую модель покупал он сам, а дом напротив поможет лучше ловить цифровой сигнал.

КСТАТИ Жителям области с невысоким доходом затраты на покупку оборудования возместят в пределах тысячи рублей. Компенсацию выплатят за оборудование, купленное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Важно сохранить чек. За компенсацией обращаться в соцзащиту.

Где можно смотреть ЦЭТВ

Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ. 1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается сразу к телевизору. 2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антенна подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при- ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым телевизорам с кинескопом. 3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка. Непонятно: посмотрите модель телевизора в интернете, спросите специалиста, спросите соседа.

Перед походом в магазин

Подсказка: все проблемы от антенны. 4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и модель. Сфотографируйте выходы. 5. Стандартные выходы называются тюльпан (колокольчики) (А), HDMI (Б) или SCART (В) Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Определите, в какой стороне и на каком расстоянии находится передатчик. Возможно, антенна вам не нужна: 6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает – включайте автонастройку на телевизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не принимает – напишите заявление об установке. 7. ...если у вас кабельное телевидение. Все операторы кабельного телевидения обязаны транслировать пакет обязательных общедоступных телеканалов. 8. ...если у вас спутниковая тарелка. 9. ...если у вас нет телевизора. Нет коллективной антенны – ставим свою: 10. ...если вы живете не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, подойдет комнатная антенна. 11. ...если вы живете не далее 20 км от телебашни – подойдет наружная антенна без усилителя. 12. ...если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная антенна с усилителем. Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно. Внимание! Мощная антенна, установленная близко к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин

Подсказка: магазин обязан принять все товары назад, если они не подошли. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 1000 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции: просмотр видео с флешки запись программ Выбор за вами. 13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет. 14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 1000 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции: 15. Просмотр видео с флешки запись программ 16. Выбор за вами.

Дома